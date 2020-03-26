Стратегия для Pocket Option "Два Стохастика"

Чтобы найти точку входа на рынок, многие трейдеры, включая клиентов брокера Pocket Option, нередко используют такой индикатор, как Stochastic. Этот инструмент отличается повышенной эффективностью. Те стратегии, которые основаны на Stochastic, дают положительный результат в 80-85% случаев. В связи с этим инструмент довольно часто применяется в торговле бинарными опционами.

Особенности Stochastic

Stochastic Oscillator входит в набор стандартных инструментов, встроенных в терминал Покетопшн.

Окно с индикатором размещается под ценовым графиком. В нем располагаются несколько горизонтальных уровней и 2 линии, пересечение которых сигнализирует о моменте для входа на рынок.

С помощью быстрого мувинга трейдеры могут узнать текущее настроение рынка (то есть направление тренда). Однако данная линия быстро реагирует на изменение цены. Медленный мувинг нивелирует рыночный «шум», выдавая более точный сигнал для входа.

Две горизонтальные линии со значением 0 и 20 показывают так называемую зону перепроданности. Если сигнальные линии Стохастика опускаются ниже указанного значения, то это указывает на то, что на рынке наблюдается переизбыток продавцов (или открытых сделок по продаже определенного актива).Зону перекупленности образуют две другие линии со значением 80 и 100. Попадание мувингов Стохастика в этот промежуток указывает на переизбыток покупателей.

По умолчанию торговля на Pocket Option с этим индикатором начинается при периоде быстрой линии в 14 и медленно — 3. Параметр замедления также равен трем.

При необходимости указанные показатели можно менять в соответствии с выбранной стратегией.

Базовые сигналы

Stochastic выделяется на фоне других индикаторов тем, что регулярно поставляет сигналы об удачном моменте для входа на рынок, но при этом не требует от трейдеров глубоких познаний в техническом анализе. Торговля на Pocket Option с помощью этого осциллятора ведется, согласно следующим правилам:

Сигнальные линии покидают зоны перекупленности и перепроданности. Как только быстрый мувинг пересекает уровень 20 снизу-вверх (медленный в этот момент также движется вверх), то сделку на покупку опциона Call нужно открывать сразу после закрытия текущей свечи. Ордера на контракты Put выставляются при обратной ситуации. Эти опционы нужно покупать, если быстрая линия пересекает сверху-вниз уровень 80 (второй мувинг также покидает зону перекупленности). Пересечение сигнальных линий. В этом случае нужно учитывать направление мувингов. Контракты на покупку опциона Call открывают, если быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, Put – сверху-вниз.

Ряд трейдеров применяют еще одну тактику торговли с использованием Стохастика. Такие участники рынка при открытии сделки ориентируются на направление линий. Однако этот сигнал считается слабым и чаще приносит убытки.

Особенности стратегии «Два Стохастика» в Pocket Option

Брокер Pocket Option рекомендует новичкам рынка бинарных опционов приступать к торговле, используя данную стратегию. Описываемая система проста в применении, но при этом очень эффективна.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

Для работы в рамках данной системы потребуется запустить 2 индикатора Stochastic, установив для одного из них быстрый период 9, медленный и замедление — 3. Для второго инструмента нужно задать соответственно следующие параметры: 21, 9, 9.

Чтобы исключить «шум» рынка, рекомендуется установить таймфрейм на 15 минутах. Срок экспирации контракта по данной стратегии должен составлять 45-60 минут. Торговля ведется при следующих условиях: Контракты Call нужно покупать, если быстрые линии обоих осцилляторов пересекают медленные снизу-вверх в тот момент, когда все мувинги расположились в зоне перепроданности.

Сделки по покупке опционов Put открываются при обратной ситуации. Все сигнальные линии должны располагаться в зоне перепроданности. Входить на рынок нужно, когда быстрый мувинг пересекает медленный сверху-вниз.

Несмотря на простоту данной стратегии, она отличается повышенной эффективностью. Но успех торговли в данном случае определяется при условии, если одновременно поступают сигналы от обоих Стохастиков.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

