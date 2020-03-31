Стратегия для Pocket Option "Параболическая система"

Торговля на Pocket Option доступна даже начинающим трейдерам. Объясняется это тем, что брокер предоставляет терминал с обширным функционалом, в состав которого включены многочисленные индикаторы. С помощью встроенных инструментов технического анализа можно практически сразу приступать к торговле бинарными опционами, так как первые с высокой эффективностью дают сигналы об оптимальном моменте для открытия сделки.

Существует достаточно много подобных индикаторов. Но среди инструментов, используемых большинством трейдеров, выделяется недооцененный Parabolic SAR, который в сочетании с ADX дает впечатляющие результаты. Данный индикатор в терминале брокера Pocket Option входит в перечень стандартных.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

Порядок настройки индикаторов в Pocket Option

Parabolic SAR – это один их тех инструментов, который выводится непосредственно на ценовой график в терминале Покетопшн. Данный индикатор представлен в виде параболических пунктирных линий.

В ходе торговли на Pocket Option нужно отслеживать поведение указанной линии. В случае восходящего тренда она располагается внизу свечей. Но как только одна из них пересекает параболу, то возникает сигнал о скором развороте тенденции. Если тренд действительно меняется, то следующая точка линии Parabolic SAR формируется выше свечи. При нисходящем тренде возникает обратная ситуация.

Осциллятор ADX в торговом терминале брокера Pocket Option выводится в отдельном окне. Этот инструмент представлен в виде трех пересекающихся между собой линий.

Основная линия в данном окне указывает на текущее направление тренда. Однако в рамках данной торговой системы потребуются другие сигналы. Их дают линии +Di и -Di. Работать с ними достаточно просто. Как только положительная линия пересекает отрицательную снизу-верх, то это указывает на восходящий тренд, и наоборот.

В терминале брокера Pocket Option для Parabolic SAR нужно установить следующие настройки: ускорение — 0,1; максимальное ускорение — 0,2.

Настраивать ADX не нужно. Для рассматриваемой стратегии необходимы те периоды, что установлены в терминале брокера Pocket Option по умолчанию.

Правила торговли

Одна из важных особенностей торговли по параболической системы заключается в том, что она подходит для любых таймфреймов. Данную стратегию можно применять в том числе и в отношении турбо-опционов. При этом под рассматриваемую систему рекомендуется подбирать высоковолатильные активы (например, криптовалюты или пары GBP/USD либо EUR/USD). Кроме того, эффективность индикатора Parabolic SAR снижается, когда на рынке наблюдается боковой тренд. Поэтому использовать рассматриваемую систему следует во время выраженной восходящей или нисходящей тенденции.

Покупать опционы CALL необходимо, если свеча проходит пунктирные точки Parabolic SAR снизу-вверх, а следующая образовалась над параболой. Одновременно с этим линия +Di должна аналогичным образом должна пересечь -Di.

Покупка опциона PUT осуществляется при обратной ситуации. Такие сделки можно открывать, если свеча пробивает пунктиры сверху-вниз, а следующая образуется под параболой. Линия +Di в этом случае аналогичным образом должна пересечь -Di.

Срок экспирации в рамках рассмотренной стратегии должен быть равен периоду формирования двух или трех свечей. Выбирая такой параметр, можно уменьшить влияние рыночных «шумов».

