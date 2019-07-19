Секреты успеха от миллиардера Уоррена Баффета

Секреты успеха от миллиардера, по версии журнала Forbs в 2015 году, Уоррена Баффета

Известный американский инвестор Уоррен Баффет, уже многие годы фигурирует в списке Форбс. Он является весомой личностью в экономической жизни Америки, к его советам прислушиваются, а он не стеснятся их давать и делиться опытом с молодым поколением.

Основным правилом Баффета является постоянное инвестирование в себя, в развитие своих способностей. Но это не имеет ничего общего с платой за дипломы университетов.

В 2015 году в письме акционерам он поведал о самой важной покупке в его жизни, которая привела его к успеху, и это не акции компаний, это книга Бенджамина Грэхема «Умный инвестор» изданная в 1949 году.

Книга Бенджамина Грэхема «Умный инвестор»

СКАЧАТЬ