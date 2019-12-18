Рыночная капитализация Биткоина и криптовалют

В последние дни капитализация рынка криптовалют упала более чем на $15 000 000 000. Конечно, это не самые большие оттоки капитала за всю историю существования криптовалют, но и не самые малые. Обычно изменения остаются в коридоре нескольких миллиардов.

Лидер криптовалютного рынка упал всего на 4%, что не так много по сравнению с альткоинами, о которых поговорим ниже. Сейчас цена Bitcoin находится вблизи поддержки $6500. Данный уровень является очень сильным и есть вероятность отскока, но и пробой так же не исключен.

Вторая по значимости криптовалюта Эфириум потеряла в цене за последние три дня почти столько же, сколько и криптовалюта Трон. Снижение составило около 19% и было пробита важная поддержка. Сейчас цена находится на $117. Будет ли падение продолжается, не ясно, но следующий важный уровень - $105.

Другая монета, которая находится в первой десятке — Litecoin (LTC), также падает, и сейчас находится ниже $40.

Всем известный Bitcoin Cash (BCH) подешевел более чем на 8% и пробил уровень цены $185. В принципе, для этой монеты такое падение является обычным, так как эта криптовалюта очень волатильна и за день может показать намного больший рост или падение.

Цена Tron (TRX) пробила область поддержки $0.01300 и снизилась еще больше. Сама по себе монета является спекулятивным инструментом и изменение цен до 10% за сессию для нее вполне нормальны.

Тезос (XTZ) упал на 8%, и сейчас находится рядом с ценой $1,5750. Эта криптовалюта находится на 10 месте в списке самых крупных монет на данный момент.

Биткоин вместе с общей капитализация криптовалют продолжают снижение. Эфириум (ETH), Лайткойн (LTC), Биткоин Кэш (BCH), Трон (TRX), Тезос (XTZ) и другие альткоины находятся в медвежьем тренде и продолжают также свое снижение.

Чтобы падение прекратилось, понадобится либо крупное фундаментальное событие, либо крупные вливания. Но пока ни того, ни другого не наблюдается.

Анализ Ethereum

Эфириум не делал особых попыток для роста и находился в коридоре от $140 до $150. В итоге была пробита поддержка в $140 и криптовалюта упала на примерно 19% и продолжает находиться на отметке около $117. С такими темпами падение может продолжится до следующей важной точки – $105.

Анализ Bitcoin Cash

BCH пытался оставаться выше цены $200, но все же за последние дни его цена снизилась примерно на 10%, пробив уровень $185.

Сейчас цена находится ниже $180, и есть все шансы для снижения к уровню цены $174. Если падение продолжится, то одной из важных точек будет цена - $165.

Анализ Litecoin, Tron, Tezos

LTC снизился на примерно 5% и преодолел такие уровни поддержки, как $40 и $38. Сейчас криптовалюта находится ниже $38. Если тренд не поменяется, то вполне вероятным будет снижение к $35-36.

Tron пока что является лидером падения. Его стоимость упала примерно на 20%, и недавно преодолела основные уровни $0.0132 и $0.0130. Цена Трона торгуется на уровне $0.0125 и вполне возможно продолжит снижение. Следующая цена, на которой может быть остановка или даже отскок - $0.0121.

Тезос не смог остаться выше уровней $1.6200 и $1.6000, после чего начал корректироваться и находился ниже цены $1.5920. Стоимость на данный момент торгуется около $1.5750, и падение может продолжиться дальше к области поддержки $1.5000.

Общая капитализация рынка криптовалют

На графике рыночной капитализации уровень в $200 000 000 000 являлся сильным сопротивлением, и после того, как капитализация остановилась на этой цифре, начался устойчивый спад. Рыночная капитализация снизилась более чем на $20 000 000 000 и опустилась ниже $180 000 000 000.

На данный момент следующий уровень поддержки находится на $170 000 000 000. Рыночная капитализация растет, но вероятность роста BTC, ETH, EOS, LTC, XLM, BCH, BNB, TRX, ADA, XMR и других альткоинов в ближайшем будущем очень мала. Одна из причин в том, что доминация Bitcoin не снижается, несмотря на снижение альткоинов. При таком падении Биткоин скорее всего будет усиливаться еще больше.

Заключение

Мы можем увидеть в ближайшее время отскок цены, но при таком медвежьем тренде маловероятно, что цена сильно вырастет. Если вы хотите инвестировать в криптовалюту в данный момент, то лучше немного подождать, чтобы ситуация стала яснее. Если цена упадет еще ниже. Вы сможете войти в рынок по очень выгодной цене и с меньшими рисками.

