Секреты успеха от миллиардера Уоррена Баффета

Секреты успеха от миллиардера, по версии журнала Forbs в 2015 году, Уоррена Баффета
Известный американский инвестор Уоррен Баффет, уже многие годы фигурирует в списке Форбс. Он является весомой личностью в экономической жизни Америки, к его советам прислушиваются, а он не стеснятся их давать и делиться опытом с молодым поколением.
Основным правилом Баффета является постоянное инвестирование в себя, в развитие своих способностей. Но это не имеет ничего общего с платой за дипломы университетов.
В 2015 году в письме акционерам он поведал о самой важной покупке в его жизни, которая привела его к успеху, и это не акции компаний, это книга Бенджамина Грэхема «Умный инвестор» изданная в 1949 году.
Книга Бенджамина Грэхема «Умный инвестор»
Материал на сайте размещен для ознакомления и может быть удален по запросу правообладателя.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.