        Обзор и отзывы брокера RorG

        Данная компания больше не предоставляет брокерских услуг связанных с бинарными опционами. Сейчас RORG является только Форекс брокером. Если у вас есть какие-то вопросы по данному брокеру, можете обратиться в поддержку на сайте.

         

        rorg брокер бинарных опционовБрокерская компания Red or Green – одна из наиболее перспективных на рынке бинарных опционов в 2017 году, как утверждают аналитики. Спектр ее услуг достаточно обширен, несомненные преимущества перед конкурентами ежегодно привлекают тысячи новых клиентов. Этот пока еще молодой участник финансовых рынков уже завоевал неплохую репутацию.

        Сайт брокера

         

        О брокере RORG.com

        Red or Green (или RORG.com) - это торговая марка кипрской фирмы Maxiflex Global Investments Corp. Ltd, с 2014 г. активно занимающейся бинарными опционами. Она зарегистрирована как инвестиционная компания.

        Регулятором выступает Кипрская комиссия по ценным бумагам и рынкам (CySec). Выполняются все требования к качеству оказываемых услуг, действующие в ЕС. Имеется сертификат, подтверждающий, что компания — член Инвесторского компенсаторного фонда.

        • Для решения спорных ситуаций есть уполномоченное лицо, которому можно написать по ссылке financialombudsman.gov.cy. Следующая инстанция — регулятор CySec (cysec.gov.cy).
        • Финансовые операции клиентов надежно защищены специальными сертификатами от Comodo.
        • Основатели RORG.com убеждены, что главная задача брокера — максимально упростить для трейдеров привычные действия, создать комфортные условия для постоянного зарабатывания денег на бирже.
        • Адрес компании: Archiepiskopou Makariou ІІІ, 134, YIOTA COURT, Office 102, 3021, Limassol.
        • Связь с клиентами осуществляется по телефону, через онлайн-чат на сайте.
        • В таких странах, как США, Япония, Сирия, Иран, Северная Корея Red or Green не работает.

        Преимущества и недостатки RORG.com

        Плюсы:

        • Функциональная торговая площадка SpotOption. Адаптирована для различных современных девайсов с доступом в интернет;
        • Гарантия выплат. Сертификат регуляции CySec 258/14
        • Пользователям бесплатно поставляются торговые сигналы от Trading Central, которые в свою очередь показывают очень высокие результаты. Доступна аналитика от Trading Mentors.
        • За исполнение контрактов не предусмотрено взимание комиссий.
        • Клиенты могут удваивать ставку уже после открытия сделки, продлить время экспирации.
        • Высокая степень защиты средств на депозитах и финансовых операций;

        Минусы:

        • несколько завышенные требования к первоначальному размеру депозита для русского рынка;
        • за вывод средств взимается комиссия 3% от суммы.

        Торговые условия брокера rorg.com

        Количество торговых активов: более 200
        Доходность опционов: до 85%
        Минимальный размер счета: 250$
        Минимальная ставка: 10$
        Демо-счет: да
        Виды опционов: Binary, One Touch, Pairs, Long Term, 60 Sec, Ladder
        Ввод и вывод средств: Skrill, Bank Wire, Netteler, Credit Card.
        Русскоязычная версия: да

         

        Клиентам предлагается несколько типов счетов:

        • Standard — предлагается всем категориям трейдеров для того, чтобы они оценили преимущества Red or Green и ее торговой платформы;
        • Premium  - для клиентов, имеющий на счету от 3000$. Комфортные условия, улучшенный личный кабинет;
        • VIP  - для депозитов от 5000$. Первоклассный сервис, доступ к сигналам и лучшей аналитике, 5 бесплатных занятий с одним из лучших европейских трейдеров.

        Торговые активы:

        • драгоценные металлы;
        • валютные пары;
        • акции мировых компаний;
        • фондовые индексы;
        • сырье.

        Новые типы опционов Ladder

        Помимо стандартных call/put опционов, опционов на 60 секунд и опционов в одно касание, брокер RORG предлагает еще один тип опциона "лестница" (ladder). Опцион Ladder предложит вам несколько уровней цены актива, от которых вы можете делать свой прогноз. Прибыль по таким опционам может достигать 800%.

        Встроенная функция Strategy Advisor

        Strategy Advisor ничто иное, как готовая стратегия для торговли бинарными опционами, основанная на анализе графика тремя популярными индикаторами RSI, скользящие средние (MA) и полосы Боллинджера.

        Обучающие материалы и сигналы для бинарных опционов

        Различные методы обучения предлагаются для пользователей, имеющих типы счетов Premium или VIP. Среди них — качественные сигналы, профессиональные обзоры рынков. Trading Central — аналитическая компания, выпускающая информационные статьи с прогнозами по всем имеющимся торговым инструментам для рынка бинарных опционов и Форекс.

