    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Торговые стратегии для Pocket Option
        /
        Краткосрочная и долгосрочная стратегии от Ларри Вильямса

        Стратегии для Pocket Option от Ларри Вильямса

        Успешная торговля бинарными опционами складывается из нескольких составляющих. Для увеличения вероятности извлечения прибыли многие трейдеры используют сразу несколько технических инструментов и прибегают к помощи сложных индикаторов. Однако известный финансист Ларри Вильямс предлагает более простые методы торговли, которые позволяет использовать и брокер Pocket Option. Часть подобных стратегии базируется на свечных паттернах. Причем такие методы торговли не уступают системам, в которых задействовано до трех технических инструментов одновременно.

        Среди эффективных подходов, разработанных Ларри Вильямсом, можно выделить краткосрочную и долгосрочную стратегии. Эти системы можно с успехом применять в терминале от брокера Pocket Option, установи свечной график и выбрав соответствующий траймфрейм.

        Выбор свечного графика и таймфрейма

        Краткосрочная стратегия для Pocket Option

        Такая стратегия, известная как «Пиковые точки», рекомендована для торговли на Pocket Option краткосрочными контрактами. Работа ведется на минутном таймфрейме. Для торговли в рамках данной системы необходимо выбирать высоковолатильные активы (криптовалюты, пара EUR/USD и так далее).

        В основе этой стратегии лежат локальные пиковые колебания, регистрируемые в пределах трех баров. Сделки в рамках данного подхода регистрируются в направлении текущего тренда.

        Согласно общим правилам, открывать ордер на покупку опциона Call на Покетопшн необходимо, если:

        • наблюдается восходящая тенденция;
        • достигнут минимум, после которого ценовой график начинает двигаться вверх;
        • свеча, открывшаяся следом за минимуму, закрылась при более высоком значении цены.

        Опцион Call

        Контракты Put покупают при обратной ситуации. Открывать такие сделки нужно на нисходящем тренде после того, как достигнут максимум в пределах трех баров, а следующая свеча закрывается при более низкой цене.

        Опцион Put

        Срок экспирации в рамках данной стратегии не больше быть меньше периода формирования трех свечей. 

        Долгосрочная стратегия для Pocket Option

        Долгосрочная стратегия Ларри Вильямса, известная как «Разрыв», основана на психологии трейдеров. Точнее, на поведении некоторых участников рынка, остро реагирующих на выходящие новости. Особенно ярко данная стратегия проявляет себя в тех случаях, когда произошедшие события способствуют сохранению текущего тренда.

        Неопытные трейдеры, реагирующие на подобные новости, после открытия рынка создают так называемый разрыв (или гэп). Однако, как только график начинает двигаться в противоположную сторону, они (даже если произошла незначительная коррекция) меняют ранее принятое решение. Это происходит потому, что такие трейдеры опасаются, что будто бы первоначальные действия, спровоцировавшие гэп, оказались неверными. В результате в подобных условиях рынок начинает двигаться в обратную сторону.

        Торговля на Pocket Option с использованием долгосрочной стратегии «Разрыв» сводится к нескольким правилам. Покупать Call нужно, если минимум одной свечи оказался ниже предыдущего бара. Одновременно с этим тренд должен быть восходящим.

        Опцион Call

        Опционы Put покупают при обратной ситуации. Делать это нужно, когда максимум свечи оказался выше предыдущей. Тренд в данный момент должен быть нисходящим.

        Опцион Put

        При долгосрочной стратегии рекомендуется устанавливать в терминале брокера Pocket Option срок экспирации в 12-24 часа.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        tirant
        Очень интересная стратегия. Надо будет глубже по работать с ней.
        tirant, Ждем результатов тестирования. Будет очень интересно послушать.
        Артур, Это будет не завтра, и не через неделю. Надеюсь вы понимаете.
        27 октября 2023
        Ответить
        Артур
        Ответить
        tirant
        Ответить
        Богдан
        Это известная личность, я часто встречал его книги. Но как-то не получалось углубится в их изучение .
        Трейдер БО, У меня тоже не было времени. а прогнозировать поведение участников рынка дело не благодарное. Это практически невозможно.
        16 октября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        12 октября 2023
        Ответить
        Option Bull
        С чего следует начать знакомство с книгами этого автора?
        Руслан, можете посмотреть в разделе об обучающей литературе на сайте
        10 февраля 2023
        Ответить
        Руслан
        10 февраля 2023
        Ответить
        Руслан
        Вильямс хороший трейдер, и книги мне его нравятся, так что стратегии имеют смысл, но не стоит думать что это граали
        CALL, никогда ранее не слышал от таком трейдере. Вы проверяли его стратегии?
        10 февраля 2023
        Ответить
        Mark
        Отличная стратегия от Вильямса, старая но не устаревающая, на дневках торгую на покете открыто несколько валютных пар так что точками входа всегда обеспечен. Строю доп уровни поддержки и сопротивления как фильтры и если фитили свечи касаются обе границы канала не беру сделку. Всем профитов.
        05 февраля 2021
        Ответить
        CALL
        31 марта 2020
        Ответить
        Михаил
        Наконец-то что-то долгосрочное для покета, а то одни М1 и М5))
        31 марта 2020
        Ответить
        Becks
        Becks
        То что надо, выходные и можно будет опробовать пару стратегий, спасибо!))
        31 марта 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!