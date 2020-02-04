Коронавирус обвалил финансовые рынки. Чем грозит вирус для России?

На три дня дольше были закрыты китайские рынки в новогодние праздники. Открытие рынков ознаменовалось сильным и весьма ожидаемым обвалом цен индексов в среднем на 8%, что является самым большим падением с 2015 года.

Китайский новый год начинается 25 января, но в этом году биржи были закрыты десять дней вместо стандартных семи по решению властей. И все из-за вспышки коронавируса. По недавним данным, число заразившихся в Китае уже превышает 20 000 человек, из которых около 400 погибли.

«Довольно тяжело на данный момент торговать ценными бумагами, индексами и товарами. Сложно провести анализ и предсказать, как вирус поведет себя дальше. Даже эксперты боятся предполагать, когда вирус будет побежден и эпидемия прекратится, не говоря уже о трейдерах», — отметил в интервью Bloomberg председатель пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувэй.

Неразбериха и смятение на китайских биржах

Индекс Shanghai Composite (Шанхайская фондовая биржа) уже перед праздничным закрытием показал снижение на 2.7%, и как утверждают аналитики, падение на 8.73% было лишь вопросом времени. Индекс Shenzhen Component (Шэньчжэньская фондовая биржа) снизился на 8.5%, а вот индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал всего на 0.4%. Снижение индекса CSI 300 (в который входит 300 самых крупных компаний Шанхая и Шэньчжэня) в общем составило около 9.1%.

Не считая индексов, были остановлены торги по более чем 2 600 акциям после того, как падение по ним превысило 10%. Больше всех пострадали акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний. Китайский юань по отношению к Американскому доллару (CNY/USD) подешевел на 1%.

Данная ситуация отразилась и на других рынках Азии, но не настолько сильно. Nikkei (Индекс Японии) снижался на 1.1%, KOSPI 50 (Южнокорейский индекс) — на 0.11%, TWSE (индекс Тайваня) падал на 1.56%, а STI (индекс Сингапура) примерно на 1%.

До этого такое снижение было на азиатских биржах в августе 2015 года из-за огромного притока на рынки непрофессиональных инвесторов. Правда тогда падение было намного сильнее.

В связи с такой ситуацией, власти Китая пытаются уменьшить действие хаоса на рынках, предоставив более триллиона юаней. Для 7-дневного РЕПО — 900 000 000 000 юаней ($129 000 000 000) и для 14-дневного — 300 000 000 000 юаней под 2.55%. Также на 10 пунктов снизилась и ставка Центрального Народного банка КНР.

Чем данная ситуация грозит для России?

Российский рынок, как и азиатский, слабо отреагировал на ситуацию в Китае. По данным на 3 февраля индекс Мосбиржи упал всего на 0.18%, рубль к доллару снизился на 2.5 копеек, к евро на 7 копеек.

А вот на что повлияла данная ситуация, так это на товарные фьючерсы. Это скорее всего является самым неприятным моментом для российских трейдеров, которые торгуют товарами. Медь упала на 8%, железная руда на 6.5% и нефть на 7%. Начиная с начала января, «черное золото» стабильно росло, и нефть марки Brent достигала на пике $71. По данным на 3 февраля цена достигла $54 за баррель, и в общем снижение составило около 24% с начала января.

Как говорит аналитик Нордеа Банк Татьяна Евдокимова, рубль является пока еще аутсайдером среди остальных валют, почти не реагируя на ситуацию в Китае. Но все может поменяться после встречи ОПЕК+ 4-5 февраля. Эта встреча может послужить поводом для укрепления национальной валюты России и сделать ее лидером роста.

Одним из лидеров роста на российском рынке, как отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, являются акции компании «Аэрофлот», которые прибавили в цене целый 1%. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщает, что «Аэрофлот» на данный момент будет единственным российским авиаперевозчиком, который находится на прямой связи с Китаем. Перелеты в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу не прекращались и продолжаются.

По словам гендиректора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева российский рынок уже проявил свою реакцию на ситуацию с вирусом и такого сильного снижения, как на китайском рынке ожидать не стоит. Подобные случаи с эпидемиями обычно длятся не дольше одного квартала.

«Коммерсантъ», ссылаясь на данные BCS Global Markets, сообщает, что вирус повлиял на глобальный отток капитала инвесторов из рисковых активов. На фоне данной ситуации из фондов было выведено около $80 000 000, но это не такая большая цифра, так как в первые недели января зарубежные инвесторы вложили в российские фонды почти $320 000 000.

Главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов объясняет, что зарубежные инвесторы всего лишь прекратили вкладывать новые средства в фонды, что понять, чего можно ожидать далее от сложившейся ситуации в Китае и просчитать возможные риски и возможности.

Заключение

Проанализировав текущую ситуацию, можно сделать вывод, что падение как на российском рынке, так и на других мировых рынках является маловероятным. Подобные ситуации редко длятся более трех месяцев, и для того, чтобы российские рынки начали сильное падение, может потребоваться не менее полугода продолжения эпидемии в Китае, что также является маловероятным в современном мире.

Также не стоит забывать и о том, что данная ситуация может дать хорошую возможность для заработка, так как если падение на китайских рынках не будет колоссальным, то, как только вирус будет побежден, индексы восстановят свои значения в очень короткие сроки. Исключением может быть ситуация, которая была в 2015 году, когда падение составило около 25-30% и восстановление до пиковых значений заняло коло двух лет. Поэтому не стоит спешить с покупкой, так как на данный момент ситуация еще не очень ясна.

