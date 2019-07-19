CRYPTASAP – краткий обзор брокера бинарных опционов

В нашем эксклюзивном обзоре брокера Cryptasap вы найдете не только глубокий анализ этого нового игрока на рынке бинарных опционов, но и уникальные инсайды, полученные через непосредственное взаимодействие с брокером. Мы исследуем не только преимущества его мощной платформы, но и разоблачаем серьезные недостатки, о которых молчат другие. Здесь вы найдёте самую полную и честную информацию, недоступную где-либо ещё.

Криптасап брокер обещает трейдерам современную, функциональную и интуитивно понятную платформу. Базовые услуги и рекламные ходы стандартны для данной ниши: новички могут потренироваться на демо-счете и получить бесплатный видеокурс по работе с торговым терминалом. Периодически компания проводит розыгрыши ценных призов и раздает праздничные промокоды.

Брокер бинарных опционов Cryptasap только начинает свой путь, и у трейдеров пока не сложилось о нем однозначного мнения. В Интернете можно найти как позитивные, так и негативные отзывы, и только у нас – самую полную информацию.

Содержание:

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Основные сайты cryptasap.com, cryptasap.org Дата основания и место регистрации 2022 год, Коста-Рика, Мата-Редонда. Регистрационный номер — 4062001312393 Название регулятора - Поддерживаемые языки Английский, русский Торговая платформа Web Terminal Минимальная сумма пополнения баланса $10 Размер минимальной инвестиции $1 Максимальный размер выплат До 85% Размер бонусов $1000 на демо-счет Поддерживаемые активы! В платформе заявлено 77 активов, 31 из них недоступен Виды опционов Call и Put с периодом экспирации от 1 до 240 мин Тип торговых инструментов Валюты, Криптовалюты, Рынок OTC, Товарный рынок, Акции, Индексы Валюта счета USD Способы пополнения и вывода средств Для английской версии терминала: Tether, UDSC, TrueUSD, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, AdvCash, PerfectMoney | Для русской версии дополнительно доступны: Ю-money, Visa, Mastercard, FK, Piastrix, QiWi Наличие демо-счета Доступен на $1000 Проведение турниров Нет Обучающие материалы Видеокурс по работе с платформой Аналитические материалы Нет Связь со службой поддержки Через форму обратной связи на сайте, чат в платформе, email Платформа для мобильных устройств Нет

Общая информация о брокере Cryptasap

Сайт брокера – cryptasap.com доступен на двух языках: английском и русском. При этом его интерфейс сам переключается на нужную версию в зависимости от местонахождения пользователя.

Обратите внимание! С 13 марта 2024 года посетители сайта cryptasap.com, стали перенаправляться на домен cryptasap.org. Мы выяснили, что брокер Cryptasap зарегистрировал новый домен, о чем появилась соответствующая запись в реестре зарегистрированных доменных имен сервиса Whois. Весь последующий анализ этого брокера бинарных опционов построен на информации с сайта cryptasap.com.

На его главной странице указано – молодая брокерская компания готова предложить своим клиентам удобную торговую платформу и призывает выбрать себя в качестве посредника при формировании криптовалютного портфеля.

Довольно странное утверждение для брокерской компании, ведущей свою деятельность на рынке бинарных опционов. Очевидно, собственники решили таким образом привлечь дополнительных клиентов, пользуясь высоким интересом к криптовалютам.

Регистрация домена

По официальной информации из общедоступной базы данных “Whois” домен cryptasap.com зарегистрирован 20 февраля 2022 года, о чем свидетельствует запись в реестре. При этом последний раз сайт обновлялся 17 января 2024.

В тоже время по данным электронной библиотеки интернет-сайтов “Архив Интернета” ресурс cryptasap.com впервые проиндексирован 12 марта 2023 года. Ранее этой даты на нем ничего размещено не было.

