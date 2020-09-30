Особенности криптовалют

Прошло чуть более десяти лет с того момента, как на свет появилась технология блокчейн и Биткоин, ставший первой криптовалютой, после чего на рынок вышло свыше 200 новых цифровых монет.

Но на начальном этапе развития этого сегмента большинство людей не предполагало, что криптовалюты станут одними из самых популярных платежных средств и спекулятивных активов. В связи с этим изменилось и отношение к цифровым деньгам, так как все больше людей уверены, что блокчейн в ближайшем будущем прочно войдет в разные сферы жизни, включая мировой финансовый рынок.

Понятие криптовалюта

Первое, что отличает криптовалюты от обычных (фиатных) денег – отсутствие физического «носителя». Рубли, доллары и другие валюты печатаются в виде монет и банкнот, а криптовалюта – это цифровой продукт, который отличается лучшей защитой, чем фиатные деньги. В основе криптовалют лежат совершенные методы криптографии, которые делают данный актив безопасным в использовании и хранении, а базируются криптовалюты на следующих технологиях:

Алгоритмы шифрования. Сегодня используется множество алгоритмов, которые делают криптовалюты безопасными и наиболее популярными считаются SHA-256, CryptoNote, Scrypt и Ethdash. Алгоритмы консенсуса. Эти технологии определяют правила достижения согласия по поводу порядка и особенностей проведения транзакций внутри определенной сети (Bitcoin, Ethereum и так далее). Несмотря на то, что число алгоритмов консенсуса постоянно растет, наиболее востребованными остаются PoW (Proof-of-Work) и PoS (Proof-of-Stake). Протоколы анонимности. Все транзакции, осуществляемые с помощью криптовалют, надежно защищены от внешнего влияния и отследить, кто провел ту или иную операцию с цифровыми деньгами почти невозможно из-за особенностей используемых протоколов. Для этого применяются технологии stealth-адресов (лежат в основе монет Monero и Bytecoin), кольцевые подписи, CoinJoin (реализованы в криптовалюте Dash) и другие. Протоколы масштабируемости. Данная технология предполагает введение ограничений на размер эмиссии криптовалют, что не дает криптовалютам создавать конкуренцию традиционным банковским инструментам. К числу таких технологий относятся Lighting Network (реализовано в Биткоине), «шардинг» (используется криптовалютой Zilliga и другими) и Plasma (создан для Ethereum).

Каждая криптовалюта неотрывно связана с указанными выше технологиями, однако постепенно на рынок выходят новые цифровые монеты, которые предлагаются совершенно другие протоколы, а ряд активов даже не поддерживает алгоритмы консенсуса, являющихся основной, например, для Bitcoin.

Свойства криптовалют

Каждая криптовалюта вне зависимости от ее назначения и функций работает на базе технологии блокчейн, которая отличается следующими признаками:

Децентрализация. Все транзакции внутри одной сети контролируются не одним органом (например, Центробанком), а всеми участниками, или узлами, известными как ноды. За работу каждый член системы получает вознаграждение в виде конкретной цифровой монеты, то есть участники сети своей деятельностью поддерживают ее функционирование. Нужно отметить, что к настоящему моменту разработаны закрытые блокчейны, которые используются внутри отдельной компании и этом случае деятельность сети контролируется конкретной организацией. Необратимость транзакций. Все сделки, совершаемые внутри сети, построенной на технологии блокчейн, нельзя отменить или изменить (то же самое относится и к смарт-контрактам). Единственное исключение из данного правила – пользователь, которому отправлялись деньги, на свое усмотрение может вернуть криптомонеты. Данная особенность используется некоторыми компаниями, которые «сжигают» цифровые деньги, для чего они отправляют определенную сумму на кошелек, к которому ни у кого нет доступа. Операции абсолютно прозрачны. Каждая транзакция записывается в отдельный блок, объединяющийся в длинную цепочку с другими, и любой пользователь может открыть конкретный блок и просмотреть информацию, которая в нем записана. Например, участникам сети Биткоина доступны данные о времени отправки средств, сумме платежа, номера кошельков отправителя и получателя, хотя есть такие криптовалюты, в которых поддерживаются анонимные транзакции. В этом случае пользователи могут узнать только факт совершения перевода. Высокий уровень защиты. В сравнении с другими системами, используемых сегодня в виртуальном мире, блокчейн обеспечивает максимально возможную безопасность транзакций. К настоящему моменту ни одна из популярных криптовалют не была взломана и столь высокий уровень защиты обусловлен особенностями технологии блокчейн. Чтобы внести изменения в один блок, необходимо проделать сходные операции со всеми предыдущими, однако, если человек или компания получит доступ к более чем 51% хешрейта сети, то он или она смогут менять данные в цепочке. От такого «взлома» уже пострадали Bitcoin Gold и Vertcoin. Полная анонимность. При регистрации новых кошельков сервисы не запрашивают информацию об их владельцах.

