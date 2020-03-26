        Стратегия для Pocket Option "Два Стохастика"

        Чтобы найти точку входа на рынок, многие трейдеры, включая клиентов брокера Pocket Option, нередко используют такой индикатор, как Stochastic. Этот инструмент отличается повышенной эффективностью. Те стратегии, которые основаны на Stochastic, дают положительный результат в 80-85% случаев. В связи с этим инструмент довольно часто применяется в торговле бинарными опционами.

        Особенности Stochastic

        Stochastic Oscillator входит в набор стандартных инструментов, встроенных в терминал Покетопшн.

        Добавление на график Stochastic Oscillator

        Окно с индикатором размещается под ценовым графиком. В нем располагаются несколько горизонтальных уровней и 2 линии, пересечение которых сигнализирует о моменте для входа на рынок.

        С помощью быстрого мувинга трейдеры могут узнать текущее настроение рынка (то есть направление тренда). Однако данная линия быстро реагирует на изменение цены. Медленный мувинг нивелирует рыночный «шум», выдавая более точный сигнал для входа.

        Индикатор Stochastic Oscillator

        Две горизонтальные линии со значением 0 и 20 показывают так называемую зону перепроданности. Если сигнальные линии Стохастика опускаются ниже указанного значения, то это указывает на то, что на рынке наблюдается переизбыток продавцов (или открытых сделок по продаже определенного актива).Зону перекупленности образуют две другие линии со значением 80 и 100. Попадание мувингов Стохастика в этот промежуток указывает на переизбыток покупателей.

        По умолчанию торговля на Pocket Option с этим индикатором начинается при периоде быстрой линии в 14 и медленно — 3. Параметр замедления также равен трем.

        При необходимости указанные показатели можно менять в соответствии с выбранной стратегией.

        Базовые сигналы

        Stochastic выделяется на фоне других индикаторов тем, что регулярно поставляет сигналы об удачном моменте для входа на рынок, но при этом не требует от трейдеров глубоких познаний в техническом анализе. Торговля на Pocket Option с помощью этого осциллятора ведется, согласно следующим правилам:

        1. Сигнальные линии покидают зоны перекупленности и перепроданности. Как только быстрый мувинг пересекает уровень 20 снизу-вверх (медленный в этот момент также движется вверх), то сделку на покупку опциона Call нужно открывать сразу после закрытия текущей свечи. Ордера на контракты Put выставляются при обратной ситуации. Эти опционы нужно покупать, если быстрая линия пересекает сверху-вниз уровень 80 (второй мувинг также покидает зону перекупленности).
        2. Пересечение сигнальных линий. В этом случае нужно учитывать направление мувингов. Контракты на покупку опциона Call открывают, если быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, Put – сверху-вниз.

        Ряд трейдеров применяют еще одну тактику торговли с использованием Стохастика. Такие участники рынка при открытии сделки ориентируются на направление линий. Однако этот сигнал считается слабым и чаще приносит убытки.

        Особенности стратегии «Два Стохастика» в Pocket Option

        Брокер Pocket Option рекомендует новичкам рынка бинарных опционов приступать к торговле, используя данную стратегию. Описываемая система проста в применении, но при этом очень эффективна.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Для работы в рамках данной системы потребуется запустить 2 индикатора Stochastic, установив для одного из них быстрый период 9, медленный и замедление — 3. Для второго инструмента нужно задать соответственно следующие параметры: 21, 9, 9.

        Настройка Stochastic Oscillator

        Чтобы исключить «шум» рынка, рекомендуется установить таймфрейм на 15 минутах. Срок экспирации контракта по данной стратегии должен составлять 45-60 минут. Торговля ведется при следующих условиях: Контракты Call нужно покупать, если быстрые линии обоих осцилляторов пересекают медленные снизу-вверх в тот момент, когда все мувинги расположились в зоне перепроданности.

        Опцион Call

        Сделки по покупке опционов Put открываются при обратной ситуации. Все сигнальные линии должны располагаться в зоне перепроданности. Входить на рынок нужно, когда быстрый мувинг пересекает медленный сверху-вниз.

        Опцион Put

        Несмотря на простоту данной стратегии, она отличается повышенной эффективностью. Но успех торговли в данном случае определяется при условии, если одновременно поступают сигналы от обоих Стохастиков.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Артур
        На конец-то я нашел настройки стохастика. Я их пару лет назад потерял, и работал с другими индюками. И нигде не мог найти. Вот спасибо!!!
        Богдан,они никуда не пропадали.))) Без них конечно ложных сигналов куча.
        30 октября 2023
        Трейдер БО
        На конец-то я нашел настройки стохастика. Я их пару лет назад потерял, и работал с другими индюками. И нигде не мог найти. Вот спасибо!!!
        Богдан, да, с настройками всегда беда. Без них можно такого натворить.
        26 октября 2023
        tirant
        Как это давно было. Новое, это хорошо забытое старое. )))
        23 октября 2023
        Богдан
        На конец-то я нашел настройки стохастика. Я их пару лет назад потерял, и работал с другими индюками. И нигде не мог найти. Вот спасибо!!!
        20 октября 2023
        Option Bull
        интересная стратегия, нужно обязательно опробовать ее на демо-счету
        Руслан, хорошо что все необходимые для ее использования инстурменты уже встроены в торговую платформу и не нужно ничего устанавливать
        08 февраля 2023
        Руслан
        интересная стратегия, нужно обязательно опробовать ее на демо-счету
        08 февраля 2023
        Руслан
        Лично у меня не получилось подружится со Стохастиком. Всякий раз когда начинаю использовать этот индикатор, что-то происходить не так. Просто мистика какая-то. Удобно и практично. Но вот беда, не заладилось. Возможно позже, я найду время и ближе познакомлю себя с этим методом торговли.
        Александр Синица, ну да, сложно вовремя поймать момент для входа на рынок, чтобы при этом было нужное пересечение при быстром и медленном мувинге)
        08 февраля 2023
        Александр Синица
        Лично у меня не получилось подружится со Стохастиком. Всякий раз когда начинаю использовать этот индикатор, что-то происходить не так. Просто мистика какая-то. Удобно и практично. Но вот беда, не заладилось. Возможно позже, я найду время и ближе познакомлю себя с этим методом торговли.
        06 февраля 2021
        CALL
        На самый простых индикаторах можно построить много полезных стратегий, но применять надо с умом, а не бездумно входить. тогда слива не будет
        26 марта 2020
        Герман
        А есть еще стратегии с применением стохастика???
        Конечно, в этом же разделе посмотри, было и не одна
        26 марта 2020
        А есть еще стратегии с применением стохастика???
        26 марта 2020
