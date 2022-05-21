Биржа NEXO - как это работает и стоит ли ей доверять?

Кошелек биржи Nexo – это один из самых надежных и прибыльных мест, где пользователям предлагается положить деньги на депозит или получить кредит под залог криптовалюты. Причем сервис готов выдавать в долг даже очень крупные суммы. А процент по вкладам достигает 12% годовых даже в стейбл коинах, при этом дополнительные 5% можно получить при начислении процентов в токенах Nexo.

Внимание, при регистрации на сайте nexo письмо с активацией может попасть в спам или не приходить вовсе, добавьте почту noreply@nexo.io в список контактов

История развития Nexo

Прототипом Nexo стал ресурс Credissimo. Эта компания, созданная двумя предпринимателями в 2007 году, была ориентирована на тех людей, которым требовалось быстро получить кредит. Поэтому Credissimo с первого дня работы специализировался на выдаче онлайн-займов.

Спустя три года после образования владельцы компании автоматизировали процесс кредитования. Созданный алгоритм самостоятельно обрабатывал каждую поступающую заявку и принимал решение. Такой подход помог ускорить выдачу кредита. Благодаря новому алгоритму Credissimo стал зачислять деньги клиентам в любое время суток.

По прошествии трех лет компания создала собственное приложение для мобильных устройств, одновременно оптимизировав официальный сайт под смартфоны. Это позволило Credissimo увеличить число обрабатываемых заявок до миллиона в год.

На следующий год компания вышла на биржу, выпустив около 2.5 миллиона своих акций. Спустя еще один год разработчики улучшили алгоритм, который принимал решение о выдаче кредита. А в 2016 году создатели Credissimo впервые добавили функцию погашения задолженности с помощью Bitcoin.

Площадка Nexo официально была зарегистрирована в 2018 году. Эта платформа с первого дня существования специализировалась на оформлении кредитов под залог криптовалюты.

По прошествии более чем десяти лет Credissimo совместно с Nexo обработали свыше миллиарда заявок. К настоящему моменту платформа появилась во многих странах мира, включая СНГ.

Как зарегистрироваться на платформе Nexo

Кредиты выдаются только зарегистрированным пользователям. Для открытия нового аккаунта на Nexo достаточно пройти стандартную процедуру:

Перейти на официальный сайт. Нажать на кнопку создания нового аккаунта. Ввести электронную почту и пароль. Подтвердить регистрацию аккаунта, перейдя по ссылке, которая поступит на электронную почту (если письмо не приходит, нужно добавить почту noreply@nexo.io в адресную книгу).

Но чтобы раскрыть весь функционал площадки, пользователю необходимо пройти верификацию личности. Без выполнения этого требования невозможно даже пополнить баланс в личном кабинете. Поэтому после регистрации нового аккаунта придется выполнить следующие действия:

Подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке из письма. Мы уже говорили об этом выше, но повторяем для того, что без этого пункта вы не сможете войти в личный кабинет, и это является первым этапом верификации. Заполнить личную информацию о себе. После входа в личный кабинет перейдите в профиль и нажмите на кнопку «Start Verification». Откроется страница, где будет необходимо заполнить все поля, включающие имя, фамилию, адрес проживания и номер телефона. Указывайте только реальные данные, так как их нужно будет подтвердить далее. Подтвердить свою личность. После ввода своих данных нужно будет отправить документы, подтверждающие личность, и самым лучшим вариантом будет выступать заграничный паспорт.

Как только верификация будет пройдена, вы сможете пользоваться полным функционалом платформы, который включает в себя:

Пополнение и вывод средств. Заработок. Оформление кредита. Обмен криптовалют. Покупка криптовалют при помощи кредитных карт. Оформление пластиковой карты от Nexo. Доступ к реферальной программе. Право на участие в голосованиях, относящихся к будущему компании.

Обязательно обратите внимание на двухфакторную аутентификацию, так как если вы пополните счет и будете пользоваться платформой Nexo, то необходимо максимально защитить свои деньги. Чтобы включить аутентификацию, нужно:

Установить на мобильное устройство Google Authenticator. Это приложение автоматически и случайным образом генерирует пароли, которые будут использоваться для входа на сайт, пополнения счета и снятия средств. Нажать на значок профиля и перейти в раздел «Безопасность». Нажать на значок двухфакторной аутентификации, расположенный внизу страницы. Перейти в Google Authenticator и добавить новый профиль, нажав на соответствующую иконку. Ускорить этот процесс можно, если воспользоваться опцией сканирования QR-кода. Вписать разовый пароль в соответствующее поле.

