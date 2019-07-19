Как прокачать свой аккаунт? Награды Pocket Option

Бонусные программы брокеров бинарных опционов постоянно совершенствуются. Однако, немногие могут похвастаться таким уровнем инноваций и ощутимых вознаграждений для клиентов, как Pocket Option. Брокер продвигает программу лояльности, которая не только стимулирует активность его пользователей, но и открывает перед ними новые возможности по улучшению результатов торговли.

На первый взгляд может показаться, что программа поощрений и вознаграждений Покет Опшен не отличается от аналогичных предложений конкурентов. Однако, ознакомившись ближе, сразу понимаешь уникальность и ценность этой системы. Ее центральным звеном выступают так называемые "кристаллы" – внутренняя валюта, которую можно приобрести, проводя сделки на платформе брокера.

Чем больше сделок вы совершаете, тем больше кристаллов накапливаете. И, что самое интересное, эти драгоценные камни можно использовать не только для активации необходимых опций в трейдинге, но и для покупки ценных предметов на самой платформе Pocket Option.

В этом обзоре рассмотрим, как прокачать свой аккаунт, получая награды, и расскажем, как обменивать бонусы Pocket Option на уникальную внутреннюю валюту.

Награды Pocket Option

Pocket Broker награждает каждого трейдера за торговую активность. Это позволяет разблокировать определенные достижения, доступные в одноименном меню левой панели торгового терминала.

После нажатия на кнопку "Достижения" (выделена желтым прямоугольником на скриншоте) появляется панель, из которой можно перейти на страницу Достижений (“Achievements”), Истории (“History”), Рейтинга (“Rating”) и Помощи сообщества (“Community help”). Рассмотрим детальнее каждую из них.

Достижения

На этой странице показаны все награды, доступные на платформе, а также те из них, которые пользователь разблокировал в процессе совершения сделок (Разблокированные достижения).

На скрине выше видно, что пользователь за копирование 5 сделок получил вознаграждение в виде 2 красных кристаллов и 20 очков опыта. Таким образом, Pocket Broker не только обеспечивает каждого клиента комплексным набором инструментов для улучшения его торгового опыта, но и делает сам процесс зарабатывания денег еще более интересным, добавляя соревновательный элемент в серьезный мир финансовой индустрии.

Сама страница “Достижений” состоит из двух панелей: статистики приобретенного опыта (слева) и наград пользователя (справа).

Приобретенный опыт

В статистике опыта трейдера указана его персональная скидка на все товары, доступные в Маркете платформы.

Кроме того, в этом разделе можно увидеть новые достижения (если были выполнены все условия по их получению), очки опыта, количество добытых кристаллов и статистику чатов с рейтингом сообщений. Чем выше уровень вашего профиля, тем больше скидка. Активно прокачивайте свой аккаунт Pocket Option, чтобы получить больший процент скидки на покупку любого товара в Маркете.

Награды пользователя

Раздел “Мои награды” разделен на три категории: Бронзовые, Серебряные и Золотые награды. Каждый из них в свою очередь содержит “Обычные”, “Редкие” и “Легендарные” достижения.

Они отличаются уровнем сложности заданий и количеством очков опыта, которые можно получить за их выполнение.

Награды можно получать за разные действия. Например, за активную торговлю в течение часа можно получить значок “Быстрее кролика 10”, 3 красных кристалла и 30 очков опыта. Аналогично премируется торговая активность клиентов с количеством сделок более 50, 100, 200, 300 и 500 в час. Чем больше сделок, тем больше красных кристаллов и опыта они получают.

За внесение первого депозита брокер начислит 1 красный кристалл и 10 очков опыта.

Второй депо – 2 красных кристалла и 20 очков опыта. Третий – 3 красных камня + 30 очков опыта. Четвертый – 4 красных камня + 40 очков опыта.

Помимо внесения депозита, Покет Опшен награждает своих трейдеров и за количество прибыльных сделок. Если вы совершили более 100 прибыльных трейдов – можете рассчитывать на 1 красный кристалл и 10 очков опыта. Аналогичные вознаграждения выплачиваются за 200 и 300 успешных сделок.

