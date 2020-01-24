Лучшие криптовалюты для инвестирования в 2020 году

Поскольку Blockchain превращается в популярную технологию, у нас есть бесчисленное количество криптовалют для инвестирования. Некоторые монеты оправдывают ожидания, другие же в основном разочаровывают. Самое удивительное, что не всегда лучшие криптовалюты для инвестирования очень популярны среди криптоэнтузиастов. О некоторых почти никто не знает.
Прежде чем думать об инвестировании в криптовалюты, очень важно понимать их особенности и потенциал в долгосрочной перспективе. Инвестиции в криптовалюту требуют такого же серьезного подхода, как инвестиции в недвижимость или во что-либо крупное.
В качестве простого примера давайте рассмотрим Биткоин — самую популярную цифровую валюту в мире, о которой, скорее всего слышали даже не профессионалы. В конце 2017 год BTC очень вырос, после чего начал сильное снижение, которое было сложно выдержать, в особенности тем, кто покупал его на пике. Новое восхождение оказалось более сложным, но, как прогнозируют лидеры рынка, 2020 год станет годом, который невероятно изменит картину с медвежьего сценария на бычий. Исходя из этой ситуации, нужно иметь как минимум элементарное понимание о криптовалютах, чтобы суметь грамотно инвестировать в них. И прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, нам стоит ответить на следующие вопросы:
- Планируете ли вы продавать свои монеты после достижения ими пиковой стоимости?
- Хотите ли вы продать только часть монет или все сразу?
- Существует ли причина, по которой вы можете продать все и сразу по любой цене?
- Какой максимальный убыток вы можете себе позволить?
- Насколько вы оптимистичны в отношении получения прибыли?
- Следите ли вы за новостями рынка на регулярной основе?
Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, какой вид инвестирования подходит вам больше — краткосрочный или долгосрочный. Ведь далеко не каждый разбирается в инвестициях настолько, чтобы понимать, стоит ли в них вкладывать средства в какую-то криптовалюту, или лучше держаться от нее подальше.
Главное, помните, что принимать инвестиционные решения на основе эмоциональных суждений плохая идея. И если все же вы не знаете, как определиться с выбором, но желание инвестировать в криптоактивы велико, ниже мы приводим Топ-10 криптовалют для инвестирования в 2020 году.
В какие криптовалюты инвестировать в 2020 году?
Несомненно, Bitcoin и Ethereum — лучшие криптовалюты для инвестирования, но давайте рассмотрим и другие активно развивающиеся криптовалюты с перспективами в 2020 году.
В статье рассмотрим такие криптовалюты, как:
- Zcash (ZEC)
- Dash (DASH)
- Neo (NEO)
- Steem (STEEM)
- Cardano (ADA)
- Tron (TRX)
- Nem (NEM)
- Binance Coin (BNB)
- 0x (ZRX)
- Ontology (ONT)
Zcash (ZEC)
Несмотря на то, что Zcash является преимущественно новой монетой, он охватил достаточно большую часть рынка в короткий промежуток времени. Генеральный директор Zooko Wilcox-O'Hearn постоянно планирует стратегии роста и расширения. На данный момент Zcash насчитывает около 21 000 000 монет, участвующих в транзакциях.
Основная цель криптовалюты Zcash — анонимность. И помогает ей в этом функция Zero-knowledge proof, что переводится как — доказательство с нулевым разглашением информации.
Инвестировать в Zcash можно легко, оставаясь при этом анонимным пользователем и получать подробный отчет о проведенных вами транзакциях. Это и делает его одной из лучших криптовалют для инвестирования.
Данные на сегодня:
- Цена: $49.
- Общий оборот монет: около 8 670 000 ZEC.
- Рыночная капитализация: около $431 000 000.
Dash (DASH)
Digital Dash обязательно должен быть включен в любой список лучших криптовалют. Несмотря на то, что он был создан в 2015 году, его рыночная капитализация составляет около $2 000 000 000. В течение короткого промежутка времени с помощью данной криптовалюты начали обрабатываться транзакции размером около $100 000 000 в день. А все потому, DASH является надежной криптовалютой.
Отличием DASH от других монет является использование мастернод помимо стандартного «майнинга». Также у Dash присутствует Функция перемешивания платежей, что повышает анонимность.
Данные на сегодня:
- Цена: $102.
- Общий оборот монет: около 9 284 000 DASH.
- Рыночная капитализация: около $950 000 000.
Neo (NEO)
Когда мы говорим о блокчейне и инновациях, у нас всегда появляются два имени: Виталик Бутерин и Да Хонгей. Первый, как мы знаем, является создателем Эфириума, а второй является создателем монеты NEO.
Криптовалюта создана в Китае, и активно поддерживается Китайским правительством. Технология NEO опирается на Delegated Byzantine Fault Tolerant System, которая добавляет изощренности монете. Улучшенная технология Proof-of-Stake делает его одной из лучших криптовалют для инвестирования.
