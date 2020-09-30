Правовой статус криптовалют

Несмотря на то, что криптовалюты появились около 10 лет назад, их правовой статус до сих пор не определен. В частности, законодатели пока не определились с тем, что понимать под цифровой монетой – актив, имущество либо что-то другое, поэтому из-за этого возникают правовые коллизии по поводу того, разрешать ли сделки с участием криптовалют. Подобные проблемы до сих пор окончательно не разрешены, однако криптовалютами уже много лет успешно торгуют на криптовалютных биржах, а деривативы Биткоина вышли на финансовые биржи. Более того, в ряде стран местные регуляторы разработали законодательные нормы, которые регулируют операции с цифровыми деньгами, а некоторые банки запустили собственные криптовалюты.

Однако, несмотря на сказанное, понимание принципов и особенностей цифровых денег различается в зависимости от страны. Например, французские, немецкие и австралийские власти вынесли три разные трактовки сущности Bitcoin, и одни заявили, что это валюта, а другие, что это финансовое средство и ценная бумага. При этом от применяемой терминологии зависят методы налогообложения операций с криптовалютами, правила регулирования и характер предоставляемой отчетности. Для примера, регуляторы в меньшей степени вмешиваются в деятельность товарного рынка в сравнении с финансовым, и в отношении эмитентов ценных бумаг вводятся более жесткие требования по части торговой отчетности, прозрачности цен и другим критериям.

Почему нет единой терминологии

Как было отмечено ранее, существует несколько трактовок того, что понимать под словом – криптовалюты, и эксперты приводят разные доводы в пользу предлагаемых терминов.

Биткоин – это валюта

Даже создатель BTC (Сатоши Накамото) заявил, что данная криптомонета является валютой и большинство экспертов согласны с данным мнением, которое подкрепляется тем фактом, что цифровые монеты используются в качестве средства платежа. Криптовалюту, например, принимают сегодня на таких площадках, как Microsoft Store и Amazon.

Также криптовалюты обладают свойствами, характерными для обычных денег:

средство обмена и сбережения;

средство, в котором можно производить расчеты;

взаимозаменяемость;

делимость;

переносимость;

передаваемость;

дефицитность.

Однако криптовалюты не тождественны фиатным (реальным) деньгам и объясняется это особенностями технологии, на которой базируются криптовалюты. Фиатные деньги обеспечены Центральным банком, который является их эмитентом, а за криптовалюты никто не отвечает.

Кроме того, курс криптовалют подвержен существенным колебаниям, и это означает, что продавцам неудобно выставлять цены на товары и услуги, например, в Биткоинах, так как их придется постоянно менять.

Также к недостаткам некоторых криптомонет, из-за которых виртуальные деньги нельзя отождествлять реальным, относится незнакомый и неудобный интерфейс, из-за чего сделки с криптовалютами совершать неудобно.

К тому же следует отметить, что на выпуск того же Bitcoin тратится много электроэнергии и времени, а размер эмиссии данной монеты ограничен 21 миллионом монет, поэтому криптовалюты не получили массового распространения в качестве расчетной единицы.

Биткоин – это товар

Данная точка зрения также пользуется популярностью и дело в том, что Биткоин можно воспринимать как товар из-за того, что любая криптовалюта:

имеет цену;

взаимозаменяема;

подходит для торговли на рынке.

Один из экономистов приравнял BTC к товару только потому, что у него «нет обязательств», что значит, что криптовалюту можно отождествить с нефтью либо золотом и каждый из указанных активов торгуется на мировых биржах. Также на них созданы производные инструменты (фьючерсы) и американская комиссия по торговле товарным фьючерсами еще в 2015 году определила Bitcoin как товар, благодаря чему на биржах США появился дериватив на данный актив.

Но если посмотреть на это с другой стороны, то отождествлять криптовалюты и товар нельзя на 100%. Объясняется это тем, что последний обладает потребительской стоимостью, и например, нефть используется при изготовлении бензина, тогда как BTC и другие криптовалюты нигде не используются. Кроме того, у криптомонет нет физического воплощения, а единственное, что роднит Биткоин с товаром – наличие цены.

