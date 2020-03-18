        Стратегия для Pocket Option "Линии Фибоначчи"

        Ряд Фибоначчи — это математическая последовательность цифр. Она легла в основу одного из популярных технических инструментов, который использовать в трейдинге финансовыми активами и встраивается во многие торговые терминалы, в том числе и брокером Pocket Option, а также во многие стратегии для бинарных опционов. Главная особенность данного индикатора в том, что он с высокой точностью может определять момент, когда текущая тенденция ослабевает (то есть готовится к развороту) или начинает двигаться в противоположную сторону. В терминале Покетопшн линии Фибоначчи можно задать в разделе «Построения».

        Линии Фибоначчи

        Настройка индикатора

        Ряд Фибоначчи представляет собой следующую последовательность цифр: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Однако не она заложена в основу одноименного индикатора, а выведенное из нее «золотое» сечение, составляющее 1,618 (в индикаторе применяется число 0,618).

        Применительно к торговле бинарными опционами на Покетопшн данный инструмент работает следующим образом: ценовой график не всегда движется только в одном направлении. Наступает момент, когда тренд утрачивает свою силу, о чем свидетельствуют свечи, открывающие в другую сторону. В такой ситуации необходимо подключать линии Фибоначчи.

        После наложения инструмента на графике появляется сетка, сформированная из нескольких горизонтальных полосок с уровнями 0, 0,236, 0,382 и так далее до 1. На конце каждой линии располагаются белые точки, посредством которых можно перенастроить график в соответствии с текущей ситуацией.

        Сетка Фибоначчи на графике

        Для этого необходимо зажать левой клавишей мыши каждую из указанных точек и перенести линии в нужное место. Чтобы правильно выполнить данную операцию, потребуется расположить эти уровни в соответствии со следующим порядком: нулевая устанавливается в месте, где начинает разворот (внизу), а последняя (1) — наверху. Данное правило применяется при восходящей тенденции. Если тренд разворачивается вниз, то линии размещаются в обратном порядке: 0 — наверху, 1 — внизу. 

        Торговля по линиям Фибоначчи в Pocket Option

        Торговля на Pocket Option с использованием линий Фибоначчи не вызывает сложностей, так как данный индикатор отличается повышенной эффективностью, когда возникает необходимость в определении места разворота тренда. Допустим, если трейдер покупает опционы в рамках действующей тенденции, то лучшем временем для установки ордера станет момент, когда завершается откат.

        Для понимания рассмотренного примера стоит вернуться к указанному выше числу 0,618. Если цена отскочила от данного уровня и продолжила двигаться в том же направлении, что и текущий тренд, то это указывает на завершении коррекции. В соответствии с описанным условием нужно:

        • покупать опцион Put:

        Опцион Put

        • покупать опцион Call:

        Опцион Call

        Если цена пробила указанный уровень в 0,618 и продолжила движение в том же направлении, то это свидетельствует о развороте текущего тренда. В подобных условиях торговать опционами брокер Pocket Option не рекомендует. В этой ситуации нужно дождаться момента, когда окончательно сформируется новый тренд.

        Ряд трейдеров использует сразу две линии: 0,618 и 1. Если цена пробивает не только первую, но и вторую границу, то это указывает на устойчивую тенденцию и, соответственно, возможность для открытия сделок на покупку опционов.

        Опционы Call и Put

        Линии Фибоначчи — это простой в использовании инструмент технического анализа, который могут применять на практике в том числе и начинающие трейдеры.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Богдан
        Богдан
        Повеяло моими первыми занятиями по торговле на фин рынках. Как это было давно
        02 ноября 2023
        Артур
        Артур
        Ну не знаю. Это на столько седая древность......))))
        30 октября 2023
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Никогда по фибоначи не торговал. Вернее пробовал, но не слишком удачно.
        26 октября 2023
        tirant
        tirant
        Сейчас разве это работает? Рынок превратился черт знает во что.
        24 октября 2023
        Руслан
        Руслан
        Подскажите с экспирацией и тайфреймом по такой стратегии
        Попалова Виктория Михайловна, лично я не советую выставлять таймфрейм на уровне M1 или M5
        06 февраля 2023
        Руслан
        Руслан
        Не один день в бинарках, но в линиях фибоначчи так ничего и не понял, вот прям воистину говорят все гениальное просто, но здесь явно не тот случай
        ИГОРЕК, если кратко, то смысл линий фиббоначи состоит в том, что максимально точно определить момент, когда начнется разворот тренда, чтобы к тому времени успеть совершить сделку, когда цена актива максимально высокая или наоборот низкая
        06 февраля 2023
        Руслан
        Руслан
        То что я и искала, спасибо) не знала что на покет оптион есть фибо)
        Серафима, покет вообще очень богат на инстуременты для торговли)
        06 февраля 2023
        Попалова Виктория Михайловна
        Подскажите с экспирацией и тайфреймом по такой стратегии
        29 января 2023
        ИГОРЕК
        ИГОРЕК
        Не один день в бинарках, но в линиях фибоначчи так ничего и не понял, вот прям воистину говорят все гениальное просто, но здесь явно не тот случай
        08 февраля 2021
        Клим
        Клим
        Фибоначчи надо по другом применять, но такой секрет я не выдам никому)))
        18 марта 2020
        Дима
        Фибоначчи надо по другом применять, но такой секрет я не выдам никому)))
        так и не начинай тогда говорить что у тебя есть секрет, хвастун))) норм стратегия и новички оценят, легко и удобно все, и понятно
        18 марта 2020
        Серафима
        Серафима
        То что я и искала, спасибо) не знала что на покет оптион есть фибо)
        18 марта 2020
