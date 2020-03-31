        Стратегия для Pocket Option "Технические Линии"

        Среди существующих видов торговли на Pocket Option трейдинг с использованием инструментов технического анализа пользуется у новичков большей популярностью, чем фундаментального. Обусловлено это спецификой последнего. Для торговли бинарными опционами на Покетопшн с помощью фундаментального анализа необходимо постоянно отслеживать финансовые и другие новости, а также ориентироваться в экономических показателях. Работа с техническими инструментами проще и доступнее. Тем более что большинство из них по умолчанию встроены в терминал брокера Pocket Option.

        О тренде и правилах построения технических линий

        Для понимания сущности тренда нужно учесть, что цена каждого финансового актива находится в постоянном движении. На графике это проявляется в виде свечей, которые открываются в одном либо другом направлении, зависящего от уровней предложения и спроса. Исходи из сказанного, можно выделить три вида тренда (или три направления движения цены):

        • восходящий, при котором спрос превышает предложение;
        • нисходящий, когда предложений о продаже больше, чем спрос на покупку;
        • боковой (флэт), при котором объем активов, выставленных на продажу, примерно сопоставим с количеством запросов по нему.

        Определить направление текущего тренда помогают технические линии индикаторов, встроенных в терминал брокера Pocket Option. Найти эти инструменты можно в разделе «Построения».

        На графике тренд показан в виде двух линий: поддержки и сопротивления. Последние выстраиваются в соответствии со следующими правилами: 

        1. Линия поддержки располагается под ценовым графиком. Для ее построения необходимо выявить два минимума и провести через эти точки прямую. Данная линия идет вверх. Поэтому второй минимум должен быть выше первого.
        2. Линия сопротивления располагается над ценовым графиком. Чтобы ее построить, достаточно найти два максимума и провести через них прямую. Данная линия направлена вниз. В связи с этим вторая точка на графике должна находиться ниже предыдущей.

        Для того чтобы задать эти технические линии, нужно перейти в терминале брокера Pocket Option в раздел «Построения», выбрать «Линии тренда» и, двигая данные прямые по графику, установить их на соответствующие точки.

        Как торговать бинарными опционами по техническим линиям в Pocket Option

        Прежде чем приступать к торговле на Pocket Option по данным прямым, нужно учитывать, что при восходящем тренде главной является линия поддержки, при нисходящем — сопротивления.

        Действуя в рамках рассматриваемой стратегии, покупать опцион Call необходимо, если цена отскочила от линии поддержки и продолжает двигаться вверх.

        Ордера на опционы Put нужно выставлять при обратной ситуации. Сделки в этом случае открывают, если при нисходящем тренде график цены отскакивает от линии сопротивления и продолжает двигаться вниз.

        Срок экспирации в рассмотренных примерах должен быть равен периоду формирования двух свечей. При этом торговать в рамках данной стратегии можно на любом тайфрейме. Описанная система подходит для любых видов трейдинга, включая долгосрочный.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        tirant
        Так это обычная трендовая торговля.
        Трейдер БО, а вы хотите здесь что-то новое найти?
        25 октября 2023
        Богдан
        Так это обычная трендовая торговля.
        Трейдер БО, Не совсем, хотя очень похоже.
        16 октября 2023
        Артур
        Так это обычная трендовая торговля.
        Трейдер БО, Ну да, вы правы. Обычная трендовая торговля.
        13 октября 2023
        Трейдер БО
        Так это обычная трендовая торговля.
        12 октября 2023
        Option Bull
        Очень простая и при этом интересная стратегия, интересно нужны ли для нее дополнительные инстурменты?
        Руслан, нет, зачем? Дополнительные индюки как в случае с сигнальными индюками здесь не нужны, так что можете спокойно использовать ее с коробки)
        10 февраля 2023
        Руслан
        Очень простая и при этом интересная стратегия, интересно нужны ли для нее дополнительные инстурменты?
        10 февраля 2023
        Руслан
        Я бы сюда еще книгу Джека Швангера по тех. анализу вставил там и про технические линии и про виды трендов, боковики и вообще понимание рынка как такового
        Алексей Ветров, а не подскажите, где можно найти эту книгу?
        10 февраля 2023
        Алексей Ветров
        Я бы сюда еще книгу Джека Швангера по тех. анализу вставил там и про технические линии и про виды трендов, боковики и вообще понимание рынка как такового
        05 февраля 2021
        Тренд
        Вот это то что надо. Все эти индикаторы не то, а тез анализ реально работает, особенно если есть опыт в торговле
        31 марта 2020
        Зверь
        не могу не согласиться, т.к. предпочитаю тоже технический и фундаментал
        31 марта 2020
        Галина Петрова
        Раз тут такие стратегии, то видимо это отличная возможность начать изучать тех анализ, спасибо)
        31 марта 2020
