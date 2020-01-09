Основные причины, по которым Биткоин может вырасти еще больше

Биткоин (BTC) наконец оживился, превысив $8 000. Сочетание геополитической напряженности и возобновившегося аппетита к торгам привело к росту BTC до $8 360.
Последнее изменение цен также сместило показатели технических индикаторов, сигнализируя о том, что Биткоин готов следовать по бычьему сценарию. Цена Bitcoin смогла пойти выше недавних максимумов в районе $7 700 и наконец выйти из канала, в котором находилась с конца ноября 2019 года.
Данные на сегодняшний день:
- Общая рыночная капитализация: $209.6 млрд.
- Рыночная капитализация Биткоина: $144.1 млрд.
- Индекс доминирования BTC: 68.7%
Почему рост Биткоина может продолжиться?
В декабре 2019 года Bitcoin опускался до $6 400 и после этого цена выросла, отменив медвежий сценарий и падение ниже $6 000.
Вторым фактором является то, что в последние дни Биткоин вновь вступил в период активной торговли. Торговая активность выросла до более чем $30 000 000 000 за прошедшие дни, поскольку цена преодолела рубеж в $8 000.
Стоит отметить, что Биткоин все еще находится в долгосрочном бычьем тренде, который начался с минимумов в $3 200 в декабре 2018 года. Несмотря на временные колебания, Bitcoin все время оставался выше $6 000, сохраняя тенденцию к росту.
Ключевые уровни цен Bitcoin и следующие цели
Уровни поддержки
После недавнего прорыва Биткоин находится на $7 850 в качестве первого уровня поддержки. Это уровень Фибоначчи 38.2% вместе с восходящей трендовой линией на 4-часовом графике.
Следующий уровень поддержки находится на $7 700 (бывшее сопротивление).
Еще одним важным уровнем цен является $7 466 (уровень отката Фибоначчи 61.8%).
Уровни сопротивления
$8 000 снова стали сопротивлением. В случае продолжения роста следующим уровнем сопротивления станет недавний максимум — $8 400.
Если цена пойдет еще выше, то можно ожидать реакцию цены на $8 600 и $8 800.
Индикаторы RSI и Stochastic
Последний импульс скорее всего был реальным движением, а не манипуляцией, так как RSI достиг уровня 70, и это был самый высокий уровень RSI за последние шесть месяцев.
Stochastic на данный момент вошел в нейтральную территорию.
