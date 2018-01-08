Брокер бинарных опционов IQ Option окончательно закрыт в РФ

Как известно, брокер бинарных опционов IQ Option, еще с лета 2016 года прекратил регистрацию клиентов проживающих на территории Российской Федерации. Это было связанно с попытками властей РФ, начать регулировать данную сферу и попытках навязать брокерам получать дорогостоящие Российские лицензии. Многие рекламные площадки запретили у себя размещение данной тематики, что не могла негативно сказаться на сфере бинарных опционов в целом. Несмотря на это, уже зарегистрированные ранее пользователи из РФ могли продолжать вести торговлю бинарными опционами на платформе IQOption до 2018 года.

По заявлению брокера, начиная с 2018 года, брокер окончательно прекращает поддержку трейдеров из РФ. Все трейдеры имеющие активные счета, могут забрать свои средства до 15 января 2018 года.

Где торговать трейдерам из России?

