Стратегии для Pocket Option от Ларри Вильямса

Успешная торговля бинарными опционами складывается из нескольких составляющих. Для увеличения вероятности извлечения прибыли многие трейдеры используют сразу несколько технических инструментов и прибегают к помощи сложных индикаторов. Однако известный финансист Ларри Вильямс предлагает более простые методы торговли, которые позволяет использовать и брокер Pocket Option. Часть подобных стратегии базируется на свечных паттернах. Причем такие методы торговли не уступают системам, в которых задействовано до трех технических инструментов одновременно.

Среди эффективных подходов, разработанных Ларри Вильямсом, можно выделить краткосрочную и долгосрочную стратегии. Эти системы можно с успехом применять в терминале от брокера Pocket Option, установи свечной график и выбрав соответствующий траймфрейм.

Краткосрочная стратегия для Pocket Option

Такая стратегия, известная как «Пиковые точки», рекомендована для торговли на Pocket Option краткосрочными контрактами. Работа ведется на минутном таймфрейме. Для торговли в рамках данной системы необходимо выбирать высоковолатильные активы (криптовалюты, пара EUR/USD и так далее).

В основе этой стратегии лежат локальные пиковые колебания, регистрируемые в пределах трех баров. Сделки в рамках данного подхода регистрируются в направлении текущего тренда.

Согласно общим правилам, открывать ордер на покупку опциона Call на Покетопшн необходимо, если:

наблюдается восходящая тенденция;

достигнут минимум, после которого ценовой график начинает двигаться вверх;

свеча, открывшаяся следом за минимуму, закрылась при более высоком значении цены.

Контракты Put покупают при обратной ситуации. Открывать такие сделки нужно на нисходящем тренде после того, как достигнут максимум в пределах трех баров, а следующая свеча закрывается при более низкой цене.

Срок экспирации в рамках данной стратегии не больше быть меньше периода формирования трех свечей.

Долгосрочная стратегия для Pocket Option

Долгосрочная стратегия Ларри Вильямса, известная как «Разрыв», основана на психологии трейдеров. Точнее, на поведении некоторых участников рынка, остро реагирующих на выходящие новости. Особенно ярко данная стратегия проявляет себя в тех случаях, когда произошедшие события способствуют сохранению текущего тренда.

Неопытные трейдеры, реагирующие на подобные новости, после открытия рынка создают так называемый разрыв (или гэп). Однако, как только график начинает двигаться в противоположную сторону, они (даже если произошла незначительная коррекция) меняют ранее принятое решение. Это происходит потому, что такие трейдеры опасаются, что будто бы первоначальные действия, спровоцировавшие гэп, оказались неверными. В результате в подобных условиях рынок начинает двигаться в обратную сторону.

Торговля на Pocket Option с использованием долгосрочной стратегии «Разрыв» сводится к нескольким правилам. Покупать Call нужно, если минимум одной свечи оказался ниже предыдущего бара. Одновременно с этим тренд должен быть восходящим.

Опционы Put покупают при обратной ситуации. Делать это нужно, когда максимум свечи оказался выше предыдущей. Тренд в данный момент должен быть нисходящим.

При долгосрочной стратегии рекомендуется устанавливать в терминале брокера Pocket Option срок экспирации в 12-24 часа.

Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