Продвижение в соцсетях

Впервые на русскоязычную аудиторию проект вышел в начале ноября 2023 года, о чем говорят даты начала ведения групп в разных соцсетях.

ВКонтакте

Группа брокера cryptasap в социальной сети ВКонтакте появилась 9 ноября 2023 года. В ней регулярно выходят публикации о торговых стратегиях, поиску паттернов Price Action, индикаторам и психологии, а также розыгрышах ценных призов.

В описании Сообщества говорится, что брокер бинарных опционов cryptasap создан командой талантливых специалистов IT и FinTech индустрии.

Telegram

Канал брокера Сryptasap в телеграмме появился 23 ноября 2023 года. Визуально он мало чем отличается от сообщества в ВКонтакте, повторяя все публикации по теме трейдинга и не только.

Подписчиков у канала совсем немного. Меньше 500.

Instagram

Аккаунт в этой социальной сети появился в январе 2020 года.

С момента создания эта учетная запись трижды меняла название. Ее предыдущее наименование неизвестно. Возможно, аккаунт был приобретен и переименован.

На момент написания обзора групп брокера Cryptasap в других соцсетях найдено не было. Только обзоры и отзывы о брокере Cryptasap, разоблачающие их деятельность.

Лицензии и регуляция

Юридический статус брокерской компании – один из наиболее важных аспектов при выборе поставщика финансовых услуг. Лицензированные участники финансовых рынков обязаны предоставить клиенту подробную информацию о своей компании, конечных бенефициарах, менеджменте и фактическом местонахождении. Также важно предоставить информацию о наличии лицензий, выданных регулирующими органами, осуществляющими контроль за их деятельностью в различных юрисдикциях.

Однако, брокер Сryptasap ограничился публикацией в Клиентском соглашении своего полного названия (CRYPTASAP LIMITED LIABILITY COMPANY), адреса (San José, San Jose, Mata Redonda, Las Vegas neighborhood, blue building diagonal to La Salle High school) и регистрационного номера (4062001312393). Этого очевидно недостаточно для установления доверительных отношений.

Надежные брокеры бинарных опционов публикуют на своих сайтах лицензии и сертификаты, скрепленные подписью ответственного лица и печатью уполномоченного органа с датой внесения в реестр, но ничего из этого у CRYPTASAP LLC не наблюдается.

Вместо этих документов нас встречает пустая страница.

При этом в “Пользовательском соглашении” фирма ссылается на некое “юридическое заключение”, подтверждающее законность ее деятельности. Этот документ якобы был составлен местным нотариусом Кристианом Саласом Морганом в соответствии с законодательством республики Коста-Рика, и они готовы его предоставить в случае необходимости. Насколько можно доверять такой информации сказать сложно. Поиск CRYPTASAP LLC по базе публичных юрлиц агрегатора opencorporates.com тоже ничего не дал.

В специализированной базе журналистов-расследователей из проекта ICIJ эта фирма также не значится.

Адрес

Коста-Рика, Сан-Хосе, Мата Редонда, район Лас-Вегас, синее здание по диагонали от средней школы Ла Саль (San José, San Jose, Mata Redonda, Las Vegas neighborhood, blue building diagonal to La Salle High school).

На карте Google Maps выше отмечено то самое "синее здание по диагонали", о котором упоминается в адресе.

Поддержка клиентов

Саппорт брокера ограничен формой на сайте, чатом в торговой платформе и электронной почтой support@cryptasap.com.

Сервис валидации электронной почты “Verifalia” оценивает почтовый ящик support@cryptasap.com, как рискованный. Ввиду того, что он управляется внешним сервисом, предоставляющим этот почтовый адрес. Вероятно, это было сделано с целью максимально затруднить идентификацию получателя писем.

Форма обратной связи, присутствующая на сайте, позволяет оперативно задать вопрос или решить проблему. Как правило, специалисты компании отвечают на вопросы клиентов в течение одного - двух рабочих дней. Мы получили ответ от поддержки на вопросы, которые задали им с формы обратной связи на сайте и на электронную почту. Оба ответа пришли на следующий день.

