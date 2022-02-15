Как установить два терминала MT4

По мере увеличения депозита и накопления опыта в торговле бинарными опционами трейдеры могут начать использовать несколько мониторов. В подобных случаях может понадобиться установить два терминала МТ4 от одного брокера. Это очень удобно, когда ведется одновременная торговля по нескольким активам или нужно отслеживать какой-то один актив сразу на нескольких таймфреймах. Поэтому чтобы постоянно не переключатся между вкладками, можно использовать два терминала MetaTrader 4.

Как установить второй MT4 от одного брокера

Решить описанную задачу можно двумя способами:

скопировать папку с терминалом в другое место; произвести новую установку программы.

Первый вариант позволяет установить MT4 в неограниченном количестве. Для этого достаточно скопировать папку с программой в новый раздел и запустить исполняемый файл:

Но этот метод может подойти не всем, так как если будет необходимость удалить все терминалы, то они не будут отображаться в «установленных приложениях». Также некоторые индикаторы или шаблоны могут не работать при простом копировании исполняемых файлов. И самое главное – скопированные терминалы не будут обновляться, а значит со временем могут начать неправильно работать.

Второй вариант является более официальным, так как позволяет правильно установить два МТ4 на компьютер от одного брокера. Для этого потребуется загрузочный файл. Если он у вас уже скачан, то запустите его. Если установочного файла нет, то его можно скачать с сайта вашего брокера или в конце нашей статьи – «Программа для бинарных опционов MetaTrader 4».

После запуска в открывшемся окне нужно перейти в меню с настройками:

Тут можно выбрать путь для инсталляции:

Чтобы установить второй МТ4, необходимо ввести другое название папки. Самый простой способ – добавить цифру «2». Затем следует нажать на «Далее» и дождаться завершения установки:

Открытие нового демо-счета

По окончании процесса терминал запустится автоматически и начнет сканирование серверов Forex-брокера:

Нам это и нужно, так как чтобы использовать второй терминал, потребуется открыть новый демо-счет. Старые данные для входа использовать не получится. Для открытия нового счета выбираем сервер с припиской «Demo» и нажимаем «Далее». После этого выбираем пункт «Новый демо-счет» и снова жмем далее. В открывшемся окне заполняем данные и обязательно ставим галочку напротив пункта о получении новостей, так как без этого счет открыть нельзя:

По завершении описанных действий у нас откроется счет и второй MT4 будет готов к работе:

Заключение

По аналогичной схеме можно установить и более, чем две платформы МТ4. Но при последующей инсталляции, новую папку, в которую будут загружены файлы, важно называть по другому. При соблюдении указанных условий программы будут работать бесперебойно. После выхода очередного пакета улучшений каждая из установленных версий MetaTrader 4 автоматически обновится и совершать дополнительные действия от пользователя в подобных обстоятельствах не потребуется.