Биткоин – это ценная бумага

Криптовалюты также нередко рассматривают в качестве финансового инструмента, который, если следовать широкому определению данного понятия, предоставляет право торговать материальными либо нематериальными активами.

В пользу данного суждения свидетельствует характеристики цифровых монет. Криптовалюты по своей сути являются оборотными финансовыми инструментами, обладающими определенной стоимостью, а токены и security-tokens соответствуют критериям ценных бумаг, так как их в рамках ICO выпускает одна компания, и они функционируют на базе тех же принципов, что и акции. Данное мнение характерно для многих регуляторов финансовых рынков, поэтому к компаниям, которые проводят ICO, предъявляют те же требования, что и к акциям.

Однако ценные бумаги – это актив, который генерирует доход, то есть, покупая акцию, человек приобретает долю в компании-эмитенте, тогда как криптовалюты не дают гарантию, что их владелец будет получать постоянный доход и инвесторы вкладываются в криптомонеты только с целью дальнейшей перепродажи.

Криптовалюты нельзя назвать ценными бумагами еще и по той причине, что у них нет единого эмитента, а добываются они путем майнинга, и это означает, что регуляторы не могут обязать одну компанию соблюдать определенные правила. Это озвучила также американская комиссия по ценными бумагами (SEC), обратив внимание на то, что доход от криптовалют не зависит от деятельности руководства компании-эмитента, как это происходит с акциями.

Биткоин – это имущество и цифровые права

Если указанные выше термины нельзя применить к криптовалютам, то криптомонеты можно однозначно определить как имущество. Это мнение высказывали как представители американских налоговых служб, так и российский суд, и в 2018 году было вынесено постановление, согласно которому Биткоин не является электронным средством платежа в России. Данное суждение подкреплено тем, что владелец криптовалюты не может обратиться к ее эмитенту.

При этом цифровые монеты можно классифицировать в качестве объекта гражданских прав, так как они:

способны к обособлению;

обладают имущественной ценностью, которая признается оборотом;

выступают как предмет обязательств.

Данное суждение идет в противоречие с нормами законодательств некоторых стран (в частности, Великобритании, где собственностью не признаются нематериальные активы).

США

В США нет единого суждения по поводу сущности криптовалют и отдельные штаты принимают собственные законы, которые регулируют деятельность на криптовалютном рынке. Нет единого мнения и в федеральных органах, которые также оказывают непосредственное влияние на функционирование данного сегмента.

Так, орган, занимающийся вопросами противодействия преступлений в финансовом секторе, не признает цифровые монеты платежным средством, однако с 2013 года эта организация определяет криптовалютные биржи как операторов, предоставляющих финансовые услуги. С того же года организация рассматривает токены как имущество, способное заменить валюту, в связи с чем биржи, на которых торгуют криптовалютами, должны соблюдать требования, предъявляемые к банковской тайне, и придерживаться рекомендаций FATF.

Американская налоговая служба рассматривает цифровые монеты в качестве объекта собственности и на основании такого суждения были выпущены рекомендации по поводу исчисления налогов на прибыль, полученную в ходе торговли цифровыми монетами.

Орган, регулирующий оборот ценных бумаг, относит Bitcoin и альткоины к ценным бумагам, тогда как регулятор, ответственный за контроль сырьевых товаров, рассматривает криптомонеты в качестве товара и считает себя регулятором бирж, на которых торгуют деривативами BTC.

Из-за того, что в данном вопросе отсутствует единство, это мешает американским регуляторам определиться с тем, кто должен контролировать криптовалютный рынок.

Канада

В Канаде сложилась сходная ситуация и местное налоговое ведомство (CRA) определяет Биткоин и альткоины как товар, но при этом торговля цифровыми монетами в Канаде рассматривается как бартерная сделка. Доход в данном случае определяется как прибыль, полученная от ведения бизнеса, то есть налоговая база начисляется именно на прибыль.

А вот канадский Центробанк вместе с местным регулятором ценных бумаг (CSA) определяют криптовалюты как ценные бумаги, при этом биржи функционируют в соответствии с требованиями FAFT и должны регистрироваться в местной организации, занимающейся противодействием финансовым преступлениям.

