Migesco обзор и отзывы брокера бинарных опционов

        Обзор брокера Migesco

        Компания Migesco предоставляет самые удобные условия для начинающих трейдеров бинарных опционов: удобная торговая платформа, множество активов, разные типы счетов, обучающие материалы и обучение от профессионалов, а также СМС-оповещение о важных новостях рынка валют.

        Migesco отзывы
         

        Migesco брокер бинарных опционовБрокер Migesco работает на рынке бинарных опционов России и СНГ более четырех лет. За годы работы, компания зарекомендовала себя честным, надежным и достойным доверия брокером.

        Торговые инструменты бинарных опционов

        Каждый трейдер может выбрать любой подходящий ему инструмент для торговли, поскольку Migesco предоставляет широкий выбор из 250 активов. В число торговых инструментов Migesco входят:

        • валютные пары акции (Microsoft, Газпром, Apple, Google, Facebook),
        • биржевые индексы (Dow Jones и другие),
        • криптовалюты, кросс-кроптовалютные пары
        • товары (золото, нефть, зерно и другие).

        Каждый из этих инструментов включает в себя множество вариантов, которые предоставляет для торговли Migesco. От наиболее популярных активов, которые удобны для новичков, например USD/RUB или нефть. Так и более сложные, но не менее интересные активы, например индексы или акции компаний, которые только вышли на IPO и еще неизвестно, какая судьба их ждет, все самые известные криптовалюты.

        Для торговли компания Migesco предоставляет два вида торговли:

        • SimplEx – упрощенный вид торговли, который по сути является гибридом традиционных бинарных опционов и форекса. Для торговли на SimplEx доступны все вышеперечисленные активы, предполагает возможность самостоятельного выбора соотношения степени риска и прибыли, а также закрытие сделок самостоятельно или по достижению предустановленных уровней Stop loss и/или Take profit.
        • ProfEx – вид торговли, предназначенный для трейдеров, которые имеют опыт торговли на традиционных форексных инструментах.

        Типы счетов

        Работая с Migesco, вы можете выбрать наиболее подходящий вам тип счета.

        Всего их четыре:

        • стартовый
        • базовый
        • классический
        • золотой VIP

        При этом даже стартовый счет, предлагаемый Migesco, дает трейдеру возможность получить бонус при первом пополнении счета, 150 активов для торговли, вывод средств со счет до 3-х дней и пополнение счета без комиссии. Если же вы выбираете золотой счет, то плюсы становятся еще более выгодными и несомненными. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

        Количество активов увеличивается до 250, а срок вывода средств сокращается до 1-го дня. Кроме этого классический и золотой счета предоставляют возможность воспользоваться различными аналитическими сервисами, в том числе экономическим календарем, персональным менеджером, планом торговли и возможностью подписаться на смс-рассылку. Обладатели таких счетов получаются возможность пройти индивидуальное обучение, при этом на золотом счете вы сможете пройти углубленный курс, при помощи которого вы сможете разобраться в самых непростых тонкостях и нюансах торговли бинарными опционами.

        Migesco обучение трейдингу

        Аналитика и обучение трейдингу

        Специалисты Migesco предлагают простые и доступные каждому аналитические сервисы, которые помогут исследовать экономический рынок и сделают торговлю бинарными опционами простым и понятным делом. Любой из сервисов-помощников Migesco рассчитан на то, что его можно применять ежедневно.

        Недельный торговый план клиенты брокера получают по электронной почте каждый понедельник. Он содержит рекомендации по заключению сделок, видеоматериалы, а также возможность подписки на смс-информирование о торговых сигналах.

        Экономический календарь предоставляет сведения о состоянии рынка, выступлениях официальных лиц экономической сферы и новостную сводку.

        Видео обзоры разрабатываются ведущими аналитиками компании специально для трейдеров Migesco.

        Персональный аналитик, который помогает подобать стратегию, подходящую непосредственно вам.

        СМС-рассылка уведомляет трейдеров о важнейших событиях.

        Новички в бинарной торговле могут пройти обучение, как самостоятельно, изучив подробные материалы, выложенные на сайте брокера, так и под руководством индивидуального консультанта по телефону или Skype.

