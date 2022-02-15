        Как установить 2 терминала MetaTrader 4 от одного брокера

        Как установить два терминала MT4

        По мере увеличения депозита и накопления опыта в торговле бинарными опционами трейдеры могут начать использовать несколько мониторов. В подобных случаях может понадобиться установить два терминала МТ4 от одного брокера. Это очень удобно, когда ведется одновременная торговля по нескольким активам или нужно отслеживать какой-то один актив сразу на нескольких таймфреймах. Поэтому чтобы постоянно не переключатся между вкладками, можно использовать два терминала MetaTrader 4.

        Содержание:

        Как установить второй MT4 от одного брокера

        Решить описанную задачу можно двумя способами:

        1. скопировать папку с терминалом в другое место;
        2. произвести новую установку программы.

        Первый вариант позволяет установить MT4 в неограниченном количестве. Для этого достаточно скопировать папку с программой в новый раздел и запустить исполняемый файл:

        копирование папки с терминалом

        Но этот метод может подойти не всем, так как если будет необходимость удалить все терминалы, то они не будут отображаться в «установленных приложениях». Также некоторые индикаторы или шаблоны могут не работать при простом копировании исполняемых файлов. И самое главное – скопированные терминалы не будут обновляться, а значит со временем могут начать неправильно работать.

        Второй вариант является более официальным, так как позволяет правильно установить два МТ4 на компьютер от одного брокера. Для этого потребуется загрузочный файл. Если он у вас уже скачан, то запустите его. Если установочного файла нет, то его можно скачать с сайта вашего брокера или в конце нашей статьи – «Программа для бинарных опционов MetaTrader 4».

        После запуска в открывшемся окне нужно перейти в меню с настройками:

        установка мт4

        Тут можно выбрать путь для инсталляции:

        меняем путь в мт4

        Чтобы установить второй МТ4, необходимо ввести другое название папки. Самый простой способ – добавить цифру «2». Затем следует нажать на «Далее» и дождаться завершения установки:

        новое название для пути установки

        Открытие нового демо-счета

        По окончании процесса терминал запустится автоматически и начнет сканирование серверов Forex-брокера:

        сервера в мт4

        Нам это и нужно, так как чтобы использовать второй терминал, потребуется открыть новый демо-счет. Старые данные для входа использовать не получится. Для открытия нового счета выбираем сервер с припиской «Demo» и нажимаем «Далее». После этого выбираем пункт «Новый демо-счет» и снова жмем далее. В открывшемся окне заполняем данные и обязательно ставим галочку напротив пункта о получении новостей, так как без этого счет открыть нельзя:

        открываем новый демо-счет

        По завершении описанных действий у нас откроется счет и второй MT4 будет готов к работе:

        демо счет открыт

        Заключение

        По аналогичной схеме можно установить и более, чем две платформы МТ4. Но при последующей инсталляции, новую папку, в которую будут загружены файлы, важно называть по другому. При соблюдении указанных условий программы будут работать бесперебойно. После выхода очередного пакета улучшений каждая из установленных версий MetaTrader 4 автоматически обновится и совершать дополнительные действия от пользователя в подобных обстоятельствах не потребуется.

        Руслан
        Руслан
        А можно ли на разных мониторах использовать разные индикаторы?
        Option Bull, насколько я знаю, то на двух мониторах можно тестировать одновременно два индикатора при разных условиях торговли: на разных активах, таймфреймах и т.д. Правда я не уверен что это очень удобно)
        18 декабря 2023
        Option Bull
        Option Bull
        А можно ли на разных мониторах использовать разные индикаторы?
        09 ноября 2022
        Руслан
        Руслан
        я голову ломал над тем. как сделать 2 терминала мт4 а оказывается просто скопировать можно спасибо большое!!!
        Иван, лучше все таки установить 2-ю копию во избежание возможных ошибок
        09 ноября 2022
        Володя
        Володя
        кому вообще надо устанавливать 2 метатрейдера 4???
        15 февраля 2022
        Геннадий
        Геннадий
        кому вообще надо устанавливать 2 метатрейдера 4???
        тем, у кого 2 монитора есть или больше. удобно разные графики смотреть а не в одном окне постоянно переключаться туда сюда
        15 февраля 2022
        Иван
        я голову ломал над тем. как сделать 2 терминала мт4 а оказывается просто скопировать можно спасибо большое!!!
        15 февраля 2022
