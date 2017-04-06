Все транзакции брокеров будет контролироваться через CySEC

Недавно стало известно, что кипрская комиссия CySEC намерена контролировать все транзакции инвестиционных фирм и компаний. Подобное решение было закреплено распоряжением, а основной причиной стало предоставление регулятору ЕС дополнительной информации относительно работы финансового рынка. Напомним, что страна в скором времени должна принять новую Директиву Европейского союза MiFID II (О рынках финансовых инструментов).

Что даст изменение в регулировании брокеров

Финансовый документ должен вступить в силу с начала 2018 года, что внесет серьезные корректировки и изменения в брокерскую детальность Форекс и CFD. Как подчеркивает регулятор, компании будут отчитываться о транзакциях, которые относятся к деятельности на многосторонних и организованных системах, а также прочие внутренние операции. Заметим, что среди наиболее торгуемых инструментов на розничном рынке, на которые будет распространяться подотчетное деятельность, станут облигации, процентные ставки, ETF, бинарные опционы, а также ряд валютных инструментов.

Такие действия должны привести к легализации многих финансовых инструментов, что внесет изменения и корректировки со стороны нашего государства. Теперь получить лицензию на получение прав реализации финансовых компаний станет сложнее.