        Рынок криптовалют внезапно набирает обороты

        Топ-5 лидеров роста среди криптовалют во вчерашнем ралли

        Рынок криптовалют начинает успокаиваться после крупного роста, который добавил $20 000 000 000 к общей капитализации. Некоторые альткоины выросли в цене в разы всего за сутки.

        За последние 24 часа рыночная капитализация криптовалют увеличилась почти до 245 миллиардов долларов и выросла на 26% с начала года.

        Капитализация криптовалют

        Альткоины, которые все еще находятся в медвежьем тренде, начинают набирать обороты, поскольку доминирование Bitcoin упало до 67%.

        Рост Bitcoin SV

        Биткоин SV Крейга 'Faketoshi' Райта в настоящий момент находится на всех заголовках. По мере появления слухов об обнаружении закрытых ключей, и что Райт может иметь доступ к многомиллионному BTC «Tulip Fund», инвесторы «обезумели».

        За последние 24 часа Bitcoin SV вырос почти на 130%, обгоняя своего «брата» Bitcoin Cash и занимая теперь 4 место среди всех криптовалют мира.

        Bitcoin SV в рейтинге

        Несколько часов назад эта криптовалюта достигла рекордной цены в $430.

        Bitcoin SV график

        Такой сильный рост, похоже, связан с выпуском документа от юридической команды Райта.

        Новый документ отправляет Bitcoin SV на «Луну»

        Всего час или два назад на момент написания этой статьи в сети начал распространяться документ, опубликованный на CourtListener.com, «бесплатном веб-сайте по правовым исследованиям, содержащим миллионы юридических мнений федеральных судов и судов штатов» и связанный с делом в Южном округе Флориды. Новый документ имеет отношение к продолжающейся правовой битве между Дейвом Клейманом и Крейгом Райтом.

        В документе от 14 января говорится, что «доктор Райт уведомляет Суд, что третья сторона предоставила необходимую информацию и ключ для разблокировки зашифрованного файла. Так же доктор Райт предоставил истцам список со своими суммами в Биткоинах, согласно распоряжению судьи».

        Документ был выдан в связи с утверждением Райта о том, что он владеет сотнями тысяч BTC, добытыми в первые дни существования сети, и другим заявлением о том, что ему не хватает ключа для разблокирования средств.

        Аналитики в настоящее время подвергают сомнению легитимность документа, поскольку в настоящее время у Райта и его команды нет официального релиза по этому вопросу.

        Хотя, похоже, что существует четкая корреляция между распространением этого якобы настоящего документа в Twitter и последним повышением цен на BSV.

        Этот рост вряд ли продлится долго, хотя, как отметил Алекс Сондерс: «История не была добра к тем, кто действовал на эмоциях, а не на обосновании», отмечая, что памп этой монеты, по-видимому, основан на эмоциях, а не на рациональности. В 2017 году была похожая ситуация с BCH, когда цена со $100 выросла до $4 000 и так же быстро вернулась снова к $100.

        Исторический график BCH

        Рост Bitcoin Gold

        BTC Gold также является одним из лидеров роста. Биткоин Голд, который почти не менялся с апреля 2018 года, несколько часов назад вырос с $8 до почти $20.

        Этот сильный рост составил почти 140% менее чем за 24 часа и был в основном обусловлен движениями BSV и BCH.

        Bitcoin Diamond

        Неудивительно, что третьим лидером роста стал BCD, который сегодня также показал сильный рост. BCD взлетел за день на 80%, с $0.42 до $0.77.

        Dash

        Эта криптовалюта, основанная на конфиденциальности, занимает сегодня 14-е место среди всех криптовалют с огромным для этой монеты ростом. С минимума $76 до $130 рост составил 70%. 

        Ethereum Classic

        ETC сегодня занимает пятое место, опережая своего «старшего брата» в два раза. Эфириум Классик вырос на 36% с $5.70 до $7.75.

        Но этот импульс вряд ли подкреплен фундаментальными событиями. Скорее всего это была цепная реакция из-за роста других крипто-активов.

        Другие лидеры роста

        Так же хороший рост показали такие монеты, как Bitcoin Cash, BAT, Zcash, EOS и Ontology. 

        Это может означать, что новый сезон альткоинов начался, но так ли это на самом деле, покажет только время.

        А вы как думаете? Пишите свои мнения в комментариях.

        Смотрите также:

        Курсы криптовалют

        Живой график криптовалют

        Новости криптовалют

        Полезные статьи криптовалют

        Комментарии

        Марк
        Купил BSV на 20 баксов и такой рост, да, заработаал конечно, но блин копейки, а думал же еще купить на баксов 100 хотя бы) ну ладно, что уже поделать)
        15 января 2020
        Bit
        Ралли получилось отличным, но я торгую только биткоин и иногда рипл, лайт коин. биткоин кешам всяким не доверяю))
        15 января 2020
        Альбина
        Рост криптовалют супер, но я все пропустила((
        15 января 2020
        Ответить
