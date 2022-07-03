Amazy – скам или лучший аналог StepN

Популярности move to earn проектов за последний год выросла в десятки раз и не удивительно что новые проекты появляются практически каждый месяц, один из таких проектов, под нескромным названием "AMAZY", придумал и продвигает известный российский блогер Сергей Косенко, более известный как блогер запустивший тренд на свитера с оленями и пледы с рукавами. Давайте разберемся подробней, может ли приложение AMAZY составить конкуренцию уже набравшему популярность move to earn проекту StepN.

StepN – это самый популярный криптопроект move to earn, который за короткое время успел завоевать высокую популярность по всему миру. Данный проект представляет собой мобильное приложение, которое позволяет зарабатывать криптовалюту, проходя или бегая ежедневно по несколько километров и более. Столь простой способ получения прибыли привлек много внимания со стороны людей, которые никак не связаны с криптоваютным миром. Поэтому не удивительно, что у StepN появились аналоги. Один из них – проект move to earn Amazy, который создали российские разработчики - блогеры.

Что такое Amazy io и можно ли на нем заработать

Amazy приложение построено на тех же принципах, что и StepN. То есть клиенты зарабатывают криптовалюту только за то, что проходят в течение дня определенное расстояние.

Amazy кроссовки – это приложение, в котором можно приобрести разные NFT-кроссовки. Тип обуви определяет размер заработка. То есть, чем дороже кроссовки, тем выше доход. Также от типа обуви зависит то, как должен двигаться человек: ходить или бегать. Это тоже определяет итоговый размер заработка.

Для функционирования приложения необходимо, чтобы GPS-датчик в телефоне был постоянно подключен. На основании полученных от него данных программа определяет расстояние, которое прошел человек за определенный срок. За движение приложение начисляет токены AZY, которые хранятся на внутреннему счету. Эти цифровые монеты, как заявляют создатели Amazy NFT, можно затем обменять на реальные деньги.

Разработчики приложения ввели одно ограничение: зарабатывать на ходьбе или беге можно при условии, пока есть энергия. Как только она заканчивается, токены перестают начисляться. Количество энергии, которую может расходовать человек, определяется типом купленных кроссовок:

Ranger . Четыре (4) энергии, которые предназначаются для медленных прогулок со скоростью до 4 км/ч.

. Четыре (4) энергии, которые предназначаются для медленных прогулок со скоростью до 4 км/ч. Hiker . Пять (5) энергий, которые подойдут для спортивной ходьбы со скоростью до 10 км/ч.

. Пять (5) энергий, которые подойдут для спортивной ходьбы со скоростью до 10 км/ч. Coacher . Шесть (6) энергий, подходящих для бега со скоростью до 20 км/ч.

. Шесть (6) энергий, подходящих для бега со скоростью до 20 км/ч. Spinter. Четыре-шесть (4-6) энергий, которые подойдут для разного типа движений (от ходьбы при 1 км/ч до бега при 20 км/ч).

Помимо покупки кроссовок пользователям для увеличения заработка в Amazy io будет необходимо тратить деньги на:

ремонт обуви, которая со временем «изнашивается»;

повышение прочности кроссовок;

закупку новых и прокачку старых кроссовок.

Тратя на это деньги, пользователи таким образом получают очки опыта и открывают новые уровни.

То есть принцип работы проекта Amazy тот же, что и у популярного StepN. Однако, как следует из отзывов, даже StepN представляет собой аналог финансовой пирамиды, так как он выплачивает «заработок» за счет новых клиентов, которые вкладывают в покупку и прокачивание кроссовок. Как только люди перестанут скачивать приложение и тратить деньги, проект закроется.

Сколько можно заработать на Amazy кроссовках

В сравнении со StepN разработчики Amazy NFT предложили клиентам более бюджетный вариант приложения. Чтобы начать получать прибыль от прогулок, нужно купить кроссовки за 100 долларов. Вход в StepN не так давно обходился в целых 1 200 долларов.

Также в Amazy приложении можно арендовать кроссовки у друга. Однако число кроссовок ограничено. Поэтому может наступить момент, когда юзеры начнут распродавать собственную обувь по завышенным ценам.

То есть разработчики проекта Amazy позволили пользователям самостоятельно формировать рынок и цены на NFT. Однако такая стратегия не оправдывает себя. Заработать на данном проекте могут пользователи, которые успели раскупить NFT-кроссовки. Также определенную прибыль могут получить люди, которые в самом начале установят приложение Amazy, но доход будет идти, пока работает реклама, и новые клиенты загружают приложение.

Как заработать на Amazy NFT кроссовках, или когда покупать токены Azy

Еще до официального запуска приложения люди могут заработать на проекте. Для этого необходимо раскупить токены Azy, публичные продажи которого намечены на лето 2022 года. Однако разработчики пока не сообщили о площадке, через которую можно приобрести криптовалюту. Не исключено, что это будет не реальный актив, а «фантик». То есть пользователи заплатят деньги разработчикам, не получив ничего взамен.

Маловероятно, что монета выйдет на биржу. Но даже в случае, если начнутся онлайн-торги Azy, стоимость токена быстро упадет вслед за сокращением числа выплат пользователям приложения. Это приведет к тому, что проект быстро закроется. Как было показано выше, жизнеспособность проекта Amazy напрямую зависит от объема вложений, которые делают обычные люди. У этого проекта нет инвесторов, готовых поддерживать развитие приложения.

Итог: Amazy скам или перспективный проект

В итоге получается, что Amazy скам и не более чем финансовая пирамида. Но в сравнении со StepN, российский проект получился менее эффектным (и эффективным). Amazy NFT кроссовки – это небольшой и простой сайт, на котором написана только рекламная информация. Разработчики даже не опубликовали данные о том, на какие биржи выйдет токен Azy. Отсутствие прозрачности, простое приложение и многое другое делает данный проект ненадежным. Кроме того, создатель этого приложения не имеет никакого опыта в разработке крипто-стартапов и рассчитывают только на блогерский маркетинг. Поэтому, на наш взгляд, не стоит инвестировать в проект Amazy в долгую.

