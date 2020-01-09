        Биткон — закончились ли бычьи настроения?

        Основные причины, по которым Биткоин может вырасти еще больше

        Рост БиткоинаБиткоин (BTC) наконец оживился, превысив $8 000. Сочетание геополитической напряженности и возобновившегося аппетита к торгам привело к росту BTC до $8 360.

        Последнее изменение цен также сместило показатели технических индикаторов, сигнализируя о том, что Биткоин готов следовать по бычьему сценарию. Цена Bitcoin смогла пойти выше недавних максимумов в районе $7 700 и наконец выйти из канала, в котором находилась с конца ноября 2019 года.

        Данные на сегодняшний день:

        • Общая рыночная капитализация: $209.6 млрд.
        • Рыночная капитализация Биткоина: $144.1 млрд.
        • Индекс доминирования BTC: 68.7%

        Почему рост Биткоина может продолжиться?

        В декабре 2019 года Bitcoin опускался до $6 400 и после этого цена выросла, отменив медвежий сценарий и падение ниже $6 000.

        Вторым фактором является то, что в последние дни Биткоин вновь вступил в период активной торговли. Торговая активность выросла до более чем $30 000 000 000 за прошедшие дни, поскольку цена преодолела рубеж в $8 000.

        Стоит отметить, что Биткоин все еще находится в долгосрочном бычьем тренде, который начался с минимумов в $3 200 в декабре 2018 года. Несмотря на временные колебания, Bitcoin все время оставался выше $6 000, сохраняя тенденцию к росту.

        Ключевые уровни цен Bitcoin и следующие цели

        Уровни поддержки

        После недавнего прорыва Биткоин находится на $7 850 в качестве первого уровня поддержки. Это уровень Фибоначчи 38.2% вместе с восходящей трендовой линией на 4-часовом графике.

        Следующий уровень поддержки находится на $7 700 (бывшее сопротивление).

        Еще одним важным уровнем цен является $7 466 (уровень отката Фибоначчи 61.8%).

        Уровни сопротивления

        Биткоин D1

        $8 000 снова стали сопротивлением. В случае продолжения роста следующим уровнем сопротивления станет недавний максимум — $8 400. 

        Если цена пойдет еще выше, то можно ожидать реакцию цены на $8 600 и $8 800.

        Индикаторы RSI и Stochastic

        Биткоин H4

        Последний импульс скорее всего был реальным движением, а не манипуляцией, так как RSI достиг уровня 70, и это был самый высокий уровень RSI за последние шесть месяцев.

        Stochastic на данный момент вошел в нейтральную территорию.

        Binance

        Комментарии

        Алексей Орехов
        Кто знает, может как раз это начало нового большого роста Биткоина) ждем с нетерпением туземун и гигантских цен))
        09 января 2020
        Алина Малина
        да да да, и я жду больших цен, потому что как раз в позиции сижу)
        09 января 2020
        Иван
        Биток рулит и рост неизбежен, но вот когда, кто знает)) может сейчас, а может через год))
        09 января 2020
