Стратегия для Pocket Option "Технические Линии"

Среди существующих видов торговли на Pocket Option трейдинг с использованием инструментов технического анализа пользуется у новичков большей популярностью, чем фундаментального. Обусловлено это спецификой последнего. Для торговли бинарными опционами на Покетопшн с помощью фундаментального анализа необходимо постоянно отслеживать финансовые и другие новости, а также ориентироваться в экономических показателях. Работа с техническими инструментами проще и доступнее. Тем более что большинство из них по умолчанию встроены в терминал брокера Pocket Option.

О тренде и правилах построения технических линий

Для понимания сущности тренда нужно учесть, что цена каждого финансового актива находится в постоянном движении. На графике это проявляется в виде свечей, которые открываются в одном либо другом направлении, зависящего от уровней предложения и спроса. Исходи из сказанного, можно выделить три вида тренда (или три направления движения цены):

восходящий, при котором спрос превышает предложение;

нисходящий, когда предложений о продаже больше, чем спрос на покупку;

боковой (флэт), при котором объем активов, выставленных на продажу, примерно сопоставим с количеством запросов по нему.

Определить направление текущего тренда помогают технические линии индикаторов, встроенных в терминал брокера Pocket Option. Найти эти инструменты можно в разделе «Построения».

На графике тренд показан в виде двух линий: поддержки и сопротивления. Последние выстраиваются в соответствии со следующими правилами:

Линия поддержки располагается под ценовым графиком. Для ее построения необходимо выявить два минимума и провести через эти точки прямую. Данная линия идет вверх. Поэтому второй минимум должен быть выше первого. Линия сопротивления располагается над ценовым графиком. Чтобы ее построить, достаточно найти два максимума и провести через них прямую. Данная линия направлена вниз. В связи с этим вторая точка на графике должна находиться ниже предыдущей.

Для того чтобы задать эти технические линии, нужно перейти в терминале брокера Pocket Option в раздел «Построения», выбрать «Линии тренда» и, двигая данные прямые по графику, установить их на соответствующие точки.

Как торговать бинарными опционами по техническим линиям в Pocket Option

Прежде чем приступать к торговле на Pocket Option по данным прямым, нужно учитывать, что при восходящем тренде главной является линия поддержки, при нисходящем — сопротивления.

Действуя в рамках рассматриваемой стратегии, покупать опцион Call необходимо, если цена отскочила от линии поддержки и продолжает двигаться вверх.

Ордера на опционы Put нужно выставлять при обратной ситуации. Сделки в этом случае открывают, если при нисходящем тренде график цены отскакивает от линии сопротивления и продолжает двигаться вниз.

Срок экспирации в рассмотренных примерах должен быть равен периоду формирования двух свечей. При этом торговать в рамках данной стратегии можно на любом тайфрейме. Описанная система подходит для любых видов трейдинга, включая долгосрочный.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

