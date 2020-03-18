        Стратегия для Pocket Option "BBand"

        Торговля на Pocket Option доступна как начинающим, так и опытным трейдерам. Но первые в силу недостатка знаний и опыта нередко совершают ошибки, которые обычно избегают последние. Избежать их помогают специализированные системы торговли, которые можно применять в том числе и на Покетопшн. Одной из таких разработок является BBand. Данная торговая стратегия для бинарных опционов относится к числу краткосрочных систем. BBand применяется для сделок со сроком экспирации, не превышающим пяти минут. И несмотря на это, если придерживаться правил этой системы, то можно регулярно получать стабильный доход.

        Как настроить терминал под стратегию в Pocket Option

        При работе с терминалом Pocket Option потребуются свечной график и технические линии. Для этого нужно через меню перейти в раздел «Тип графика». Далее необходимо выбрать свечной график (в терминале указано как «Свечи») и выбрать таймфрейм М1.

        Выбор таймфрейма М1

        На следующем этапе потребуется добавить на график технические линии. Они выставляются посредством значка «Кисточка» на верхней панели терминала. Также их можно задать через подраздел «Построения», выбрав горизонтальную линию.

        Построение горизонтальной линии

        Данную линию можно смещать относительно графика. Для этого нужно лишь зажать левой кнопкой мыши точку, которая появляется на ней. 

        Смещение линии

        Подготовив терминал торгового брокера Pocket Option, можно приступать к непосредственному трейдингу бинарными опционами.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Правила покупки и продажи

        Как было отмечено, рассматриваемая система действует в течение пяти мину. Поэтому при расчете точки входа на рынок нужно учитывать только те отрезки, которые соответствуют данному временному отрезку. Допустим, трейдер открыл терминал Покетопшн в 11:24. В этом случае ему необходимо искать точку для входа на рынок в промежутке между 11:25 и 11:30.

        Чтобы не упустить момент начала формирования новой свечи, нужно указанным выше способом перенести горизонтальную линию на 11:25. Следом необходимо дождаться так называемого «пула коррекции». Эта ситуация наступает в том случае, если ценовой график, войдя в пятиминутный отрезок, выходит из него примерно в той же точке. И то, в каком направлении движется рынок, покажет, какую сделку нужно открывать.

        Исходя из приведенного правила получается, что опцион CALL нужно покупать, если ценовой график в пятиминутном отрезке начала идти вниз, но затем вернулась примерно в первоначальную точку.

        Опцион Call

        Опцион PUT в рамках рассматриваемой системы покупается, если в указанный промежуток график сначала шел вверх, но затем опустился к исходной линии.

        Опцион Put

        Вне зависимости от выбранной способа торговли на Pocket Option, время экспирации в нужно выставлять на 5 минут.

        Работая в рамках этой системы, не следует открывать сделку, если график не вернулся к первоначальной точке. Также ложным считается сигнал, когда цена идет в определенном направлении (вверх или вниз) дольше пяти минут, даже если она и возвращает затем к технической линии.

        Стратегия BBand зарекомендовала себя с положительной стороны у начинающих трейдеров, которые используют ее как основную систему. Опытные участники рынка применяют ее одновременно с другими инструментами.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        tirant
        Правила стратегии это одно, а вот рынок как развернется.
        08 ноября 2023
        Артур
        А с какими инструментами её применять?
        Трейдер БО, Написано же - с другими. )))))
        07 ноября 2023
        Трейдер БО
        А с какими инструментами её применять?
        07 ноября 2023
        Артур
        Что-то всё слишком просто.
        06 ноября 2023
        Богдан
        Только краткосрок. Ну это можно пережить.
        03 ноября 2023
        Руслан
        Вообще стратегия выглядит достаточно просто и при этом интересная
        05 февраля 2023
        Руслан
        Особо не вникая, могу сказать, что стратегия BBand будет отлично показывать себя в диапазонах, но на трендовых рынках, боюсь, она вас разочарует.
        bondik368, ну так при краткосрочной экспирации очень сложного угадать движение тренда)
        05 февраля 2023
        покет становится все удобнее, уже можно торговать без сторонних прог))
        Зыкин, согласен, а то пока установишь на комп mt4, потом пока найдешь установочные файлы нужных индюков под него и т.д. то уже и отпадет делание торговать))
        05 февраля 2023
        Особо не вникая, могу сказать, что стратегия BBand будет отлично показывать себя в диапазонах, но на трендовых рынках, боюсь, она вас разочарует.
        08 февраля 2021
        эта стратегия похожа очень на стратегию 3 свечи по тренду, хоть и немного другие правила)
        18 марта 2020
        эта стратегия похожа очень на стратегию 3 свечи по тренду, хоть и немного другие правила)
        та нет, похожи, но не одно и тоже. тут надо чтобы 5 свечей было и пробой еще чтобы начался.
        18 марта 2020
        покет становится все удобнее, уже можно торговать без сторонних прог))
        18 марта 2020