Несмотря на сказанное, полную анонимность могут обеспечить некоторые криптовалюты и существуют инструменты, которые позволяют раскрыть личность владельцев кошельков.

Разновидности криптовалют

В криптовалютном мире принято несколько классификаций цифровых монет, но для понимания особенностей данного актива стоит рассмотреть наиболее простую градацию.

Биткоин

Биткоин, как и технология блокчейн, был официально представлен в 2008 году, когда в сети появился документ, раскрывающий особенности функционирования данной криптомонеты. Создателем виртуальных денег принято считать Сатоши Накамото, но личность этого человека не раскрыта до сих пор.

Сатоши в указанном документе определил три базовых принципа криптовалют:

Прозрачность; Анонимность; Безопасность.

Но, как было отмечено ранее, эти свойства были характерны для цифровых монет только в первые годы их существования, а сейчас анонимность обеспечивают отдельные криптовалюты, в которых заложены дополнительные алгоритмы шифрования.

Несмотря на то, что Bitcoin по ряду технических параметров уступает другим цифровым активам, данная монета остается самой востребованной на рынке и практически всегда общий объем вложений в Bitcoin равен половине от общей капитализации рынка криптовалют.

Альткоины

Альткоины – это те же криптовалюты, но за исключением Bitcoin. В данный список входят свыше двух тысяч цифровых монет, и их число постоянно растет, а первым «конкурентом» Биткоина стал Namecoin, который появился в 2011 году. Данная монета по функционалу является практически полной копией BTC.

Разработка альткоинов в первое время была вызвана необходимостью и они появлялись с целью улучшить технологию Биткоина, чтобы решать следующие проблемы:

Низкая скорость проведения операций;

Низкая масштабируемость;

Отсутствие взаимозаменяемости монет;

Неполная анонимность;

Сложность сети, из-за чего выросли затраты на майнинг;

Высокие комиссии за транзакции;

Ограниченный функционал.

Одним из первых альткоинов, который действительно привнес революционные решения, стал Ethereum и благодаря технологии, заложенной в этой монете, мировой рынок получил доступ к так называемым смарт-контрактам.

Помимо Эфириума сегодня встречаются и другие цифровые валюты, которые предлагают решения, способные действительно улучшить криптовалютный рынок, но среди существующих виртуальных денег встречается множество активов, которые не несут никакой пользы, а являются, по сути, доработанными аналогами BTC.

Стейблкоины

Стейблкоины получили свое название из-за того, что курс данных криптовалют не подвержен колебаниям и эти монеты чаще всего привязаны к фиатным деньгам и довольно редко – к криптовалютам.

Первый стейблкоин – Mastercoin появился в 2012 году, и изначально данная монета была привязана к BTC, но на этом функционал данного стейблкоина и ограничивается.

Первый более серьезный продукт вышел на рынок спустя 3 года и им оказалась монета Tether (привязана к доллару США), которая была связана с крупной криптовалютной биржей Bitfinex, благодаря чему цифровой актив стал востребованным у трейдеров.

Все стейблкоины обеспечены либо криптовалютами, либо фиатными деньгами и наибольшей популярностью у трейдеров пользуются стейблкоины, связанные с фиатными деньгами, но такие монеты централизованы, так как владельцам необходимо подтвердить наличие валютного обеспечения.

Что требуется для использования криптовалют

Инструменты, необходимые для использования криптовалют, определяются областью их применения и если цифровые монеты покупаются для оплаты товаров или услуг в интернете, то пользователям достаточно открыть криптовалютный кошелек, который бывает нескольких видов. Для оплаты товаров и услуг в интернете на небольшие суммы достаточно завести мобильные либо онлайн-кошельки («горячие» кошельки).

Для торговли цифровыми активами необходимо открыть аккаунт на криптовалютной бирже и если прибыль будет выводиться в криптовалюте, то также в этом случае потребуются отдельные кошельки. Но в связи с тем, что в биржевой торговле используют крупные суммы денег, рекомендуется задуматься о более надежных способах защиты, поэтому трейдерам рекомендуют хранить цифровые монеты в аппаратных или «холодных» кошельках.

Чтобы майнить криптовалюту, необходимо загрузить на компьютер всю цепочку (ноду), установив соответствующий клиент, после чего останется настроить программное обеспечение, посредством которого осуществляется добыча цифровых монет.

Смотрите также: