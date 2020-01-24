Лучшие криптовалюты для инвестирования в 2020 году

Поскольку Blockchain превращается в популярную технологию, у нас есть бесчисленное количество криптовалют для инвестирования. Некоторые монеты оправдывают ожидания, другие же в основном разочаровывают. Самое удивительное, что не всегда лучшие криптовалюты для инвестирования очень популярны среди криптоэнтузиастов. О некоторых почти никто не знает.

Прежде чем думать об инвестировании в криптовалюты, очень важно понимать их особенности и потенциал в долгосрочной перспективе. Инвестиции в криптовалюту требуют такого же серьезного подхода, как инвестиции в недвижимость или во что-либо крупное.

В качестве простого примера давайте рассмотрим Биткоин — самую популярную цифровую валюту в мире, о которой, скорее всего слышали даже не профессионалы. В конце 2017 год BTC очень вырос, после чего начал сильное снижение, которое было сложно выдержать, в особенности тем, кто покупал его на пике. Новое восхождение оказалось более сложным, но, как прогнозируют лидеры рынка, 2020 год станет годом, который невероятно изменит картину с медвежьего сценария на бычий. Исходя из этой ситуации, нужно иметь как минимум элементарное понимание о криптовалютах, чтобы суметь грамотно инвестировать в них. И прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, нам стоит ответить на следующие вопросы:

Планируете ли вы продавать свои монеты после достижения ими пиковой стоимости?

Хотите ли вы продать только часть монет или все сразу?

Существует ли причина, по которой вы можете продать все и сразу по любой цене?

Какой максимальный убыток вы можете себе позволить?

Насколько вы оптимистичны в отношении получения прибыли?

Следите ли вы за новостями рынка на регулярной основе?

Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, какой вид инвестирования подходит вам больше — краткосрочный или долгосрочный. Ведь далеко не каждый разбирается в инвестициях настолько, чтобы понимать, стоит ли в них вкладывать средства в какую-то криптовалюту, или лучше держаться от нее подальше.

Главное, помните, что принимать инвестиционные решения на основе эмоциональных суждений плохая идея. И если все же вы не знаете, как определиться с выбором, но желание инвестировать в криптоактивы велико, ниже мы приводим Топ-10 криптовалют для инвестирования в 2020 году.

В какие криптовалюты инвестировать в 2020 году?

Несомненно, Bitcoin и Ethereum — лучшие криптовалюты для инвестирования, но давайте рассмотрим и другие активно развивающиеся криптовалюты с перспективами в 2020 году.

В статье рассмотрим такие криптовалюты, как:

Zcash (ZEC)

Несмотря на то, что Zcash является преимущественно новой монетой, он охватил достаточно большую часть рынка в короткий промежуток времени. Генеральный директор Zooko Wilcox-O'Hearn постоянно планирует стратегии роста и расширения. На данный момент Zcash насчитывает около 21 000 000 монет, участвующих в транзакциях.

Основная цель криптовалюты Zcash — анонимность. И помогает ей в этом функция Zero-knowledge proof, что переводится как — доказательство с нулевым разглашением информации.

Инвестировать в Zcash можно легко, оставаясь при этом анонимным пользователем и получать подробный отчет о проведенных вами транзакциях. Это и делает его одной из лучших криптовалют для инвестирования.

Данные на сегодня:

Цена: $49.

Общий оборот монет: около 8 670 000 ZEC.

Рыночная капитализация: около $431 000 000.

Dash (DASH)

Digital Dash обязательно должен быть включен в любой список лучших криптовалют. Несмотря на то, что он был создан в 2015 году, его рыночная капитализация составляет около $2 000 000 000. В течение короткого промежутка времени с помощью данной криптовалюты начали обрабатываться транзакции размером около $100 000 000 в день. А все потому, DASH является надежной криптовалютой.

Отличием DASH от других монет является использование мастернод помимо стандартного «майнинга». Также у Dash присутствует Функция перемешивания платежей, что повышает анонимность.

Данные на сегодня:

Цена: $102.

Общий оборот монет: около 9 284 000 DASH.

Рыночная капитализация: около $950 000 000.

Neo (NEO)

Когда мы говорим о блокчейне и инновациях, у нас всегда появляются два имени: Виталик Бутерин и Да Хонгей. Первый, как мы знаем, является создателем Эфириума, а второй является создателем монеты NEO.

Криптовалюта создана в Китае, и активно поддерживается Китайским правительством. Технология NEO опирается на Delegated Byzantine Fault Tolerant System, которая добавляет изощренности монете. Улучшенная технология Proof-of-Stake делает его одной из лучших криптовалют для инвестирования.

Данные на сегодня:

Цена: $12.