Если вы новичок и еще не можете похвастаться стабильной прибылью, компания готова будет поддержать вас наградой “Нет боли – нет выигрыша”. Благодаря ей вы можете отменить убыточную сделку. Для получения этого бонуса Pocket Option необходимо совершить более 100 сделок.

Аналогичные награды ожидают трейдеров, заключивших более 200 и 300 сделок. В этом случае приз составит 1 красный камень+10 очков и 2 красных кристалла+20 очков опыта соответственно.

Похожая награда ожидает того, кто совершит более 100 сделок в день. Значок “King of the Day 100” оценивается в 1 красный кристалл и 10 очков компетенций.

Кроме вышеописанных наград, в этом разделе доступно большое количество других поощрений, периодически добавляемых брокером. Не будем перечислять их все в этом обзоре. Каждый, кто пожелает познакомиться с ними поближе может сделать это в разделе “Достижения” платформы Покет Опшен.

Здесь же обратим внимание на реальную ценность, которую представляют драгоценные камни. В Маркете торгового терминала их можно обменивать на промокоды, бонусы в баланс, безрисковые сделки, кэшбэк, бустеры, пролонгаторы, лицензии на майнинг кристаллов и сундуки, полные торговых преимуществ. Все это так или иначе обращается в деньги. Например, 8 зеленых кристаллов можно обменять на плюс $5 к своему балансу на счет.

История

Здесь вы найдете собственную историю торговли с общим количеством и типом кристаллов, которые вы заработали за каждое достижение. В дальнейшем эти драгоценные камни можно обменять на бонусы в Магазине торгового терминала.

Рейтинг Pocket Option

На этой странице публикуется общий рейтинг пользователей платформы с рекордным количеством наград и достижений. Используйте фильтр по периодам, чтобы определить топ-10 трейдеров за сегодня, неделю или месяц. Здесь также можно увидеть собственный рейтинг и оценить уровень прокачки собственного аккаунта.

Помощь сообщества

Каждый клиент Pocket Option может стать активным членом его сообщества, предложив свои услуги в качестве Модератора чата. Модератор – активный участник, следящий за чатами и поддерживающий коммуникацию согласно установленных правил. Он получает специальный значок, признание и награды. Для подачи заявки на эту должность необходим рейтинг чата не менее 300.

Типы кристаллов

Обратите внимание! Кристаллы можно продать прямо на платформе Pocket Option. Подробнее про возможности и нюансы использования внутренней торговой площадки брокера читайте в статье "Как пользоваться маркетом брокера Pocket Option"

Все хрустальные награды делятся по уровню сложности и количеству приобретенных очков опыта. В настоящее время брокер предлагает следующие виды подобных наград:

Красный “Профи”

Это самый простой в добыче кристалл Покет Опшен. Он стоит всего $2 и доступен сразу после регистрации реального счета. Это награда первого уровня сложности.

Синий “Мастер”

У синего кристалла "Мастер" средняя сложность добычи и цена $8. Он используется для прокачки аккаунта. Его можно купить и продать во внутреннем маркетплейсе платформы.

Зеленый “Гуру”

Зеленый кристалл "Гуру" – самый ценный. Он стоит $30 и имеет самую высокую сложность. Для обмена на торговые преимущества понадобится гораздо меньше зеленых камней, чем кристаллов другого цвета.

Секретный “Кристалл Героя”

Секретный “Кристалл Героя” нельзя купить и о его характеристиках ничего не неизвестно. Это высшая награда лояльных клиентов, недоступная для приобретения и имеющая бесконечную стоимость.

Как уровни профиля Pocket Option расширяют ваши возможности

Брокер бинарных опционов Pocket Option предлагает своим клиентам многоуровневую программу лояльности, которая позволяет повышать уровень профиля и получать дополнительные привилегии в зависимости от активности и объема инвестированных средств.

С каждым новым уровнем трейдеры бинарных опционов получают расширенные возможности в Маркете платформы, персональные скидки, увеличенную доходность по сделкам, кэшбэк, приоритетное обслуживание со стороны службы поддержки, доступ к экспресс-сделкам и другим бонусам.

