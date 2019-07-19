Что такое APY в криптовалюте?

Получение процентного дохода от инвестиций в криптовалюте становится популярным способом для заработка. Этот подход часто связывают с показателем APY в криптовалюте. О том, как правильно рассчитать этот показатель, как использовать на практике и каких рисков, связанных с APY, избегать, рассказываем в этом обзоре.

Содержание:

Магия сложных процентов

Прежде, чем начать разговор о годовой процентной доходности стоит разобраться с такими понятиями как простой и сложный процент. Под простым процентном принято считать фиксированную ставку, сумма выплат по которой зависит от размера первоначального вклада. В этом случае деньги, заработанные в прошлом периоде, не учитываются для последующих расчетов.

В тоже время, сложный процент – это метод начисления, при котором доход рассчитывается не только на первоначальную сумму вклада, но и на накопленные ранее проценты. Как нетрудно догадаться, благодаря сложному проценту ваши накопления будут расти значительно быстрее, чем при использовании простого процента. Чтобы убедиться в этом рассмотрим несколько примеров.

Для начала вспомним формулу расчета простых процентов:

Простой процент = Первоначальный вклад × Процентная ставка × Время

где "Первоначальный вклад" – это сумма инвестиций, "Процентная ставка" – годовая процентная ставка, а "Время" – срок инвестиций.

Представим, что мы вложили $1000 на бирже Binance в стейблкоин Binance USD (BUSD) под 10% годовых на три года. Тогда сумма заработанной прибыли составит:

$1000 × 0,1 × 3 = $300

Таким образом, через три года мы сможем вывести с биржи $1300, что согласитесь неплохо. Однако, как известно, все познается в сравнении. Поэтому давайте сравним: сколько бы мы смогли заработать на сложном проценте за тот же период?

Сложный процент = [Первоначальный вклад × (1 + Процентная ставка) ^ n ] – Первоначальный вклад

"Первоначальный вклад" – это сумма инвестиций, "Процентная ставка" – годовая процентная ставка, "n" – количество периодов для начисления процентов.

Чтобы сравнение было корректным, инвестируем туже сумму – $1000 под ту же процентную ставку – 10%, на те же 3 года, только ежегодно получаемые проценты будем реинвестировать. Тогда величина заработанной прибыли составит:

[$1000 x (1+0.1) ^ 3] - $1000 = $331

Как видим, с учетом сложного процента мы заработаем больше. И чем чаще и дольше по времени мы будем реинвестировать свой капитал, тем выше доходность получим с учетом сложного процента.

Что значит APY?

Сразу отметим, что термин APY (Annual Percentage Yield) не относится исключительно к криптовалютам. Он пришел из финансов и показывает, сколько можно заработать за один год на инвестициях с учетом сложных процентов.

Как мы уже разобрались, сложный процент прибавляет заработанную прибыль к первоначальному балансу, после чего будущие расчеты процентов осуществляются уже на большем размере капитала. Таким образом, чем чаще происходит начисление процентов, тем большее влияние они будут оказывать на наш баланс.

Для криптоинвесторов показатель APY имеет важное значение, потому что его величина указывает на возможный доход от инвестиций. Раз этот показатель такой важный, значит пришло время разобраться с тем, как его правильно рассчитывать.

Как рассчитать APY в криптовалюте за 5 минут?

Сделать это довольно просто по формуле, которая рассчитывает прибыль от инвестиций после учёта сложных процентов:

APY = (1 + r/n)ⁿ − 1

где:

r – номинальная ставка доходности (в долях единицы),

n – количество периодов начисления сложных процентов.

На первый взгляд эта формула может показаться сложной. Чтобы лучше понять, как она работает давайте рассмотрим конкретный пример. Допустим, мы разместили (заблокировали) некий криптоактив под номинальную ставку 10% годовых с возможностью ежедневного начисления процентов. Все, что нужно сделать, чтобы рассчитать APY – подставить необходимые значения в формулу:

APY = (1 + (0,1 / 365))^365 - 1 = 10,52%

Этот результат означает, что эффективная годовая доходность этих инвестиций составляет примерно 10,52%, а не 10%, как можно было бы подумать, глядя на номинальную ставку.

Онлайн калькулятор расчета сложного процента

Для вашего удобства мы создали виджет, с помощью которого можно легко рассчитать APY по указанной выше формуле. В первой строке виджета необходимо указать величину годовой процентной ставки, а во второй – количество периодов начисления сложных процентов, затем нажать кнопку «Рассчитать».

Калькулятор сложных процентов Годовая процентная ставка (%): Количество периодов начисления: Рассчитать

Следуя нашему примеру, укажем годовую процентную ставку – 10%, а во второй строке укажем количество периодов – 365, так как в нашем случае начисление процентов происходит ежедневно. После нажатия на кнопку «Рассчитать» получим 10,52%.