        Владельцы счетов Standard раз в неделю могут посещать вебинары, проводящиеся профессиональными инвесторами.

        Партнерская программа

        Red or Green предлагает выгодное сотрудничество для всех заинтересованных сторон. Разработано и внедрено два вида программ:

        • для партнеров;
        • для представляющих брокеров.

        Отличные условия и хорошие комиссионные — основные преимущества для участников данных направлений.

        Почему выгодно иметь дело с RORG.com:

        • регулярные выплаты;
        • прозрачность деятельности, подтверждаемая наличием лицензии от CySEC и MiFID;
        • проектами управляют настоящие профессионалы;
        • внедряются эффективные маркетинговые стратегии;
        • комфортная торговая платформа;
        • разрабатываются планы сотрудничества для каждого из видов партнерских программ.

        Брокер Red or Green понравится большинству трейдеров. Гибкие условия, надежная торговая платформа, серьезный подход к безопасности, оперативная поддержка пользователей — все это демонстрирует постоянную заботу о собственной репутации и желание упрочить позиции на рынке бинарных опционов. А главное, что наличие лицензии CySEC гарантирует вам выплату ваших заработанных средств. 

        При открытии счета у данного брокера по ссылке с нашего сайта, вы гарантируете себе высокую надежность трейдинга и, в случаи возникновения споров, мы напрямую свяжемся с руководством данной компании для решения ваших вопросов.

        Ознакомиться со всеми брокерами и выбрать надежного брокера бинарных опционов вы можете в Рейтинге брокеров бинарных опционов на нашем сайте.

         

        Комментарии

        Мурад
        Молодая контора, претендующая занять место 24 Опшн. Тоже европейский брокер, и тоже с лицензией. Минимальная ставка у них меньше, что дает возможность поторговать. Торгую у них, пока не разочаровали.
        22 мая 2017
        Артур
        За неделю с минимального депозита 250$ сделал 850$. Поставил 500 на вывод, вывели на 3 дня, правда накладки с моим банком были.
        19 мая 2017
        Гена
        Брокер, вроде бы , не плохой, вот торгую две недели столкнулся с проблемой, что не на все валюты есть нужное время экспирации. Но зато деньги выводят без проблем, выводил за первую неделю торговли прибыль.
        15 мая 2017
        Давид
        Посмотрим, что там за брокер, сусек это большой плюс, но посмотрим, что будет дальше.
        14 мая 2017
        Владимир
        Открыл счет у этого брокера, подкупило наличие лицензии. Пока все устраивает, а дальше поживем посмотрим.
        04 мая 2017
        Костя
        Достойный брокер, сразу понравился профессионализм менеджеров, все спокойно доходчиво объясняют, сильно не навязываются, все свои предложения аргументируют.
        14 апреля 2017
        Богдан
        Внес 500 баксов, поднял до 800 за 2 недели, поставил на вывод всю сумму. Вывели без проблем в течении недели.
        02 апреля 2017
        Слава
        Кто уже давно торгует у этого брокера? какое впечатление?
        30 марта 2017
        Роман
        Собираюсь открывать депозит у этого брокера. Подкупает что брокер молодой и уже сразу с лицензией.
        18 марта 2017
        Ростислав
        Хороший брокер, торгую пару месяцев, претензий нет, деньги выводят своевременно.
        16 марта 2017
        Ответить
        Павел
        Недавно зарегистрировался, поторговав неделю, поставил половину суммы на вывод, чтобы проверить надежность. Вывели на 3-й день. Буду дальше торговать.
        11 марта 2017
        Ответить
        Самвел
        Недавно открыл счет у этого брокера, пока всем доволен, платформа динамичная, менеджеры не назойливые, с верификацией проблем нет.
        07 марта 2017
        Новый брокер с лицензией, нужно пробовать. Хорошие условия - не такой высоки минимальный депозит и не такая высокая минимальная ставка. Да и с выводом проблем не будет, они так за свой сусек дрожат.
        Евгений, Согласен, очень хороший показатель. За вывод денег можно не волноваться, осталось заработать)
        15 февраля 2017
        Евгений
        Новый брокер с лицензией, нужно пробовать. Хорошие условия - не такой высоки минимальный депозит и не такая высокая минимальная ставка. Да и с выводом проблем не будет, они так за свой сусек дрожат.
        13 февраля 2017
        Марк
        Брокер молодой но с лицензией Cysec , что очень внушает доверие. После регистрации сразу просили верифицироваться, а не как остальные, типа потом тра-та-та. Поддержка качественная, позвонили все рассказали, в беседе сильно не навязывались. Пока все нравится.
        10 февраля 2017
        
