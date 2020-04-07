        Вся правда о брокере Pocket Option
        Торговые стратегии для Pocket Option
        Стратегия Пинцет

        Стратегия для Pocket Option "Пинцет"

        Опытные трейдеры, торгующие бинарными опционами через терминал брокера Pocket Option, для определения момента разворота нередко используют такой сигнал, как «Пинцет». Он представляет собой ситуацию, когда на графике образуются две разнонаправленные свечи с одинаковыми экстремумами. Например, если тренд нисходящий, то у свечей будет один и тот же минимум. При восходящей тенденции наблюдаются одинаковые максимумы.

        PO

        Во время торговли на Pocket Option в рамках данной стратегии нужно учитывать следующий нюанс: в качестве экстремума рассматриваются цены закрытия и тени свечей. Также необходимо обращать внимание и на другой момент. «Пинцет» возникает и в тех случаях, когда между свечами с одинаковыми экстремумами сформировались одна или несколько свечей с другими параметрами.

        Главная особенность данной стратегии заключается в том, что указанный сигнал имеет достаточно высокую силу. Причем, помимо «Пинцета» на графике образуются другие фигуры, подтверждающие этот сигнал, его эффективность резко возрастает.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Открытие сделок по данной стратегии на Pocket Option

        Действуя в рамках данной стратегии, нужно открывать сделки на Покетопш при следующих условиях:

        1. На графике должны сформироваться разнонаправленные свечи с одинаковыми экстремумами.
        2. Как только сигнал «Пинцет» сформировался, можно выставлять сделку, покупая контракт в направлении новой цены. То есть, если следующая свеча открывается вверх, то и приобретать нужно опцион Call.

        Опцион Call

        Пример сигнала с бычьим поглощением

        Бычье поглощение

        В связи с тем, что данный сигнал имеет достаточно высокую силу, можно открывать сделку, не дожидаясь появления новой свечи. Данная рекомендация особенно актуальна для тех случаев, когда «Пинцет» формируется около линий поддержки и сопротивления. Но для подтверждения этого сигнала можно дождаться появления следующей свечи.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        tirant
        tirant
        Пинцет не всегда работает, но когда работает - это класс.!!!
        05 октября 2023
        Богдан
        Богдан
        Оказывается всё это время я торговал по стратегии Пинцет. Ну-ну.)))
        03 октября 2023
        Артур
        Артур
        Не часто есть места для входов в сделку по этому пинцету.)))) Но в принципе нормально, работать можно.
        29 сентября 2023
        Руслан
        Руслан
        Как-то по мне фигура не совсем напоминает пинцет, в моем представлении она состоит из большего количества свечей, но раз такое название уже закрепилось, то пусть таким и остается)
        Option Bull, странная какая-то у вас претензия. Это условные название, которые по моему абсолютно удачные. Свечные паттерны же составляются не путем фантазирования, как с облаками, а по принципу определенных закономерностей на графике.
        15 февраля 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Как-то по мне фигура не совсем напоминает пинцет, в моем представлении она состоит из большего количества свечей, но раз такое название уже закрепилось, то пусть таким и остается)
        15 февраля 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Типа пинцетом достаем прибыль из Pocket Option?)))
        хотелось бы достать побольше) а если серьезно, то прайс экшн хорошая штука, с ее помощью можно зарабатывать.
        Карим, да тема свечных паттернов вообще интересна в целом) Тоже вот недавно узнал про прайс экшен и решил углубиться в нее, а тут как раз подвернулась соответствующая стратегия)
        15 февраля 2023
        Алина Кощавцева
        Алина Кощавцева
        Достаточно хорошая стратежка "Пинцет" название сразу привлекло так как я мед сестра в прошлом а сейчас в покете тоже пинцетом зарабатываю но уже другим.))) Что я заметила - входов не много, но если соблюдать правила входа, то получается даже больше 70% прибыльных сделок. Работала на паре фунт к доллару и австралийский доллар к доллару сша.
        05 февраля 2021
        Тренд
        Тренд
        Сначала подумал, что названия какой-то скальперской стратегии, но нет, тут что-то более серьезное с паттернами и поглощениями)
        07 апреля 2020
        Карим
        Карим
        Типа пинцетом достаем прибыль из Pocket Option?)))
        хотелось бы достать побольше) а если серьезно, то прайс экшн хорошая штука, с ее помощью можно зарабатывать.
        Карлитус
        Типа пинцетом достаем прибыль из Pocket Option?)))
