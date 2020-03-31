        Стратегия для Pocket Option "Параболическая система"

        Торговля на Pocket Option доступна даже начинающим трейдерам. Объясняется это тем, что брокер предоставляет терминал с обширным функционалом, в состав которого включены многочисленные индикаторы. С помощью встроенных инструментов технического анализа можно практически сразу приступать к торговле бинарными опционами, так как первые с высокой эффективностью дают сигналы об оптимальном моменте для открытия сделки.

        Существует достаточно много подобных индикаторов. Но среди инструментов, используемых большинством трейдеров, выделяется недооцененный Parabolic SAR, который в сочетании с ADX дает впечатляющие результаты. Данный индикатор в терминале брокера Pocket Option входит в перечень стандартных.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Порядок настройки индикаторов в Pocket Option

        Parabolic SAR – это один их тех инструментов, который выводится непосредственно на ценовой график в терминале Покетопшн. Данный индикатор представлен в виде параболических пунктирных линий.

        В ходе торговли на Pocket Option нужно отслеживать поведение указанной линии. В случае восходящего тренда она располагается внизу свечей. Но как только одна из них пересекает параболу, то возникает сигнал о скором развороте тенденции. Если тренд действительно меняется, то следующая точка линии Parabolic SAR формируется выше свечи. При нисходящем тренде возникает обратная ситуация.

        Осциллятор ADX в торговом терминале брокера Pocket Option выводится в отдельном окне. Этот инструмент представлен в виде трех пересекающихся между собой линий.

        Основная линия в данном окне указывает на текущее направление тренда. Однако в рамках данной торговой системы потребуются другие сигналы. Их дают линии +Di и -Di. Работать с ними достаточно просто. Как только положительная линия пересекает отрицательную снизу-верх, то это указывает на восходящий тренд, и наоборот.

        В терминале брокера Pocket Option для Parabolic SAR нужно установить следующие настройки: ускорение — 0,1; максимальное ускорение — 0,2.

        Настраивать ADX не нужно. Для рассматриваемой стратегии необходимы те периоды, что установлены в терминале брокера Pocket Option по умолчанию.

        Правила торговли 

        Одна из важных особенностей торговли по параболической системы заключается в том, что она подходит для любых таймфреймов. Данную стратегию можно применять в том числе и в отношении турбо-опционов. При этом под рассматриваемую систему рекомендуется подбирать высоковолатильные активы (например, криптовалюты или пары GBP/USD либо EUR/USD). Кроме того, эффективность индикатора Parabolic SAR снижается, когда на рынке наблюдается боковой тренд. Поэтому использовать рассматриваемую систему следует во время выраженной восходящей или нисходящей тенденции.

        Покупать опционы CALL необходимо, если свеча проходит пунктирные точки Parabolic SAR снизу-вверх, а следующая образовалась над параболой. Одновременно с этим линия +Di должна аналогичным образом должна пересечь -Di.

        Покупка опциона PUT осуществляется при обратной ситуации. Такие сделки можно открывать, если свеча пробивает пунктиры сверху-вниз, а следующая образуется под параболой. Линия +Di в этом случае аналогичным образом должна пересечь -Di.

        Срок экспирации в рамках рассмотренной стратегии должен быть равен периоду формирования двух или трех свечей. Выбирая такой параметр, можно уменьшить влияние рыночных «шумов».

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Артур
        Не ну понятно что во флете многие индикаторы просто бесполезны.
        27 октября 2023
        Ответить
        tirant
        Такие стратегии часто встречаются и за них надо платить деньги. А здесь все вшито.
        Трейдер БО, платные стратегии отличаются. Здесь стратегия на основе стандартных индюков.
        25 октября 2023
        Ответить
        Богдан
        Очень хорошо что есть настройки.
        16 октября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Такие стратегии часто встречаются и за них надо платить деньги. А здесь все вшито.
        12 октября 2023
        Ответить
        Руслан
        Непривычно конечно что здесь нет сигналов, надеюсь в следующих версиях добавят
        10 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Параболическая система отрабатывает хорошо, бывают конечно и убыточные сделки ну в целом нормально во флэте только не торгуйте, только если ярко выраженная тенденция стоит использовать
        Max White, очень простая в освоении и использовании стратегия, про флэт верное замечание
        10 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Не знал что на покете есть параболик, круто!
        Веталь, у покета еще много чего есть)
        10 февраля 2023
        Ответить
        Max White
        Параболическая система отрабатывает хорошо, бывают конечно и убыточные сделки ну в целом нормально во флэте только не торгуйте, только если ярко выраженная тенденция стоит использовать
        05 февраля 2021
        Ответить
        Maxtrade
        Ну параболик всем известен наверное. ОН хорошо показывает тренды, но надо правильные настройки подбирать
        31 марта 2020
        Ответить
        Максим Максимович
        Классная стратегия, благодарствую и пойду пробовать на демке ее
        31 марта 2020
        Ответить
        Веталь
        Не знал что на покете есть параболик, круто!
        31 марта 2020
        Ответить
