Стратегия для Pocket Option "BBand"

Торговля на Pocket Option доступна как начинающим, так и опытным трейдерам. Но первые в силу недостатка знаний и опыта нередко совершают ошибки, которые обычно избегают последние. Избежать их помогают специализированные системы торговли, которые можно применять в том числе и на Покетопшн. Одной из таких разработок является BBand. Данная торговая стратегия для бинарных опционов относится к числу краткосрочных систем. BBand применяется для сделок со сроком экспирации, не превышающим пяти минут. И несмотря на это, если придерживаться правил этой системы, то можно регулярно получать стабильный доход.

Как настроить терминал под стратегию в Pocket Option

При работе с терминалом Pocket Option потребуются свечной график и технические линии. Для этого нужно через меню перейти в раздел «Тип графика». Далее необходимо выбрать свечной график (в терминале указано как «Свечи») и выбрать таймфрейм М1.

На следующем этапе потребуется добавить на график технические линии. Они выставляются посредством значка «Кисточка» на верхней панели терминала. Также их можно задать через подраздел «Построения», выбрав горизонтальную линию.

Данную линию можно смещать относительно графика. Для этого нужно лишь зажать левой кнопкой мыши точку, которая появляется на ней.

Подготовив терминал торгового брокера Pocket Option, можно приступать к непосредственному трейдингу бинарными опционами.

Правила покупки и продажи

Как было отмечено, рассматриваемая система действует в течение пяти мину. Поэтому при расчете точки входа на рынок нужно учитывать только те отрезки, которые соответствуют данному временному отрезку. Допустим, трейдер открыл терминал Покетопшн в 11:24. В этом случае ему необходимо искать точку для входа на рынок в промежутке между 11:25 и 11:30.

Чтобы не упустить момент начала формирования новой свечи, нужно указанным выше способом перенести горизонтальную линию на 11:25. Следом необходимо дождаться так называемого «пула коррекции». Эта ситуация наступает в том случае, если ценовой график, войдя в пятиминутный отрезок, выходит из него примерно в той же точке. И то, в каком направлении движется рынок, покажет, какую сделку нужно открывать.

Исходя из приведенного правила получается, что опцион CALL нужно покупать, если ценовой график в пятиминутном отрезке начала идти вниз, но затем вернулась примерно в первоначальную точку.

Опцион PUT в рамках рассматриваемой системы покупается, если в указанный промежуток график сначала шел вверх, но затем опустился к исходной линии.

Вне зависимости от выбранной способа торговли на Pocket Option, время экспирации в нужно выставлять на 5 минут.

Работая в рамках этой системы, не следует открывать сделку, если график не вернулся к первоначальной точке. Также ложным считается сигнал, когда цена идет в определенном направлении (вверх или вниз) дольше пяти минут, даже если она и возвращает затем к технической линии.

Стратегия BBand зарекомендовала себя с положительной стороны у начинающих трейдеров, которые используют ее как основную систему. Опытные участники рынка применяют ее одновременно с другими инструментами.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также: