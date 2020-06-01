Пополнение и вывод средств у брокера Olymp Trade

Брокер Olymp Trade с каждым годом развивается все больше и это касается не только торговых операций и улучшений торговой платформы, а и методов пополнения и вывода средств.
За все время существования брокера скорость обработки транзакций возросла в разы, и сейчас большая часть заявок на вывод обрабатываются в течение дня, что является большим преимуществом брокера Олимп Трейд.
И все же у трейдеров, а в особенности у новичков не редко возникают вопросы о том, каким образом можно вывести средства из Olimp Trade максимально быстро и просто, так как для каждого региона могут быть доступны разные методы вывода прибыли со счета.
Какие платёжные методы можно использовать у брокера Olymp Trade?
Ранее, до запрета регистрации жителей из России для пополнения и вывода было доступно очень много платежных систем, которые пользуются популярность в РФ, но на данный момент список доступных методов значительно уменьшен. Также для каждой страны способы пополнения и вывода средств могут значительно отличаться.
На данный момент трейдерам из России можно зарегистрировать счет в Олимп Трейд через робота OlympTradeRobot и для пополнения и вывода средств будут доступны следующие способы:
Как видно, счет можно пополнить с помощью банковских карт, а также через Neteller, Skrill, WebMoney и Bitcoin.
Если же взять другие страны, в которых регистрация не запрещена, то способов может быть в разы больше, и они могут различаться между собой.
Из предложенных выше методов пополнения и вывода стоит рассмотреть Скрилл и Нетеллер, так как эти платежные системы обрабатываются быстрее всего.
Как пополнить счет и вывести средства у брокера Olymp Trade?
Сразу хочется отметить, что вывести средства можно только на те платежные системы, с которых пополнялся счет.
Для пополнения необходимо зайти в личный кабинет и перейти на вкладку «Пополнить»:
Сумму пополнения можно выбрать из предложенных, а можно ввести самостоятельно, после чего нажать на кнопку «Далее», где будет предложено выбрать один из методов пополнения:
После выбора метода можно нажать на кнопку «Пополнить».
По итогу, если счет пополнялся с банковской карты, то и вывести средства можно будет только на нее же. Для этого необходимо будет перейти на вкладку «Вывести».
Скорость вывода средств и комиссия за вывод у брокера Olymp Trade
Брокер Olymp Trade не взимает никакой комиссии за вывод прибыли с торгового счета:
Но не стоит также забывать, что платежные системы могу взимать какие-либо комиссии за совершение операций, поэтому перед использованием той или иной платежной системы стоит изучить их политику комиссий.
Также обратите внимание, что лимит на вывод средств не ограничен и это значит, что вывести можно любую заработанную сумму.
Скорость обработки заявок происходит, как уже говорилось ранее, в течении 1 рабочего дня, но как показывает опыт, процесс занимает до 12 часов.
Существует форс-мажорные обстоятельства, которые подразумевают время обработки заявки до 5 рабочих дней, но такие задержки возникают очень и редко и для них обычно бывают веские причины.
Можно ли вывести бонусы со счета у брокера Olymp Trade?
Бонусы, которые даются за пополнение или при помощи промокодов, к сожалению, не доступны для вывода, но их можно успешно использовать для дополнительного заработка, и все заработанную прибыль выше суммы бонусов можно беспрепятственно выводить со счета. Бонусные средства будут аннулированы после того, как будет выведена прибыль.
Можно ли вывести прибыль с безрисковых сделок у брокера Olymp Trade?
Возможность совершения безрисковых сделок набирает популярность у многих брокеров. Такой сервис дает возможность получать обратно всю сумму сделки при неверном прогнозе.
Те суммы, которые возвращаются на счет трейдера после использования безрисковых сделок, можно выводить также, как и обычную прибыль.
Примечание: обратите внимание, что безрисковые сделки доступны только клиентам компании со статусом «Эксперт».
Как ускорить вывод средств у брокера Olymp Trade?
Сначала может показаться, что методов ускорения вывода средств может не быть, но для брокера Olymp Trade их целых три:
- Получить статус «Эксперт». Такой статус дает повышенные привилегии у брокера Olimp Trade и все заявки на вывод средств рассматриваются с повышенным приоритетом.
- Использование платежных системы, таких как Skrill или Neteller.
- Верифицировать свой аккаунт. Верификация также открывает полный доступ ко всему функционалу платформы брокера Олимп Трейд.
Заключение
Как можно видеть, брокер Олимп Трейд развивается и не стоит на месте. Поэтому даже с уменьшенным количеством платежных методов можно быстро и легко выводить прибыль со счета всего за один день, при этом не имея лимитов на вывод.
