Плюсы и минусы торговли бинарными опционами на Андроид

Торговля бинарными опционами на Андроид и iOS становится все более популярной, и главное, не менее прибыльной. Бинарные опционы – это эффективный и относительно простой способ получать прибыль.

С мобильных телефонов навыки трейдинга оттачивают как опытные, так и начинающие трейдеры. Появляются новые прибыльные стратегии для бинарных опционов, адаптированные под трейдинг со смартфонов на Андроид, а известные брокеры предлагают продвинутые мобильные приложения.

Почему эта тенденция захватывает мир трейдинга и почему стоит обратить внимание на мобильную торговлю бинарными опционами, подробно расскажем в данной статье.

Плюсы бинарных опционов на андроид

Во-первых, количество смартфонов с операционной системой Android полностью превышает количество других крупных компаний, вместе взятых, как по количеству проданных товаров, так и по маркам телефонов, использующих Андроид. Фактически, было разработано и опубликовано более миллиона приложений для Android. Можно с уверенностью сказать, что мобильные телефоны на базе Андроид настолько распространены и имеют столько различных целей, что в будущем могут полностью заменить компьютеры.

Во-вторых – это удобство. Согласитесь, что довольно удобно, когда с любимого смартфона можно не только звонить, но и торговать бинарными опционами в любое время, где бы вы ни находились (дома, на работе, на отдыхе, в ресторане или даже в поезде). Заключать сделки можно практически с любой точки мира, где есть интернет, а есть он сейчас почти везде благодаря операторам мобильной связи.

Возможности в трейдинге очень расширяются благодаря торговле бинарными опционами на Андроид и iOS. Смартфоны нового поколения – идеальные инструменты для торговли и проведения анализа при помощи технического анализа и фундаментального анализа, как говорится, на ходу.

Бинарные опционы на Андроид могут стать источником стабильной прибыли, но стоит понимать, что смартфон может выступать лишь в качестве вспомогательного инструмента, но никак не основного. Основной анализ всегда стоит проводить очень тщательно, а для этого необходимо видеть как можно больше исторических данных на графике, что возможно только на мониторе и ПК. Несмотря на это, многие брокеры бинарных опционов предлагают мобильные приложения своих торговых платформ, которые позволяют проводить полноценный анализ как на смартфоне, так и на планшете с большим дисплеем.

К преимуществам торговли бинарными опционами на Андроид можно отнести:

Гибкость . Стационарный компьютер в путешествие взять невозможно, а ноутбук может быстро разрядиться, поэтому смартфон – идеальное решение торговать бинарными опционами и всегда иметь возможность контролировать свои сделки.

. Стационарный компьютер в путешествие взять невозможно, а ноутбук может быстро разрядиться, поэтому смартфон – идеальное решение торговать бинарными опционами и всегда иметь возможность контролировать свои сделки. Существующий торговый счет . Для торговли бинарными опционами на Андроид ненужно открывать новый торговый счет, а весь функционал торговой платформы также есть и в приложении, которое предоставляет брокер.

. Для торговли бинарными опционами на Андроид ненужно открывать новый торговый счет, а весь функционал торговой платформы также есть и в приложении, которое предоставляет брокер. Демо-счет . Тренировочный счет также доступен для использования и в приложениях для торговли бинарными опционами. Поэтому можно использовать время с пользой и улучшать свои торговые навыки на в любом месте. На демо-счет с телефона без проблем можно начать через таких проверенных брокеров, как FINMAX, Binarium и PocketOption.

. Тренировочный счет также доступен для использования и в приложениях для торговли бинарными опционами. Поэтому можно использовать время с пользой и улучшать свои торговые навыки на в любом месте. На демо-счет с телефона без проблем можно начать через таких проверенных брокеров, как FINMAX, Binarium и PocketOption. Анализ рынка. Несмотря на то, что дисплей мобильного устройства намного меньше обычного монитора, графики можно уменьшать или увеличивать до разных размеров, что позволяет провести быстрый анализ на ходу.

Минусы бинарных опционов на андроид

Несмотря на плюсы бинарных опционов на андроид, есть также и минусы мобильной торговли:

Отсутствие связи и интернета . В определенных зонах или зданиях могут быть так называемые "мертвые зоны", находясь в которых связь будет отсутствовать или будет очень плохой. Такое отсутствие связи и мобильного интернета может быть очень неприятным и принести убыток во время торговли.

. В определенных зонах или зданиях могут быть так называемые "мертвые зоны", находясь в которых связь будет отсутствовать или будет очень плохой. Такое отсутствие связи и мобильного интернета может быть очень неприятным и принести убыток во время торговли. Невозможность добавления авторских индикаторов . В мобильные веб-платформы и приложения на данный момент невозможно устанавливать авторские индикаторы для бинарных опционов, что может подойти не всем трейдерам, так как многие используют собственные торговые системы, построенные на уникальных индикаторах.

. В мобильные веб-платформы и приложения на данный момент невозможно устанавливать авторские индикаторы для бинарных опционов, что может подойти не всем трейдерам, так как многие используют собственные торговые системы, построенные на уникальных индикаторах. Слабые смартфоны . Производительность смартфонов очень часто уступает производительности настольного компьютера, что может повлечь за собой "тормоза" и невозможность вовремя открыть сделку.

. Производительность смартфонов очень часто уступает производительности настольного компьютера, что может повлечь за собой "тормоза" и невозможность вовремя открыть сделку. Дополнительные расходы на интернет. Если у вас не безлимитный интернет от оператора, то могут возникнуть дополнительные расходы на передачу данных при торговле бинарными опционами на Андроид.

Как видите, есть некоторые недостатки, но также есть и много преимуществ, поэтому в целом – мобильный трейдинг бинарными опционами на Андроид или iOS является простым и удобным методом.

Андроид или iOS: что лучше для бинарных опционов?

Торговать бинарными опционами можно как на Андроид, так и на iOS (iPhone/iPad) независимо от навыков трейдинга, так как чаще приложения делаются для обеих операционных систем.

Но если говорить о преимуществах и недостатках этих ОС, то iPhone является смартфоном одной компании, а вот смартфоны на базе Андроид – это операционная система, которая может использоваться на телефонах многих брендов, таких как Xiaomi, LG, Sony, Samsung и другие. Также чаще всего такие смартфоны являются более доступными по цене, а поэтому и более популярными.

Также торговать бинарными опционами на Андроид еще проще и потому, что эта операционная система более открыта для внешнего программного обеспечения, что делает создание приложений проще и быстрее даже для простых программистов.

Но стоит отметить и преимущества iOS, и главным плюсом торговли бинарными опционами на Айфоне или Айпаде будет отсутствие "лагов" и "тормозов", так как эти устройства известны своим качеством и хорошими характеристиками.

Заключение: стоит ли торговать бинарными опционами на Андроид и iOS?

Конечно, торговля бинарными опционами на Андроид и iOS не всегда может быть такой же удобной, как через компьютер, но благодаря смартфонам каждый трейдер может наблюдать за своими сделками и при необходимости открыть новые, где бы он не находился. Поэтому на торговлю бинарными опционами на Андроид и iOS стоит обратить внимание именно тем трейдерам, которые не имеют возможности постоянно находится за монитором компьютера, но при этом хотят вести активную торговлю.

