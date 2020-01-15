Топ-5 лидеров роста среди криптовалют во вчерашнем ралли

Рынок криптовалют начинает успокаиваться после крупного роста, который добавил $20 000 000 000 к общей капитализации. Некоторые альткоины выросли в цене в разы всего за сутки.

За последние 24 часа рыночная капитализация криптовалют увеличилась почти до 245 миллиардов долларов и выросла на 26% с начала года.

Альткоины, которые все еще находятся в медвежьем тренде, начинают набирать обороты, поскольку доминирование Bitcoin упало до 67%.

Рост Bitcoin SV

Биткоин SV Крейга 'Faketoshi' Райта в настоящий момент находится на всех заголовках. По мере появления слухов об обнаружении закрытых ключей, и что Райт может иметь доступ к многомиллионному BTC «Tulip Fund», инвесторы «обезумели».

За последние 24 часа Bitcoin SV вырос почти на 130%, обгоняя своего «брата» Bitcoin Cash и занимая теперь 4 место среди всех криптовалют мира.

Несколько часов назад эта криптовалюта достигла рекордной цены в $430.

Такой сильный рост, похоже, связан с выпуском документа от юридической команды Райта.

Новый документ отправляет Bitcoin SV на «Луну»

Всего час или два назад на момент написания этой статьи в сети начал распространяться документ, опубликованный на CourtListener.com, «бесплатном веб-сайте по правовым исследованиям, содержащим миллионы юридических мнений федеральных судов и судов штатов» и связанный с делом в Южном округе Флориды. Новый документ имеет отношение к продолжающейся правовой битве между Дейвом Клейманом и Крейгом Райтом.

В документе от 14 января говорится, что «доктор Райт уведомляет Суд, что третья сторона предоставила необходимую информацию и ключ для разблокировки зашифрованного файла. Так же доктор Райт предоставил истцам список со своими суммами в Биткоинах, согласно распоряжению судьи».

Документ был выдан в связи с утверждением Райта о том, что он владеет сотнями тысяч BTC, добытыми в первые дни существования сети, и другим заявлением о том, что ему не хватает ключа для разблокирования средств.

Аналитики в настоящее время подвергают сомнению легитимность документа, поскольку в настоящее время у Райта и его команды нет официального релиза по этому вопросу.

Хотя, похоже, что существует четкая корреляция между распространением этого якобы настоящего документа в Twitter и последним повышением цен на BSV.

Этот рост вряд ли продлится долго, хотя, как отметил Алекс Сондерс: «История не была добра к тем, кто действовал на эмоциях, а не на обосновании», отмечая, что памп этой монеты, по-видимому, основан на эмоциях, а не на рациональности. В 2017 году была похожая ситуация с BCH, когда цена со $100 выросла до $4 000 и так же быстро вернулась снова к $100.

Рост Bitcoin Gold

BTC Gold также является одним из лидеров роста. Биткоин Голд, который почти не менялся с апреля 2018 года, несколько часов назад вырос с $8 до почти $20.

Этот сильный рост составил почти 140% менее чем за 24 часа и был в основном обусловлен движениями BSV и BCH.

Bitcoin Diamond

Неудивительно, что третьим лидером роста стал BCD, который сегодня также показал сильный рост. BCD взлетел за день на 80%, с $0.42 до $0.77.

Dash

Эта криптовалюта, основанная на конфиденциальности, занимает сегодня 14-е место среди всех криптовалют с огромным для этой монеты ростом. С минимума $76 до $130 рост составил 70%.

Ethereum Classic

ETC сегодня занимает пятое место, опережая своего «старшего брата» в два раза. Эфириум Классик вырос на 36% с $5.70 до $7.75.

Но этот импульс вряд ли подкреплен фундаментальными событиями. Скорее всего это была цепная реакция из-за роста других крипто-активов.

Другие лидеры роста

Так же хороший рост показали такие монеты, как Bitcoin Cash, BAT, Zcash, EOS и Ontology.

Это может означать, что новый сезон альткоинов начался, но так ли это на самом деле, покажет только время.

