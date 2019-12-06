Прогноз курса Bitcoin на 2020 год

Сегодня мы приближаемся к точке, которая, скорее всего, станет последней в истории, когда большинство населения мира сможет позволить себе владеть целым Биткоином.

Основная задача тех, кто пытается делать прогнозы цен на Bitcoin в 2020 году состоит в том, чтобы начать понимать больше, чем просто технические шаблоны, и принять во внимание другие факторы, такие как беспрецедентный рост мировой осведомленности и интеграция новых механизмов, которые позволят триллионам долларов в институциональных деньгах поступать на криптовалютный рынок.

Наряду с недавними взлетами за последние несколько лет, были и некоторые большие спады. Любой, кто владел какой-либо криптовалютой в течение большей части 2018 года, знает, что делать прогнозы относительно будущей стоимости Bitcoin сложно, и даже со всей информацией, имеющейся у нас под рукой, это чревато ошибками.

Однако сейчас мы находимся в том моменте времени, который, вероятно, запомнится сравнительно большому количеству людей на планете, знающих о Биткоине, по сравнению со значительно меньшим числом людей, которые только сегодня начинают инвестировать в криптовалюты.

2020 год будет годом, в котором мы увидим беспрецедентный и ошеломляющий рост не только цены Bitcoin, но и рыночных ограничений и цен на большинство цифровых криптоактивов. События, которые произошли или будут происходить в ближайшее время, приведут к увеличению объемов торговли и инвестиций на рынки криптовалюты в несколько раз.

2020 не будет похож на 2013 или 2017. Это будет год, в котором криптовалютный рынок поменяется до неузнаваемости навсегда.

Что такое Биткоин и почему он имеет ценность?

Bitcoin, как и любая другая криптовалюта, продукт, услуга или другое средство обмена, требует логической причины, по которой люди должны обмениваться чем-то ценным, чем они владеют.

Когда он был создан, предполагалось, что Bitcoin станет именно тем финансовым инструментом, каким он является сегодня:

«Биткоин — это цифровой носитель обмена и механизм хранения ценностей, который не требует и не разрешает администрирование какой-либо одной авторитетной группой или группами, и который позволяет надежно осуществлять глобально рассредоточенные транзакции без замечаний извне».

Изначально Bitcoin предоставил что-то совершенно уникальное. Пользователи смогли впервые быстро и легко отправлять данные своим коллегам, независимо от того, где они находятся, без необходимости использовать доверенного посредника, такого как банк.

За последнее десятилетие Bitcoin быстро и последовательно рос в цене из-за устойчивости системы как к злоумышленникам, так и к властям, которые могут быть заинтересованы в закрытии сети.

По мере роста появились и другие факторы, которые повлияли на его ценность там, где он находится сегодня, и в первую очередь на то, что это самая широко известная криптовалюта, первая криптовалюта и, возможно, самая надежная криптовалюта.

Сегодня ценность Биткоина в значительной степени зависит от его репутации и долговечности, и несмотря на то, что было создано неисчислимое количество альтернативных монет и токенов, обеспечивающих различную функциональность, основные цели криптовалюты всегда были полностью удовлетворены Bitcoin.

Где была цена Bitcoin и где она сейчас?

Давайте начнем с текущего рекордного максимума Биткоина, а затем перейдем к тому, что произошло со времени последней крупной криптовалютной акции.

17 декабря 2017 года цена Bitcoin достигла нового исторического максимума около $20 000, после многомесячной медиа-параболической тенденции, вызванной ажиотажем, и повышения цены BTC на 5% в течение предшествующих 24 часов.

В этот момент сотни тысяч начинающих розничных трейдеров наводнили рынок длинными позициями, увидев бесконечную бомбардировку новостями и историями о невероятной ежедневной прибыли.

Рынки криптовалют достигли пика ажиотажа, и практически каждый цифровой актив был безумно перекуплен, начался последующий обвал рынка, который привел к потере 40% рыночной капитализации BTC менее чем за 5 дней.

Само по себе это было доказательством сложности прогнозирования будущей стоимости Bitcoin. Многие из начинающих трейдеров, которые ворвались на рынки криптовалют в бычье ралли 2017 года, наблюдали за ценой Биткоина в реальном времени, но подавляющее большинство из них понесли значительные потери в первой половине 2018 года.

