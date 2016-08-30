Выбор стратегии для торговли бинарными опционами

        Считать бинарные опционы обычной азартной игрой - в корне неверно. Котировки на бирже движутся не хаотично, а подчиняясь определенным правилам. Изучая внимательно график того или иного актива, мы обнаружим некоторые закономерности колебаний цены.

        Трейдеры, предпочитающие Форекс, знают, что предугадать поведение графика котировок можно с помощью технического или фундаментального анализа. Поскольку речь идет о настоящих деньгах, им приходится изучать многочисленные инструменты и способы их применения, читать новости и сопоставлять данные, формируя цельную картину.

        Фундаментальные данные

        фундаментальный анализТоргуя на новостях, можно неплохо заработать. Зная, как реагирует обычно рынок на ту или иную статистику, вы практически гарантированно закроете сделку в плюс. Новостей в течение дня выходит немало по разным активам, имея быстрый интернет и умея молниеносно анализировать ситуацию, трейдер получит весомый процент прироста депозита.

        Фундаментальный анализ помогает прогнозировать стоимость актива, если происходят важные события в политике или экономике, которые должны вызвать следующие действия, по цепочке. Например, это касается масштабных финансовых кризисов или длительных военных конфликтов. В такой период хорошо покупать среднесрочные контракты. Но перед тем, как торговать подобным способом, вы должны четко предусмотреть всю картину наперед, иначе получите сплошные убытки.

         

        Технический анализ

        технический анализЭтот вид анализа несколько проще, но именно новостные факторы иногда способны за короткий промежуток времени развернуть основной тренд совершенно в ином направлении. Если этого не учитывать — слив депозита будет максимально вероятным, поэтому основы фундаментального анализа не менее важны. Лучший способ прибыльно торговать на Форексе — сочетать два вида анализа.

        Бинарные опционы также требуют комплексного подхода. Выбор стратегии зависит от предпочитаемого вами времени экспирации. Если оно довольно длительное (неделя и более), опирайтесь и на сигналы индикаторов, и на данные фундаментального анализа. При покупке кратковременных опционов лучше следить за чем-то одним.

        Если вы любите оперировать сроками, не превышающими несколько дней, лучше всего пользоваться техническим анализом. Он также наиболее подходит для турбо опционов.

        На чем именно конкретно остановиться — дело каждого трейдера. Для этого нужно перепробовать весь предлагаемый брокером функционал, разобраться в нескольких стратегиях, подходящих для того или иного временного промежутка и торговой сессии. Стиль работы и психологические особенности самого инвестора играют немаловажную роль при выборе наиболее удобной ему торговой системы.

        Для успешного заработка всегда будьте в курсе основных новостей финансового мира, даже если вы применяете исключительно технический анализ. Иногда, зная, что ожидается какое-либо неоднозначное событие, лучше повременить с покупкой контракта, пока рынок не станет более стабильным, а тренд — явным и устойчивым.

        Руслан
        Я думаю, что выбор стратегии для бинарных опционов зависит от многих факторов, таких как тип актива, рыночная волатильность и срок исполнения опциона.
        Руслан, согласен, что это важные факторы, но я также считаю, что уровень риска и потенциальная прибыль также играют важную роль при выборе стратегии.
        Option Bull, да, это правда. Например, если я выбираю стратегию с длинным сроком исполнения, я могу заработать больше, но также рискую потерять больше, если что-то пойдет не так.
        20 апреля 2023
        начинаю изучать бинарные опционы подскажите какую стратегию или индикатор использовать???
        06 февраля 2020
        Подходить надо ко всему с умом, можно и фундаментальную стратегию брать, главное понять принцип и использовать мани-менеджмент!
        29 января 2020
        Я вообще взяла первую попавшуюся стратегию из интернета и думала начну зарабатывать, но конечно же слила. она была кстати техническая, но в любом случае начала надо изучить все и тренироваться на демо, при чем как можно дольше))
        01 декабря 2019
        Я изучала всегда технический,а фундаментального не касалась даже. и для новичков стратегию надо выбирать техническую и учиться на ней, при чем на демо
        12 ноября 2019
        Фундаментальный анализ это вообще сложная штука, а для БО так и еще тяжело подгадать время экспирации. технический надо изучать
        26 октября 2019
        Не всегда так, я когда начинал, то взял просто стратегию в интернете и начал торговать по ней, а уже потом со временем дошло понимание рынка
        08 мая 2018
        Если не разобраться с функциями технического анализа, да и вообще принципов функционирования рынка никакая стратегия не поможет
        08 мая 2018
        По моему личному мнению, чтобы заработать: 1). Нужно накатывать опыт на учебном счету 2). Нужно пользоваться не одним-двумя индикаторами, а начинать с 3-4, и в песочнице (на учебном счету) анализирвать всё, находить закономерность, пробовать и обкатывать .... строить статегию 3). Нужно относится к этому не как к игре, а как к работе или хобби... делать всё на холодную голову 4). Нужно вкладывать не всё, что имеешь, а то, что потерять не жалко 5). Нужно грамотно управлять капиталом (мани менеджмент), что поможет свести риски к минимуму. Есть работающий инструмент для управления капиталом (мани менеджмента) Этот инструмент позволяет до сотой доли рассчитать шкалу увеличения, рассчитать всё оперативно и не слить свои деньги. Можно рассчитать всё, вплоть до нужной вам суммы выгрыша при возврате средств. Порог неудачных сделок (порог количества следующих друг за другом неудачных сделок) зависит от суммы запланированного дохода, процентной ставки по данной котировке и суммы вашего депозита. Уменьшаете аппетит (т.е. уменьшаете запланированный доход) - увеличиваете порог и шансы на 100 % возврат средств + запланированный вами доход. Удачи.
        30 января 2018
        Статья просто про общие позиции,дальше для себя нужно решать самому.
        04 ноября 2017
        Очень полезно,спасибо
        17 октября 2017
        Только совокупность видов анализа, и микс нескольких стратегий приносит мне прибыль. На своем веку что только не пробовал, пока не нашел оптимальный вариант для себя.
        27 января 2017
        Статья обо всем сразу, а как мне выбрать стратегию?
        14 декабря 2016
        я уже выбрал стратегию - я торгую по сигналам WinOptionSignals ))))
        03 октября 2016
        Использую новости только для торговли от уровней, так сказать совмещаю)
        05 сентября 2016
        Только тех.анализ, только скальпинг!