Данные на сегодня:
- Цена: $12.
- Общий оборот монет: около 70 538 000 NEO.
- Рыночная капитализация: около $749 000 000.
Steem (STEEM)
Платформа блоггинга и социальных сетей Steemit решила заняться криптовалютой. Такие действия, как написание блогов и комментариев, будут давать монеты авторам в качестве вознаграждения. Этот токен можно использовать для оплаты других услуг на платформе. Этот проект быстро развивается, поскольку все больше и больше начинающих авторов проявляют интерес к этому инструменту для ведения блогов в социальных сетях.
Данные на сегодня:
- Цена: $0.16.
- Общий оборот монет: около 358 000 000 STEEM.
- Рыночная капитализация: около $59 000 000.
Cardano (ADA)
Cardano — это распределенная вычислительная платформа, в которой реализована технология блокчейна для монеты ADA. Как децентрализованная блокчейн-платформа, Cardano является полностью криптовалютным проектом с открытым исходным кодом. Cardano также является первой криптовалютной платформой, основанной на коде Haskell, промышленном продукте, используемом для критически важных систем.
Данные на сегодня:
- Цена: $0.04.
- Общий оборот монет: около 25 927 000 000 ADA.
- Рыночная капитализация: около $1 145 000 000.
Tron (TRX)
Tron привлекает все больше и больше инвесторов за счет своего увеличения. А если сказать точнее, у создателя данной монеты есть и другие зарекомендовавшие себя проекты.
Запущенный Джастином Саном, Tron установлен на децентрализованной платформе. Быстрые и безопасные транзакции могут быть сделаны с помощью этой валюты. Основным мотивом является продвижение и поддержка индустрии развлечений, которая позволяет всем пользователям загружать и скачивать различные типы мультимедиа без вмешательства третьих лиц, таких как Google Play Store и других посредников.
Данные на сегодня:
- Цена: $0.01.
- Общий оборот монет: около 66 682 000 000 TRX.
- Рыночная капитализация: около $1 097 000 000.
Nem (NEM)
Nem отличается от других криптовалют по двум основным причинам:
- Вы собираете «урожай» вместо добычи монет «майнингом».
- Концепция Proof-of-Importance определяет того, кто собирает следующий блок «урожая».
Транзакции NEM занимают около 6 секунд для отображения и 20 секунд для подтверждения. Также NEM невероятно масштабируемый. Еще одним преимуществом является то, что стоимость комиссии за транзакции очень низкая, около 0.01%. Получается, что вам нужен 1 цент, чтобы отправить $100 или 10 центов, чтобы отправить $1000. Разве это не круто?
И последнее, но не менее важное — NEM использует в 100 раз меньше энергии, чем BTC, чтобы запустить узел или собрать «урожай».
Данные на сегодня:
- Цена: $0.04.
- Общий оборот монет: около 8 999 999 999 NEM.
- Рыночная капитализация: около $367 000 000.
Binance Coin (BNB)
Binance — это не только крупнейшая в мире биржа криптовалют, но и название монеты. BNB входит в топ-30 криптовалют в мире по рыночной капитализации. BNB обладает высокой ликвидностью, так как очень востребован на своей бирже криптовалют. Интересно и то, что на других биржах криптовалют данный токен тоже торгуется. BNB будет отличной инвестицией в долгосрочной перспективе, так как он крепко стоит на ногах даже во времена криптовалютных рецессий.
Данные на сегодня:
- Цена: $17.
- Общий оборот монет: около 155 000 000 BNB.
- Рыночная капитализация: около $2 686 000 000.
0x (ZRX)
0x — это новейшая криптовалюта, которая привлекает внимание трейдеров и инвесторов. Это децентрализованный обмен токенами ERC20, где пользователи могут напрямую размещать заказы из своих кошельков Ethereum. Это обеспечивает гораздо большую ликвидность по сравнению с другими криптосоединениями, поэтому любой, кто использует данный протокол, может получать платежи от кого-либо.
Данные на сегодня:
- Цена: $0.23.
- Общий оборот монет: около 604 000 000 ZRX.
- Рыночная капитализация: около $139 000 000.
Ontology (ONT)
Ontology — это высокопроизводительная мульти-цепочка, ориентированная на создание функционально совместимых каналов блокчейна. ONT с нетерпением ожидает амбициозной дорожной карты на ближайшие годы. Стремительный рост Ontology на рынке криптовалют делает все более интересным наблюдение за ним. Стартом роста монеты может послужить скорый основной сетевой запуск и другие события, запланированные на этот год.
Заключение
На рынке криптовалют на данный момент существует множество монет для инвестирования, но далеко не каждая их них стоит внимания. Подходите к любым инвестициям с умом и инвестируйте лишь ту сумму, которую готовы будете потерять.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.