Cómo obtener y utilizar códigos promocionales de Pocket Option

Al utilizar el código promocional de Pocket Option , los operadores de opciones binarias que trabajan con el corredor Pocket Option pueden recibir un bono de reposición, que se otorga al reponer un depósito, cancelar una operación perdedora, cristales verdes o rojos, reembolsos en efectivo y otros bonos. Las condiciones para dichos bonos de Pocket Option cambian constantemente. Por lo tanto, varios códigos promocionales de Pocket Option pueden aumentar el tamaño del depósito en un 100%, siempre que el usuario deposite una cantidad superior a $100 en su cuenta Pocket Option . La pregunta principal sigue siendo: dónde y cómo obtener un código promocional de Pocket Option y cómo activarlo.

Cómo comprar un código promocional de Pocket Option

Los códigos promocionales de Pocket Option se pueden comprar a través de Market. Para hacer esto, necesitará dinero de su saldo o cristales. Puede abrir esta sección seleccionando la pestaña "Mercado" directamente desde el gráfico o accediendo a ella en su perfil:

A continuación, debe seleccionar qué código promocional de Pocket Option desea comprar:

Después de esto, puede especificar la cantidad de códigos promocionales de Pocket Option y hacer clic en el botón "Comprar". A continuación, se abre una nueva ventana en la que deberás confirmar la transacción:

Consultando las condiciones del código promocional Pocket Option

Como se señaló anteriormente, la validez de cada código promocional está limitada por ciertas condiciones establecidas por el corredor de opciones binarias . Esto se aplica solo a los códigos promocionales para recargar una cuenta, cuyo bono puede alcanzar el 110%.

Para saber cómo se procesa dicho bono, debe hacer clic en el enlace "Condiciones de participación" ubicado debajo de cada oferta en el Mercado:

Después de esto, se abre una nueva ventana que contiene toda la información sobre un código promocional de Pocket Option específico:

tamaño de bonificación;

la cantidad máxima que se acredita en la cuenta de bonificación;

fecha de vencimiento del código promocional y más.

Si un comerciante ha comprado previamente un código promocional, pero no ha leído sus términos, esta información se puede encontrar en la sección "Finanzas" yendo a "Códigos promocionales". Allí se proporciona la siguiente información:

todos los códigos promocionales activos que compró el comerciante;

progreso en el cumplimiento de las condiciones del código promocional;

todos los códigos promocionales recibidos como regalo.

Para consultar las condiciones del bono proporcionado, deberás hacer clic en el botón “Consultar” de esta sección, que se encuentra al lado de cada código promocional:

Activación del código promocional de Pocket Option

Puede utilizar el bono de recarga de Pocket Option o cualquier otro código promocional solo después de activar este último. Este trámite se realiza en la misma sección “Finanzas” y la pestaña “Códigos Promocionales” o a través de la sección “Compras”, que también se ubica en la pestaña “Mercado”. Allí puede encontrar todos los códigos promocionales de Pocket Option que compró. Después de abrir “Compras”, debes hacer clic en activar el código promocional. Después de esto, debes ir al depósito y seleccionar el método para calcular el bono:

Después de completar las operaciones descritas, el número del código promocional aparecerá automáticamente en un campo especial de entrada al recargar su cuenta.

¿Qué otros códigos promocionales de Pocket Option puedes obtener gratis o comprar?

Puedes adquirir los siguientes códigos promocionales en el mercado:

Códigos promocionales de Pocket Option para reposición; bonificación al saldo; transacción sin riesgos (código de promoción de Pocket Option para cancelación); devolución de dinero; refuerzos; prolongadores; cristales; cofres.

Estos códigos promocionales le permiten aumentar sus fondos o recibir bonificaciones útiles que pueden utilizarse en el comercio en el mercado de opciones binarias. No todos estos códigos promocionales son universales, así que veamos los tres más populares. También tenga en cuenta que algunos de estos bonos de Pocket Option se pueden reclamar de forma gratuita .

El código promocional de Pocket Option para cancelar una transacción es probablemente el código promocional de Pocket Option más popular, ya que le permite devolver todos los fondos invertidos en una transacción perdedora. Es decir, si compra una opción y recibe una pérdida, el monto total invertido en la transacción se devolverá a su cuenta. También puede encontrar y comprar dicho código promocional en Market, y la cantidad que se puede devolver al depósito utilizando un código promocional para cancelar una transacción perdedora de Pocket Option alcanza los $1,000:

El reembolso es un código promocional conveniente que le permite recibir ingresos pasivos al realizar transacciones. Sólo se cuentan las operaciones perdedoras, pero la ventaja de este código promocional de Pocket Option es que es válido durante todo un año. El reembolso máximo que puedes recibir es del 10%:

Los cristales son un código promocional igualmente popular para Pocket Option, que le permite comprar cualquier otro código promocional o cambiar un cristal por otro. Los cristales están disponibles en tres colores:

rojo; azul; verde.

También se pueden adquirir en el Mercado:

Tenga en cuenta que los cristales no solo se pueden comprar, sino también extraer. También se compra una licencia de minería en Crystal Stack.

Ver también: