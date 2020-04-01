Среднесрочная стратегия для Pocket Option "Три Индикатора"

Несмотря на то, что турбо-опционы потенциально могут принести достаточно высокую прибыль за короткий срок, опытные трейдеры предпочитают торговать бинарными опционами, придерживаясь среднесрочной или долгосрочной стратегии. Объясняется это тем, что такой подход уменьшает число рисков, возрастающих из-за высокого рыночного «шума».

Но новички нередко сразу приступают к торговле на Pocket Option с турбо-опционов. Выбор в пользу таких контрактов связан с тем, что работа в рамках среднесрочной стратегии вызывает много вопросов. Однако есть система, которая не только проста в понимании, но и пользуется высокой популярностью у опытных трейдеров. Причем инструменты, которые используются в этой стратегии, по умолчанию встроены в терминал брокера Pocket Option.

Особенности стратегии

Рассматриваемая среднесрочная стратегия базируется на трех индикаторах:

SMA. Скользящие средние применяются для определения направления текущего тренда. Данный индикатор представлен на графике терминала Покетопшн в виде ломанной линии. Свечи, расположенные над ней, указывают на восходящий тренд. Если цены находятся ниже, то тенденция нисходящая. Bollinger Bands. Этот индикатор также служит для определения тренда. Однако посредством Bollinger Bands, который представлен на графике в виде трех линий, можно выяснить размеры ценового канала. Посредством данного индикатора определяют точку для входа на рынок (момент, когда цена отскакивает в противоположную сторону от границ канала). Stochastic. Данный индикатор в рамках рассматриваемой стратегии применяется для подтверждения сигнала, полученного от Bollinger Bands. Stochastic показывает зоны перекупленности и перепроданности.

Для торговли на Pocket Option в рамках рассматриваемой стратегии необходимо задать для первого индикатора период 150 и для второго — 20 с отклонением 2. Stochastic нужно настроить следующим образом:

период %k – 5;

период %d – 3;

отклонение — 3.

Торговать по среднесрочной стратегии рекомендуется на графике «Японские свечи» с таймфреймом H1.

Принципы торговли по данной стратегии в Pocket Option

Торговля на Pocket Option в рамках среднесрочной стратегии не вызывает сложностей. Для этого достаточно соблюсти 3 требования.

Покупать контракты Call необходимо, если SMA показывает восходящий (ломаная линия индикатора идет под ценовым графиком). Открывать сделку можно в тот момент, когда цена отскочила от нижней линии Bollinger Bands. Одновременно с этим в окне индикатора Stochastic сигнальная ломаная вышла из зоны перепроданности (ограничена горизонтальными линиями 0 и 20).

Сделки по покупке опционов Put открываются при обратной ситуации. Такие ордера выставляются при нисходящей тенденции, когда линия Стохастика покинула зону перекупленности (уровни 80 и 100), а цена отскочила от границ канала Bollinger Bands.

Минимальный срок экспирации каждого контракта должен составлять 2 часа.

Правила применения стратегии

Чтобы рассмотренная стратегия приносила прибыль, необходимо торговать только высоковолатильными активами, по которым часто совершаются сделки. Не следует выставлять ордер при боковом тренде (при флэте). Кроме того, открывать сделку можно только в тот момент, когда линия Стохастика покинула зоны перекупленности или перепроданности.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

