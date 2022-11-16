Бинарные опционы в Болгарии: законно или нет?

Европейские регуляторы постоянно ужесточают требования, предъявляемые к финансовым операциям. Так, ESMA в 2018 году запретил площадкам бинарных опционов проводить сделки с цифровыми контрактами. В результате жители стран ЕС, включая Болгарию, потеряли доступ к подобным операциям. Однако введенный запрет полностью не ограничил возможности по проведению сделок с бинарными опционами для жителей Богарии.
Что нужно знать для торговли бинарными опционами в ЕС
Введение запрета на торговлю бинарными опционами в странах Евросоюза объясняется тем, что ESMA посчитало этот вид деятельности разновидностью азартных игр. То есть, по мнению организации, прибыль в ходе трейдинга цифровыми контрактами зависит только от того, насколько удачлив человек.
Но практически сразу после введения данного запрета голландский суд усомнился в правомочности такого заявления. Согласно опубликованному решению, успешность трейдинга бинарными опционами напрямую зависит от того, насколько правильно и точно человек прогнозирует движение цены, основывая свои решения на глубоком анализе рынка. То есть по мнению голландского суда, торговля цифровыми контрактами по своей сути не отличается от аналогичных операций, проводимых с традиционными активами типа акций или облигаций.
Но несмотря на это постановление, в ЕС действует запрет на работу с бинарными опционами. Однако данная норма распространяется только на брокеров, которые официально зарегистрированы на территории Евросоюза. Поэтому жители Болгарии могут торговать опционами, если найдут компанию, предоставляющую доступ к таким операциям.
Но введение ограничений сказывается на сторонних фирмах, которые не принимают непосредственное участие в проведении подобных сделок. Многие брокеры (включая тех, которые не зарегистрированы в Европе) не принимают переводов с банковских карт. Поэтому трейдерам из Болгарии, которые решились купить цифровые контракты, следует пополнять баланс на торговой площадке с помощью электронных или криптовалютных кошельков.
Как легально торговать бинарными опционами в Болгарии
Введенный запрет ESMA имеет ряд исключений. В частности, некоторые трейдеры сохранили право проведения операций с бинарными опционами. Для этого человек должен выполнить 2 из 3 приведенных требований:
- Провести не менее десяти сделок с опционами либо CDF за последние 12 месяцев. Сумма каждой операции должна быть больше 150 евро.
- Объем инвестиционного портфеля должен составлять 500 000 евро.
- Опыт работы на финансовом рынке должен быть более одного года.
Поэтому начинающим трейдерам из Болгарии можно торговать бинарными опционами только при выполнении двух первых условий. Однако есть 2 надежные компании, которые позволяют новичкам заработать на цифровых контрактах без соблюдения указанных требований.
Quotex и Pocket Option – 2 брокера, которые зарегистрированы за пределами ЕС. Обе компании предлагают примерно одинаковые условия сотрудничества (минимальная ставка по сделке в 1 доллар и так далее). Но Quotex заработок по одной операции может достигать 93%, у Pocket Option – 96%.
Риски торговли бинарными опционами
Ограничения, введенные в ЕС, заставляют трейдеров переходить к брокерам, которые зарегистрированы в оффшорных зонах. Из-за этого резко возрастают риски. Причина заключается в том, что подобные компании нередко обманывают своих клиентов. Деятельность таких брокеров часто не регулируется сторонними организациями, что открывает возможности для изменения условий сотрудничества, отказа в выплате заработанных денег и других неправомерных действиях.
Поэтому, прежде чем открывать депозит, следует проверить надежность компании. Сделать это можно, воспользовавшись приведенными ниже рекомендациями либо обратившись к отзывам реальных трейдеров.
Лучше останавливать свой выбор на компаниях, которые работают на рынке в течение нескольких лет. Предложения, в том числе и привлекательные, от новичков нужно избегать, так как именно под такими брокерами часто скрываются мошенники.
Заключение
Среди лучших брокеров бинарных опционов, с которыми можно работать из Болгарии, выделяется Quotex. Эта компания долгое время присутствует на рынке и успела зарекомендовать себя как надежный поставщик финансовых услуг. Прибыль по сделке у клиентов Quotex достигает 93%, что является одним из лучших показателей на рынке.
Этот брокер привлекателен еще и тем, что предлагает комфортные условия сотрудничества начинающим трейдерам. Клиенты компании могут приступать к торговле после пополнения баланса всего на 10 долларов. Ставка по сделке равна одному доллару. Дополнительно для клиентов предусматриваются бонусные начисления и даются торговые сигналы, которые упрощают принятие решений.
