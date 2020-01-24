        Топ-10 криптовалют для инвестирования в 2020 году

        Лучшие криптовалюты для инвестирования в 2020 году

        биткоин 2020Поскольку Blockchain превращается в популярную технологию, у нас есть бесчисленное количество криптовалют для инвестирования. Некоторые монеты оправдывают ожидания, другие же в основном разочаровывают. Самое удивительное, что не всегда лучшие криптовалюты для инвестирования очень популярны среди криптоэнтузиастов. О некоторых почти никто не знает.

        Прежде чем думать об инвестировании в криптовалюты, очень важно понимать их особенности и потенциал в долгосрочной перспективе. Инвестиции в криптовалюту требуют такого же серьезного подхода, как инвестиции в недвижимость или во что-либо крупное.

        В качестве простого примера давайте рассмотрим Биткоин — самую популярную цифровую валюту в мире, о которой, скорее всего слышали даже не профессионалы. В конце 2017 год BTC очень вырос, после чего начал сильное снижение, которое было сложно выдержать, в особенности тем, кто покупал его на пике. Новое восхождение оказалось более сложным, но, как прогнозируют лидеры рынка, 2020 год станет годом, который невероятно изменит картину с медвежьего сценария на бычий. Исходя из этой ситуации, нужно иметь как минимум элементарное понимание о криптовалютах, чтобы суметь грамотно инвестировать в них. И прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, нам стоит ответить на следующие вопросы:

        • Планируете ли вы продавать свои монеты после достижения ими пиковой стоимости?
        • Хотите ли вы продать только часть монет или все сразу?
        • Существует ли причина, по которой вы можете продать все и сразу по любой цене?
        • Какой максимальный убыток вы можете себе позволить?
        • Насколько вы оптимистичны в отношении получения прибыли?
        • Следите ли вы за новостями рынка на регулярной основе? 

        Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, какой вид инвестирования подходит вам больше — краткосрочный или долгосрочный. Ведь далеко не каждый разбирается в инвестициях настолько, чтобы понимать, стоит ли в них вкладывать средства в какую-то криптовалюту, или лучше держаться от нее подальше. 

        Главное, помните, что принимать инвестиционные решения на основе эмоциональных суждений плохая идея. И если все же вы не знаете, как определиться с выбором, но желание инвестировать в криптоактивы велико, ниже мы приводим Топ-10 криптовалют для инвестирования в 2020 году.

        В какие криптовалюты инвестировать в 2020 году?

        Несомненно, Bitcoin и Ethereum — лучшие криптовалюты для инвестирования, но давайте рассмотрим и другие активно развивающиеся криптовалюты с перспективами в 2020 году.

        В статье рассмотрим такие криптовалюты, как:

        1. Zcash (ZEC)
        2. Dash (DASH)
        3. Neo (NEO)
        4. Steem (STEEM)
        5. Cardano (ADA)
        6. Tron (TRX)
        7. Nem (NEM)
        8. Binance Coin (BNB)
        9. 0x (ZRX)
        10. Ontology (ONT)

        Zcash (ZEC)

        компас и криптовалютыНесмотря на то, что Zcash является преимущественно новой монетой, он охватил достаточно большую часть рынка в короткий промежуток времени. Генеральный директор Zooko Wilcox-O'Hearn постоянно планирует стратегии роста и расширения. На данный момент Zcash насчитывает около 21 000 000 монет, участвующих в транзакциях.

        Основная цель криптовалюты Zcash — анонимность. И помогает ей в этом функция Zero-knowledge proof, что переводится как — доказательство с нулевым разглашением информации.

        Инвестировать в Zcash можно легко, оставаясь при этом анонимным пользователем и получать подробный отчет о проведенных вами транзакциях. Это и делает его одной из лучших криптовалют для инвестирования.

        Данные на сегодня:

        • Цена: $49. 
        • Общий оборот монет: около 8 670 000 ZEC.
        • Рыночная капитализация: около $431 000 000.