Такая программа лояльности делает заработок на бинарных опционах с Pocket Option ещё более удобным и выгодным для активных пользователей.

Начинающий

Для тех, кто только делает первые шаги в торговле бинарными опционами, брокер Pocket Option предлагает уровень аккаунта “Начинающий”. Его цель – максимально упростить старт на платформе и предоставить ряд преимуществ трейдерам-новичкам.

Начинающие получают доступ к демо-счету с виртуальными средствами в размере $10 000. Этот аккаунт можно использовать для изучения функционала платформы и тестирования торговых стратегий без риска для собственного капитала.

Демо-счёт – ключевой инструмент для любого новичка, поэтому обращаем на него особое внимание.

Уровень аккаунта “Начинающий” отличается очень низким порогом входа: минимальный депозит составляет всего $10. Минимальная сумма сделки – $1, что позволяет с самого начала совершать множество сделок для практики.

Кроме того, с этим уровнем профиля вы уже можете претендовать на персональную скидку 5% в Маркете платформы. Чтобы получить её, достаточно внести депозит от $100.

Мастер

Уровень “Мастер” – следующий шаг после начального профиля. Он открывает трейдерам дополнительные привилегии и расширяет возможности заработка на бинарных опционах. Для получения этого уровня необходимо внести общий объем средств в размере от $1 000 до $10 000. Система накопительная, поэтому вносить всю сумму единовременно не требуется.

Достигнув уровня профиля "Мастер", вы сможете совершать сделки на сумму до $2 000 - это в два раза больше, чем позволяет начальный уровень. Такое увеличение лимита даёт трейдерам с крупным капиталом больше гибкости в управлении их средствами и способствует росту прибыли.

Владельцы аккаунта "Мастер" получают увеличенный бонус на пополнение депозита, что дает им больше средств для торговли, а также повышенную на 2% доходность по сделкам.

На этом уровне открывается доступ к более широкому ассортименту товаров и услуг в Маркете платформы Покет Опшн. Например, накопленные кристаллы можно использовать для покупки бонусов – безрисковых сделок, сундуков с подарками и других привилегий, которые недоступны на уровне “Начинающий”.

Кроме того, вы получите персональную скидку 10% на покупки в Маркете и возможность заключать экспресс-сделки, ранее недоступные.

Как и на начальном уровне, остается возможность использовать социальный трейдинг – копировать сделки наиболее успешных трейдеров Pocket Option. Эта функция особенно полезна на уровне “Мастер”, поскольку к этому моменту трейдер, как правило, уже обладает опытом, позволяющим ему осознанно выбирать, чьи сделки копировать, или самому становиться источником торговых сигналов для других.

Гуру

Уровень “Гуру” – один из самых продвинутых в системе лояльности. Трейдеры с этим профилем получают значительные преимущества в торговле по сравнению с уровнями "Начинающий" и "Мастер". Чтобы получить профиль "Гуру", общий объем внесенных депозитов должен превышать $10 000.

С этим профилем вы сможете совершать сделки на сумму до $3000, что открывает возможности для более крупных позиций и, соответственно, более высокой прибыли.

На этом уровне персональная скидка в Маркете увеличивается до 15%. Её можно использовать для покупки эксклюзивных сундуков с подарками и других уникальных предложений.

Дополнительное преимущество – повышение доходности по сделкам на 4%, а также приоритетный доступ к службе поддержки. Это означает более быстрое решение любых вопросов и улучшенное качество обслуживания.

Повышенная доходность распространяется как на стандартные опционы, так и на экспресс-сделки.

Уровень "Гуру" ориентирован на опытных трейдеров, активно работающих на платформе и готовых инвестировать значительные средства.

Привилегии этого профиля включают расширенные торговые возможности, увеличенные бонусы и приоритетное обслуживание.

Если вы – активный трейдер, достижение уровня "Гуру" поможет вам в полной мере реализовать свой торговый потенциал.

