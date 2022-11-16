Бинарные опционы в Болгарии: законно или нет?

Европейские регуляторы постоянно ужесточают требования, предъявляемые к финансовым операциям. Так, ESMA в 2018 году запретил площадкам бинарных опционов проводить сделки с цифровыми контрактами. В результате жители стран ЕС, включая Болгарию, потеряли доступ к подобным операциям. Однако введенный запрет полностью не ограничил возможности по проведению сделок с бинарными опционами для жителей Богарии.

Что нужно знать для торговли бинарными опционами в ЕС

Введение запрета на торговлю бинарными опционами в странах Евросоюза объясняется тем, что ESMA посчитало этот вид деятельности разновидностью азартных игр. То есть, по мнению организации, прибыль в ходе трейдинга цифровыми контрактами зависит только от того, насколько удачлив человек.

Но практически сразу после введения данного запрета голландский суд усомнился в правомочности такого заявления. Согласно опубликованному решению, успешность трейдинга бинарными опционами напрямую зависит от того, насколько правильно и точно человек прогнозирует движение цены, основывая свои решения на глубоком анализе рынка. То есть по мнению голландского суда, торговля цифровыми контрактами по своей сути не отличается от аналогичных операций, проводимых с традиционными активами типа акций или облигаций.

Но несмотря на это постановление, в ЕС действует запрет на работу с бинарными опционами. Однако данная норма распространяется только на брокеров, которые официально зарегистрированы на территории Евросоюза. Поэтому жители Болгарии могут торговать опционами, если найдут компанию, предоставляющую доступ к таким операциям.

Но введение ограничений сказывается на сторонних фирмах, которые не принимают непосредственное участие в проведении подобных сделок. Многие брокеры (включая тех, которые не зарегистрированы в Европе) не принимают переводов с банковских карт. Поэтому трейдерам из Болгарии, которые решились купить цифровые контракты, следует пополнять баланс на торговой площадке с помощью электронных или криптовалютных кошельков.

Как легально торговать бинарными опционами в Болгарии

Введенный запрет ESMA имеет ряд исключений. В частности, некоторые трейдеры сохранили право проведения операций с бинарными опционами. Для этого человек должен выполнить 2 из 3 приведенных требований:

Провести не менее десяти сделок с опционами либо CDF за последние 12 месяцев. Сумма каждой операции должна быть больше 150 евро. Объем инвестиционного портфеля должен составлять 500 000 евро. Опыт работы на финансовом рынке должен быть более одного года.

Поэтому начинающим трейдерам из Болгарии можно торговать бинарными опционами только при выполнении двух первых условий. Однако есть 2 надежные компании, которые позволяют новичкам заработать на цифровых контрактах без соблюдения указанных требований.

Quotex и Pocket Option – 2 брокера, которые зарегистрированы за пределами ЕС. Обе компании предлагают примерно одинаковые условия сотрудничества (минимальная ставка по сделке в 1 доллар и так далее). Но Quotex заработок по одной операции может достигать 93%, у Pocket Option – 96%.

Риски торговли бинарными опционами

Ограничения, введенные в ЕС, заставляют трейдеров переходить к брокерам, которые зарегистрированы в оффшорных зонах. Из-за этого резко возрастают риски. Причина заключается в том, что подобные компании нередко обманывают своих клиентов. Деятельность таких брокеров часто не регулируется сторонними организациями, что открывает возможности для изменения условий сотрудничества, отказа в выплате заработанных денег и других неправомерных действиях.

Поэтому, прежде чем открывать депозит, следует проверить надежность компании. Сделать это можно, воспользовавшись приведенными ниже рекомендациями либо обратившись к отзывам реальных трейдеров.

Лучше останавливать свой выбор на компаниях, которые работают на рынке в течение нескольких лет. Предложения, в том числе и привлекательные, от новичков нужно избегать, так как именно под такими брокерами часто скрываются мошенники.

Заключение

Среди лучших брокеров бинарных опционов, с которыми можно работать из Болгарии, выделяется Quotex. Эта компания долгое время присутствует на рынке и успела зарекомендовать себя как надежный поставщик финансовых услуг. Прибыль по сделке у клиентов Quotex достигает 93%, что является одним из лучших показателей на рынке.

Этот брокер привлекателен еще и тем, что предлагает комфортные условия сотрудничества начинающим трейдерам. Клиенты компании могут приступать к торговле после пополнения баланса всего на 10 долларов. Ставка по сделке равна одному доллару. Дополнительно для клиентов предусматриваются бонусные начисления и даются торговые сигналы, которые упрощают принятие решений.

