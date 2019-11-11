Биткоин. Кто держит цены под контролем?

Несмотря на неоднозначность данных о влиянии китов на курс Биткоина, новые отчеты подтверждают, что они все также активны.

Курсы криптовалют продолжают вызывать недоумение как у трейдеров, так и у аналитиков, и было предложено множество теорий для их объяснения.

Но в последние годы в центре внимания было другое объяснение движения цен на криптовалюты – ценами манипулируют «киты». Это люди, владеющие огромными суммами в криптовалюте, или организации, имеющие большие криптовалютные холдинги.

Согласно новому отчету от платформы крипто-торговли SFOX, влияние «китов» на крипто-рынки максимально активно. Отчет включает в себя интервью с Фрэнком Вертом, соучредителем Whale Alert, сайта, который отслеживает движения средств на кошельках для криптовалют на суммы от 50 миллионов долларов.

Публикация данных идет по пятам за недавним отчетом Bloomberg, который ссылается на академическое исследование, в котором утверждается, что рост цены Биткоина в 2017 году был результатом манипуляций одним «китом». История была встречена яростным опровержением со стороны представителей крипто индустрии.

Почему «киты» могут манипулировать рынком криптовалют?

Роль китов в экосистеме Биткоина остается горячей темой для обсуждения, поскольку она противоречит популярному повествованию о том, что криптовалюты растут и падают благодаря спросу и предложению. Но относительно короткая история Биткоина и паттерны случайной торговли представляют аналитикам смешанные данные, измеряющие влияние крупных позиций на изменение цен.

Проблема состоит в том, что низкая ликвидность дает «китам» возможность влиять на цены криптовалют. На данный момент криптовалюты стоят примерно 252,7 миллиарда долларов. Это только малая часть от того же многомиллиардного рынка акций. Можно утверждать, что небольшая ликвидность делает колебания цен на рынке криптовалют восприимчивыми к крупным сделкам. И соответственно, розничный трейдер с 10 BTC обладает меньшей способностью манипулировать ценой по сравнению с институциональным трейдером или «китом» с 1 000 BTC.

Насколько сложно обвалить цены на Биткоин?

Отчет SFOX указывает на случай с одним BTC-кошельком, который содержит 80 000 Биткоинов, что составляет около $800 000 000. Сложно что-то сказать об этом кошельке, так как его владелец мог потерять данные для входа или просто умереть. Но если все в порядке, и он вдруг решит продать даже часть своих монет, это может обвалить рынок.

Если хотите сами проследить транзакции с крупных кошельков, то найти их можно тут.

Из недавних примеров можно вспомнить случай с арестом в Южной Корее владельца сайта, торгующего противозаконными товарами в даркнете. Полиция конфисковала 10 000 Биткоинов, которые с аукциона были отправлены на биржу Binance для продажи. Почти сразу после этой крупной сделки цена на Биткоин упала.

Из более давних случаев был период с 29 августа по 6 сентября 2018 года, когда криптовалютный «кит» продавал Биткоины на сумму около 1 миллиарда долларов после того, как они были переведены на кошелек биржи. Когда большая часть Биткоинов была продана, цена упала почти на 15%.

Есть также хорошо задокументированный случай с Mt. Gox, когда они продавали свои монеты во время крипто-зимы 2018 года, вызывая дальнейшее снижение цен.

Анализировать криптовалюты становится все сложнее

Безусловно, ряд факторов усложняет правильную оценку «китов» на криптовалютном рынке.

Например, постоянно растущее число участников, влияющих на цены, затрудняет выявление вероятной причины. Розничные инвесторы были первыми, кто запрыгнул в криптовалютный поезд, а вскоре к ним присоединились институциональные инвесторы, внебиржевые торговые площадки (OTC) и HFT-алгоритмы.

Чем больше игроков, тем запутаннее ситуация с криптовалютами и ценами на них. Отчет SFOX описывает случай с криптовалютой EOS, конкурента Ethereum, который перевел большую сумму в криптовалюте Ethereum на кошелек биржи Bitfinex в то время, когда Эфириум падал.

Широко разрекламированная прозрачность криптовалют может также привести к неопределенности в отношении конечного назначения этих валют. Перемещение средств между кошельками не обязательно означает принятие решения о покупке или продаже. В приведенном выше примере движения денежных средств между EOS и Bitfinex не означает, что они продавали криптовалюту.

Появление рынков с криптовалютными пулами и анонимными сделками добавило еще больше сложностей к анализу цен на криптовалюты. Технически эти рынки не должны влиять на цену, однако, учитывая ограниченное количество и волатильность цен большинства крипто активов, сомнительно, что «киты» упустят возможность получать легкую прибыль.

Заключение

Пока рынок криптовалют еще молод, у «китов» есть множество возможностей для манипуляций. Поэтому высокая волатильность будет еще долгое время присутствовать на этом рынке.

Манипулирование может быть частью крипто игры. В конце концов его влияние, как ожидается, уменьшится, как это было на других рынках. Но произойдёт это только тогда, когда капитализация криптовалют вырастет в десятки раз.