VIP

Трейдеры с уровнем "VIP" обладают самым высоким статусом в системе лояльности Pocket Option. Для его получения требуется общий объём депозитов, значительно превышающий $10 000. Точные цифры не раскрываются публично – их можно уточнить, обратившись в службу поддержки компании. Это связано с тем, что аккаунт уровня "VIP" предполагает индивидуальный подход и особые условия сотрудничества.

При достижении такого высокого уровня с трейдером связывается персональный менеджер для обсуждения условий индивидуального сотрудничества. Вот основные привилегии и особенности, доступные владельцам профиля "VIP":

Персональный менеджер, готовый помочь по любым вопросам, связанным с торговлей на платформе.

Персональная скидка 20% в Маркете платформы.

Приоритетное обращение в службу поддержки.

Ускоренная обработка заявок на вывод средств.

Доступ к персональному VIP-чату.

Эксклюзивные предложения, бонусы и подарки от компании.

Бесплатное участие во всех турнирах.

Приоритетный доступ ко всем новым функциям платформы.

Повышение уровня аккаунта друзей, приглашённых таким клиентом, до "VIP" на один месяц.

Все привилегии, доступные на предыдущих уровнях.

Максимально высокая доходность по всем типам сделок – как обычным, так и экспресс-сделкам.

Профиль "VIP" предназначен для трейдеров, готовых инвестировать большие капиталы в торговлю бинарными опционами на платформе Pocket Option. Этот уровень обеспечивает не просто расширенные возможности, а индивидуальный подход к одним из самых ценных клиентов компании. По сути, это уже не столько программа лояльности, сколько формат персонального обслуживания.

VIP-Elite

Профиль "VIP-Elite" – это наивысший статус в программе лояльности Pocket Option. Он предназначен исключительно для элитных трейдеров, демонстрирующих высокую торговую активность и располагающих значительным капиталом.

Для получения эксклюзивного статуса "VIP-Elite" общий объем депозитов трейдера должен составлять от $100 000. Эта внушительная сумма подчёркивает высокий статус таких клиентов в системе Pocket Option.

Привилегии уровня "VIP-Elite":

Максимальный лимит на сделку – $20 000.

Наивысшие бонусы на депозит.

Повышенная на 8% доходность по обычным и экспресс-сделкам.

Все возможности предыдущего уровня "VIP" и расширенные привилегии.

Специальные торговые условия, уникальные акции и бонусы.

Персональная скидка 25% в Маркете платформы.

Индивидуальная аналитика и консультации от брокера.

Помощь в разработке торговых стратегий.

Приоритетное обслуживание и техподдержка.

Полный доступ ко всем возможностям предыдущих уровней.

Профиль "VIP-Elite" – это вершина программы лояльности брокера бинарных опционов Pocket Option. Он предоставляет трейдеру максимальные торговые привилегии, персональный подход и эксклюзивный сервис, обеспечивая максимально комфортные и выгодные условия для торговли.

Советы по прокачке аккаунта Pocket Option

Для прокачки аккаунта Pocket Option и повышения общего рейтинга необходимо регулярно выполнять определенные действия и активно участвовать в сообществе трейдеров этого брокера. Существует пять активностей, за которые можно получать, как драгоценные камни, так и очки опыта. Подробнее о каждой из них читайте далее в обзоре.

Маркет Pocket Option

Активно пользуясь этим разделом, можно регулярно получать всевозможные торговые преимущества и подарки.

Используйте накопленные кристаллы или денежные средства для получения:

Бонусов к депозиту от 20% до 60% Денег на баланс своего счета Права на отмену убыточной сделки от $10 до $1000 Кэшбэк от 2% до 10% ваших убытков Бустеров на 24 часа, увеличивающих очки опыта от 1 до 10 за каждую сделку Пролонгаторов действия бустеров от 1 до 30 дней Покупки лицензий на майнинг кристаллов за копирование успешных трейдеров Получения сундуков торговых преимуществ с предметами от 1 до 7

Покупки

Все предметы, купленные на Маркете, появятся в разделе "Покупки" и начнут действовать после активации.

