        Стратегия для Pocket Option "Три Метода"

        Трейдеры брокера Pocket Option используют стратегию «Три метода» для поиска сигнала, который подтверждает продолжение тренда в период его затишья. Данная ситуация на ценовом графике представлена в виде нескольких небольших свечей, идущих друг за другом и появляющихся вслед за более длинной. Причем их совокупный размер должен быть примерно равен размерам предыдущей.

        Торговля на Pocket Option бинарными опционами в рамках данной стратегии ведется при условии, если на ценовом графике образуется подряд не менее трех маленьких свечей. Сигналом для трейдеров в этом случае служит новая свеча, имеющая большие размеры и открывшаяся в том же направлении, в котором движется тренд.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Правила торговли и примеры сделок по данной стратегии на Pocket Option

        Торговать на Покетопшн по данной стратегии можно, если:

        1. После закрытия сильной (большой) свечи открывается несколько маленьких. В этот момент нужно подготовиться к открытию сделки на Покетопшн.
        2. Появляется новая свеча большего размера, формируясь в том же направлении, что и общая тенденция.

        Если указанные условия соблюдены, то сделку у брокера Pocket Option можно открывать сразу после закрытия новой длинной свечи. Покупать опцион Call в данном случае нужно по направлению восходящего тренда.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put происходит уже по направлению нисходящего тренда.

        Опцион Put

        Данную стратегию можно сравнить с поведением трейдеров, торгующих по графическим фигурам. Как показано на изображениях, комбинации, которые применяются в стратегии «Три метода», внешне похожи на «вымпел» или «флаг».

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Option Bull
        Мне кажется, или все уж слишком просто? Похоже на свечной анализ.
        Артур, По моему это он и есть.
        Трейдер БО, А свечной анализ никуда не девался. Он продолжает оставаться одним из очень полезных способов анализа рынка.
        Богдан, Я же не против, но вот на сколько он эффективен??
        Трейдер БО, достаточно эффективная альтернатива торговле по индикаторам, по крайней мере в плане точности определения тренда и сигналов на вхождение в сделку. Можете проверить лично, если не верите))
        11 апреля 2024
        Кто вообще использует этот паттерн и насколько он может быть полезен? Честно говоря, далеко не часто можно встретить подобную формацию.
        20 февраля 2023
        Торгую по этой стратегии у всех брокеров и покетопшн тому не исключение. Но не советую использовать маленький таймфрейм (ТФ) сейчас объясню почему. Просто, чем выше ТФ, тем точнее отображается совокупное мнение трейдеров. Например, дневной ТФ отображает мнение всех трейдеров на планете по данному инструменту. В то же время - 5-ти минутный ТФ отображает мнение тех трейдеров которые от торговались на протяжении последних 5-ти минут. И ведь вероятность того, что в следующем ТФ мнение изменится намного выше во втором случае чем в первом. Исходя из этого получается, что надежность сигнала снижается с снижением ТФ. Поэтому советую использовать в полном объеме на Дневном, 12, 8 и 4 все конфигурации, а на 2, 1 - одно и двухсвечные, а на внутричасовых - старайтесь использовать односвечные.
        Shark Trader, согласен, скальпинг очень рискованный вид трейдинга, который превращает БО из аналитического способа торговли в самое настоящее казино, в котором все зависит от удачи.
        Из всего price action у меня любимая всего одна штука - пин бар, работает всегда и везде, главное не во флэте
        Герман Титов, спасибо что поделились полезным наблюдением и советом, буду иметь в виду)
        Торгую по этой стратегии у всех брокеров и покетопшн тому не исключение. Но не советую использовать маленький таймфрейм (ТФ) сейчас объясню почему. Просто, чем выше ТФ, тем точнее отображается совокупное мнение трейдеров. Например, дневной ТФ отображает мнение всех трейдеров на планете по данному инструменту. В то же время - 5-ти минутный ТФ отображает мнение тех трейдеров которые от торговались на протяжении последних 5-ти минут. И ведь вероятность того, что в следующем ТФ мнение изменится намного выше во втором случае чем в первом. Исходя из этого получается, что надежность сигнала снижается с снижением ТФ. Поэтому советую использовать в полном объеме на Дневном, 12, 8 и 4 все конфигурации, а на 2, 1 - одно и двухсвечные, а на внутричасовых - старайтесь использовать односвечные.
        CALL
        CALL
        Какая-то новая формация свечная. Не знал такой. пойду поизучаю на истории, интересно даже стало проверить)
        07 апреля 2020
        Герман Титов
        Герман Титов
        Из всего price action у меня любимая всего одна штука - пин бар, работает всегда и везде, главное не во флэте
        Олег Степанов
        А я знал эту формацию, но не пользуюсь, есть намного лучше и понятнее