Общий оборот монет: около 70 538 000 NEO.

Рыночная капитализация: около $749 000 000.

Steem (STEEM)

Платформа блоггинга и социальных сетей Steemit решила заняться криптовалютой. Такие действия, как написание блогов и комментариев, будут давать монеты авторам в качестве вознаграждения. Этот токен можно использовать для оплаты других услуг на платформе. Этот проект быстро развивается, поскольку все больше и больше начинающих авторов проявляют интерес к этому инструменту для ведения блогов в социальных сетях.

Данные на сегодня:

Цена: $0.16.

Общий оборот монет: около 358 000 000 STEEM.

Рыночная капитализация: около $59 000 000.

Cardano (ADA)

Cardano — это распределенная вычислительная платформа, в которой реализована технология блокчейна для монеты ADA. Как децентрализованная блокчейн-платформа, Cardano является полностью криптовалютным проектом с открытым исходным кодом. Cardano также является первой криптовалютной платформой, основанной на коде Haskell, промышленном продукте, используемом для критически важных систем.

Данные на сегодня:

Цена: $0.04.

Общий оборот монет: около 25 927 000 000 ADA.

Рыночная капитализация: около $1 145 000 000.

Tron (TRX)

Tron привлекает все больше и больше инвесторов за счет своего увеличения. А если сказать точнее, у создателя данной монеты есть и другие зарекомендовавшие себя проекты.

Запущенный Джастином Саном, Tron установлен на децентрализованной платформе. Быстрые и безопасные транзакции могут быть сделаны с помощью этой валюты. Основным мотивом является продвижение и поддержка индустрии развлечений, которая позволяет всем пользователям загружать и скачивать различные типы мультимедиа без вмешательства третьих лиц, таких как Google Play Store и других посредников.

Данные на сегодня:

Цена: $0.01.

Общий оборот монет: около 66 682 000 000 TRX.

Рыночная капитализация: около $1 097 000 000.

Nem (NEM)

Nem отличается от других криптовалют по двум основным причинам:

Вы собираете «урожай» вместо добычи монет «майнингом».

Концепция Proof-of-Importance определяет того, кто собирает следующий блок «урожая».

Транзакции NEM занимают около 6 секунд для отображения и 20 секунд для подтверждения. Также NEM невероятно масштабируемый. Еще одним преимуществом является то, что стоимость комиссии за транзакции очень низкая, около 0.01%. Получается, что вам нужен 1 цент, чтобы отправить $100 или 10 центов, чтобы отправить $1000. Разве это не круто?

И последнее, но не менее важное — NEM использует в 100 раз меньше энергии, чем BTC, чтобы запустить узел или собрать «урожай».

Данные на сегодня:

Цена: $0.04.

Общий оборот монет: около 8 999 999 999 NEM.

Рыночная капитализация: около $367 000 000.

Binance Coin (BNB)

Binance — это не только крупнейшая в мире биржа криптовалют, но и название монеты. BNB входит в топ-30 криптовалют в мире по рыночной капитализации. BNB обладает высокой ликвидностью, так как очень востребован на своей бирже криптовалют. Интересно и то, что на других биржах криптовалют данный токен тоже торгуется. BNB будет отличной инвестицией в долгосрочной перспективе, так как он крепко стоит на ногах даже во времена криптовалютных рецессий.

Данные на сегодня:

Цена: $17.

Общий оборот монет: около 155 000 000 BNB.

Рыночная капитализация: около $2 686 000 000.

0x (ZRX)

0x — это новейшая криптовалюта, которая привлекает внимание трейдеров и инвесторов. Это децентрализованный обмен токенами ERC20, где пользователи могут напрямую размещать заказы из своих кошельков Ethereum. Это обеспечивает гораздо большую ликвидность по сравнению с другими криптосоединениями, поэтому любой, кто использует данный протокол, может получать платежи от кого-либо.

Данные на сегодня:

Цена: $0.23.

Общий оборот монет: около 604 000 000 ZRX.

Рыночная капитализация: около $139 000 000.

Ontology (ONT)

Ontology — это высокопроизводительная мульти-цепочка, ориентированная на создание функционально совместимых каналов блокчейна. ONT с нетерпением ожидает амбициозной дорожной карты на ближайшие годы. Стремительный рост Ontology на рынке криптовалют делает все более интересным наблюдение за ним. Стартом роста монеты может послужить скорый основной сетевой запуск и другие события, запланированные на этот год.

Заключение

На рынке криптовалют на данный момент существует множество монет для инвестирования, но далеко не каждая их них стоит внимания. Подходите к любым инвестициям с умом и инвестируйте лишь ту сумму, которую готовы будете потерять.

