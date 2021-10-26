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        Cómo recibir y activar un código promocional de Pocket Option

        Cómo obtener y utilizar códigos promocionales de Pocket Option

        Al utilizar el código promocional de Pocket Option , los operadores de opciones binarias que trabajan con el corredor Pocket Option pueden recibir un bono de reposición, que se otorga al reponer un depósito, cancelar una operación perdedora, cristales verdes o rojos, reembolsos en efectivo y otros bonos. Las condiciones para dichos bonos de Pocket Option cambian constantemente. Por lo tanto, varios códigos promocionales de Pocket Option pueden aumentar el tamaño del depósito en un 100%, siempre que el usuario deposite una cantidad superior a $100 en su cuenta Pocket Option . La pregunta principal sigue siendo: dónde y cómo obtener un código promocional de Pocket Option y cómo activarlo.

        Cómo comprar un código promocional de Pocket Option

        Los códigos promocionales de Pocket Option se pueden comprar a través de Market. Para hacer esto, necesitará dinero de su saldo o cristales. Puede abrir esta sección seleccionando la pestaña "Mercado" directamente desde el gráfico o accediendo a ella en su perfil:

        mercado en opción de bolsillo

        A continuación, debe seleccionar qué código promocional de Pocket Option desea comprar:

        códigos promocionales y bonificaciones en la opción de bolsillo

        Después de esto, puede especificar la cantidad de códigos promocionales de Pocket Option y hacer clic en el botón "Comprar". A continuación, se abre una nueva ventana en la que deberás confirmar la transacción:

        Cómo comprar un código promocional de Pocket Option

        Consultando las condiciones del código promocional Pocket Option

        Como se señaló anteriormente, la validez de cada código promocional está limitada por ciertas condiciones establecidas por el corredor de opciones binarias . Esto se aplica solo a los códigos promocionales para recargar una cuenta, cuyo bono puede alcanzar el 110%.

        Para saber cómo se procesa dicho bono, debe hacer clic en el enlace "Condiciones de participación" ubicado debajo de cada oferta en el Mercado:

        condiciones para recibir un bono

        Después de esto, se abre una nueva ventana que contiene toda la información sobre un código promocional de Pocket Option específico:

        • tamaño de bonificación;
        • la cantidad máxima que se acredita en la cuenta de bonificación;
        • fecha de vencimiento del código promocional y más.
        condiciones para usar bonos en la opción de bolsillo bonificación 100% bolsillo

         

        Si un comerciante ha comprado previamente un código promocional, pero no ha leído sus términos, esta información se puede encontrar en la sección "Finanzas" yendo a "Códigos promocionales". Allí se proporciona la siguiente información:

        • todos los códigos promocionales activos que compró el comerciante;
        • progreso en el cumplimiento de las condiciones del código promocional;
        • todos los códigos promocionales recibidos como regalo.

        Para consultar las condiciones del bono proporcionado, deberás hacer clic en el botón “Consultar” de esta sección, que se encuentra al lado de cada código promocional:

        verificación de código de promoción de bolsillo

        Activación del código promocional de Pocket Option

        Puede utilizar el bono de recarga de Pocket Option o cualquier otro código promocional solo después de activar este último. Este trámite se realiza en la misma sección “Finanzas” y la pestaña “Códigos Promocionales” o a través de la sección “Compras”, que también se ubica en la pestaña “Mercado”. Allí puede encontrar todos los códigos promocionales de Pocket Option que compró. Después de abrir “Compras”, debes hacer clic en activar el código promocional. Después de esto, debes ir al depósito y seleccionar el método para calcular el bono:

        activación de códigos promocionales de Pocket

        Después de completar las operaciones descritas, el número del código promocional aparecerá automáticamente en un campo especial de entrada al recargar su cuenta.

        ¿Qué otros códigos promocionales de Pocket Option puedes obtener gratis o comprar?

        Puedes adquirir los siguientes códigos promocionales en el mercado:

        1. Códigos promocionales de Pocket Option para reposición;
        2. bonificación al saldo;
        3. transacción sin riesgos (código de promoción de Pocket Option para cancelación);
        4. devolución de dinero;
        5. refuerzos;
        6. prolongadores;
        7. cristales;
        8. cofres.

        Estos códigos promocionales le permiten aumentar sus fondos o recibir bonificaciones útiles que pueden utilizarse en el comercio en el mercado de opciones binarias. No todos estos códigos promocionales son universales, así que veamos los tres más populares. También tenga en cuenta que algunos de estos bonos de Pocket Option se pueden reclamar de forma gratuita .