Использование двухфакторной аутентификации обеспечивает высокий уровень защиты аккаунта от взлома. Это объясняется тем, что для всех действий (вход в личный кабинет, вывод средств) необходим пароль, который всегда генерируется случайным образом.

Интерфейс платформы Nexo

Разработчики платформы создали простой и понятный интерфейс, благодаря чему пользователи могут сразу приступать к оформлению кредитов, не тратя времени на поиск необходимых кнопок и разделов. После верификации вы можете использовать личный кабинет, в котором располагаются основные функции Nexo.

Основные преимущества платформы описаны в верхней части экрана:

Все деньги, которые отправляют пользователи на счет Nexo, застрахованы на сумму в 375 миллионов долларов. То есть даже при возникновении форс-мажоров сервис точно вернет средства клиентов. Быстрое получение кредитного обеспечения без проверки кредитной истории. При оформлении карты Nexo можно мгновенно расплачиваться и получать займы в фиатных деньгах или стейблкоинах. Отсутствие ограничений и скрытых комиссий и автоматическое списание процентов.

Ниже вынесены три финансовых блока плюс блок с уровнем лояльности. Финансовые блоки включают:

Баланс портфеля. В этом блоке показан общий баланс, включающий криптовалюты, фиатные деньги и стейблкоины. Кредитное обеспечение и кредитный лимит. Показывает, какой займ вы можете получить. Он основан на криптовалюте, которую вы держите на кошельке Nexo. Заработанный процент. Блок показывает суммарный доход, который рассчитывается в режиме реального времени. Блок лояльности. Изначально каждый пользователь получает базовый уровень лояльности, но, если его увеличить, можно получать различные выгодные бонусы.

Ниже на главной странице можно найти три блока для:

Получения займа. Погашения займа. Покупки, продажи и обмена криптовалют.

Далее располагается раздел, в котором перечислены все поддерживаемые криптовалюты, среди которых:

Bitcoin;

Ethereum;

BNB (Binance);

Litecoin;

Ripple;

TRON;

Stellar;

Bitcoin Cash;

NEXO Token и другие.

Также пользователи могут пополнять баланс с помощью одного из пяти стейблкоинов: USDT, TUSD, DAI, PAX или USDC. Для удобства клиентов разработчики Nexo ввели возможность осуществления переводов в евро.

Для просмотра историй всех операций можно перейти в раздел «Транзакции», вынесенный в верхнюю часть сайта. Здесь приведены все переводы: входящие и исходящие:

Прочитать уведомления, которые рассылает площадка, можно, нажав на значок колокольчика, который тоже вынесен в верхнюю часть сайта. Рядом располагается знак вопроса, при нажатии на который раскрываются дополнительные разделы платформы. Через это меню можно обратиться в центр поддержки пользователей или узнать информацию о Nexo (в виде текста или поясняющего видео). Также, нажав на значок вопроса, открываются разделы с преимуществами площади, калькулятор, кредитная карта и условия выдачи займов.

Как пользоваться Nexo: основные функции

Несмотря на то, что платформа отличается расширенной функциональностью, клиенты Nexo проводят в основном три операции: пополняют баланс, оформляют кредит и покупают коины для получения пассивного дохода. Проведение каждой операции имеет определенные нюансы, но благодаря удобному и максимально упрощенному интерфейсу проблем с выполнением всех процедур у пользователей обычно не возникает.

Пополнение баланса

Для пополнения баланса на Nexo достаточно:

Открыть список с поддерживаемыми криптовалютами, выбрать подходящую и нажать на «Пополнить». Отправить нужное количество монет на кошелек, который сайт автоматически сгенерирует.

Скорость зачисления средств зависит от типа выбранной сети. В частности, для перевода биткоинов может потребоваться до суток. XPR или TRON зачисляются практически сразу.

Площадка Nexo не вводила ограничения на перевод в криптовалютах, которые можно перевести на баланс. Но от суммы зависит кредитный лимит. То есть площадка при определении размера займа учитывает только объем монет, переведенных на баланс. Стейблкоины зачисляются на счет по аналогичному алгоритму.

Порядок оформления кредита

После пополнения баланса в криптовалюте площадка автоматически определяет объем средств, которые пользователи могут взять в виде кредита. Эта сумма указана в долларах. Размер кредита составляет 40% от объема монет, введенных на счет.

После того как площадка определит количество средств, которые можно занять, клиентам Nexo достаточно снять средства, перейдя в раздел кредитного обеспечения. Переводить заемные деньги разрешено в:

долларах;

евро;

стейблкоинах.

