Стратегия для Pocket Option "Лестница"

Несмотря на всю простоту торговли бинарными опционами на Pocket Option, проводить операции с электронными контрактами рекомендуется, придерживаясь определенной стратегии. В ином случае трейдинг будет похож на азартную игру. После регистрации на сайте брокера Pocket Option новичок сталкивается с тем, что ему необходимо разбираться в особенностях работы индикаторов, осцилляторов и других технических инструментов.

Специально для начинающих трейдеров создана система «Лестница», которая позволяет сразу начинать торговлю бинарными опционами. Для работы с этой стратегией необходимо выбрать в терминале Покетопшн график «Японские свечи».

Нюансы работы со свечным графиком

Стратегия «Лестница» не предусматривает использование технических инструментов. Она построена на анализе свечного графика, в принципах формирования которого необходимо разобраться до начала торговли. Благодаря этим знаниям в дальнейшем можно находить удачные моменты для открытия сделки.

На данном графике постоянно формируются прямоугольники (или свечи). Их «тело» — это расстояние между ценами открытия и закрытия. В терминале брокера Pocket Option свечи, которые формируются во время нисходящего тренда (когда цена открытия больше цены закрытия), окрашиваются в красный. При восходящей тенденции (цена закрытия выше цены открытия) появляются зеленые прямоугольники.

Сверху и снизу каждой свечи появляются отрезки (или тени), которые показывают максимальную и минимальную цену соответственно, достигнутую торговым активом в процессе формирования одного такого прямоугольника. По-другому данный период (или время, затраченное для образования свечи) называется таймреймом.Последний показатель можно настраивать в терминале Покетопшн. Допустим, трейдер установил таймфрейм H1. Это означает, что свеча на графике будет формироваться в течение одного часа.

Несмотря на то, что при работе со свечным графиком опытные трейдеры используют больше данных, для торговли по стратегии «Лестница» приведенной информации будет достаточно.

Правила применения торговой системы

Торговать в рамках стратегии «Лестница» можно при условии соблюдения ряда правил:

Торговать следует только высоковолатильными активами. То есть цены должны меняться постоянно и с достаточно большой скоростью. Оптимальный таймфрейм — M5. Срок экспирации контракта должен быть меньше периода формирования свечи. Не торговать до и после выхода важных новостей. Выставлять ордера на покупку/продажу минимально возможного объема актива.

Для повышения эффективности стратегии «Лестница» брокер Pocket Option рекомендует придерживаться во время торговли принципа Мартингейла. Это означает, что в случае убыточной сделки нужно повышать стоимость следующего контракта.

Как работать со стратегией в Pocket Option

В рамках рассматриваемой стратегии покупать опционы Call нужно при одновременном достижении следующих условий:

Тренд восходящий (свечи окрашены в зеленый). Две свечи подряд формируются в одном направлении.

Открывать сделку нужно в тот момент, когда следующая свеча хотя бы на один пункт превысила максимум предыдущей.

Сделки по покупке опционов Put совершаются при обратной ситуации. То есть такие ордера выставляются в момент, когда следующая красная свеча опустилась ниже минимума предыдущей.

Приведенные выше правила торговли на Pocket Option по свечному графику обязательны к исполнению. Дело в том, что придерживаясь описанной стратегии, трейдер будет получать частые сигналы, часть которых окажется ложной. Соблюдая принцип Мартингейла и торгуя минимальным объемом, можно как минимизировать возможные убытки, так и увеличить общий доход.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