Европейский союз

Законодательство Евросоюза разрешает проводить операции с криптовалютой, но порядок и правила регулирования этой деятельности сильно разнятся в зависимости от государства, входящего в состав ЕС.

При определении размера налогооблагаемой базы многие страны ориентируются на решение суда Евросоюза, который постановил, что при обмене цифровых монет их держатель освобождается от уплаты НДС, а налог рассчитывается на сумму, которую он получил благодаря сделке купли/продажи.

Постепенно все страны, входящие в состав ЕС, переходят на нормы регулирования криптовалютного рынка, которые предлагает FAFT, согласно которым местные биржи должны передавать данные пользователей, совершающих сделки, регулятору. Кроме того, площадки обязали сообщать сведения о своих клиентах и их криптовалютных кошельках соответствующим контролирующим органам, чтобы пресечь отмывание денег, а это значит, что страны Евросоюза постепенно ужесточают правила работы криптовалютного рынка.

Мальта

Мальта выделяется на фоне других стран своим относительно либеральным законодательством. В местных нормах закреплен статус криптовалют как средства обмена, единицы расчета и хранилища стоимости. Подобное определение применяется и в отношении обычных денег, однако мальтийское законодательство не предусматривает взимание НДС за обменные операции, совершаемые между фиатными деньгами и криптовалютами. Это означает, что цифровые монеты фактически не признаются валютой и Мальтийские регулирующие органы определяют криптовалюту как виртуальный актив.

Франция

Во Франции к настоящему моменту не пришли к единому мнению по поводу того, как регулировать операции с цифровыми монетами, в связи с чем в стране отсутствует законодательство, которое определяет порядок проведения подобных транзакций. Однако Bitcoin, как и альткоины, официально не запрещены во Франции и свыше 25 тысяч торговых точек в стране готовы принимать цифровые монеты к оплате за продукцию. Проблемой является лишь то, что отсутствие законодательного регулирования операций с виртуальными деньгами приводит к тому, что владельцы подобных компаний вынуждены брать на себя все риски, связанные с транзакциями. Ряд французских политиков ранее высказывались по поводу того, что BTC нельзя воспринимать как валюту, но местное законодательство придерживается принятого в Европе правила и не облагает НДС операции обмена между криптовалютами и фиатными деньгами.

Несмотря на сказанное, французские суды придерживаются иного мнения по поводу цифровых монет и арбитражный суд города Нантера признал Биткоин валютой. В опубликованном постановлении сказано, что данная монета является взаимозаменяемым нематериальным активом и на основании приведенного суждения суд принял решение считать Bitcoin одним из вариантом валюты. При этом нужно понимать, что во Франции не действует прецедентное право и все ранее вынесенные постановления лишь принимаются во внимание другими судами. Данное решение было вынесено в рамках разбирательств между криптовалютной биржей Paymium и инвестиционной компанией BitSpread. Первая взяла заем у второй в размере 1 000 BTC, но спустя несколько лет произошел хардфорк данной криптовалюты, в результате которого появился Bitcoin Cash, а согласно правилам той процедуры, все держатели Bitcoin должны получить такое же количество BCH. Но компания Paymium, которая выдавала бирже кредит в виде BTC, решила, что именно она является конечным получателем 1 000 монет Bitcoin Cash. Суд, рассмотрев заявление сторон, принял решение, что Биткоин, как и реальные деньги, является взаимозаменяемой валютой, и было обращено внимание на то, что кредитополучатели вправе оставлять весь доход, полученный с помощью заемных средств себе. То есть в данном случае суд выбрал сторону BitSpread, постановив, что биржа может не отдавать Paymium 1 000 монет Bitcoin Cash, но обязана вернуть заемные средства в размере 1 000 BTC.

Германия

Немецкое Федеральное управление финансового надзора (BaFin) определяет криптовалюты как финансовый инструмент. Это означает, что каждая компания, занимающаяся транзакциями с криптовалютами (биржи или эмитенты), обязана лицензировать свою деятельность в BaFin. Токены, выпущенные в рамках ICO, рассматриваются местным регулятором в виде аналога ценных бумаг, то есть оба актива контролируются одинаково. Вероятно, в связи с этим немецкие власти приняли решение разрешить банкам и другим финансовым организациям совершать сделки по покупке/продаже криптомонет от имени своих клиентов.

