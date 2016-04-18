        Обзор брокера Instaforex

        InstaForex (ИнстаФорекс) обзор брокера. Отзывы

        Instaforex - бинарные опционыВнимание! Брокер в черном списке! Мы не рекомендуем открывать счет у данного брокера! Возможны проблемы с выводом заработанных средств!

        На данный момент данный брокер считается мошенником, ввиду частых не выплат заработанных денег своим клиентам, апеллируя лазейками в своем пользовательском соглашении.

        Компания ИнстаФорекс вышла на рынок Форекс в 2007 году и уже несколько лет находится в числе ведущих мировых брокеров, неоднократно подтверждая свой статус высокими наградами, такими как “Лучший брокер Азии", “Лучший брокер СНГ" и т.п. Компания предлагает своим клиентам высокое качество обслуживания, одни из самых комфортных условий для торговли, передовые сервисы и технологии.

        Сегодня c ИнстаФорекс работает более 2 000 000 клиентов и 265 официальных представительств.

        Инстафорекс предоставляет качественные и удобные сервисы которые будут востребованы как начинающими так и продвинутыми трейдерами: ПАММ-систему, систему копирования сделок ForexCopy и, конечно, возможность для торговли бинарными опционами (форекс опционами).

        Особенности платформы Instaforex:

        Трейдеры торгующие бинарными опционами по нашим сигналам всё чаще выбирают именно ИнстаФорекс из-за преимуществ, выделяющих данного брокера среди других:

        • минимальный депозит всего 1$
        • минимальная стоимость опциона 1$
        • высокая доходность инструментов- 80% прибыли для любого опциона
        • возможность освоить тонкости трейдинга на демо-счёте бесплатно
        • 72 актива бинарных опционов (валютные пары, CFD, Gold и Silver)
        • удобный клиентский кабинет
        • возможность рассчитать прибыльность сделки до покупки опциона
        • риск ограничивается только ценой контракта,
        • широкий выбор длительности опциона (от 1 минуты до 1 месяца)
        • стоимость инструментов от 1 до 1000 USD
        • отсутствие ограничений по количеству опционов
        • возможность торговли на мобильных устройствах
        • возможность ставить отложенные ордеры на опционы*

        *идеально подходит для торговли по сигналам WinOptionSignals. Вы можете поставить все сигналы на день, сразу при их получении.

        ИнстаФорекс предлагает следующие варианты форекс-опционов

        • Внутридневные - срок опциона составляет от 1 минуты до 24 часов.
        • Срочные - срок составляет до 4 недель.

        Обучение бинарным опционам с Instaforex

        Для тех, кто только начинает пробовать свои силы в трейдинге опционами, компания даёт отличную возможность для обучения всем шагам и тонкостям торговли. На сайте брокера вы найдёте массу обучающих материалов: это и виде-уроки, обучающие курсы и онлайн вебинары, также прямо на сайте можно заказать книги и диски о Форекс торговле.

        Отдельно стоит отметить, что брокер обеспечивает своим клиентам качественную профессиональную поддержку. Свои вопросы клиенты могут задать в почте или он-лайн чате либо по телефону, скайпу, другим популярным мессенджерам или заказать обратный звонок.

        ИнстаФорекс предоставляет своим клиентам весьма разнообразный выбор способов пополнения/снятия средств: банковские карты и переводы, Яндекс Деньги, карты VISA, Mastercard, RBKMoney, Qiwi, MoneyBookers/Skrill, Neteller, Деньги@Mail.ru, Z-Payment, RuRu, Ukash и другие. Если вы цените надёжность, то торговля с ИнстаФорекс то, что вам нужно.

        Как торговать бинарными опционами в Instaforex:

        Для того что бы начать торговать бинарными опционами в Instaforex, вам прежде всего необходимо авторизоваться на сайте компании instaforex.com

        авторизация на сайте instaforex

        Далее, в личном кабинете раскрываем пункт меню Сервисы компании и выбираем пункт Форекс Опционы

        бинарные опционы на instaforex

        На открывшейся странице, мы видим встроенный график, со списком набора символов, размер ставки, направление опциона и время открытия и закрытия сделки.

        торговая платформа инстафорекс для опционов

        Нам остается выбрать нужный нам инструмент для торговли и купить нужный опцион. Информация о всех купленных вами опционах доступна в Результатах, над графиком.

        Так же, веб-терминал Instaforex, позволяет добавлять индикаторы на график и менять его настройки. Изменения доступны как с меню графика, так и по клику правой кнопкой мыши на графике.

        индикаторы на instaforex

        Как торговать бинарными опционами через терминал MetaTrader:

        Компания Instaforex предоставляет своим клиентам возможность совершать сделки через терминал MetaTrader4

        После того, как вы скачали и установили терминал MT4 от Instaforex, вам необходимо будет установить программу IFX Option Trade, скачать ее можно здесь: скачать IFX Option Trade . Программа легко устанавливается и интегрируется в терминал MT4. После установки программы IFX Option Trade, вам необходимо будет произвести ее настройку:

        Переходим в меню терминала Сервис, выбираем пункт Настройки и в открывшемся окне, настраиваем вкладку Советники согласно информации на картинке

        mt4 от instaforex для бинарных опционов

        Программа готова к работе и запускается как и любой другой советник с меню Навигатора. Интерфейс программы интуитивно понятен и схож с торговлей на сайте.