До событий 2017 года, в значительной степени вызванных бумом ICO из-за криптовалюты Эфириум, который начался в 2016 году, рынки криптовалют были довольно легко забываемыми в течение большей части предыдущих 4 лет.

В 2013 году произошли два разных значительных периода роста цены Bitcoin, и, как это произошло в 2017 году, привлекло множество новых трейдеров и инвесторов с обещанием беспрецедентной рентабельности инвестиций.

После стремительного роста в 2017 году, в 2018 году наблюдался постоянный дефицит, распродажи и капитуляция со стороны быков, с потерей более 87% общей рыночной капитализации для всех криптовалют с максимума в 822 млрд. долларов 7 января до минимума чуть ниже 101 млрд. долларов 15 декабря.

Почему в 2020 году мы можем увидеть новые исторические максимумы цены Биткоина?

После восстановления долгосрочного нисходящего тренда в 2018 году и сильного восстановления в 2019 году объем торговли Bitcoin значительно сократился даже по сравнению с тем, что наблюдалось в конце 2017 года.

Ярким признаком огромного роста объема торгов, происходящих в макрокосме криптовалюты, является рост, наблюдаемый во многих отдельных микрокосмах, в которых встречаются трейдеры.

Появление новых и улучшенных криптовалютных бирж является признаком доступности более широкого рынка после внимания средств массовой информации, вызванного печально известной тенденцией на рост 2017 года.

Но есть также ряд других факторов, которые указывают на формирование начала бычьего ралли 2020 года.

Самые положительные факторы для роста цены BTC

В 2017 году произошло беспрецедентное расширение числа розничных трейдеров, вовлеченных на рынки криптовалют. Это расширение было немедленной реакцией на ажиотаж и освещение в СМИ цифровых валют, и барьер для входа для розничных трейдеров, конечно, был очень низким.

Как только розничный трейдер решает инвестировать в Биткоин и другие криптовалюты, ему просто необходимо создать учетную запись на торговой платформе, внести депозит и начать торговлю.

Но в то время как розничные трейдеры смогли в первую очередь войти на рынки и получить часть прибыли, наблюдавшейся в 2017 году, крупные институциональные инвесторы, как правило, работают в жестко регулируемых условиях, и из-за своих юридических обязанностей и обязательств перед инвесторами они не были в состоянии плавно перейти на рынки криптовалют.

Начиная с 2018 года, одно из самых больших волнений в индустрии криптовалют окружало два механизма, которые позволят институциональным инвесторам вкладывать миллиарды долларов в криптовалюты. Bakkt и различные Биткоин ETF, которые сейчас рассматриваются, являются двумя наиболее решающими показателями того, что в 2020 году будет наблюдаться огромный рост стоимости Bitcoin.

Bakkt

Bakkt является торговой платформой для фьючерсов на Биткоин и других вариантов криптоактивов, которая должна была быть запущена в 2018 году, но была отложена до сентября 2019 года, а позже отложена снова на неопределенный срок.

Bakkt выглядит очень перспективно. Он принадлежит и управляется Межконтинентальной биржей (ICE), которая является материнской компанией в ряде крупных международных финансовых площадок, включая фьючерсные биржи ICE, биржу Liffe и, возможно, наиболее известную, Нью-Йоркскую фондовую биржу AMEX.

Когда произойдет запуск Bakkt, институциональные инвесторы получат новый инвестиционный инструмент для доступа к рынкам криптовалют, который предоставляется одной из центральных организаций глобальной торговли, и которые регулируются и пользуются широким доверием.

Биткоин ETF

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) рассматривает три отдельных биржевых фонда Bitcoin (ETF), которые если будут утверждены, предоставят возможность для основных инвесторов безопасно спекулировать на цене BTC.

В тройку компаний, которые предложили Bitcoin ETF входят — VanEck, SolidX и Wilshire Phoenix.

ETF — это инструменты, которые позволяют инвесторам торговать на основе стоимости актива без необходимости владения им. В настоящее время инвесторам, как правило, необходимо взаимодействовать с нерегулируемыми биржами криптовалют, чтобы торговать Биткоином. Для розничных инвесторов это не проблема. Мелкие индивидуальные инвесторы были основой криптовалютной индустрии с момента ее возникновения.

