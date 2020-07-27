        Почему растет Биткоин и Эфир? Причины роста криптовалют сегодня

        За последние семь дней Биткоин смог вырасти более чем на $1 000 и достигнуть отметки в $10 340.

        Движение произошло после довольно незаметного еженедельного закрытия, когда крупнейшая по капитализации криптовалюта завершила торги выше важной многолетней нисходящей линии тренда. Через несколько часов после закрытия цена Bitcoin вновь обрела силу и поднялась выше зоны сопротивления в $10 100:

        Капитализация криптовалют

        Краткая информация на данный момент:

        • Общая рыночная капитализация: $307 000 000 000.
        • Индекс доминирования Bitcoin: 61.4%.

        Будет ли максимум по BTC пробит?

        Аналитики ожидают, что трейдеры нацелятся на $10 500, после чего цена сможет достичь таких отметок, как $11 000, $14 000 и даже $16 000. 

        Важно отметить, что цена Биткоина выросла на 12.76% с 21 июля, когда Bitcoin торговался по $9 142. 

        Существует также гэп по фьючерсу BTC на бирже CME с $9 615, который еще не был закрыт. Принимая во внимание важность, которую трейдеры приписывают гэпам CME, любой откат ниже $9 800 повышает вероятность того, что гэп будет закрыт. 

        Последние два движения выше $10 000 произошли при больших скачках объема, то есть трейдерам следует следить за объемом покупок и продаж на тайм фреймах Н1 или Н4, чтобы определить, может ли текущее движение сохранить восходящий импульс:

        График Биткоина H4

        Краткий анализ и прогноз цены на Bitcoin

        Если посмотреть на дневной график, то можно увидеть, что Биткоин пытался пробить отметку в $10 429 в начале июня и эта попытка закончилась огромным «дампом» до $8 600 на следующий день.

        Также на данный момент RSI перекуплен, и у Биткоина еще не было никакой коррекции после более чем 10% роста, поэтому один из возможных сценариев — повторный тест цены BTC в $10 000 сверху, что и подтвердит на данном уровне наличие сильной поддержки:

        График Биткоина D1

        Другие уровни поддержки сейчас находятся на цене:

        • $10 200.
        • $10 000.
        • $9800.
        • $9680.

        Говоря о ценах выше текущих, основной областью сопротивления на данный момент является максимум 2020 года — $10 500. Поэтому если произойдет его пробой, то вполне вероятно, что цена может пойти намного выше.

        Несмотря на то, что объем торгов был повышен в эти дни, растет он медленно, и крупные уровни объема, которые можно было наблюдать в течение мая, еще не достигнуты.

        Сейчас все говорит о том, что после такого роста необходима коррекция, но вероятность того, что Bitcoin надолго ушел от отметок ниже $9 000 очень высока.

        И это еще раз доказывает, что, когда большинство настроено по медвежьему, рынок делает все наоборот, поэтому всегда стоит рассматривать всю картину в общем.

        Краткий анализ и прогноз цены на Ethereum

        Эфириум впервые за 2020 год торговался выше $300. Рост криптовалюты произошел после того, как ETH пробил сопротивление на уровне $250, выйдя тем самым из диапазона. Помимо других альткоинов, которые росли в первые две недели июля, Ethereum сильно коррелировал с ценой BTC.

        Следовательно, эти выходные дни принесли наибольшую прибыль Эфиру за последние три месяца. После пробития уровня $300, ETH продолжил сильный рост до новых максимумов 2020 года на уровне $330. Покупательская активность была все еще на высоком уровне, хотя незначительная коррекция привела цену к $321 (преобладающая рыночная стоимость). В то же время покупатели с нетерпением ждут максимумов выше $350 и $400:

        График Эфириума D1 

        С технической точки зрения, Ethereum готов к дальнейшему росту. Рост, вероятно, может продолжиться в ближайшем будущем, особенно с повышением RSI в области перекупленности. MACD в том же дневном диапазоне показывает положительную картину на данный момент, а яркая бычья дивергенция усиливает огромное влияние покупателей. И если прорыв произойдет, то в скором времени можно будет увидеть цены в $350 и $400 соответственно.

        Заключение

        На данный момент стоит активно наблюдать за главными криптовалютами, так как они могут продолжить свой рост в любой момент, как это было в конце 2017 года. Но если речь идет о покупке криптовалют за рубли или доллары, то стоит относится к этому с осторожностью и использовать только проверенные криптобиржи, а также не инвестировать все доступные средства в одну монету, так как нет 100% гарантии того, что рост будет продолжаться долгое время без коррекции или падения.

        Binance

        Смотрите также:

        Курс Bitcoin

        Биткоин – лучшая инвестиция десятилетия

        Анализ криптовалют

        Рейтинг криптовалют

        Комментарии

        БиткоинТрейдер
        спасибо за обзор и анализ ситуации биткоина и эфира)
        27 июля 2020
        Ракета
        Когда уже туземун?)))
        27 июля 2020
        Марк
        Когда уже туземун?)))
        А может вот он и начинается? а может это снова разводилово какое-то)
        27 июля 2020
