    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Торговые стратегии для Pocket Option
        /
        Стратегия для Pocket Option "Скользящие Средние"

        Использование скользящих средних в торговле бинарными опционами на Pocket Option позволяет узнать как направление тренда, так и момент, при наступлении которого тенденция меняется на противоположную. Также данный индикатор применяется в качестве линий поддержки и сопротивления во многих стратегиях.

        Чтобы торговля на Покетопшн с использованием данного инструмента приносила прибыль, необходимо установить для средних скользящих большой период. В ином случае индикатор будет часто давать ложные сигналы. Однако брокер Pocket Option рекомендует самостоятельно подбирать период скользящих средних с учетом типа торгуемого актива. Например, для пары USD/CAD этот параметр равен 30.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Настройка индикаторов в Pocket Option

        Торговля с использованием скользящих средних ведется по двум сценариям. Первый используется в тех случаях, когда ценовой график отскакивает от линии индикатора. Применяя такой сценарий, нужно сначала включить в терминале брокера Pocket Option инструмент SMA (простое скользящее среднее).

        Индикатор SMA

         После чего установить для него период 30.

        Настройка SMA

        Примеры торговли по данной стратегии

        Самое главное, это дождаться того момента, когда ценовой график достигнет линии скользящей средней и отскочит от нее. Покупать опцион Call нужно в тот момент, когда откроется вторая свеча в том же направлении (допустим, если линия индикатора идет вверх, то и свеча должна открываться вверх).

        Опцион Call

        Второй метод торговли с использованием инструмента SMA предполагает открытие сделок после того, как ценовой график пробьет линию индикатора. В этом случае также рекомендуется установить период 30. Далее, чтобы, например, открыть опцион Put, нужно дождаться, пока закроется свеча, пробившая линию индикатора, и начнет открываться следующая в том же направлении.

        Опцион Put

        Использовать индикатор SMA в торговле достаточно просто. Главное — подобрать подходящий период для инструмента с учетом особенности выбранных активов.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Никогда не пользовался SMA. Точность у него всегда была условной. Может что-то новое появилось?
        19 октября 2023
        Ответить
        Артур
        Всем надо уметь пользоваться. И тренироваться... капитан Очевидность.))))))
        11 октября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Скользящие средние могут перерисовывать сигналы. Это их основной недостаток. А так очень даже ничего!!!
        tirant, я бы не сказал. Там главное настройки, которые отсеивают ложняк.
        10 октября 2023
        Ответить
        tirant
        Скользящие средние могут перерисовывать сигналы. Это их основной недостаток. А так очень даже ничего!!!
        05 октября 2023
        Ответить
        Руслан
        Как непривычно немного от того, что складывается впечатление, будто не хватает еще одной линий сверху)
        Option Bull, потому что не нужно этот индикатор путать с линиями поддержки и сопротивления, это уже из другой оперы как бы)))
        15 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        15 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Роман, нужно прокачивать внимательность и скорость реакции, ну или хотя бы выставлять удобные таймфрейм и экспирацию)
        15 февраля 2023
        Ответить
        Andro Win
        Andro Win
        Мне кажется что по тех.анализу намного меньше плохих сделок будет. Просто хотя бы провести линии тренда и от них уже открывать позиции. А по мувингам чисто торговать 50/50, тем более если на минутках торговать со скользящими средними - шансов еще меньше
        05 февраля 2021
        Ответить
        Стас Ткачев
        Стас Ткачев
        Скользящие средние отличная стратегия торговли, доступный индикатор, который легко использовать. Всегда применяю его на платформе Pocket Option для успешной торговли.
        02 февраля 2021
        Ответить
        Геннадий
        Геннадий
        Скользящие, это же классика, с ними торговать можно и даже нужно, так как это один из тех индикаторов, которые не обманывает
        01 апреля 2020
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        Вынужден полностью согласиться, один из любимых моих индикаторов)
        01 апреля 2020
        Ответить
        Роман
        А я не могу по ним торговать, что не зайду в сделку, то поздно. надо видимо еще учиться и учиться
        01 апреля 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!