BaFin определило криптовалюты в качестве финансового инструмента потому, что данный актив обладает следующими свойствами:

эмиссией криптовалюты не занимается Центробанк;

криптовалюты не обеспечены Центробанком или государственными органами;

цифровые монеты не имеют юридического статуса подобно валютам или деньгам;

виртуальные деньги не являются средством платежа;

криптовалюты выступают в качестве одного из объектов для инвестиций;

цифровые монеты можно хранить, передавать или продавать в электронном виде.

BaFin принял столь широкое определение по той причине, что оно позволяет учитывать все многообразие существующих и будущих криптовалют и других подобных активов, которые не считаются единицами учета. При этом регулятор подчеркнул, что цифровые монеты нельзя отождествлять с электронными деньгами, поэтому в отношении обоих активов действуют разные нормы закона.

В Налоговой службе Германии полагают, что все операции с криптовалютами нужно облагать НДС, а налоговая база рассчитывается, исходя из размера полученного при подобных транзакциях дохода. Однако в данном правиле есть исключение ­– немецкое законодательство разрешает не платить налоги при совершении первой операции с криптовалютами. То же самое правило распространяется и на случаи продажи криптовалют в течение года после покупки при условии, если доход с этой транзакции не превышает 600 евро.

Великобритания

В Великобритании, как и в ряде других стран Европы, нет законов, которые регулируют операции с криптовалютами, но цифровые монеты здесь не запрещены. Все криптовалютные биржи обязаны получить лицензию в Управлении по финансовому регулированию и надзору.

Местная налоговая служба определяет цифровые монеты как уникальный актив, который нельзя отождествлять с инвестиционными инструментами или средством платежа, при этом операции с криптовалютами облагаются подоходным налогом.

Швейцария

В швейцарском законодательстве есть определения терминов «криптовалюта». Более того, местные власти отличаются прогрессивными взглядами на развитие данного направления мировой экономики.

Швейцарская налоговая служба определяет виртуальные деньги как актив, поэтому держатели обязаны указывать в ежегодной налоговой декларации количество криптовалют, которые находятся в их владении, и кроме этого, такие граждане облагаются налогом на богатство.

Криптовалютные биржи, как компании, проводящие ICO, должны лицензировать свою деятельность в швейцарском органе по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Эстония

Эстонские власти определяют криптовалюты как один из видов цифровых активов, но виртуальные деньги нельзя использовать на территории страны в качестве средства платежа.

Деятельность криптовалютных бирж в Эстонии также лицензируется, причем регистрироваться такие площадки должны одновременно в органах, которые регулируют деятельность операторов обмена виртуальных валют и кошельков цифровых денег.

Россия

Российские власти пока обходят стороной вопросы, связанные с определением понятия «криптовалюта», но судам периодически приходится разбирать дела, которые непосредственно касаются операций с цифровыми монетами. Таким образом, девятый арбитражный апелляционный суд признал криптовалюту как иное имущество, причем позднее было принято аналогичное решение по другим делам.

Если следовать приведенному утверждению, получается, что криптовалюту, как и другое имущество, можно продавать, покупать и обменивать. Также суды вправе взыскивать долги в виде цифровых монет, при этом имущественный вычет в России к криптовалютам не применяется. Более того, в одном из законопроектов виртуальные деньги определены как цифровые права, то есть, если следовать указанной норме, в России под криптовалютой понимается один из видов ценных бумаг.

Украина

Украинское законодательство запрещает классифицировать криптовалюты как:

деньги;

иностранную валюту;

средство платежа;

электронные деньги;

денежный суррогат;

ценную бумагу.

Но в украинском законодательстве нет четкого определения того, что понимать под криптовалютами. Однако с 2019 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому при проведении операций с цифровыми монетами нужно оперировать рекомендациями FATF. Позднее вышло решение, которое определяет криптовалюты как один из видов нематериальных активов, поэтому держатели цифровых монет должны указывать их в декларации наряду с объектами интеллектуальной собственности. Кроме того, украинские контролирующие органы сейчас отслеживают операции, проводимые с криптовалютами на сумму, эквивалентную 1 200 долларов и выше.