Телефона компании на сайте нет, а по кнопке “Community Chat” стоит “заглушка”, которая никуда не ведет.

В тоже время по кнопке “Support” открывается веб-терминал с доступным демо-счетом для торговли – никакой поддержки нет.

Торговые условия

Клиентам доступно два вида счета: демо с виртуальными $1000, зачисленными автоматически при регистрации, и реальный счет. Никакой защиты от отрицательного баланса или сегрегированных счетов не предусмотрено. Гарантийный фонд, покрывающий определенную сумму инвестиций трейдера, если брокер окажется неплатежеспособным, также отсутствует.

Регистрация счета Cryptasap

На главной странице сайта по кнопке “Регистрация” переходим в раздел внесения данных нового пользователя. Здесь необходимо заполнить стандартную форму, ничем не отличающуюся от других брокеров.

Она содержит персональную информацию о клиенте:

Имя, фамилия

Электронная почта

Пароль для входа

Обязательно соглашаемся с пользовательским соглашением (ставим галочку). После нажатия на кнопку “Присоединиться” (“Join”) на указанный адрес электронной почты придет письмо от компании с кодом из 6 цифр, который нужно ввести в следующем окне.

После нажатия на кнопку “Подтвердить” (“Confirm”) загружается интерфейс торгового терминала в режиме демо-торговли с доступным виртуальным балансом $1000.

Обращаем внимание! Если после регистрации нового счета вы его не пополните в течение 60 дней, он будет деактивирован.

Верификация профиля

Сразу после регистрации аккаунта его следует верифицировать, чтобы стали доступны все услуги брокера Cryptasap. Для этого переходим в раздел “Профиль” (“Profile”).

Тут мы можем сменить пароль, добавить двухфакторную авторизацию, настроить часовой пояс торговой платформы, верифицировать карту (если планируете использовать этот метод ввода и вывода средств) и загрузить документы.

Верификация клиентов брокера Cryptasap состоит из трех уровней.

Первый уровень

Этот базовый уровень необходим как для пополнения, так и снятия средств всех без исключения клиентов и состоит он из:

Проверки личности пользователя

Валидации банковских карт (если планируете пользоваться)

Для идентификации личности клиента брокерская компания просит загрузить скан-копии документов, перечень которых во многом будет зависеть от страны регистрации. Например, для пользователей из РФ это может быть паспорт или водительское удостоверение. Если вы из другой страны – уточните какой документ отправлять у клиентской поддержки.

Если вы планируете для пополнения счета использовать банковские карты, необходимо заранее их верифицировать. У брокера cryptasap можно валидировать до 3 карт. При этом учтите, что выводить деньги можно только на ту карту, с которой они поступали на счет. Чтобы пройти процедуру верификации банковской карты, загрузите скан ее лицевой и обратной стороны, а также сделайте селфи, где видно ваше лицо и карту.

Второй уровень

Второй этап проверки проходят все пользователи, которые хотят внести или снять более 2000$. Пока не будет выполнен этот шаг, вывод средств или внесение депозита будет заблокировано. Этот шаг проверки приведет клиента на страницу, где он должен указать персональный идентификатор, а также сфотографировать свое официальное удостоверение личности. Список принимаемых документов может отличаться в зависимости от страны регистрации. Дополнительно может потребоваться документ, подтверждающий адрес проживания.

Третий уровень

Третий этап верификации проходят все пользователи, которые хотят внести или снять более 5000$. Пока эта проверка не будет пройдена, ввод и вывод средств будет недоступен. На этом этапе от клиента потребуют указать источник денежных средств.

Торговая платформа и ее возможности

Торговая платформа брокера бинарных опционов Cryptasap представляет собой веб-терминал со стандартным набором функций.