Где находить информацию о APY быстро и просто?

Если приведенных выше расчетов вам не достаточно, воспользуйтесь одним из онлайн-сервисов, рассчитывающих эти показатели с учетом комиссий торговых платформ, переменных процентных ставок и многих других факторов.

Одним из них является DefiLlama, который рассчитывает не только показатель APY, но и TVL (Общую заблокированную стоимость), а также общую капитализацию рынка стейблкоинов.

Помимо него высокой популярностью пользуется сервис Staking Rewards. В нем можно увидеть расчет доходности за день, месяц и год, а также графики доходности по простому и сложному процентам.

Например, по токену NRG можно получить выплату 59,5% годовых по номинальной процентной ставке и 79,87% с учетом сложных процентов.

В чем разница между APY и APR?

Инвестируя в криптовалюту, вы часто будете сталкиваться с показателями APY и APR. Оба отражают доходность ваших инвестиций. Однако, важно понимать разницу между ними, т.к. из-за отличий в расчетах они приводят к разным результатам.

Как было сказано выше, APY – годовая доходность с учетом сложных процентов, в то время как APR (годовая процентная ставка) – доходность по номинальной ставке без учета сложных процентов. Как правило, инвесторы используют показатель APY для оценки долгосрочных инвестиционных проектов, а более простую метрику APR – для оценки эффективности краткосрочных займов.

При этом стоит иметь ввиду, что обычно APY выше APR. И тем больше эта разница, чем чаще начисляются сложные проценты. Поэтому не зацикливайтесь исключительно на анализе APR, это может привести к заметному занижению оценки прибыльности ваших инвестиций.

Риски, о которых забывают при разговоре об APY

Рассчитывая APY в криптовалюте, не забывайте, что сам по себе этот показатель не гарантирует прибыль. Зачастую за очень привлекательными цифрами скрываются риски, о которых не принято говорить, но о них следует помнить. В первую очередь это касается рыночной волатильности. Из-за высокой изменчивости цен актива может существенно меняться и APY. При снижении цен любая инвестиция обесцениться даже при очень высоком APY, не забывайте про это.

Кроме того, если вы разместили свою криптовалюту в стейкинг, соблазнившись высоким APY, помните о том, что на период инвестиций она будет там заблокирована. В это время вы не сможете ее ни продать, ни обменять на какой-то другой цифровой актив. Также пользуйтесь только надежными и проверенными платформами. В сети Интернет существует множество мошеннических сайтов, привлекающих неискушенных инвесторов заоблачными процентами годовой доходности. Большинство из них фейковые или, как минимум, небезопасные.

Новые возможности применения APY в криптовалюте

Изначально показатель APY применялся для оценки доходности банковских депозитов и облигаций. Однако, с развитием технологий его стали активнее применять в криптовалютах. Чаще всего годовая процентная ставка с учетом сложных процентов используется в оценке доходности стейкинга – блокировки криптовалюты пользователя для нужд блокчейна, за что он получает определенное вознаграждение.

С развитием децентрализованных финансов (DeFi) и появлением новых инвестиционных проектов в сфере кредитования, займа и сбережений, таких как Aave, Compound, Celsius, MakerDAO и Yearn Finance, метрика APY стала использоваться для оценки этих возможностей.

Однако, самым инновационным методом применения APY в криптовалютах стало использование ее в расчетах “Yield farming” – стратегии увеличения доходности инвестиций за счет перераспределения капитала сразу по нескольким DeFi-протоколам. К примеру, можно инвестировать 15% своих криптоактивов в Aave, 35% в Compound и 50% в Yearn Finance с целью диверсификации рисков.

Заключение

Каждый инвестор ищет простой и вместе с тем эффективный способ сравнения инвестиционных возможностей. APY в криптовалюте – один из них. Годовая процентная доходность позволяет не только сравнить между собой разные проекты, но и понять уровень доходов, который можно получить от конкретного проекта в случае регулярных реинвестиций.

Широкое развитие технологий и усовершенствование децентрализованных финансов открыло принципиально иные возможности и стратегии применения инструментов по оценке эффективности инвестиций. Вместе с тем мы призываем вас быть осмотрительными и помнить о том, что любые оценки инвестиционных проектов, в том числе с использованием APY в криптовалюте, сопряжены с риском. Внимательно изучите и сравните разные варианты с тем, чтобы определить наиболее привлекательные капиталовложения.

Смотрите также:

Как купить криптовалюту за рубли или доллары

Необходима ли криптовалюта в современном мире?

Кто придумал криптовалюты?

Рейтинг криптовалют