Стратегия для Pocket Option "Линии Фибоначчи"

Ряд Фибоначчи — это математическая последовательность цифр. Она легла в основу одного из популярных технических инструментов, который использовать в трейдинге финансовыми активами и встраивается во многие торговые терминалы, в том числе и брокером Pocket Option, а также во многие стратегии для бинарных опционов. Главная особенность данного индикатора в том, что он с высокой точностью может определять момент, когда текущая тенденция ослабевает (то есть готовится к развороту) или начинает двигаться в противоположную сторону. В терминале Покетопшн линии Фибоначчи можно задать в разделе «Построения».

Настройка индикатора

Ряд Фибоначчи представляет собой следующую последовательность цифр: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Однако не она заложена в основу одноименного индикатора, а выведенное из нее «золотое» сечение, составляющее 1,618 (в индикаторе применяется число 0,618).

Применительно к торговле бинарными опционами на Покетопшн данный инструмент работает следующим образом: ценовой график не всегда движется только в одном направлении. Наступает момент, когда тренд утрачивает свою силу, о чем свидетельствуют свечи, открывающие в другую сторону. В такой ситуации необходимо подключать линии Фибоначчи.

После наложения инструмента на графике появляется сетка, сформированная из нескольких горизонтальных полосок с уровнями 0, 0,236, 0,382 и так далее до 1. На конце каждой линии располагаются белые точки, посредством которых можно перенастроить график в соответствии с текущей ситуацией.

Для этого необходимо зажать левой клавишей мыши каждую из указанных точек и перенести линии в нужное место. Чтобы правильно выполнить данную операцию, потребуется расположить эти уровни в соответствии со следующим порядком: нулевая устанавливается в месте, где начинает разворот (внизу), а последняя (1) — наверху. Данное правило применяется при восходящей тенденции. Если тренд разворачивается вниз, то линии размещаются в обратном порядке: 0 — наверху, 1 — внизу.

Торговля по линиям Фибоначчи в Pocket Option

Торговля на Pocket Option с использованием линий Фибоначчи не вызывает сложностей, так как данный индикатор отличается повышенной эффективностью, когда возникает необходимость в определении места разворота тренда. Допустим, если трейдер покупает опционы в рамках действующей тенденции, то лучшем временем для установки ордера станет момент, когда завершается откат.

Для понимания рассмотренного примера стоит вернуться к указанному выше числу 0,618. Если цена отскочила от данного уровня и продолжила двигаться в том же направлении, что и текущий тренд, то это указывает на завершении коррекции. В соответствии с описанным условием нужно:

покупать опцион Put:

покупать опцион Call:

Если цена пробила указанный уровень в 0,618 и продолжила движение в том же направлении, то это свидетельствует о развороте текущего тренда. В подобных условиях торговать опционами брокер Pocket Option не рекомендует. В этой ситуации нужно дождаться момента, когда окончательно сформируется новый тренд.

Ряд трейдеров использует сразу две линии: 0,618 и 1. Если цена пробивает не только первую, но и вторую границу, то это указывает на устойчивую тенденцию и, соответственно, возможность для открытия сделок на покупку опционов.

Линии Фибоначчи — это простой в использовании инструмент технического анализа, который могут применять на практике в том числе и начинающие трейдеры.