Лотерея Кристаллов Pocket Option

Еще один хороший способ прокачать аккаунт Pocket Option – регулярно участвовать в лотерее кристаллов. Однако, учтите – вы можете участвовать в этом розыгрыше только по выходным. Торгуйте с 00:00:00 субботы по 23:59:59 воскресенья. Чем выше уровень вашего счета и размер ваших сделок, тем больше шансов на получение ценных кристаллов. Полученные драгоценные камни можно использовать в маркете для приобретения торговых преимуществ.

Условия участия:

Лотерея бесплатна для всех участников.

Автоматическое участие при балансе Реального счета более $100.

Лотерея доступна только для торговли на Реальном счете с 00:00:00 субботы по 23:59:59 воскресенья.

Чем больше размер ваших сделок, тем ценнее кристаллы можно выиграть.

После выигрыша полученные кристаллы можно обменять в маркете.

Компания оставляет за собой право изменить условия проведения лотереи или полностью ее прекратить без предварительного уведомления.

Майнинг Кристаллов

Чтобы получать еще больше кристаллов их можно добывать или майнить. Для этого приобретите одну из лицензий во внутреннем маркетплейсе платформы. Обратите внимание – они отличаются по срокам и типам драгоценных камней. Например, однодневная лицензия на майнинг синих кристаллов обойдется в $20. После ее активации пользователи подключаются к системе копирования сделок на бинарных опционах и получают сигналы от выбранных трейдеров. За каждую скопированную сделку начисляются осколки, которые затем объединяются в кристаллы.

Как вы уже догадались, майнинг кристаллов – это процесс их добычи путем копирования сделок других трейдеров. Для участия в этой программе необходима активированная лицензия. За каждую скопированную сделку начисляется 1 осколок, цвет которого зависит от типа лицензии.

Для использования лицензии на майнинг необходимо:

Приобрести лицензию в Маркете или активировать уже имеющуюся в разделе "Покупки".

Выбрать трейдеров для копирования из рейтинга социальной торговли или из меню "Социальная торговля" в интерфейсе торговой платформы.

Настроить параметры копирования и получать удовольствие от дополнительного дохода и кристаллов, которые можно обменять на торговые преимущества.

Кроме того, в этом разделе есть рейтинг наиболее активных собирателей драгоценных камней. Приобретайте лицензии на майнинг и становитесь лидерами по общему количеству торговых операций, прибыльных сделок и доходности за последние 24 часа и в текущем месяце.

Награды за социальную торговлю

Еще один отличный вариант прокачать свой аккаунт – получать награды Pocket Option за социальную торговлю, когда другие трейдеры копируют ваши сделки. Каждый раз, когда какой-то пользователь платформы брокера бинарных опционов Покет Опшен копирует вашу сделку на сумму более 5 долларов, вы получите вознаграждение в виде осколков драгоценных камней, автоматически добавляющихся к балансу наград. Цвет кристалла зависит от размера скопированной сделки.

Информация о копируемых сделках обновляется ежедневно.

Заключение

Прокачка аккаунта в Pocket Option открывает перед трейдерами новые возможности в торговле бинарными опционами, предлагая широкий спектр наград и возможностей для улучшения финансовых результатов. Благодаря уникальной системе кристаллов, пользователи могут не только получать ценные призы за активность на платформе, но и значительно повысить свои шансы на успех в торговле. Награды стимулируют трейдеров к постоянному развитию и помогают разработать более продуктивную торговую стратегию.

Благодаря промокодам Pocket Option, а также следуя советам по прокачке аккаунта, каждый может максимизировать свои торговые преимущества, используя различные типы кристаллов для получения бонусов, участвуя в лотереях и майнинге. Как новички, так и опытные трейдеры найдут в этой системе мотивацию к постоянному самосовершенствованию и новые способы увеличения собственного капитала. А что думаете вы? Опишите в комментариях свой опыт участия в лотереях и майнинге кристаллов, а также поделитесь своим подходом к прокачке аккаунта. Ваше мнение очень важно для нас.