        Dash (DASH)

        Digital Dash обязательно должен быть включен в любой список лучших криптовалют. Несмотря на то, что он был создан в 2015 году, его рыночная капитализация составляет около $2 000 000 000. В течение короткого промежутка времени с помощью данной криптовалюты начали обрабатываться транзакции размером около $100 000 000 в день. А все потому, DASH является надежной криптовалютой.

        Отличием DASH от других монет является использование мастернод помимо стандартного «майнинга». Также у Dash присутствует Функция перемешивания платежей, что повышает анонимность.

        Данные на сегодня:

        • Цена: $102. 
        • Общий оборот монет: около 9 284 000 DASH.
        • Рыночная капитализация: около $950 000 000.

        Neo (NEO)

        Когда мы говорим о блокчейне и инновациях, у нас всегда появляются два имени: Виталик Бутерин и Да Хонгей. Первый, как мы знаем, является создателем Эфириума, а второй является создателем монеты NEO. 

        Криптовалюта создана в Китае, и активно поддерживается Китайским правительством. Технология NEO опирается на Delegated Byzantine Fault Tolerant System, которая добавляет изощренности монете. Улучшенная технология Proof-of-Stake делает его одной из лучших криптовалют для инвестирования.

        Данные на сегодня:

        • Цена: $12. 
        • Общий оборот монет: около 70 538 000 NEO.
        • Рыночная капитализация: около $749 000 000.

        Steem (STEEM)

        bitcoin и монеты криптовалютПлатформа блоггинга и социальных сетей Steemit решила заняться криптовалютой. Такие действия, как написание блогов и комментариев, будут давать монеты авторам в качестве вознаграждения. Этот токен можно использовать для оплаты других услуг на платформе. Этот проект быстро развивается, поскольку все больше и больше начинающих авторов проявляют интерес к этому инструменту для ведения блогов в социальных сетях.

        Данные на сегодня:

        • Цена: $0.16. 
        • Общий оборот монет: около 358 000 000 STEEM.
        • Рыночная капитализация: около $59 000 000.

        Cardano (ADA)

        Cardano — это распределенная вычислительная платформа, в которой реализована технология блокчейна для монеты ADA. Как децентрализованная блокчейн-платформа, Cardano является полностью криптовалютным проектом с открытым исходным кодом. Cardano также является первой криптовалютной платформой, основанной на коде Haskell, промышленном продукте, используемом для критически важных систем.

        Данные на сегодня:

        • Цена: $0.04. 
        • Общий оборот монет: около 25 927 000 000 ADA.
        • Рыночная капитализация: около $1 145 000 000.

        Tron (TRX)

        Tron привлекает все больше и больше инвесторов за счет своего увеличения. А если сказать точнее, у создателя данной монеты есть и другие зарекомендовавшие себя проекты.

        Запущенный Джастином Саном, Tron установлен на децентрализованной платформе. Быстрые и безопасные транзакции могут быть сделаны с помощью этой валюты. Основным мотивом является продвижение и поддержка индустрии развлечений, которая позволяет всем пользователям загружать и скачивать различные типы мультимедиа без вмешательства третьих лиц, таких как Google Play Store и других посредников.

        Данные на сегодня:

        • Цена: $0.01. 
        • Общий оборот монет: около 66 682 000 000 TRX.
        • Рыночная капитализация: около $1 097 000 000.

        Nem (NEM)

        смартфон с криптовалютамиNem отличается от других криптовалют по двум основным причинам: 

        • Вы собираете «урожай» вместо добычи монет «майнингом». 
        • Концепция Proof-of-Importance определяет того, кто собирает следующий блок «урожая». 

        Транзакции NEM занимают около 6 секунд для отображения и 20 секунд для подтверждения. Также NEM невероятно масштабируемый. Еще одним преимуществом является то, что стоимость комиссии за транзакции очень низкая, около 0.01%. Получается, что вам нужен 1 цент, чтобы отправить $100 или 10 центов, чтобы отправить $1000. Разве это не круто?

