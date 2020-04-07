Стратегия для Pocket Option "Три Метода"

Трейдеры брокера Pocket Option используют стратегию «Три метода» для поиска сигнала, который подтверждает продолжение тренда в период его затишья. Данная ситуация на ценовом графике представлена в виде нескольких небольших свечей, идущих друг за другом и появляющихся вслед за более длинной. Причем их совокупный размер должен быть примерно равен размерам предыдущей.

Торговля на Pocket Option бинарными опционами в рамках данной стратегии ведется при условии, если на ценовом графике образуется подряд не менее трех маленьких свечей. Сигналом для трейдеров в этом случае служит новая свеча, имеющая большие размеры и открывшаяся в том же направлении, в котором движется тренд.

Правила торговли и примеры сделок по данной стратегии на Pocket Option

Торговать на Покетопшн по данной стратегии можно, если:

После закрытия сильной (большой) свечи открывается несколько маленьких. В этот момент нужно подготовиться к открытию сделки на Покетопшн. Появляется новая свеча большего размера, формируясь в том же направлении, что и общая тенденция.

Если указанные условия соблюдены, то сделку у брокера Pocket Option можно открывать сразу после закрытия новой длинной свечи. Покупать опцион Call в данном случае нужно по направлению восходящего тренда.

Открытие опциона Put происходит уже по направлению нисходящего тренда.

Данную стратегию можно сравнить с поведением трейдеров, торгующих по графическим фигурам. Как показано на изображениях, комбинации, которые применяются в стратегии «Три метода», внешне похожи на «вымпел» или «флаг».

