Выбор стратегии для торговли бинарными опционами

Считать бинарные опционы обычной азартной игрой - в корне неверно. Котировки на бирже движутся не хаотично, а подчиняясь определенным правилам. Изучая внимательно график того или иного актива, мы обнаружим некоторые закономерности колебаний цены.

Трейдеры, предпочитающие Форекс, знают, что предугадать поведение графика котировок можно с помощью технического или фундаментального анализа. Поскольку речь идет о настоящих деньгах, им приходится изучать многочисленные инструменты и способы их применения, читать новости и сопоставлять данные, формируя цельную картину.

Фундаментальные данные

Торгуя на новостях, можно неплохо заработать. Зная, как реагирует обычно рынок на ту или иную статистику, вы практически гарантированно закроете сделку в плюс. Новостей в течение дня выходит немало по разным активам, имея быстрый интернет и умея молниеносно анализировать ситуацию, трейдер получит весомый процент прироста депозита.

Фундаментальный анализ помогает прогнозировать стоимость актива, если происходят важные события в политике или экономике, которые должны вызвать следующие действия, по цепочке. Например, это касается масштабных финансовых кризисов или длительных военных конфликтов. В такой период хорошо покупать среднесрочные контракты. Но перед тем, как торговать подобным способом, вы должны четко предусмотреть всю картину наперед, иначе получите сплошные убытки.

Технический анализ

Этот вид анализа несколько проще, но именно новостные факторы иногда способны за короткий промежуток времени развернуть основной тренд совершенно в ином направлении. Если этого не учитывать — слив депозита будет максимально вероятным, поэтому основы фундаментального анализа не менее важны. Лучший способ прибыльно торговать на Форексе — сочетать два вида анализа.

Бинарные опционы также требуют комплексного подхода. Выбор стратегии зависит от предпочитаемого вами времени экспирации. Если оно довольно длительное (неделя и более), опирайтесь и на сигналы индикаторов, и на данные фундаментального анализа. При покупке кратковременных опционов лучше следить за чем-то одним.

Если вы любите оперировать сроками, не превышающими несколько дней, лучше всего пользоваться техническим анализом. Он также наиболее подходит для турбо опционов.

На чем именно конкретно остановиться — дело каждого трейдера. Для этого нужно перепробовать весь предлагаемый брокером функционал, разобраться в нескольких стратегиях, подходящих для того или иного временного промежутка и торговой сессии. Стиль работы и психологические особенности самого инвестора играют немаловажную роль при выборе наиболее удобной ему торговой системы.

Для успешного заработка всегда будьте в курсе основных новостей финансового мира, даже если вы применяете исключительно технический анализ. Иногда, зная, что ожидается какое-либо неоднозначное событие, лучше повременить с покупкой контракта, пока рынок не станет более стабильным, а тренд — явным и устойчивым.