        И последнее, но не менее важное — NEM использует в 100 раз меньше энергии, чем BTC, чтобы запустить узел или собрать «урожай».

        Данные на сегодня:

        • Цена: $0.04. 
        • Общий оборот монет: около 8 999 999 999 NEM.
        • Рыночная капитализация: около $367 000 000.

        Binance Coin (BNB)

        Binance — это не только крупнейшая в мире биржа криптовалют, но и название монеты. BNB входит в топ-30 криптовалют в мире по рыночной капитализации. BNB обладает высокой ликвидностью, так как очень востребован на своей бирже криптовалют. Интересно и то, что на других биржах криптовалют данный токен тоже торгуется. BNB будет отличной инвестицией в долгосрочной перспективе, так как он крепко стоит на ногах даже во времена криптовалютных рецессий.

        Данные на сегодня:

        • Цена: $17. 
        • Общий оборот монет: около 155 000 000 BNB.
        • Рыночная капитализация: около $2 686 000 000.

        0x (ZRX)

        валюты и криптовалюты0x — это новейшая криптовалюта, которая привлекает внимание трейдеров и инвесторов. Это децентрализованный обмен токенами ERC20, где пользователи могут напрямую размещать заказы из своих кошельков Ethereum. Это обеспечивает гораздо большую ликвидность по сравнению с другими криптосоединениями, поэтому любой, кто использует данный протокол, может получать платежи от кого-либо. 

        Данные на сегодня:

        • Цена: $0.23. 
        • Общий оборот монет: около 604 000 000 ZRX.
        • Рыночная капитализация: около $139 000 000.

        Ontology (ONT)

        Ontology — это высокопроизводительная мульти-цепочка, ориентированная на создание функционально совместимых каналов блокчейна. ONT с нетерпением ожидает амбициозной дорожной карты на ближайшие годы. Стремительный рост Ontology на рынке криптовалют делает все более интересным наблюдение за ним. Стартом роста монеты может послужить скорый основной сетевой запуск и другие события, запланированные на этот год.

        Заключение

        На рынке криптовалют на данный момент существует множество монет для инвестирования, но далеко не каждая их них стоит внимания. Подходите к любым инвестициям с умом и инвестируйте лишь ту сумму, которую готовы будете потерять.