В правой части терминала находится панель для открытия сделок. Здесь можно устанавливать период экспирации от 1 до 240 минут, сумму инвестиций от 1$, а также определять тип опциона на “Повышение” (“Up”) или “Понижение” (“Down”).

В правом нижнем углу находятся графические настройки. Нажав эту кнопку, попадаем в раздел выбора графического отображения биржевых данных (Линия-Line, Свеча-Candle, Бары-Bars, Свечи Хейкен Аши-Hayken). Тут также можно выбрать временной интервал от М1 до D1. Есть и секундные интервалы.

Следующая кнопка в списке отвечает за выбор индикаторов.

И завершает эту мини-панель блок настроек инструментов графического анализа, крайне необходимых для проведения технического анализа.

В правом верхнем углу расположена информационная панель с ID пользователя, доступным для торговли балансом и кнопкой-переключателем режима торгов. В один клик можно перейти с демонстрационного счета на реальный и наоборот.

В левой верхней части торговой платформы доступно меню (открывается при нажатии на “+”), из которого трейдер может выбрать интересующий финансовый инструмент. Возле кода инструмента указана ставка выплаты.

На момент написания обзора для торговли были доступны:

Валюты (21 шт)

Криптовалюты (9 шт)

Рынок ОТС (Валюты - 8 шт)

Товарный рынок (8 шт)

Акции (17 шт)

Индексы (14 шт)

Выплаты:

Валюты до 85%

Криптовалюты до 50%

Товары до 85%

Вспомогательное меню

В левой части терминала находится вспомогательное меню, состоящее из модулей:

Финансы (Finance) – модуль пополнения и снятия денежных средств. О нем мы подробно расскажем в следующем разделе нашего обзора. Профиль (Profile) – В профиле задаются общие настройки торговой платформы и личного кабинета, подаются документы на верификацию. Чат (Chat) – служит для обмена сообщениями со службой поддержки и другими трейдерами.

Горячие клавиши (Hotkeys) – панель, в которой можно назначить или наоборот деактивировать кнопки выполнения определенных команд (Выше, Ниже, увеличить/уменьшить время экспирации и т.п.).

Отложенные ордера (Postponed Deal) – в этой панели можно установить отложенные ордера, срабатывающие по цене (By asset price) либо по времени (By time). Работа с такими ордерами требует от трейдера определенных навыков и опыта. Новичкам с них не стоит начинать.

Экспресс ордера. Относительно новый вид ордеров, позволяющий заработать в разы больше, чем по классическим бинарным опционам в случае успешного прогноза по трем активам одновременно.Чтобы торговать с их помощью обязательно проанализируйте ваши инструменты на наличие высокой корреляции и сильного тренда. Только в этом случае вы сможете рассчитывать на положительный результат.

Полноэкранный режим. LogOut. Выход из учетной записи.

Digital опционы

Помимо классических бинарных клиентам доступны digital опционы. Они обеспечивают гибкую настройку параметров фиксации прибыли и убытка, что позволяет повысить шансы на извлечение прибыли. Чтобы перейти в режим торговли этими инструментами, передвиньте ползунок на панели открытия сделок в правой верхней части торгового терминала.

После нажатия на кнопку “Open a deal” появится панель цифровых ордеров, где можно установить в % от цены страйк (opening course) значения Take-Profit и Stop-Loss, а также тип сделки Purchase или Sell.

Cryptasap приложение

На момент написания обзора пользователям не было доступно мобильное приложение для трейдинга. Вместо этого на главной странице сайта говорится о “мобильной версии” в браузере. Чем это отличается от обычного веб-терминала не уточняется. Возможно, изначально планировалась разработка собственного приложения, но по каким-то причинам она была свернута.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Пополнение счета Cryptasap и вывод денег с сайта осуществляется через раздел “Финансы” (“Finance”) торгового терминала. Внимание! Способы ввода и вывода зависят от языка интерфейса торговой платформы.