Китай

На протяжении многих лет криптовалюты в Китае были под запретом, но в 2019 году ситуация изменилась, когда местный суд признал Биткоин одним из видов цифровой собственности.

Позднее руководство страны призвало усилить развитие технологии блокчейна, а национальный банк КНР сообщил о том, что планирует запустить собственную криптовалюту.

Сингапур

Власти Сингапура приветствуют развитие криптовалют и в этой стране легально работает несколько крупных бирж.

Местная налоговая служба определяет криптомонеты как товар, в связи с чем данный актив подвергается обложению НДС.

Деятельность криптовалютных бирж регулируется Денежно-кредитным управлением, которое применяет в отношении подобных площадок существующие законодательные нормы.

Япония

Японское законодательство определяет криптомонеты как имущество, поэтому виртуальные деньги облагаются налогом на доходы от продажи по ставкам от 15% до 55%.

Деятельность криптовалютных бирж на территории Японии лицензируется, однако, несмотря на либеральное отношение местных властей к цифровым монетам, управление такими активами с недавнего времени стало регулироваться более жестко.

Южная Корея

Южнокорейские власти не запрещают проводить операции с цифровыми монетами, при этом местные органы внимательно отслеживают подобные транзакции. В Южной Корее разрешена торговля криптовалютами только при условии, если люди проводят такие операции с использованием счетов, открытых в банках. В связи с этим все биржи здесь обязаны заключать договора с кредитными организациями.

Южнокорейское законодательство еще не закрепило юридический термин «криптовалюта», но в нем содержатся нормы, запрещающие торговлю деривативами на Bitcoin.

Из плюсов можно отметить, что на данный момент в Южной Корее доход, полученный при продаже криптомонет, не облагается налогом, но эта ситуация может и поменяться.

Австралия

Австралийское правительство видит в блокчейне одну из возможностей для развития собственной экономики, поэтому здесь принята дорожная карта по интеграции данной технологии в финансовый сектор.

Цифровые монеты в Австралии рассматриваются в качестве объекта собственности, к которому применяются налоги на доход.

Криптовалютные биржи обязаны лицензироваться у местного регулятора и подчиняться ряду правил, одно из которых – передача сведений о клиентах в соответствующие органы.

Также отношение австралийского правительства к цифровым монетам показывает одно из судебных разбирательств, которое рассматривалось в 2017 году. Истец с согласия адвоката использовал деньги с криптовалютного кошелька для покрытия издержек, что не противоречит законодательству Австралии.

Латинская Америка

На территории латиноамериканского континента, как и во многих странах мира, не пришли к единой точке зрения по поводу способов и характера регулирования транзакций с криптовалютами.

Так, эквадорские и боливийские власти запретили любые операции, проводимые с помощью криптовалют.

Руководство других латиноамериканских стран придерживаются более либеральных взглядов, и к примеру, в Бразилии криптомонеты определены как активы, которые должны облагаться подоходным налогом.

На территории данного континента приняты и другие определения цифровых монет:

Мексика – виртуальные активы;

Венесуэла – финансовые активы;

Колумбия – инвестиции с высоким риском;

Аргентина – товары или аналог ценных бумаг (такой точки зрения придерживается налоговое ведомство).

Деятельность криптовалютных бирж в странах Латинской Америки не регулируется, но в Мексике подобные площадки обязаны проходить регистрацию, а местный Центробанк ограничивает обращение цифровых монет.

Заключение

Криптовалюты – сложный в понимании актив, вследствие чего многие страны пока не смогли определиться с тем, что он должен означать, из-за чего местные регуляторы еще не составили перечень правил, в рамках которых должны совершаться операции с цифровыми монетами. Однако постепенно точка зрения на криптовалюты меняется и все больше регуляторов приходит к пониманию того, что цифровые монеты – это новый, альтернативный вид активов с собственными характеристиками. Поэтому в будущем, скорее всего, можно ожидать проведение масштабной классификации криптовалют в зависимости от их свойств и назначения.

