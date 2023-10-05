Как зайти на сайт брокера заблокированного в России

        Как зайти на сайт любого брокера, заблокированного в России

        С каждым годом все больше россиян интересуются инвестициями и торговлей на финансовых рынках. Однако часто сталкиваются с проблемой: ряд брокеров и ресурсов, включая такие популярные площадки как Pocket Option, Quotex, и даже сервисы типа winoptionsignals.com, заблокированы на территории России. Но что делать тем, кто хочет воспользоваться услугами этих компаний, открыть сайт Pocket Option, Quotex или зайти на winoptionsignals.com?

        Содержание:

        1. Краткое описание брокеров и причины блокировки
        2. Proxy-сервер
        3. Tor Browser
        4. Обращение в службу поддержки
        5. Дополнительные советы
        6. Важное примечание
        7. Заключение

        Краткое описание брокеров и причины блокировки:

        Pocket Option — это платформа для торговли бинарными опционами, завоевавшая популярность среди инвесторов благодаря своим интуитивно понятным интерфейсом и широкому набору инструментов. Однако ее деятельность в России была приостановлена из-за законодательных ограничений, связанных с регулированием финансового рынка и потенциальной опасности бинарных опционов для неопытных инвесторов.

        Quotex представляет собой еще одну популярную платформу, специализирующуюся на бинарных опционах. Ее уникальные функции и высококачественный сервис привлекли внимание многих трейдеров по всему миру. Тем не менее, как и Pocket Option, Quotex столкнулся с препятствиями на российском рынке. Причины блокировки аналогичны: опасения властей о том, что бинарные опционы могут быть слишком рискованными для обычных граждан и требуют более строгого регулирования.

        Эти блокировки были введены с целью защиты интересов российских инвесторов, однако они также ограничивают доступ к качественным инструментам и платформам, которые могут быть полезными для опытных трейдеров. Но несмотря на это, существуют способы обойти эти ограничения и продолжить работать с любимыми ресурсами.

        Proxy-сервер

        Как это работает для "чайников"?

        Proxy-сервер действует как посредник между вами и интернетом.

        Как настроить Proxy-сервер: 

        1. Откройте настройки вашего браузера.

        2. Найдите раздел "Сеть" или "Прокси".

        3. Введите адрес и порт прокси-сервера, который вы выбрали.

        4. Сохраните изменения.

        Обратите внимание: бесплатные прокси могут быть медленными или нестабильными. Рассмотрите возможность использования платных прокси-сервисов.

        Tor Browser

        Как это работает для "чайников"? 

        Tor Browser — это браузер, который маскирует ваше местоположение, отправляя ваш интернет-трафик через разные серверы по всему миру.

        Как скачать и пользоваться Tor Browser: 

        1. Перейдите на официальный сайт Tor Project: torproject.org.

        2. Скачайте версию браузера для вашей операционной системы.

        3. Установите браузер, следуя инструкциям.

        4. Запустите Tor Browser. При первом запуске браузер попросит вас выбрать настройки соединения. Большинству пользователей подойдут стандартные настройки.

        5. Используйте браузер, как любой другой, для доступа к заблокированным сайтам.

        Обращение в службу поддержки

        Службы поддержки многих компаний, включая Pocket Option, Quotex и нашего сайта winoptionsignals.com, могут предоставить альтернативные способы доступа к своим ресурсам для российских клиентов.

        Использование мобильных приложений

        Брокеры часто предлагают мобильные приложения для обхода блокировок. Так у брокеров Quotex и Pocket Option давно есть свои мобильные приложения и вы без труда можете воспользоваться ими прямо со своего смартфона.

        "Зеркала" сайтов

        "Зеркало" — это копия официального сайта, созданная для обхода ограничений. На нашем сайте вы всегда найдете актуальные зеркала сайтов всех брокеров заблокированных в РФ, включая зеркала брокеров Pocket Option и Quotex. 

        Важное примечание

        Убедитесь, что обход блокировок не нарушает законодательство вашей страны. Безопасность и соблюдение законов — приоритет.

        Заключение

        Открыть сайт Pocket Option, Quotex или зайти на winoptionsignals.com в России возможно, несмотря на блокировки. Существует несколько эффективных и безопасных способов обхода ограничений. Выберите наиболее подходящий для вас вариант и продолжайте работать с любимыми ресурсами.

        Комментарии

        Mukhamed
        Надоели санкции.....
        02 февраля 2024
        Сергей
        Сраные санкции и геополитика.
        Sergey Enin, и не только)) хотя это главное безспорно
        08 января 2024
        Трейдер БО
        ВПН наше всё.))) Тор слишком медленный.
        08 января 2024
        Sergey Enin
        Сраные санкции и геополитика.
        17 ноября 2023
        Людмила
        Нам блокировки не страшны. С впн проблем нет
        11 ноября 2023
        Артур
        Артур
        Прокси не пробовал, VPN юзаю иногда. У тора говорят дикие тормоза в анимации.
        Богдан, Тор явно не для просмотра фильмов. Он для маскировки ваших действий в тырнете.
        17 октября 2023
        Богдан
        Прокси не пробовал, VPN юзаю иногда. У тора говорят дикие тормоза в анимации.
        17 октября 2023
        tirant
        Лучше впн. Тор слишком тормозит.
        17 октября 2023
        Option Bull
        Option Bull
        ВПН сейчас ой как важен, и лучше его не выключать, чтобы быть постоянно в комфортном состоянии сети. Спасибо за рекомендации - NordVPN - ExpressVPN - Hola VPN
        Сергей, верно подмечено, ркн в последнее время блокирует все не попадя. Я вот лично все время пользуюсь Touch VPN и никогда не выключаю его, потому что по другому нельзя)
        Руслан, лучше всего всегда иметь под боком несколько впн, так как их тоже временами блокируют, ну или по крайней мере иметь альтернативные способы входа не помешает. Хорошо что в статье описаны все возможные пути обхода.
        10 октября 2023
        Руслан
        ВПН сейчас ой как важен, и лучше его не выключать, чтобы быть постоянно в комфортном состоянии сети. Спасибо за рекомендации - NordVPN - ExpressVPN - Hola VPN
        Сергей, верно подмечено, ркн в последнее время блокирует все не попадя. Я вот лично все время пользуюсь Touch VPN и никогда не выключаю его, потому что по другому нельзя)
        10 октября 2023
        Руслан
        Сколько бы на официальном уровне не блокировали эти ресурсы, все равно найдется способ попасть на любимые сайты и продолжать торговать))
        10 октября 2023
        Сергей
        ВПН сейчас ой как важен, и лучше его не выключать, чтобы быть постоянно в комфортном состоянии сети. Спасибо за рекомендации - NordVPN - ExpressVPN - Hola VPN
        09 октября 2023
