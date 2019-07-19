Calculadora antimartingala para opciones binarias

Martingala Positiva (Anti-Martingala) se refiere a una estrategia limitada a tres transacciones, que prevé un aumento gradual de las tasas, siempre que las transacciones sean rentables. A continuación encontrará una calculadora en línea lista para usar para calcular una operación utilizando esta estrategia.

El uso de este sistema puede reducir significativamente el riesgo de perder un depósito.

Para trabajar con esta estrategia, es necesario determinar:

el tamaño de la inversión inicial;

porcentaje de pagos para cada opción;

nivel de riesgo de cada transacción.

El tamaño de la inversión inicial corresponde al nivel de riesgo que el comerciante está dispuesto a asumir al realizar transacciones. En particular, si tiene $100 en su cuenta de corredor, entonces lo óptimo es cerrar una operación con $5. En consecuencia, el comerciante no puede perder más de la cantidad especificada.

El volumen total de inversión para la segunda transacción en el marco de la estrategia considerada es igual al tamaño de la transacción inicial y al 80% de la ganancia obtenida anteriormente. Digamos que el rendimiento de la opción fue del 70%. La primera transacción (teniendo en cuenta que se invirtieron 5 dólares) generó 3,5 dólares. Esto significa que la siguiente operación requerirá 7,8 dólares (3,8 * 80 + 5). Como resultado, el 20% del monto ganado en la primera transacción permanece en el depósito.

Si el contrato no generó ganancias, entonces debe volver al primer paso. Es decir, invertir $5 en la siguiente operación.

Para abrir el tercer contrato necesitarás la mitad del importe recibido en las dos operaciones anteriores. Es decir, debe sumar 3,5 (recibidos gracias a la primera transacción) y 5,46 (recibidos después de la segunda transacción) dólares y dividir el número resultante entre dos. El resultado será $4,48, que se pueden invertir en el tercer contrato.

Como resultado, incluso si la última transacción genera pérdidas, el depósito se repondrá con la mitad de la ganancia obtenida anteriormente. Si el tercer contrato no tiene éxito, deberá volver al primer paso y abrir una posición con 5 dólares. Todos los cálculos se pueden realizar automáticamente utilizando la calculadora en línea AntiMaringale.

Calculadora en línea para calcular Anti-Martingala

Depósito inicial: Porcentaje de pago: Riesgo por operación en %: 5 % Ofertas disponibles: 20 Primer comercio: Tamaño:

Beneficio potencial: 5

3.5 Segundo trato: Tamaño de la operación si la primera operación genera ganancias:

...si está en rojo:

Beneficio potencial total:

Utilidades ya recibidas: 7.8

5

6.16

0,7 Tercer acuerdo: Tamaño de la operación si la segunda operación es positiva:

...si está en rojo:

Sudor generalizado. ganancia:

Utilidades ya recibidas: 4.48

5

12.1

4.48

Cómo utilizar la calculadora Anti-Martingala:

Al comenzar a trabajar con la calculadora, debe decidir e indicar el tamaño de su depósito y el porcentaje de pagos por el activo que está negociando con el corredor. Después de esto, debes ingresar los parámetros de riesgo para la transacción. La calculadora mostrará inmediatamente el número máximo posible de transacciones no rentables que su depósito puede soportar.

Trabajar con la estrategia AntiMartingale consta de tres sencillos pasos. El riesgo por transacción se fija entre el 1 y el 10%. Al elegir un porcentaje, definitivamente debe tener en cuenta que la racha máxima de pérdidas según su estrategia comercial debe exceder este valor; Si la transacción genera ganancias, el tamaño de la apuesta aumenta en una cantidad igual a la apuesta inicial y el 80% de la ganancia recibida (por ejemplo, su apuesta fue de $5 y el porcentaje de pago del corredor para la opción fue del 70%, luego 5 + 3,5* 80% = 7,8$). Si la segunda operación resulta en una pérdida, deberá volver al tamaño de la operación original. Si la segunda operación genera ganancias, ingresamos a la tercera operación con una cantidad igual a la mitad de las ganancias obtenidas de las dos primeras apuestas. Después de la tercera oferta, la tasa vuelve a la original.

Más información sobre el sistema Anti-Martingala:

En el ámbito del juego, esta estrategia es más conocida como sistemas Parlay. El significado de este enfoque es que el tamaño de la inversión se duplica cuando la transacción genera el beneficio deseado. En caso de pérdida, se vuelve a la apuesta original. Este enfoque le permite acumular capital con relativa rapidez y reducir las pérdidas.

Utilizando esta estrategia cuando se trabaja con opciones binarias, se pueden obtener buenos ingresos, siempre que las operaciones se realicen durante una tendencia pronunciada. Para que el comercio sea rentable, debe realizar al menos tres transacciones de equilibrio. Anti-Martingala se considera un sistema más seguro que Martingale, pero genera menos ingresos.

Tabla de rendimiento para pagos del 80%

Licitación 10 20 10 20 10 20 40 Ganancia 8 8 8 dieciséis 32 Lesión -20 -20 En total 8 -12 -4 -24 -dieciséis 0 32

A pesar de que Anti-Martingale es un sistema más seguro, persiste la posibilidad de perder un depósito. Al mismo tiempo, trabajar con esta estrategia es más sencillo desde un punto de vista psicológico. Es importante comprender que no existen estrategias absolutamente de equilibrio. Anti-Martingala sólo puede reducir el riesgo en cada operación. Lo principal es que al final el número de operaciones rentables supera el número de las no rentables.

El gráfico anterior muestra las curvas de tamaño de depósito obtenidas en 200 transacciones. La línea roja muestra las operaciones realizadas con Martingala y la línea verde muestra Anti-Martingala. Si observa la línea verde, puede ver que las últimas operaciones han resultado en pérdidas.

El desarrollo de tal situación se puede evitar corrigiendo la estrategia elegida: utilizar una progresión aritmética en lugar de una geométrica. En otras palabras, el tamaño de la siguiente apuesta aumenta en la cantidad de la inicial. La tabla muestra lo que se puede lograr dentro de la estrategia dada.

Licitación 10 20 treinta 40 50 60 10 Ganancia 8 dieciséis 24 32 40 Lesión -60 En total 8 dieciséis 24 48 80 120 60

Este gráfico muestra que corrigiendo el sistema Anti-Martingala, en condiciones desfavorables es posible mantener la línea dentro de un nivel o permitir una ligera disminución en la rentabilidad, mientras que operar con el sistema Martingale en tal situación agotaría completamente el depósito.

Para todos estos cálculos aparentemente complejos, es mejor utilizar una calculadora de tarifas en línea ya preparada.

Cada una de las estrategias anteriores tiene partidarios y oponentes. Sin embargo, si utiliza regularmente señales comerciales adecuadas, Anti-Martingale resultará ser un sistema más seguro que Martingale.

Ver también: Calculadora de martingala