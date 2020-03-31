    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Торговые стратегии для Pocket Option
        /
        Стратегия Лестница

        Стратегия для Pocket Option "Лестница"

        Несмотря на всю простоту торговли бинарными опционами на Pocket Option, проводить операции с электронными контрактами рекомендуется, придерживаясь определенной стратегии. В ином случае трейдинг будет похож на азартную игру. После регистрации на сайте брокера Pocket Option новичок сталкивается с тем, что ему необходимо разбираться в особенностях работы индикаторов, осцилляторов и других технических инструментов.

        Специально для начинающих трейдеров создана система «Лестница», которая позволяет сразу начинать торговлю бинарными опционами. Для работы с этой стратегией необходимо выбрать в терминале Покетопшн график «Японские свечи».

        Японские свечи на платформе Pocket Option

        Нюансы работы со свечным графиком 

        Стратегия «Лестница» не предусматривает использование технических инструментов. Она построена на анализе свечного графика, в принципах формирования которого необходимо разобраться до начала торговли. Благодаря этим знаниям в дальнейшем можно находить удачные моменты для открытия сделки.

        На данном графике постоянно формируются прямоугольники (или свечи). Их «тело» — это расстояние между ценами открытия и закрытия. В терминале брокера Pocket Option свечи, которые формируются во время нисходящего тренда (когда цена открытия больше цены закрытия), окрашиваются в красный. При восходящей тенденции (цена закрытия выше цены открытия) появляются зеленые прямоугольники.

        Растущая и нисходящая свечи

        Сверху и снизу каждой свечи появляются отрезки (или тени), которые показывают максимальную и минимальную цену соответственно, достигнутую торговым активом в процессе формирования одного такого прямоугольника. По-другому данный период (или время, затраченное для образования свечи) называется таймреймом.Последний показатель можно настраивать в терминале Покетопшн. Допустим, трейдер установил таймфрейм H1. Это означает, что свеча на графике будет формироваться в течение одного часа.

        Таймфрейм М5 на платформе Pocket Option

        Несмотря на то, что при работе со свечным графиком опытные трейдеры используют больше данных, для торговли по стратегии «Лестница» приведенной информации будет достаточно. 

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Правила применения торговой системы

        Торговать в рамках стратегии «Лестница» можно при условии соблюдения ряда правил:

        1. Торговать следует только высоковолатильными активами. То есть цены должны меняться постоянно и с достаточно большой скоростью.
        2. Оптимальный таймфрейм — M5.
        3. Срок экспирации контракта должен быть меньше периода формирования свечи.
        4. Не торговать до и после выхода важных новостей.
        5. Выставлять ордера на покупку/продажу минимально возможного объема актива.

        Для повышения эффективности стратегии «Лестница» брокер Pocket Option рекомендует придерживаться во время торговли принципа Мартингейла. Это означает, что в случае убыточной сделки нужно повышать стоимость следующего контракта.

        Как работать со стратегией в Pocket Option

        В рамках рассматриваемой стратегии покупать опционы Call нужно при одновременном достижении следующих условий:

        1. Тренд восходящий (свечи окрашены в зеленый).
        2. Две свечи подряд формируются в одном направлении.

        Открывать сделку нужно в тот момент, когда следующая свеча хотя бы на один пункт превысила максимум предыдущей.

        Опцион Call

        Сделки по покупке опционов Put совершаются при обратной ситуации. То есть такие ордера выставляются в момент, когда следующая красная свеча опустилась ниже минимума предыдущей.

        Опцион Put

        Приведенные выше правила торговли на Pocket Option по свечному графику обязательны к исполнению. Дело в том, что придерживаясь описанной стратегии, трейдер будет получать частые сигналы, часть которых окажется ложной. Соблюдая принцип Мартингейла и торгуя минимальным объемом, можно как минимизировать возможные убытки, так и увеличить общий доход.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        Я в последнее время заметил, что старые способы анализа рынка возвращаются.
        13 октября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Обычный свечной анализ фигур.
        tirant, А вы чего ждали? Новое - это хорошо забытое старое.)))
        10 октября 2023
        Ответить
        tirant
        Обычный свечной анализ фигур.
        09 октября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Главным отличием стратегии "Лестница" считается не большая но стабильная и надежная прибыль по каждой конкретной сделке, тише едешь дальше будешь как говориться))
        Vasiliy Babkin, главное при этом не выбирать торговлю на турбо-опционах
        Руслан, если быть точнее, то данный метод торговли называется скальпингом
        14 февраля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        По лестнице к миллиону баксов))) Норм стратегия, если по тренду. против тренда тут понятно думаю что будет
        Ракета, а еще не следует забывать про систему Мартингейла и мани-менеджмента, хотя как я понимаю, это в какой-то степени почти одно и тоже)
        14 февраля 2023
        Ответить
        Vasiliy Babkin
        Vasiliy Babkin
        Ракета
        Олег
        По тренду кстати работает много чего, поэтому главное что нужно знать, это как его правильно определять
        31 марта 2020
        Ответить
        Ирина Александрова
        Спасибо за материал, обязательно изучу и отпишу результаты торговли)
        31 марта 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!