        El código promocional de Pocket Option para cancelar una transacción es probablemente el código promocional de Pocket Option más popular, ya que le permite devolver todos los fondos invertidos en una transacción perdedora. Es decir, si compra una opción y recibe una pérdida, el monto total invertido en la transacción se devolverá a su cuenta. También puede encontrar y comprar dicho código promocional en Market, y la cantidad que se puede devolver al depósito utilizando un código promocional para cancelar una transacción perdedora de Pocket Option alcanza los $1,000:

        transacción de opción de bolsillo sin riesgo

        El reembolso es un código promocional conveniente que le permite recibir ingresos pasivos al realizar transacciones. Sólo se cuentan las operaciones perdedoras, pero la ventaja de este código promocional de Pocket Option es que es válido durante todo un año. El reembolso máximo que puedes recibir es del 10%:

        opción de devolución de dinero en el bolsillo

        Los cristales son un código promocional igualmente popular para Pocket Option, que le permite comprar cualquier otro código promocional o cambiar un cristal por otro. Los cristales están disponibles en tres colores:

        1. rojo;
        2. azul;
        3. verde.

        También se pueden adquirir en el Mercado:

        tipos de cristales en el bolsillo

        Tenga en cuenta que los cristales no solo se pueden comprar, sino también extraer. También se compra una licencia de minería en Crystal Stack.

        Monto del doble depósito

        Bono 150% (depósito mínimo $3000)

        Crédito de $50 por registro

         

        PO

        Ver también:

        • Robot gratuito para Pocket Option
        • Cómo operar desde dispositivos móviles en la plataforma Pocket Option
        • Plataforma de broker Pocket Option para Windows
        • Cómo utilizar el comercio social con el corredor Pocket Option
         
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        Comentarios

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        Himanshu saini
        Пожалуйста, пришлите промокод платного турнира
        17 febrero 2024
        Respuesta
        игорь
        Спасибо за полезную информацию, мне она помогла получить дополнительную выгоду.
        13 noviembre 2023
        Respuesta
        Данил
        Надежный брокер с широким ассортиментом инструментов и быстрыми выплатами. Торговать начал недавно, но уже сделал первые шаги в свое светлое будущее! Однозначно рекомендую! Моя ссылка на Pocket Option для копирования сделок: id 46051153
        07 marzo 2023
        Respuesta
        Руслан
        Руслан
        Не пойму, как часто можно применять эти промокоды?
        Мирослава, всегда при внесении депозита на счет
        04 noviembre 2022
        Respuesta
        Роман
        Роман
        Не пойму, как часто можно применять эти промокоды?
        Мирослава, на сколько я поняла, то Брокер Pocket Option предлагает 2 вида промокодов: одноразовые – индивидуальный набор символов, которым может воспользоваться только один пользователь; многоразовые – коды, которыми могут пользоваться приглашенные партнёрами новые клиенты.
        03 noviembre 2022
        Respuesta
        Роман
        Роман
        Эти промокоды и кристаллы, такая замануха, реально новичков очень увлекает, похоже на какую-то игру )
        03 noviembre 2022
        Respuesta
        Мирослава
        Мирослава
        Не пойму, как часто можно применять эти промокоды?
        03 noviembre 2022
        Respuesta
        Option Bull
        Option Bull
        Что дают кристаллы?
        01 noviembre 2022
        Respuesta
        Олег
        ловите на кешбек, но не знаю может уже лимит, тут я не при чем уже сори Cashback 3% - 3XwLXnke
        26 octubre 2021
        Respuesta
        Илья
        промокоды покета опшена можно найти где угодно, но часто уже лимит на них. тут на сайте много промиков, главное успевать забирать. желающих правда очень много и я через раз успеваю брать, повезло кристалы получить недавно хоть
        26 octubre 2021
        Respuesta
        крутой
        крутой
        промокоды покета опшена можно найти где угодно, но часто уже лимит на них. тут на сайте много промиков, главное успевать забирать. желающих правда очень много и я через раз успеваю брать, повезло кристалы получить недавно хоть
        это ты еще везучий, я вообще вон не успеваю никогда, то лимит, то промокод мне не нужный. если у кого будет пром на кристаллы красные киньте плиз!
        26 octubre 2021
        Respuesta
        Алина Олегова
        Алина Олегова
        если бы еще эти промокоды на отмену убыточных сделок были бесконечными, ну я имею в виду что хотя бы 2-3 в неделю было их свободно, а их фиг найдешь еще))
        26 octubre 2021
        Respuesta
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