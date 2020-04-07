Стратегия для Pocket Option "Пинцет"

Опытные трейдеры, торгующие бинарными опционами через терминал брокера Pocket Option, для определения момента разворота нередко используют такой сигнал, как «Пинцет». Он представляет собой ситуацию, когда на графике образуются две разнонаправленные свечи с одинаковыми экстремумами. Например, если тренд нисходящий, то у свечей будет один и тот же минимум. При восходящей тенденции наблюдаются одинаковые максимумы.

Во время торговли на Pocket Option в рамках данной стратегии нужно учитывать следующий нюанс: в качестве экстремума рассматриваются цены закрытия и тени свечей. Также необходимо обращать внимание и на другой момент. «Пинцет» возникает и в тех случаях, когда между свечами с одинаковыми экстремумами сформировались одна или несколько свечей с другими параметрами.

Главная особенность данной стратегии заключается в том, что указанный сигнал имеет достаточно высокую силу. Причем, помимо «Пинцета» на графике образуются другие фигуры, подтверждающие этот сигнал, его эффективность резко возрастает.

Открытие сделок по данной стратегии на Pocket Option

Действуя в рамках данной стратегии, нужно открывать сделки на Покетопш при следующих условиях:

На графике должны сформироваться разнонаправленные свечи с одинаковыми экстремумами. Как только сигнал «Пинцет» сформировался, можно выставлять сделку, покупая контракт в направлении новой цены. То есть, если следующая свеча открывается вверх, то и приобретать нужно опцион Call.

Пример сигнала с бычьим поглощением

В связи с тем, что данный сигнал имеет достаточно высокую силу, можно открывать сделку, не дожидаясь появления новой свечи. Данная рекомендация особенно актуальна для тех случаев, когда «Пинцет» формируется около линий поддержки и сопротивления. Но для подтверждения этого сигнала можно дождаться появления следующей свечи.