Для англоязычной версии доступны электронные платежи AdvCash, Perfect Money, и криптовалюта Tether, USDC, TrueUSD, Bitcoin, Litecoin, Ethereum.

В тоже время для русскоязычной версии дополнительно к указанному выше списку доступны банковские карты: Mastercard VISA-МИР РФ (перевод на карту), Mastercard VISA Казахстан (перевод на карту), Mastercard VISA-МИР Беларусь (онлайн оплата), СПБ и Ю-money.

Также в этом модуле можно заказать снятие денег в подразделе “Вывод средств” (“Withdraw the funds”). Средства будут выведены в порядке очереди в течение 3 рабочих дней. Кроме того, тут доступна история платежей и пополнений счета.

ВАЖНО! Брокер Cryptasap производит возврат средств (refund) только в случае нахождения вашей страны в черном списке. Прежде, чем пополнять счет у этого брокера настоятельно рекомендуем связаться со службой поддержки и уточнить, работают ли они с вашей страной.

Выделенный фрагмент из текста Пользовательского соглашения: “Любой пользователь не имеет права на возврат средств. Возврат депозитов из стран, внесенных в черный список – единственное обстоятельство, при котором возможен возврат”.

Cryptasap отзывы о брокере

Как можно было ожидать, мнения трейдеров о новом брокере бинарных опционов Cryptasap разделились. Одни нахваливают молодую компанию за удобную торговую платформу и отзывчивую службу поддержки, а другие критикуют, обвиняя в мошенничестве.

В положительных отзывах трейдеры подчеркивают практичность торгового терминала и хорошее отношение со стороны службы клиентской поддержки. В то же время негативные комментарии, как правило, очень эмоциональны и лишены фактов, которые можно было проверить.

Плюсы и минусы брокера

К плюсам брокера бинарных опционов Cryptasap следует отнести очень удобную платформу с большими возможностями для трейдинга, а также многообразие торговых инструментов: от классических бинарных до экзотических экспрессов и набирающих популярность digital опционов. Помимо этого компания периодически проводит розыгрыши ценных подарков и раздает промо-коды.

Наиболее активно брокер Cryptasap продвигает свои услуги в праздничные дни.

Из недостатков отметим “сырой” интерфейс сайта компании. Например, по ссылке “Multichannel Deposit in & outs” мы попадаем на пустую страницу.

А по ссылке “Bonus programs” вместо информации о бонусных программах нас перекидывает на торговый терминал в демо-режиме.

Также не всегда саппорт оперативно отвечает на вопросы (ответ можно получить лишь на следующий день), о чем свидетельствуют посты недовольных клиентов, а количество валютных пар для торговли могло быть и больше.

Заключение: стоит ли торговать через брокера Cryptasap?

Брокер бинарных опционов Crytasap совсем недавно начал свою деятельность при том, что его домен был куплен в феврале 2022 года. Неудивительно, что его нет в рейтинге самых надежных брокеров.

К этой фирме есть много вопросов, особенно по части разрешительных документов и регистрации. На момент написания обзора так и не удалось однозначно установить факт существования владельца бренда Crytasap – компании Crytasap LLC. По регистрационному номеру 4062001312393 нет записи ни в одном публичном реестре юридических лиц (или нам о нем ничего не известно).

Странное позиционирование брокера бинарных опционов в качестве платформы для формирования криптовалютного портфеля в сочетании с неработающими страницами единственного сайта и отсутствием каких-либо документов с подписью ответственного лица и печатью регистрационного органа, добавляют негатива к репутации молодой компании.

Исходя из имеющихся данных, мы категорически не можем рекомендовать данного брокера нашим читателям. Возможно, в будущем эта молодая фирма проявит себя как надежный партнер, и мы наше мнение пересмотрим. А пока советуем взглянуть на список проверенных и надежных брокерских компаний, доступный на нашем сайте. Если у вас был опыт работы с Crytasap – поделитесь впечатлениями в комментариях. Ваше мнение важно для нас.

