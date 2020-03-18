Стратегия для Pocket Option "Построение Параллельных Каналов"

Технические линии применяются трейдерами в различных торговых терминалах, в том числе и брокера Pocket Option. С помощью данного инструмента определяется направление, в котором в текущий момент движется рынок. Но наиболее перспективным в этом ключе считается построение ценового канала. Такой коридор позволяет трейдерам находить оптимальные точки для входа на рынок и выхода с него. Пересечение одной из границ нередко свидетельствует о том, что тренд меняет направление.

Трейдеры используют различные методы построения данного коридора. Используя торговый терминал от Pocket Option, можно сделать это за несколько кликов.

Принцип построения параллельных каналов

Торговля на Pocket Option максимально упрощена. Так, дл построения параллельных каналов потребуется перейти в раздел «Построения» и выбрать соответствующий индикатор. После этого на графике торгового терминала Покетопшн появляются две линии, пространство между которыми окрашено в зеленый.

Что перенести данный канал в нужную область, необходимо зажать левой кнопкой мыши верхнюю линию и перетащить индикатор. Рядом с этой конструкцией в терминале появляются меню. Первая кнопка позволяет изменять цвет заливки.

При помощи второй кнопки трейдеры могут задавать ширину верхней и нижней линий. А для удаления инструмента из торгового терминала Pocket Option нужно нажать на третью.

Как было отмечено, брокер Pocket Option предлагает простой в управлении терминал. В связи с этим приведенных выше параметров настройки будет недостаточно для успешной работы. Поэтому трейдеры должны самостоятельно размещать данный канал на графике так, чтобы он отражал текущий ценовой коридор. Благодаря этому можно будет отслеживать поведение тренда.

Чтобы правильно переместить инструмент на графике, нужно расположить белые точки верхней линии на максимальном числе вершин. Аналогичным образом необходимо установить нижнюю линию, соединив ее с минимумами тренда.

После построения ценового коридора можно приступать к торговле на Pocket Option.

Правила торговли опционами в Pocket Option с помощью ценового канала

Торговля по этой стратегии для бинарных опционов в рамках ценового канала максимально упрощена. Для успешного завершения сделки необходимо входить на рынок в тот момент, когда график достигает одной из границ и начинает движение обратно. То есть, если цена достигает верхней линии и разворачивается вниз, то нужно открывать ордер на покупку опциона PUT.

Опцион CALL следует покупать, когда график достигает нижней линии и начинает двигаться вверх.

При этом нужно учитывать, что в рамках торговли на Pocket Option первый ордер нужно открывать при нисходящей тенденции, второй — при восходящей (когда параллельные линии направлены соответственно вниз и вверх).

Используя данный инструмент, трейдер может своевременно определить момент, когда тренд меняет направление. Торговлю на Покетопшн нужно прекращать, когда ценовой график пробивает одну из линий и продолжает движение дальше.

Как видно из приведенных примеров, торговля на Pocket Option бинарными опционами с использованием параллельных линий может быть очень эффективной. Одно из главных преимуществ этого инструмента заключается в том, что он подходит для работы на любых таймфреймах и с любыми активами.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

