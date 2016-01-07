        Обзор брокера Buzztrade.Отзывы

        Брокер Buzztrade 17.6.2016, CYSEC ОТОЗВАЛО ЛИЦЕНЗИЮ БРОКЕРА.

        Основанный в 2015 году брокер Buzztrade стремительно развивается и набирает популярность. Несмотря на свою молодость компания уже имеет большое количество трейдеров и постоянно привлекает новых. Причина такой популярности в том, что Buzztrade предоставляет клиентам действительно удобную торговую платформу, которая дает возможность реально зарабатывать и не бояться за свои средства. Buzztrade является полностью регулируемым брокером бинарных опционов и обладает лицензией от Кипрской комиссии (CySEC) под номером 206/13. Также компания является официальным спонсором футбольной команды «Порту».

        Преимущества брокера Buzztrade

        Buzztrade предоставляет своим клиентам одну из самых передовых и инновационных веб платформ – AsirSoft.

        На платформе доступно 3 базовых вида опционов:

        • Классические Call и Put
        • Краткосрочные, для которых можно выбрать время экспирации от 1 до 15 минут.
        • Долгосрочные, при которых время экспирации может достигать от нескольких дней до нескольких месяцев. При этом платформе дает возможность установить не срок экспирации, а дату, используя выпадающий календарь. Для тех трейдеров, основа стратеги которых связана с определенными событиями, например, с новостями, такая возможность крайне важна.

        Для торговли доступно более 200 активов (что достаточно много), в том числе товары, индексы, акции и конечно валютные пары. Прибыль от опционов у Buzztrade зависит от типа опциона и в среднем составляет от 77 до 87%. Минимальная позиция, которую трейдер может приобрести 5 USD.

        Платформа Buzztrade

        Минимальная сумма, которая потребуется для открытия счета – 250 USD. Размер минимальной инвестиции зависит от времени экспирации опциона:

        • 1 минута – 5$
        • 5-15 минут – 10$
        • Долгосрок – 25$

         

        Особый бонус к первому депозиту

        В зависимости от суммы пополнения счета с менеджером можно согласовать размер бонуса (ставка плавающая, поэтому уточнять нужно на момент пополнения). Ключевым отличием бонусов в компании Buzztrade являются условия отработки. В отличии от обычных условий, согласно которым бонус закрывает трейдеру возможность вывода денег, бонус в Buzztrade является бонусом в прямом смысле этого слова. После определенной отработки трейдеру на счет зачисляется бонус, который сразу доступен к выводу.

        Новым клиентам доступен бесплатный безлимитный демо счет, который можно получить сразу после регистрации.

        Ввод и вывод средств у Buzztrade

        Buzztrade предлагает своим пользователям большое разнообразие средств для пополнения или снятия денег. Он работает не только с банковскими переводами и банковскими картами, но и с большей частью популярных электронных кошельков.

        Перспективы брокера Buzztrade

        Брокер Buzztrade обладает неограниченным потенциалом и предлагает своим пользователям выгодным условия для работы. Несмотря на свою молодость он уже успел завоевать достаточно доверия. Для трейдеров, которые настроены на работу в современным надежным и развивающимся брокером Buzztrade подойдет прекрасно.

         

        CYSEC ОТОЗВАЛО ЛИЦЕНЗИЮ БРОКЕРА. РЕГИСТРАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА.

        Ознакомиться со всеми брокерами и выбрать надежного брокера бинарных опционов вы можете в Рейтинге брокеров бинарных опционов на нашем сайте.

         

        Юрий
        Очень привлекла веб платформа AsirSoft, обязательно попробую данного брокера
        03 мая 2018
        Саша
        Саша
        Ничего плохого сказать не могу, как они выводят деньги я не знаю, т.к. за 2 недели слил депозит в 250 долл ((
        26 октября 2016
        Росислав
        Росислав
        Пытался сначала торговать в этой компании, вроде даже начало получаться, но потом решил, что рисковать не хочу и больше заработаю на партнерке, у нее есть свой сайт. Получил все нужные промо материалы, работать удобно.
        10 октября 2016
        Кирилл
        Кирилл
        Регуляции ..как таковой пока ещё нет..) Брокер молодой..да и суммы то можно заводить небольшие...не с 200 или 300 баксов вход..(скажем опшенралли регулятор не мешает ..наглым образом НЕ выводить деньги) но выводят сравнительно быстро..в пределах 3-х дней.
        05 октября 2016