        Преимущества брокера Migesco

        Migesco преимущества брокера Работа с Migesco дает ряд преимуществ, которыми может воспользоваться любой трейдер.

        Брокер обладает простой и удобной платформой. Новички легко смогут разобраться в ее работе, а опытные трейдеры оценят возможность настроить платформу «под себя».

        Большое количество аналитических сервисов-помощников и грамотно построенная программа обучения позволит вам начать торговлю с нуля и быстро достичь в ней успехов. А большое количество активов дает возможность разнообразить торговлю и развивать свое умение работать с самыми разными из них.

        Пополнение и вывод средств со счета осуществить очень легко. Есть возможность вывести деньги на банковскую карту, осуществить банковский перевод или воспользоваться электронными кошельками. Все это осуществляется за срок не более чем 3 дня. К тому же обладатели базового счета и выше имеют возможность снять деньги без комиссии.

        Брокер Migesco постоянно работает над уровнем сервиса и качеством предоставляемых услуг, с тем чтобы создать отличные условия для успешной торговли.

        Брокер прекратил свою деятельность с 6.06.2019

         

        Комментарии

        иван
        Нормальный брокер, тем более скоро выйдет обновлённая платформа
        31 марта 2019
        akula099
        Очень неплохой брокер с хорошими условиями для торговли, недавно к нему перешел, пока все нравится
        01 марта 2019
        Mikelll
        норм брокер. торговать с ним можно
        23 февраля 2019
        Бодя
        У Migesco прекрасный выбор активов. Торгую на валюте на выше/ниже, выбираю обычно краткосрочные сделки. Если внимательно следить за графиками и торговым планом, то почти всегда будешь в плюсе.
        17 февраля 2019
        Иван
        Платформу переделали, добавили новых активов, видно, что компания развивается. Спасибо менеджерам за терпение, очень хорошая поддержка.
        12 февраля 2019
        Андрей
        migesco брокер достаточно неплохой, пару раз уже вывел деньги, претензий нет
        14 июня 2018
        Данил
        Недавно нашел этого брокера, пока доволен, вывел первую сумму
        04 июня 2018
        Николай
        Нормальный брокер, толковый. Больше всего мне нравится, что процент со сделок довольно-так высокий, хорошо идет. Сделки тоже закрываются вовремя, тут все без нареканий.
        02 марта 2018
        Игорь
        Собираюсь поработать с Мигеско, надеюсь на позитив. О результатах работы поделюсь позже
        01 марта 2018
        Андрей
        Работаю с классическим счетом. Довольно удобно. Много бонусов, куда больше всяких полезных штук, чем на базовом. В целом работой с брокером доволен, палки в колеса не ставят и деньги отжать не пытаются.
        22 февраля 2018
        Артем
        Платформа у migesco удобная, много акций и интересных предложений. Деньги вывожу на вебмани, вывод быстрый. В общем брокером доволен на 100%, рекомендую
        19 февраля 2018
        Алена Семашкова
        Ну что сказать,нареканий нет,работает стабильно,меня все устраивает!
        03 января 2018
        Антон
        В полне приемлемый брокер
        15 ноября 2017
        Деньги вывел,так что меня все устраивет
        06 ноября 2017
        Анатолий
        С компанией сотрудничать начал давно, позарился на бонус - да так и остался. Торговые условия устраивают, с техподдержкой всегда можно связаться, выводят обычно за пару дней
        12 октября 2017
        Давид
        Я со многими торговал, так платформа у Мигеско – самая лучшая.
        08 октября 2017
        Андрей
        Все по высшему разряду,как начал торговать с Мигеско,так уходить и не собираюсь.
        05 октября 2017
        Светлана
        Спасибо Мигеско за терпение, рассказали мне про торговлю честно и без прикрас. Я училась торговать с самых азов, но благодаря постоянной помощи достаточно быстро разобралась что и как,всем рекомендую этого брокера.
        30 сентября 2017
        Евгений
        Хороший брокер,рекомендую
        25 сентября 2017
        Зульфия
        Migesco - хороший, честный брокер, признак качества - стабильность.
        18 августа 2017
