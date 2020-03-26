Стратегия для Pocket Option "Пересечение SMA"

Брокер Pocket Option предлагает широкий набор инструментов, благодаря которым можно вести торговлю бинарными опционами, используя различные стратегии. Но, как показывает практика, лучше начинать трейдинг с демо-счета. Данный инструмент также доступен на Покетопшн. Здесь тестируют выбранную стратегию, не рискуя собственными деньгами. После этого можно переходить на реальную торговлю на Pocket Option. Новичкам, которые ранее не работали с бинарными опционами, рекомендуют приступать к трейдингу по стратегии с использованием Скользящих средних.

Что такое Скользящие средние, и как они рассчитываются

SMA, или Средние скользящие, появился несколько десятилетий назад. Но несмотря на это, данный индикатор до сих используют многие трейдеры. На экране торгового терминала SMA отображается в виде плавной линии, которая проходит сквозь, над и под графиком цены.

В первое время индикатор применялся на фондовом рынке. Позднее этим инструментом стали пользоваться при торговле другими финансовыми активами. Линия SMA выстраивается на основании среднего значения цен закрытия идущих подряд нескольких свечей.

Допустим, в настройках торгового терминала Покетопшн задан период 20. Это означает, что для расчета Скользящей средней использованы цены закрытия 20 свечей (баров). Следующая точка индикатора определяется со смещением. То есть не учитывается первая свеча, но берется в расчет 21-я.

Чтобы задать период SMA, необходимо перейти соответствующий раздел, открыть вкладку «Активные» и нажать на значок карандаша, расположенного напротив индикатора.

Правила торговли в Pocket Option с использованием SMA

Стратегия, основанная на SMA, подходит для торговли на Pocket Option турбо-опционами. Несмотря на высокие риски, связанные с данной системой, она позволяет за короткий срок существенно увеличить доход.

Для торговли в рамках этой стратегии потребуется выбрать 2 Скользящие средние с периодом соответственно 60 и 4. Чтобы различать линии, для них рекомендуется выбрать разные цвета. Тайфрейм для данной стратегии нужно установить на 15 секундах, а время экспирации контракта — не более минуты.

Действуя в рамках описываемой системы, опцион Call нужно покупать, если скользящая с периодом 4 пересекла снизу-вверх SMA с периодом 60.

Сделки с опционами Put совершаются при обратной ситуации. Такие контракты нужно покупать, когда скользящая с меньшим периодом пересекает линию с большим сверху-вниз.

Используя 2 SMA, можно получить достаточно большую прибыль в торговле быстрыми контрактами. Однако из-за короткого таймфрейма сигналы будут поступать очень часто, вследствие чего часть из них окажется ложной. Поэтому, используя описанную стратегию, нужно руководствоваться принципами манименеджмента и не забывать использовать метод Мартингейла.

