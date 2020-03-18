        Вся правда о брокере Pocket Option
        Торговые стратегии для Pocket Option
        Стратегия Построение Параллельных Каналов

        Стратегия для Pocket Option "Построение Параллельных Каналов"

        Технические линии применяются трейдерами в различных торговых терминалах, в том числе и брокера Pocket Option. С помощью данного инструмента определяется направление, в котором в текущий момент движется рынок. Но наиболее перспективным в этом ключе считается построение ценового канала. Такой коридор позволяет трейдерам находить оптимальные точки для входа на рынок и выхода с него. Пересечение одной из границ нередко свидетельствует о том, что тренд меняет направление.

        PO

        Трейдеры используют различные методы построения данного коридора. Используя торговый терминал от Pocket Option, можно сделать это за несколько кликов.

        Инструмент Параллельные Каналы

        Принцип построения параллельных каналов

        Торговля на Pocket Option максимально упрощена. Так, дл построения параллельных каналов потребуется перейти в раздел «Построения» и выбрать соответствующий индикатор. После этого на графике торгового терминала Покетопшн появляются две линии, пространство между которыми окрашено в зеленый.

        Построение Параллельных Каналов

        Что перенести данный канал в нужную область, необходимо зажать левой кнопкой мыши верхнюю линию и перетащить индикатор. Рядом с этой конструкцией в терминале появляются меню. Первая кнопка позволяет изменять цвет заливки. 

        Цвет канала

        При помощи второй кнопки трейдеры могут задавать ширину верхней и нижней линий. А для удаления инструмента из торгового терминала Pocket Option нужно нажать на третью.

        Ширина границ канала

        Как было отмечено, брокер Pocket Option предлагает простой в управлении терминал. В связи с этим приведенных выше параметров настройки будет недостаточно для успешной работы. Поэтому трейдеры должны самостоятельно размещать данный канал на графике так, чтобы он отражал текущий ценовой коридор. Благодаря этому можно будет отслеживать поведение тренда.

        Чтобы правильно переместить инструмент на графике, нужно расположить белые точки верхней линии на максимальном числе вершин. Аналогичным образом необходимо установить нижнюю линию, соединив ее с минимумами тренда.

        Расположение параллельных каналов

        После построения ценового коридора можно приступать к торговле на Pocket Option.

        Правила торговли опционами в Pocket Option с помощью ценового канала

        Торговля по этой стратегии для бинарных опционов в рамках ценового канала максимально упрощена. Для успешного завершения сделки необходимо входить на рынок в тот момент, когда график достигает одной из границ и начинает движение обратно. То есть, если цена достигает верхней линии и разворачивается вниз, то нужно открывать ордер на покупку опциона PUT.

        Опцион Put

        Опцион CALL следует покупать, когда график достигает нижней линии и начинает двигаться вверх.

        Опцион Call

        При этом нужно учитывать, что в рамках торговли на Pocket Option первый ордер нужно открывать при нисходящей тенденции, второй — при восходящей (когда параллельные линии направлены соответственно вниз и вверх).

        Используя данный инструмент, трейдер может своевременно определить момент, когда тренд меняет направление. Торговлю на Покетопшн нужно прекращать, когда ценовой график пробивает одну из линий и продолжает движение дальше.

        Завершение торговли с помощью канала

        Как видно из приведенных примеров, торговля на Pocket Option бинарными опционами с использованием параллельных линий может быть очень эффективной. Одно из главных преимуществ этого инструмента заключается в том, что он подходит для работы на любых таймфреймах и с любыми активами.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        PO

        Комментарии

        Богдан
        Это урок: "Как работать с ценовыми каналами". Не знаю можно ли назвать это стратегией.
        Артур, Мне напомнило моё обучение когда-то очень давно.
        Трейдер БО, И мне тоже....))) Хотя оно работает, как ни удивительно
        02 ноября 2023
        Трейдер БО
        Это урок: "Как работать с ценовыми каналами". Не знаю можно ли назвать это стратегией.
        Артур, Мне напомнило моё обучение когда-то очень давно.
        01 ноября 2023
        Артур
        Это урок: "Как работать с ценовыми каналами". Не знаю можно ли назвать это стратегией.
        31 октября 2023
        tirant
        Точность хромает в ценовом канале. Можно всё движение пропустить.
        25 октября 2023
        Option Bull
        я правильно понимаю, что в этой стратегии используются уровни поддержки и сопротивления?
        06 февраля 2023
        Option Bull
        Плюс ее в том, что она простая до безобразия, а с опытом так вообще еще больше начинаешь понимать, используя даже простые каналы
        Mel, это точно подмечено, и это очень круто что она настолько простая и здесь минимум настроем и параметров)
        06 февраля 2023
        Option Bull
        Классная стратегия, потому что не требует индюков и тупо идет по тренду. конечно жахать тут без разбора сделками не стоит, но при правильно построенных каналов и с трезвым разумом прибыль можно получать легко
        CALL, наверное уникальная стратегия в своем роде, по крайней мере даже близко похожей я нигде не встречал)
        06 февраля 2023
        Jg. Dred.jpg
        Вроде все просто в построение каналов, хорошо то что сразу поймешь когда смениться тренд по этому советую строить паралельки торгуя и другими стратегиями, лишним точно не будет
        08 февраля 2021
        CALL
        Классная стратегия, потому что не требует индюков и тупо идет по тренду. конечно жахать тут без разбора сделками не стоит, но при правильно построенных каналов и с трезвым разумом прибыль можно получать легко
        18 марта 2020
        Mel
        Плюс ее в том, что она простая до безобразия, а с опытом так вообще еще больше начинаешь понимать, используя даже простые каналы
        18 марта 2020
        Герман Титов
        Спасибо за стратегии для покета, обязательно попробую применить на демке, а потом и на реале)
        18 марта 2020
