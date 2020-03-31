Стратегия для Pocket Option "Аллигатор"

Трейдеры достаточно часто прибегают к индикатору «Аллигатор» при торговле бинарными опционами, так как он способен с высокой точностью показать момент начала нового тренда. Однако отдельно применять данный инструмент довольно сложно. Дело в том, что «Аллигатор» редко сигнализирует непосредственно к открытию сделки. Но в торговле на Pocket Option линии этого индикатора можно применять в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Разработчик «Аллигатора» определил 3 ситуации, которые может моделировать данный инструмент. Первая, или «Сон Аллигатора», формируется в тот момент, когда все три линии переплетены между собой и располагаются горизонтально. Данная ситуация характерна для бокового тренда (для флэта). Чем длиннее указанные линии, тем сильнее будет новая тенденция.

Вторая ситуация, или «Пробуждение Аллигатора», характеризуется тем, что линии расплетаются. По мере увеличения расстояния между ними говорят о том, что на графике раскрывается пасть аллигатора. В каком направлении последняя движется, в том и идет новый тренд.

Третья ситуация, или «Насыщение Аллигатора», отличается постепенным сближением линий (трейдеры говорят, что пасть закрывается). Данный случай сигнализирует об ослабевании текущего тренда. Если на графике формируется такая фигура, сделку нужно закрывать.

В рамках данной стратегии торговли на Pocket Option рекомендуется открывать сделку в тот момент, когда ценовой график пересекает медленную линию индикатора (челюсти аллигатора). Подтверждающим сигналом в данном случае является закрытие пасти. То есть медленная линия индикатора должна пересечь остальные.

Алгоритм торговли в Pocket Option

Сначала необходимо установить в терминале брокера Pocket Option индикатор «Аллигатор».

После чего настроить индикатор.

После этого нужно дождаться такого момента, когда ценовой график пересечет медленную (красную) линию. Покупку следует совершать после того, как закроется пасть «Аллигатора». Это происходит в момент пересечения медленной линии двух оставшихся. Торговать нужно в том же направлении, в котором закрывается пасть. Допустим, если две быстрые линии движутся вниз, то необходимо открывать сделку на покупку опциона Put.

Более эффективная стратегия

Как ранее было отмечено, трейдеры Покетопшн нередко используют линии «Аллигатора» в качестве уровней поддержки и сопротивления. Например, если ценовой график опускается до быстрой линии губ (окрашена в желтый), то можно открывать сделку на покупку опциона Call при восходящем тренде. Этот сигнал усиливается, когда не происходит пробитие второй линии (линия челюсти).

Торговля на Pocket Option с использованием данной стратегии сводится к следующему:

Если свеча закрывается на уровне линии губ или чуть ниже, то это дает сильный сигнал к покупке. Открывать сделку можно, если новая свеча формируется в том же направлении, в котором движется линия губ. Более сильным сигналом к открытию сделки считается закрытие указанной свечи рядом с линией губ.

Лучшим временем для покупки считается момент, когда закрывается в том же направлении свеча, следующая за той, что пробила линию губ.