Однако крупные институциональные организации несут юридические и фидуциарные обязанности перед своими инвесторами, что часто препятствует принятию тех рисков, которые распространены сегодня в индустрии криптовалют. В отличие от традиционных торговых платформ, криптовалютные платформы имеют историю обвалов и мошеннических действий, и поэтому институциональные инвесторы не могут рисковать.

Запуск любого из трех рассматриваемых в настоящее время Bitcoin ETF позволит триллионам долларов институциональных денег безопасно поступать на рынки криптовалют.

Халвинг Биткоина в 2020 году

Параллельно с запуском Bakkt и (возможно) Биткоин ETF, халвинг Биткоина в 2020 году является еще одним индикатором того, что в ближайшем будущем должно произойти огромное увеличение цены на криптовалюту номер один в мире.

Каждые 4 года награда, которую майнеры Bitcoin получают за добычу, уменьшается в два раза. Это и есть халвинг. Следующее уменьшение награды запланировано на 17 мая 2020 года, и в итоге она составит 6.25 BTC вместо 12.5 BTC.

Традиционно на рынке криптовалют наблюдается рост, который длится примерно 18 месяцев после каждого снижения в два раза, причем в 2012 году за снижением в два раза следуют два основных повышения цен, а в 2016 году - снижение в два раза, за которым следует известный рост в 2017 году.

Это 4-летнее мероприятие будет идеально совпадать с огромной волной инвестиций с традиционных рынков, и эксперты ожидают, что 2020 и 2021 годы будут следовать тем же моделям, что и ранее.

Что думают эксперты по поводу прогнозирования цен на Bitcoin?

Мнения сильно различаются в отношении точного прогноза цены Биткоина на 2020 год, хотя, как представляется, существует общее мнение о том, что в течение года могут быть новые исторические максимумы.

Крипто-евангелист и известный пионер цифровой безопасности Джон Макафи заявил, что:

«Я до сих пор положительно оцениваю цену BTC до 1 миллиона долларов к концу 2020 года».

Главный криптоаналитик ThinkMarkets, Наим Аслан предсказывает, что цена BTC будет в диапазоне от $60 000 до $100 000 в ходе следующего бычьего ралли, но также заявил, что:

«Чтобы сделать это, нам нужно преодолеть два основных препятствия. Первое – пик 2017 года, потому что, как только мы сломаем его, он больше не будет казаться непреодолимым и цена пойдет на $30 000. А после этого рынок будет оценивать следующие важные уровни, первый из которых $50 000».

Энтони «Помп» Помплиано, основатель фирмы по управлению криптоактивами Morgan, сделал прогноз цены BTC на конец 2021 года и заявил, что цена достигнет $100 000:

«Я не думаю, что уменьшение награды (2020 год) в два раза вообще будет заметно по сравнению с текущими ценами. Институциональные инвесторы, которые собираются принести большие деньги в ближайшие 12–36 месяцев вообще не знают, что такое уменьшение награды в два раза».

Прогнозируемый диапазон Энтони «Помп» Помплиано разделяется криптоаналитиком PlanB, который разработал модель Stock-to-Flow, которая отслеживает точность 99,5% по отношению к исторической цене Биткоина и прогнозирует, что к концу 2021 года цена Bitcoin достигнет $100 000.

Заключение

Одна часть экспертов в прошлом была далека от истины в отношении цены Bitcoin, а другая в свою очередь была точна в своих предсказаниях.

Похоже, что существует консенсус в отношении высоких ожиданий на 2020 год. На общественной арене не так много людей, которые предсказывают снижение цены в 2020 году. Это имеет смысл, учитывая диапазон различных предстоящих событий, которые все же указывают на то, что на горизонте будет еще как минимум одно бычье ралли.

Когда запуск Bakkt произойдет, или какие-либо из Биткоин ETF будут одобрены, эффект, который они дадут, наверняка повлияет на рост цен не только Bitcoin, но и других криптовалют. И можно смело утверждать, что Крипто-индустрия готовится к неизбежной волне инвестиций от институциональных инвесторов по всему миру.

