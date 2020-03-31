        Стратегия для Pocket Option "Аллигатор"

        Трейдеры достаточно часто прибегают к индикатору «Аллигатор» при торговле бинарными опционами, так как он способен с высокой точностью показать момент начала нового тренда. Однако отдельно применять данный инструмент довольно сложно. Дело в том, что «Аллигатор» редко сигнализирует непосредственно к открытию сделки. Но в торговле на Pocket Option линии этого индикатора можно применять в качестве уровней поддержки и сопротивления.

        Разработчик «Аллигатора» определил 3 ситуации, которые может моделировать данный инструмент. Первая, или «Сон Аллигатора», формируется в тот момент, когда все три линии переплетены между собой и располагаются горизонтально. Данная ситуация характерна для бокового тренда (для флэта). Чем длиннее указанные линии, тем сильнее будет новая тенденция.

        Вторая ситуация, или «Пробуждение Аллигатора», характеризуется тем, что линии расплетаются. По мере увеличения расстояния между ними говорят о том, что на графике раскрывается пасть аллигатора. В каком направлении последняя движется, в том и идет новый тренд.

        Третья ситуация, или «Насыщение Аллигатора», отличается постепенным сближением линий (трейдеры говорят, что пасть закрывается). Данный случай сигнализирует об ослабевании текущего тренда. Если на графике формируется такая фигура, сделку нужно закрывать.

        Ситуация «Насыщение Аллигатора»

        В рамках данной стратегии торговли на Pocket Option рекомендуется открывать сделку в тот момент, когда ценовой график пересекает медленную линию индикатора (челюсти аллигатора). Подтверждающим сигналом в данном случае является закрытие пасти. То есть медленная линия индикатора должна пересечь остальные.

        Алгоритм торговли в Pocket Option

        Сначала необходимо установить в терминале брокера Pocket Option индикатор «Аллигатор».

        Установка индикатора Аллигатор

        После чего настроить индикатор.

        Настройки Аллигатора

        После этого нужно дождаться такого момента, когда ценовой график пересечет медленную (красную) линию. Покупку следует совершать после того, как закроется пасть «Аллигатора». Это происходит в момент пересечения медленной линии двух оставшихся. Торговать нужно в том же направлении, в котором закрывается пасть. Допустим, если две быстрые линии движутся вниз, то необходимо открывать сделку на покупку опциона Put.

        Опцион Put

        Более эффективная стратегия 

        Как ранее было отмечено, трейдеры Покетопшн нередко используют линии «Аллигатора» в качестве уровней поддержки и сопротивления. Например, если ценовой график опускается до быстрой линии губ (окрашена в желтый), то можно открывать сделку на покупку опциона Call при восходящем тренде. Этот сигнал усиливается, когда не происходит пробитие второй линии (линия челюсти).

        Торговля на Pocket Option с использованием данной стратегии сводится к следующему:

        1. Если свеча закрывается на уровне линии губ или чуть ниже, то это дает сильный сигнал к покупке.
        2. Открывать сделку можно, если новая свеча формируется в том же направлении, в котором движется линия губ.
        3. Более сильным сигналом к открытию сделки считается закрытие указанной свечи рядом с линией губ.

        Лучшим временем для покупки считается момент, когда закрывается в том же направлении свеча, следующая за той, что пробила линию губ.

        Опцион Call

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        PO

        Смотрите также:

        Комментарии

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Никогда не получалось с ним работать.
        tirant, У меня тоже сложности были. Но потом как понял!!!
        18 октября 2023
        Артур
        Артур
        Давно знакомый мне индюк. Я с ним начинал свой путь в трейдинге. ))))
        13 октября 2023
        tirant
        tirant
        Никогда не получалось с ним работать.
        09 октября 2023
        Руслан
        Руслан
        Выдернули из стратегии полноценной, но да ладно, торговать все равно можно))
        ТрейдерБО, а что значит выдернули? Разве нет новых стратегий, которые разрабатывают на основе старых?
        Option Bull, по всей видимости он имел в виду, что по большей части скопипастили основные механики, не добавив принципиально ничего нового
        14 февраля 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Одна из лучших стратегий для старта в трейдинге Аллигатор, дает действительно достаточно большой процент успешных сделок, я лично часто применяю этот индикатор в своей торговле в покетопшн и получаю прибыль. И помните чем шире аллигатор раскрывает свою пасть тем лучше, это предвещает о сильном движение в том или ином направлении ну а если линии переплетаются то входить в сделку не стоит.
        Полезный инструмент, хоть и несколько непривычно торговать без очевидных сигналов в виде стрелочек, но в целом вполне норм)
        14 февраля 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Выдернули из стратегии полноценной, но да ладно, торговать все равно можно))
        ТрейдерБО, а что значит выдернули? Разве нет новых стратегий, которые разрабатывают на основе старых?
        Fabius
        Fabius
        Одна из лучших стратегий для старта в трейдинге Аллигатор, дает действительно достаточно большой процент успешных сделок, я лично часто применяю этот индикатор в своей торговле в покетопшн и получаю прибыль. И помните чем шире аллигатор раскрывает свою пасть тем лучше, это предвещает о сильном движение в том или ином направлении ну а если линии переплетаются то входить в сделку не стоит.
        Грановский
        а какая полноценная стратегия?
        что значит твой вопрос?
        03 сентября 2020
        Александр
        а какая полноценная стратегия?
        03 сентября 2020
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Выдернули из стратегии полноценной, но да ладно, торговать все равно можно))
        31 марта 2020
        Кирилл Иванов
        Выдернули из стратегии полноценной, но да ладно, торговать все равно можно))
        а что за стратегия?)
        31 марта 2020
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Выдернули из стратегии полноценной, но да ладно, торговать все равно можно))
        а что за стратегия?)
        торговый хаос))
        31 марта 2020