Займ выдается при условии полного погашения в течение года. Однако Nexo автоматически продлевает этот срок, не требуя частичного возврата денег. При этом снимать криптовалюты до полного погашения нельзя.

Стандартная ставка по кредиту составляет 11.9%. Если погашать задолженность, используя коины Nexo, то этот показатель уменьшается до 5.9%. В ряде случаев площадка может изменить условия кредитования и выдать займ под 16% (8% соответственно при использовании монет Nexo). Это зависит от:

общей ситуации на рынке;

суммы кредита;

объема введенной криптовалюты.

Данные об условиях кредитования постоянно обновляются и находятся в открытом доступе. Как было указано, Nexo не использует скрытые комиссии.

Кредит зачисляется на счет в течение 1-2 дней. Но в связи с тем, что некоторые процессы не зависят от площадки, Nexo оставляет за собой право перевести заемные средства в течение пяти дней. Но если кредит оформляется во внутренних стейблкоинах, то монеты зачисляются практически сразу.

Условия выдачи займов на Nexo отличаются от традиционных. Клиенты не должны ежемесячно переводить на счет определенную сумму, как это требуют банки. Для обеспечения кредита пользователи зачисляют на баланс криптовалюту. Погашать задолженность можно как несколькими переводами, так и одним.

Как получать пассивный доход

Разработчики Nexo готовы делиться частью дохода с пользователями, если те пополняют баланс в евро или криптовалютах. Объясняется это тем, что владельцы платформы, кредитуя клиентов, рискуют собственными деньгами. Чтобы уменьшить вероятность потерь, связанных с невозвратом, разработчики готовы часть заработка отдавать тем пользователям, деньги которых также выдаются в виде займа. Такие средства в дальнейшем возвращаются клиентам с определенным процентом.

Получить дополнительный доход можно, сразу после внесения средств на кошелек биржи. Сейчас прибыль клиентов, деньгами которых распоряжается площадка, составляет 8%-12% годовых. Сходные условия предлагают и другие криптовалютные платформы, но биржа Nexo обеспечивает клиентов большим доходом. В частности, Binance предлагает 2-6% годовых, в то время как на NEXO можно получить 8% при обычном депозите, 12% при получении прибыли в токенах nexo и еще 5% при депозите на фиксированные счета (с ограничением вывода по времени)

Достоинства и недостатки Nexo

Среди достоинств Nexo пользователи выделяют следующее:

удобный интерфейс, позволяющий сразу найти нужные разделы;

поддержка популярных криптомонет, которые клиенты оставляют в качестве обеспечения по кредиту;

привлекательные условия по кредитованию (40% от суммы криптовалюты, автоматическое продление срока возврата, не нужно ежемесячно вносить деньги для погашения задолженности);

доступна возможность получения пассивного дохода;

качественная система безопасности, минимизирующая вероятность кражи денег (без верификации закрыто большинство функций и введены ограничения на операции);

деньги застрахованы на сумму 375 миллионов долларов;

криптовалюта хранится на «холодных» кошельках, взломать которые очень сложно.

Nexo – это централизованный сервис, который регулярно проходит проверки сторонними организациями, что доказывает надежность платформы.

Однако, как и другие подобные площадки, данная не лишена ряда недостатков:

двухфакторная аутентификация, без которой невозможно провести ряд операций, не всегда срабатывает корректно;

для уменьшения кредитной ставки необходимо приобрести внутренний коин, что не всегда удобно для клиентов;

для получения доступа ко всем функциям и снятия ограничений необходимо полностью раскрывать личность пользователя.

Nexo – это удобная площадка для получения кредитов, предназначенная для владельцев криптовалют. Платформа отличается от аналогов тем, что не предоставляет той анонимности, к которой привыкли пользователи, которые прибегают к услугам подобных ресурсов. Однако Nexo обеспечивает высокий уровень безопасности вложений и позволяет зарабатывать на кредитах, предлагая более выгодные условия, чем конкуренты.

Отзывы о Nexo

Платформа NEXO это надежная биржа для получения кредитов и открытия депозитов. Все средства пользователей застрахованны на сумму в 375млн $. Высокие проценты по депозитам позволяют получать пассивный доход на криптовалютах с процентной ставкой значительно выше чем в банках. Негативных отзывов о бирже практически нет, а большинство негатива связана только с трудностями новичков на платформе, при этом отзывов что биржа мошенник и не выводит деньги клиентов нет.

