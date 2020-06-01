Пополнение и вывод средств у брокера Olymp Trade

Брокер Olymp Trade с каждым годом развивается все больше и это касается не только торговых операций и улучшений торговой платформы, а и методов пополнения и вывода средств.

За все время существования брокера скорость обработки транзакций возросла в разы, и сейчас большая часть заявок на вывод обрабатываются в течение дня, что является большим преимуществом брокера Олимп Трейд.

И все же у трейдеров, а в особенности у новичков не редко возникают вопросы о том, каким образом можно вывести средства из Olimp Trade максимально быстро и просто, так как для каждого региона могут быть доступны разные методы вывода прибыли со счета.

Какие платёжные методы можно использовать у брокера Olymp Trade?

Ранее, до запрета регистрации жителей из России для пополнения и вывода было доступно очень много платежных систем, которые пользуются популярность в РФ, но на данный момент список доступных методов значительно уменьшен. Также для каждой страны способы пополнения и вывода средств могут значительно отличаться.

На данный момент трейдерам из России можно зарегистрировать счет в Олимп Трейд через робота OlympTradeRobot и для пополнения и вывода средств будут доступны следующие способы:

Как видно, счет можно пополнить с помощью банковских карт, а также через Neteller, Skrill, WebMoney и Bitcoin.

Если же взять другие страны, в которых регистрация не запрещена, то способов может быть в разы больше, и они могут различаться между собой.

Из предложенных выше методов пополнения и вывода стоит рассмотреть Скрилл и Нетеллер, так как эти платежные системы обрабатываются быстрее всего.

Как пополнить счет и вывести средства у брокера Olymp Trade?

Сразу хочется отметить, что вывести средства можно только на те платежные системы, с которых пополнялся счет.

Для пополнения необходимо зайти в личный кабинет и перейти на вкладку «Пополнить»:

Сумму пополнения можно выбрать из предложенных, а можно ввести самостоятельно, после чего нажать на кнопку «Далее», где будет предложено выбрать один из методов пополнения:

После выбора метода можно нажать на кнопку «Пополнить».

По итогу, если счет пополнялся с банковской карты, то и вывести средства можно будет только на нее же. Для этого необходимо будет перейти на вкладку «Вывести».

Скорость вывода средств и комиссия за вывод у брокера Olymp Trade

Брокер Olymp Trade не взимает никакой комиссии за вывод прибыли с торгового счета:

Но не стоит также забывать, что платежные системы могу взимать какие-либо комиссии за совершение операций, поэтому перед использованием той или иной платежной системы стоит изучить их политику комиссий.

Также обратите внимание, что лимит на вывод средств не ограничен и это значит, что вывести можно любую заработанную сумму.

Скорость обработки заявок происходит, как уже говорилось ранее, в течении 1 рабочего дня, но как показывает опыт, процесс занимает до 12 часов.

Существует форс-мажорные обстоятельства, которые подразумевают время обработки заявки до 5 рабочих дней, но такие задержки возникают очень и редко и для них обычно бывают веские причины.

Можно ли вывести бонусы со счета у брокера Olymp Trade?

Бонусы, которые даются за пополнение или при помощи промокодов, к сожалению, не доступны для вывода, но их можно успешно использовать для дополнительного заработка, и все заработанную прибыль выше суммы бонусов можно беспрепятственно выводить со счета. Бонусные средства будут аннулированы после того, как будет выведена прибыль.

Можно ли вывести прибыль с безрисковых сделок у брокера Olymp Trade?

Возможность совершения безрисковых сделок набирает популярность у многих брокеров. Такой сервис дает возможность получать обратно всю сумму сделки при неверном прогнозе.

Те суммы, которые возвращаются на счет трейдера после использования безрисковых сделок, можно выводить также, как и обычную прибыль.

Примечание: обратите внимание, что безрисковые сделки доступны только клиентам компании со статусом «Эксперт».

Как ускорить вывод средств у брокера Olymp Trade?

Сначала может показаться, что методов ускорения вывода средств может не быть, но для брокера Olymp Trade их целых три:

Получить статус «Эксперт». Такой статус дает повышенные привилегии у брокера Olimp Trade и все заявки на вывод средств рассматриваются с повышенным приоритетом.

Использование платежных системы, таких как Skrill или Neteller.

Верифицировать свой аккаунт. Верификация также открывает полный доступ ко всему функционалу платформы брокера Олимп Трейд.

Заключение

Как можно видеть, брокер Олимп Трейд развивается и не стоит на месте. Поэтому даже с уменьшенным количеством платежных методов можно быстро и легко выводить прибыль со счета всего за один день, при этом не имея лимитов на вывод.

Торговать с OlympTrade