        Торговать с Instaforex

        Ознакомиться со всеми брокерами и выбрать надежного брокера бинарных опционов вы можете в Рейтинге брокеров бинарных опционов на нашем сайте.

         

        Айнур
        Слушайте, ну он правда ужасный, этот Instaforex! Вывод денег отвратительный. Уже месяц не могу решить вопрос вывода 15$. Что можно подумать о больших суммах?... Пополнение счета разрешают, например, с Яндекса, а вот вывод денег через Яндекс.Деньги запрещен. Больше недели шла переписка со всеми службами, как вывести несчастные 15 дол. Наконец, определили, какую сумму можно вместо Яндекса вывести на банковскую карту. Попробовал вывести деньги строго согласно их рекомендациям и вдруг получаю отказ. Прошу объяснить причину, начинается новая переписка и т.д. Вобщем, зубы заговаривают! Для себя я решил с этой компанией больше не связываться, чтобы не терять деньги.
        26 мая 2017
        Тагир
        Чистый развод! Благодаря консультациям их "аналитоков" слил весь депозит, до вывода даже не дошло, а они еще и не выводят как оказалось!!!!
        22 мая 2017
        Максим
        Форекс кухня!!!
        31 марта 2017
        Ольга
        Да бред какойто, я с дуру открыла у них счет, а оказалось что сделки закрытые по цене открытия считают проигрышными. О ТАКОМ НАДО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАРАНЕЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ! Опционами не торгуйте тут точно!
        Ольга, укажите номер торгового счета, пожалуйста, а так же номера подобных ордеров. Я проверю информацию
        Mariya InstaForex, зачем вам мой номер счета я не пойму??? Вы будете отрицать, тот факт что сделки закрытые по цене открытия у вас уходят в минус или что??!?!?
        13 января 2017
        Mariya InstaForex
        Ольга
        Да бред какойто, я с дуру открыла у них счет, а оказалось что сделки закрытые по цене открытия считают проигрышными. О ТАКОМ НАДО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАРАНЕЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ! Опционами не торгуйте тут точно!
        12 января 2017
        Кирилл
        Да не ожидал такого от Instaforex, хорошо что торгую в Альпари, там с выплатами все отлично.
        10 января 2017
        Владимир
        Брокер не для опционов это факт, не знаю что у них там на форексе, но опционами торговать нереально. То, что сделки по цене открытия закрывают в минус, вообще бред. Торгуйте лучше в 24option, там все четко!
        06 декабря 2016
        ...
        Mariya InstaForex, номер счета 8679300, так и не вывели мне мои 500$. Брокер мошенник.
        Вячеслав, Вы уверенны, что вывод был оформлен с данного счета? Баланс этого счета 6 долларов(два пополнения на 1 и 5 долларов), заявок на вывод ни одной.
        Mariya InstaForex, Уверен, вы прекрасно все знаете, вы придумали причины лишь бы мне эти деньги не зачислить, ваш брокер в черном списке и точка.
        06 декабря 2016
        Mariya InstaForex
        ...
        Саша, здравствуйте. Опишите пожалуйста конкретные проблемные ситуации, а так же укажите, пожалуйста, номер Вашего счета.
        Mariya InstaForex, номер счета 8679300, так и не вывели мне мои 500$. Брокер мошенник.
        29 ноября 2016
        Mariya InstaForex
        25 ноября 2016
        Андрей Осипов
        Ужасный брокер, отзывы о нем самописные, менеджеры вообще сонные. У других брокеров от звонков не отвертишься, а этим сам звонил, на другой линии такая сонная курица, как будто на ставке в 11тыс руб сидит и красит ногти.
        29 октября 2016
        Кирилл Данилов
        Это не компания, это компашка мошенников. Они не позволят вам вывести депозит, поют басни про верификацию и то что у вас был счет и вы на него брали бонус..
        26 октября 2016
        Игорь Маркин
        Как форекс брокер, они нормальные, а вот для торговли по БО с ними можно только по сигналам Винопшн, т.к. платформы как таковой нет
        06 октября 2016
        Серега
        Лучше уж определитесь - на чём вы хотите торговать - на форексе или бинарными опционами. Любые брокеры, которые предлагают торговлю и тут и там, как правило, жутко виснут или у них по какому-то из направлений большие проблемы. потому что везде успеть нельзя, поэтому где-то буду явные недоработки. На Инстафорексе, например, опционами торговать жутко не удобно, всё сразу виснет.
        15 сентября 2016
        Саша
        Пробовал торговать на ИнстаФорекс и честно скажу - не смотря на то, что сам брокер достаточно проверенный, торговать бинарными опционами на нём жутко не удобно. Очень тормозит обновление и долго не проходят сделки. В общем, чувствуется, что изначально был предназначен для торговли на форексе. Конечно, хорошо, что они расширяют сферы деятельности, но тогда следовало бы уделять больше внимания качеству.
        13 сентября 2016
        Асхат
        Если нужен надежный брокер, то это сюда...
        25 июля 2016
        Илья, Да
        11 июля 2016
        Илья
        Вячеслав, как это поставил все сигналы? Там что можно наперед наставить ставок по нужным активам на нужное время?
        24 июня 2016
