        Обзор форекс брокера Finmax FX

        Рынок Форекс переполнен предложениями от брокерских компаний. Одни заманивают в свои сети акциями и бонусами, другие бесплатно обеспечивают дополнительными сервисами и обещают сверх прибыли при сотрудничестве с ними. Как же простому трейдеру не запутаться во всех рекламных проспектах и выбрать действительно надежного и выгодного брокера?

        В этом деле поможет подробный обзор деятельности и предлагаемых условий от компании. Для примера рассмотрим преимущества сотрудничества с известным брокером Finmax,  который уже не первый год работает на валютном рынке бинарных опционов и успел заработать себе хорошую репутацию как среди клиентов, так в среде конкурентов. Новым направлением брокера стал рынок Forex и финмакс запустил новый бренд FinmaxFX

        Обучение финмакс

        Преимущества работы с FinmaxFX

        Есть большой список причин, по которым стоит выбрать FinmaxFX в качестве брокера, приведем основные:

        • широкий ассортимент базовых активов (Stocks (180), металлы и CFDs(золото и нефть), более 45 пар Форекс, свыше 20 мировых индексов);
        • брокер позволяет увеличить депозит за счет плеча до 1:300;
        • нет комиссионных сборов при выводе прибыли, какой бы метод для этого ни был выбран;
        • есть возможность автоматически создавать сигналы;
        • брокер предлагает удобную и понятную в использовании торговую платформу Meta Trader 4;
        • ежедневно проводятся онлайн-вебинары, которые помогут новичкам освоиться на рынке Форекс, а опытным трейдерам подобрать новые подходы и тактики для работы;
        • баланс защищен от ухода в отрицательном направлении;
        • есть возможность проверить свои познания в трейдинге и оценить качество работы торгового терминала без дополнительных вложений. Для этого брокер предоставляет демонстрационный счет, зарегистрироваться на котором можно не более чем за 5 минут.

        Чтобы еще больше вы могли удостовериться в надежности брокера FinmaxFX, следует отметить, что в своей деятельности компания руководствуется европейской Директивой «О рынках финансовых инструментов», а соблюдение клиентских прав контролируется известным британским регулятором FCA, о чем свидетельствует наличие соответствующей лицензии.

        В чем особенность счетов FinmaxFX?

        Для тех, кто уже решил открыть счет у FinmaxFX, расскажем некоторые особенности его аккаунтов. В данный момент, кроме Demo-аккаунта, брокер предлагает еще 3 типа реальных счетов. Все типы можно открывать в евро, рублях и долларах при этом спред для каждого будет от 3-х пунктов.

        Отличие будет заключаться в величине стартового депозита и размере кредитного плеча:

        1. Micro. Изначально нужно пополнить счет на 100 долларов. Плечо 1:50.
        2. Standart. Стартовый платеж составляет 2 тысячи долларов. Плечо 1:100.
        3. Premium. Стартовый депозит от 25 тысяч у.е. Плечо 1:300. Для данного аккаунта предлагаются персональные вебинары, акционные предложения и возможность ускоренного вывода средств за 48 часов.

        Для всех счетов, кроме премиального, вывод средств гарантированно производится за 5 рабочих дней. Чтобы при обналичивании прибыли не возникло проблем, необходимо обязательно пройти процедуру верификации.

        Если у клиента на любом этапе сотрудничества возникают вопросы, он в любой момент может обратиться в службу поддержки. Для этого предусмотрено несколько методов:

        • прямой телефонный номер в Москве, Лондоне и в Киеве;
        • электронная почта;
        • форма обратной связи;
        • онлайн-чат.

        Неоспоримым преимуществом является возможность связываться с техподдержкой напрямую с торговой платформы, это значительно экономит время в поиске решения возникшей проблемы и позволяет трейдеру не отвлекаться от торгового процесса.

        В целом условия сотрудничества с брокером FinmaxFX позволят как новичку, так и уже состоявшемуся трейдеру увеличить свой капитал на рынке Форекс.

