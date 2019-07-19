Los mejores libros para un trading eficaz

El comerciante es una profesión moderna que se está volviendo cada vez más popular. Para ayudar a los principiantes, se han creado tutoriales en vídeo, se han escrito muchos artículos y libros de texto, se realizan seminarios web y otros tipos de entrega de información. Los libros sobre comercio, ya sean regulares o electrónicos, van quedando gradualmente en un segundo plano, a medida que se han desarrollado otros métodos de enseñanza más interesantes.

Tómese un tiempo para leer libros de comercio gratuitos, analizar las recomendaciones de los profesionales y asegurarse de que todas sean muy efectivas.

¿Deberías leer libros sobre comercio?

Muchos inversores novatos no quieren perder el tiempo con textos largos y prefieren vídeos, conversaciones por Skype y otras formas de estudiar el material. Pero son los libros sobre trading, escritos por autoridades reconocidas en los mercados financieros, los que contienen la base sobre la que se basará toda la formación posterior en el futuro.

Para comprender cómo funcionan los mercados financieros es necesario leer y analizar al menos un libro de texto, considerado un clásico. Los mejores libros sobre trading siempre deben estar a mano; en ellos encontrará respuestas a muchas preguntas que interesan a los principiantes. Las formas más populares de presentar el material deberían actuar sólo como complemento. Lo principal es que muchos libros sobre comercio son muy fáciles de descargar de forma gratuita.

Los expertos recomiendan

Hay una serie de libros sobre comercio escritos por corredores de bolsa experimentados, después de leerlos, obtendrá una imagen integral de los procesos que tienen lugar en los mercados financieros y aprenderá a operar de manera competente.

Los libros de comercio gratuitos se publican en el dominio público y cualquiera puede encontrarlos. Los mejores libros de trading para principiantes son un almacén de información importante y valiosa.

"Inversor inteligente"

Este libro de Benjamin Graham, escrito en 1949, se ha convertido literalmente en un libro de referencia para muchas personas que han logrado un gran éxito en la vida. Por ejemplo, lo recomienda el multimillonario estadounidense Warren Buffett. Uno de los mejores economistas del mundo ofrece muchos consejos útiles sobre inversiones, protección contra la inflación, etc.

"El trading es su camino hacia la libertad financiera"

Entre los libros sobre trading para principiantes, este es el más demandado entre quienes dan sus primeros pasos en el mundo de la inversión. El autor del manual es Van Tharp, un comerciante profesional. Habla de las peculiaridades del comercio en los mercados financieros de forma accesible y muy interesante.

“Piensa en grande y no bajes el ritmo”

Popular en la comunidad empresarial, el libro de Donald Trump será útil para cualquiera que quiera alcanzar las alturas del éxito en los negocios. Tiene todo lo que necesitas para aprender a pensar globalmente mientras desarrollas tu propio negocio.

El libro “Comerciando con el Dr. Elder. Enciclopedia del comercio de acciones"

En la lista de libros útiles sobre comercio, este ocupa un lugar destacado. Su autor, A. Elder, como experimentado jugador de bolsa, da valiosos consejos sobre el control del dinero, revela la psicología de los comerciantes y señala los errores típicos.

"Papa rico Papa pobre"

Uno de los libros sobre trading que enseña el pensamiento correcto que le ayudará a alcanzar el éxito financiero. R. Kiyosaki sugiere iniciar el camino hacia tu sueño contigo mismo, cambiando tu propia percepción de la vida.

"Múltiples fuentes de ingresos"

R. Allen comparte su amplia experiencia sobre cómo gestionar las finanzas, qué es lo mejor para invertir, cómo hacer que un negocio sea rentable y también brinda consejos sobre la gestión del tiempo. Este es sin duda uno de los mejores libros comerciales para principiantes.

"Análisis técnico entre mercados"

Entre los mejores libros sobre trading, éste destaca por su enfoque verdaderamente innovador. D. Murphy es uno de los primeros autores que estudió en detalle la influencia mutua de los mercados de valores, materias primas, divisas y valores entre sí. Da consejos sobre la mejor manera de utilizar esta relación para generar ingresos.

"Juegos que juegan los tiburones de los negocios"

El neuropsicólogo M. Hall explica cómo gestionarse eficazmente a sí mismo y a los demás para lograr el éxito empresarial.

Los libros sobre comercio enumerados no son todos los manuales que son populares entre los inversores, pero son los más útiles para dominar los conceptos básicos del comercio. Se basan en la experiencia práctica de los autores; se presentan sus pensamientos y observaciones. Siempre puedes descargar estos y otros libros sobre trading de forma gratuita para mejorar tu autoeducación.