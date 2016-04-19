Cómo instalar (agregar) un indicador en MT4 (MetaTrader4)

En este video comenzaremos con lo básico y veremos cómo agregar correctamente un indicador a la plataforma MetaTrader 4.

También puede descargar la plataforma MetaTrader4 en nuestro sitio web u obtenerla de uno de los corredores que admiten operaciones a través de ella.

En nuestro caso, esta será la plataforma del broker Grand Capital , que ofrece a sus clientes operaciones con opciones binarias directamente en la plataforma MT4.

Agregar un indicador a MetaTrader 4

Y así, después de instalar la plataforma, encontramos el indicador que necesitamos para MT4 y descargamos su archivo. En el archivo, es posible que los archivos ya estén divididos en carpetas o que solo contengan el archivo del indicador. En nuestro caso, el archivo contiene solo un archivo, pero al final del video le mostraremos cómo copiar el indicador si todo ya está dividido en carpetas.

El indicador en sí puede tener dos extensiones: mq4 y ex4. El formato mq4 significa que el indicador es de código abierto y los operadores más experimentados pueden realizar cambios en su algoritmo.

Haga clic en copiar este archivo y vaya a la terminal de metatrader. Aquí debe abrir el menú "archivo" y seleccionar "abrir directorio de datos"

En la ventana que se abre, nos interesará principalmente la carpeta MQL 4, en ella estará la carpeta en la que debemos copiar el indicador descargado del sitio; Entramos en la carpeta y buscamos la carpeta Indicadores.

Insertamos el archivo, si solicita reemplazar algo, hacemos clic en reemplazar. Ahora necesitas reiniciar el terminal. Cierra y vuelve a abrir la terminal.

Para encontrar el indicador que necesitamos, haga clic en el acceso directo del navegador o presione la combinación Ctrl+N

Aquí en los indicadores estarán todos los indicadores instalados, solo debemos buscar el que necesitamos y agregarlo al gráfico. Haga doble clic en el indicador o arrástrelo al gráfico. Vemos la ventana del indicador, y si la descripción del indicador en el sitio web dice que necesita cambiar algunas configuraciones, puede configurarlas aquí. Haga clic en Aceptar y el indicador se agregará al gráfico.

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