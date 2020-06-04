Обзор брокера бинарных опционов GC Option. Отзывы

GC Option – краткий обзор брокера бинарных опционов

GC Option – брокер бинарных опционов, который предлагает трейдерам торговлю через терминал собственной разработки WebTrader Option Pro, обеспечивающий стабильный поток котировок. В терминале есть возможность установки времени исполнения опциона от 1 минуты до 4 часов. Трейдер сам выбирает подходящую сумму для сделок. Удобный и понятный пользовательский интерфейс, адаптированный, в том числе, под мобильные телефоны, позволяет разобраться в нем за несколько секунд.

Стоит отметить, что данная торговая платформа является разработкой всем известного брокера Grand Capital, который предоставляет торговлю не только бинарными опционми, а и на рынке Форекс и работает с 2016 года.

Посмотрите короткую инструкцию о том, как торговать через WebTrader Option Pro:

Типы счетов в GC Option

В GC Option доступны три вида программ для трейдеров: "Базовый" (при депозите от $10), "Классический" (депозит от $100) и "VIP" (депозит от $300).

На базовом и на всех остальных уровнях торговли трейдерам предоставлены 30 инструментов, бесплатная ежедневная аналитика, демо-счет на сумму $10 000 и гарантированный возврат комиссионных при использовании любой из платежных систем для пополнения.

К уровню "Классический" добавляется один функция — день безрисоковой торговли, который предусматривает ежемесячную компенсацию потерь за любой выбранный трейдером убыточный день.

Наконец, VIP-клиенты в дополнение к вышеперечисленным функциям, каждую неделю получают 10% возврат от всех убытков на реальном счете.

Минимальный депозит и торговые условия в GC Option

В GC Option трейдерам предоставлены оптимальные торговые условия, которые делают торговлю опционами доступной для всех. Так, минимальный депозит составляет всего $10, а минимальная цена контракта — $1. При досрочном закрытии сделки предусмотрена выплата до 40% от суммы вложения для всех классов трейдеров.

Трейдеры могут использовать как новую веб-платформу WebTrader Option Pro, так и классический терминал MetaTrader 4.

WebTrader Option Pro удобен тем, что пользователю ничего не нужно скачивать дополнительно, а заходить в него можно с любой точки мира с браузера компьютера или телефона. Несмотря на простоту в торговле, терминал не уступает по функциям торговой платформе MetaTrader 4: сигналы, графики, индикаторы, открытие и закрытие позиции в один клик, и т. д.

Что касается MetaTrader 4, то это классика со всеми необходимыми аналитическими функциями, которая остается востребованной уже много лет. Опционы GC Option добавлены в терминал, торговать можно как с десктопной версии, так и с мобильных приложений MT4.

