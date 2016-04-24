Migesco обзор и отзывы брокера бинарных опционов

Migesco краткий отзыв
Компания Migesco предоставляет самые удобные условия для начинающих трейдеров бинарных опционов: удобная торговая платформа, множество активов, разные типы счетов, обучающие материалы и обучение от профессионалов, а также СМС-оповещение о важных новостях рынка валют.
Migesco отзывы
Брокер Migesco работает на рынке бинарных опционов России и СНГ более четырех лет. За годы работы, компания зарекомендовала себя честным, надежным и достойным доверия брокером.
Торговые инструменты бинарных опционов
Каждый трейдер может выбрать любой подходящий ему инструмент для торговли, поскольку Migesco предоставляет широкий выбор из 250 активов. В число торговых инструментов Migesco входят:
- валютные пары акции (Microsoft, Газпром, Apple, Google, Facebook),
- биржевые индексы (Dow Jones и другие),
- криптовалюты, кросс-кроптовалютные пары
- товары (золото, нефть, зерно и другие).
Каждый из этих инструментов включает в себя множество вариантов, которые предоставляет для торговли Migesco. От наиболее популярных активов, которые удобны для новичков, например USD/RUB или нефть. Так и более сложные, но не менее интересные активы, например индексы или акции компаний, которые только вышли на IPO и еще неизвестно, какая судьба их ждет, все самые известные криптовалюты.
Для торговли компания Migesco предоставляет два вида торговли:
- SimplEx – упрощенный вид торговли, который по сути является гибридом традиционных бинарных опционов и форекса. Для торговли на SimplEx доступны все вышеперечисленные активы, предполагает возможность самостоятельного выбора соотношения степени риска и прибыли, а также закрытие сделок самостоятельно или по достижению предустановленных уровней Stop loss и/или Take profit.
- ProfEx – вид торговли, предназначенный для трейдеров, которые имеют опыт торговли на традиционных форексных инструментах.
Типы счетов
Работая с Migesco, вы можете выбрать наиболее подходящий вам тип счета.
Всего их четыре:
- стартовый
- базовый
- классический
- золотой VIP
При этом даже стартовый счет, предлагаемый Migesco, дает трейдеру возможность получить бонус при первом пополнении счета, 150 активов для торговли, вывод средств со счет до 3-х дней и пополнение счета без комиссии. Если же вы выбираете золотой счет, то плюсы становятся еще более выгодными и несомненными. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».
Количество активов увеличивается до 250, а срок вывода средств сокращается до 1-го дня. Кроме этого классический и золотой счета предоставляют возможность воспользоваться различными аналитическими сервисами, в том числе экономическим календарем, персональным менеджером, планом торговли и возможностью подписаться на смс-рассылку. Обладатели таких счетов получаются возможность пройти индивидуальное обучение, при этом на золотом счете вы сможете пройти углубленный курс, при помощи которого вы сможете разобраться в самых непростых тонкостях и нюансах торговли бинарными опционами.
Аналитика и обучение трейдингу
Специалисты Migesco предлагают простые и доступные каждому аналитические сервисы, которые помогут исследовать экономический рынок и сделают торговлю бинарными опционами простым и понятным делом. Любой из сервисов-помощников Migesco рассчитан на то, что его можно применять ежедневно.
Недельный торговый план клиенты брокера получают по электронной почте каждый понедельник. Он содержит рекомендации по заключению сделок, видеоматериалы, а также возможность подписки на смс-информирование о торговых сигналах.
Экономический календарь предоставляет сведения о состоянии рынка, выступлениях официальных лиц экономической сферы и новостную сводку.
Видео обзоры разрабатываются ведущими аналитиками компании специально для трейдеров Migesco.
Персональный аналитик, который помогает подобать стратегию, подходящую непосредственно вам.
СМС-рассылка уведомляет трейдеров о важнейших событиях.
Новички в бинарной торговле могут пройти обучение, как самостоятельно, изучив подробные материалы, выложенные на сайте брокера, так и под руководством индивидуального консультанта по телефону или Skype.
Преимущества брокера Migesco
Migesco преимущества брокера Работа с Migesco дает ряд преимуществ, которыми может воспользоваться любой трейдер.
Брокер обладает простой и удобной платформой. Новички легко смогут разобраться в ее работе, а опытные трейдеры оценят возможность настроить платформу «под себя».
Большое количество аналитических сервисов-помощников и грамотно построенная программа обучения позволит вам начать торговлю с нуля и быстро достичь в ней успехов. А большое количество активов дает возможность разнообразить торговлю и развивать свое умение работать с самыми разными из них.
Пополнение и вывод средств со счета осуществить очень легко. Есть возможность вывести деньги на банковскую карту, осуществить банковский перевод или воспользоваться электронными кошельками. Все это осуществляется за срок не более чем 3 дня. К тому же обладатели базового счета и выше имеют возможность снять деньги без комиссии.
Брокер Migesco постоянно работает над уровнем сервиса и качеством предоставляемых услуг, с тем чтобы создать отличные условия для успешной торговли.
Брокер прекратил свою деятельность с 6.06.2019
