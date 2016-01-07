Обзор брокера Buzztrade.Отзывы

Основанный в 2015 году брокер Buzztrade стремительно развивается и набирает популярность. Несмотря на свою молодость компания уже имеет большое количество трейдеров и постоянно привлекает новых. Причина такой популярности в том, что Buzztrade предоставляет клиентам действительно удобную торговую платформу, которая дает возможность реально зарабатывать и не бояться за свои средства. Buzztrade является полностью регулируемым брокером бинарных опционов и обладает лицензией от Кипрской комиссии (CySEC) под номером 206/13. Также компания является официальным спонсором футбольной команды «Порту».

Преимущества брокера Buzztrade

Buzztrade предоставляет своим клиентам одну из самых передовых и инновационных веб платформ – AsirSoft.

На платформе доступно 3 базовых вида опционов:

Классические Call и Put

Краткосрочные, для которых можно выбрать время экспирации от 1 до 15 минут.

Долгосрочные, при которых время экспирации может достигать от нескольких дней до нескольких месяцев. При этом платформе дает возможность установить не срок экспирации, а дату, используя выпадающий календарь. Для тех трейдеров, основа стратеги которых связана с определенными событиями, например, с новостями, такая возможность крайне важна.

Для торговли доступно более 200 активов (что достаточно много), в том числе товары, индексы, акции и конечно валютные пары. Прибыль от опционов у Buzztrade зависит от типа опциона и в среднем составляет от 77 до 87%. Минимальная позиция, которую трейдер может приобрести 5 USD.

Минимальная сумма, которая потребуется для открытия счета – 250 USD. Размер минимальной инвестиции зависит от времени экспирации опциона:

1 минута – 5$

5-15 минут – 10$

Долгосрок – 25$

Особый бонус к первому депозиту

В зависимости от суммы пополнения счета с менеджером можно согласовать размер бонуса (ставка плавающая, поэтому уточнять нужно на момент пополнения). Ключевым отличием бонусов в компании Buzztrade являются условия отработки. В отличии от обычных условий, согласно которым бонус закрывает трейдеру возможность вывода денег, бонус в Buzztrade является бонусом в прямом смысле этого слова . После определенной отработки трейдеру на счет зачисляется бонус, который сразу доступен к выводу.

Новым клиентам доступен бесплатный безлимитный демо счет, который можно получить сразу после регистрации.

Ввод и вывод средств у Buzztrade

Buzztrade предлагает своим пользователям большое разнообразие средств для пополнения или снятия денег. Он работает не только с банковскими переводами и банковскими картами, но и с большей частью популярных электронных кошельков.

Перспективы брокера Buzztrade

Брокер Buzztrade обладает неограниченным потенциалом и предлагает своим пользователям выгодным условия для работы. Несмотря на свою молодость он уже успел завоевать достаточно доверия. Для трейдеров, которые настроены на работу в современным надежным и развивающимся брокером Buzztrade подойдет прекрасно.

CYSEC ОТОЗВАЛО ЛИЦЕНЗИЮ БРОКЕРА. РЕГИСТРАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА.

