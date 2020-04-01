Стратегия для Pocket Option "Скользящие Средние"

Использование скользящих средних в торговле бинарными опционами на Pocket Option позволяет узнать как направление тренда, так и момент, при наступлении которого тенденция меняется на противоположную. Также данный индикатор применяется в качестве линий поддержки и сопротивления во многих стратегиях.

Чтобы торговля на Покетопшн с использованием данного инструмента приносила прибыль, необходимо установить для средних скользящих большой период. В ином случае индикатор будет часто давать ложные сигналы. Однако брокер Pocket Option рекомендует самостоятельно подбирать период скользящих средних с учетом типа торгуемого актива. Например, для пары USD/CAD этот параметр равен 30.

Настройка индикаторов в Pocket Option

Торговля с использованием скользящих средних ведется по двум сценариям. Первый используется в тех случаях, когда ценовой график отскакивает от линии индикатора. Применяя такой сценарий, нужно сначала включить в терминале брокера Pocket Option инструмент SMA (простое скользящее среднее).

После чего установить для него период 30.

Примеры торговли по данной стратегии

Самое главное, это дождаться того момента, когда ценовой график достигнет линии скользящей средней и отскочит от нее. Покупать опцион Call нужно в тот момент, когда откроется вторая свеча в том же направлении (допустим, если линия индикатора идет вверх, то и свеча должна открываться вверх).

Второй метод торговли с использованием инструмента SMA предполагает открытие сделок после того, как ценовой график пробьет линию индикатора. В этом случае также рекомендуется установить период 30. Далее, чтобы, например, открыть опцион Put, нужно дождаться, пока закроется свеча, пробившая линию индикатора, и начнет открываться следующая в том же направлении.

Использовать индикатор SMA в торговле достаточно просто. Главное — подобрать подходящий период для инструмента с учетом особенности выбранных активов.