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Уже 2023-й. Пора обновиться.
        26 июля 2023
        Тимур
        по итогу биток и эфир лучшие оказались))
        Да, и по итогу биткоин пробил хай свой, вообще огонь!!
        17 декабря 2020
        Нурлан
        Нурлан
        по итогу биток и эфир лучшие оказались))
        05 декабря 2020
        Герман Гусев
        Герман Гусев
        Биткоин скоро пробьем 20к и будет лучшей монеткой за 2020 год снова в очередной раз)
        25 ноября 2020
        Руслан Богатырев
        А как же zec link qtum cos?? Это тоже достойные монеты и все их держу в портфеле.
        Link и QTUM да. Монеты которые имеют потенциал, особенно Линк)
        14 ноября 2020
        Елена
        А как же zec link qtum cos?? Это тоже достойные монеты и все их держу в портфеле.
        20 октября 2020
        Петя
        Петя
        Биткоины не держу. дорого. эфир были куплены еще по 150 баксов, а другие боюсь покупать, так что я за эфир)
        11 октября 2020
        ВАНЯ
        BITCOIN лучшая монета и это доказано уже не раз. сколько было уже ростов и падений и ничего не поменяется и в этом году) вот увидите
        откуда знаешь. может биткоин все в этом году. а может в следующем))
        это просто циклы, они не меняются)
        17 сентября 2020
        Макс
        BITCOIN лучшая монета и это доказано уже не раз. сколько было уже ростов и падений и ничего не поменяется и в этом году) вот увидите
        откуда знаешь. может биткоин все в этом году. а может в следующем))
        11 сентября 2020
        ВАНЯ
        BITCOIN лучшая монета и это доказано уже не раз. сколько было уже ростов и падений и ничего не поменяется и в этом году) вот увидите
        27 августа 2020
        Кирилл
        zrx ontology я вообще про эти монеты нигде не слышал и не понимаю, нафиг они нужны, может конечно они и полезны, но если говорить о прибылях, то это только монеты из топа уже. потому что теперь инвестировать во все подряд не будут люди после 2017
        большинство монет для энтузиастов, кто верит не в прибыль от монетки, а в то, что она может дать. они же все разный функционал выполняют, для разного создаются
        09 августа 2020
        Олег Иванов
        Олег Иванов
        zrx ontology я вообще про эти монеты нигде не слышал и не понимаю, нафиг они нужны, может конечно они и полезны, но если говорить о прибылях, то это только монеты из топа уже. потому что теперь инвестировать во все подряд не будут люди после 2017
        17 июля 2020
        Андрей Алексеев
        Андрей Алексеев
        bnb и ada хорошие коины тоже, бнб для тех кто торгует на бинансе вообще то что надо
        бнб круто было покупать когда она только появилась там было очевидно что она будет в цене, так как сама биржа уже была в топах.
        глянул на bnb и думаю, почему я его не купил тогда хотя бы на 200-300 баксов, 200-300 монет бы взял и все. сейчас бы выменял почти на 5000 баксов
        да, так бывает, но так же и про биткоин можно сказать))
        когда он появился, никто и не знал о крипте, а бнб была как раз когда уже знали и тупо было не покупать монету) но все умные сейчас, а не тогда. я тоже не покупал))
        05 июля 2020
        Арсен
        bnb и ada хорошие коины тоже, бнб для тех кто торгует на бинансе вообще то что надо
        бнб круто было покупать когда она только появилась там было очевидно что она будет в цене, так как сама биржа уже была в топах.
        глянул на bnb и думаю, почему я его не купил тогда хотя бы на 200-300 баксов, 200-300 монет бы взял и все. сейчас бы выменял почти на 5000 баксов
        да, так бывает, но так же и про биткоин можно сказать))
        22 июня 2020
        Алекс
        Алекс
        bnb и ada хорошие коины тоже, бнб для тех кто торгует на бинансе вообще то что надо
        бнб круто было покупать когда она только появилась там было очевидно что она будет в цене, так как сама биржа уже была в топах.
        глянул на bnb и думаю, почему я его не купил тогда хотя бы на 200-300 баксов, 200-300 монет бы взял и все. сейчас бы выменял почти на 5000 баксов
        11 июня 2020
        Игорь
        bnb и ada хорошие коины тоже, бнб для тех кто торгует на бинансе вообще то что надо
        бнб круто было покупать когда она только появилась там было очевидно что она будет в цене, так как сама биржа уже была в топах.
        19 мая 2020
        Андрей
        Андрей
        bnb и ada хорошие коины тоже, бнб для тех кто торгует на бинансе вообще то что надо
        02 мая 2020
        Ильяс
        Ильяс
        предлагаю вам свой рейтинг: 1. биткоин 2. эфирчик 3. линк топ монеты
        и что, три всего и хватит?
        Да. а зачем их 100 штук, все 100 штук не выстрелят, уж поверь. то время хайпа прошло, теперь будут лишь достойные монеты стрелять нормально.
        монет можно и других добавить, но в чем я заа, это что все уже так хайпить не будет точно
        23 апреля 2020
        Дмитрий К.
        предлагаю вам свой рейтинг: 1. биткоин 2. эфирчик 3. линк топ монеты
        и что, три всего и хватит?
        Да. а зачем их 100 штук, все 100 штук не выстрелят, уж поверь. то время хайпа прошло, теперь будут лишь достойные монеты стрелять нормально.
        14 апреля 2020
        Леха
        предлагаю вам свой рейтинг: 1. биткоин 2. эфирчик 3. линк топ монеты
        и что, три всего и хватит?
        30 марта 2020
